ХРОНИКА:
ПЕТЕР МАЂАР, ЛИДЕР МАЂАРСКЕ ОПОЗИЦИОНЕ КОАЛИЦИЈЕ ТИСА: БОМБА НА ГАСОВОДУ ЈЕ "ЛАЖНА ЗАСТАВА" ОРБАНА, СРБИЈЕ И РУСИЈЕ
НОБЕЛОВАЦ МОХАМЕД ЕЛ БАРАДЕИ АПЕЛУЈЕ НА СВЕТСКЕ ЛИДЕРЕ ЗБОГ ТРАМПА: МОЛИМ ВАС, УЧИНИТЕ СВЕ ШТО ЈЕ У ВАШОЈ МОЋИ ПРЕ НЕГО ШТО ОВАЈ ЛУДАК ПРЕТВОРИ РЕГИОН У ВАТРЕНУ КУГЛУ
ДИРЕКТОР ВБА ЂУРО ЈОВАНИЋ: ИМАЛИ СМО ПОДАТКЕ ДА ЋЕ МИГРАНТ ИЗ ГРУПЕ ПОКУШАТИ ДИВЕРЗИЈУ НА ГАСНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ. ЕКСПЛОЗИВ ЈЕ ПРОИЗВЕДЕН У САД. НИЈЕ ИСТИНА ДА СУ УКРАЈИНЦИ ОРГАНИЗОВАЛИ ДИВЕРЗИЈУ
ВИКТОР ОРБАН: НА ОСНОВУ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СУ НАМ ДОСТУПНЕ, ПЛАНИРАН ЈЕ ЧИН САБОТАЖЕ НА ВОЈВОЂАНСКОМ ДЕЛУ ГАСОВОДА ТУРСКИ ТОК, КОЈИ СНАБДЕВА МАЂАРСКУ
ДОНАЛД ТРАМП: У ИРАНУ ЋЕ УТОРАК БИТИ „ДАН ЕЛЕКТРАНА“ И „ДАН МОСТОВА“ - СВЕ У ЈЕДНОМ. НЕЋЕ БИТИ НИЧЕГ СЛИЧНОГ ТОМЕ. ОТВОРИТЕ ПРОКЛЕТИ МОРЕУЗ, ВИ ЛУДИ ГАДОВИ, ИЛИ ЋЕТЕ ЖИВЕТИ У ПАКЛУ
КИРИЛ ДМИТРИЈЕВ: НЕМАЧКА ПОСТАЈЕ НЕБИТНА ЗА СВЕТСКУ ЕКОНОМИЈУ. ЕВРОПА ЈЕ ПУЦАЛА САМА СЕБИ У НОГУ ОДУСТАЈАЊЕМ ОД РУСКЕ ЕНЕРГИЈЕ
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ: ИСКАКАЊЕ ВОЗА ИЗ ШИНА НЕ ПРЕДСТАВЉА РАЗЛОГ ЗА УЗНЕМИРАВАЊЕ ЈАВНОСТИ И НЕ ДОВОДИ У ПИТАЊЕ КВАЛИТЕТ И ПОУЗДАНОСТ БРЗЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-СУБОТИЦА
АП: АСТРОНАУТИ МИСИЈЕ "АРТЕМИС II" ПОНОВО СЕ СУОЧАВАЈУ СА "ЗЕМАЉСКИМ" ПРОБЛЕМОМ – ТОАЛЕТ У СВЕМИРСКОЈ КАПСУЛИ СЕ ОПЕТ ПОКВАРИО
МАРИЈА ЗАХАРОВА О СПРЕЧЕНОЈ ДИВЕРЗИЈИ НА ГАСОВОДУ У СРБИЈИ: МАЂАРСКОЈ ЖЕЛЕ ДА ОДУЗМУ СУВЕРЕНИТЕТ
ПОСЛАНИК ЕП ХЕЛМУТ БРЕНДШТЕТЕР НА ОБЈАВУ ОРБАНА О БОМБАМА ПРОНАЂЕНИМ КОД КАЊИЖЕ: "ЗНАЧИ, НИСТЕ МОГЛИ ДА ИЗМИСЛИТЕ ГЛУПЉУ ПРИЧУ"
ИСКОЧИО ИЗ ШИНА ВОЗ СУБОТИЦА - БЕОГРАД КОД МАЛОГ ИЂОША
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ О ПРЕДСЕДНИЧКОМ КАНДИДАТУ: ПЕТРОВ ЈЕ АЈНШТАЈН ЗА ЂОКИЋА У СВАКОМ СМИСЛУ И СВАКОМ ПОГЛЕДУ
недеља, 05. април 2026.
Коментар дана > Општински избори - борба на живот и смрт
Коментар дана

Општински избори - борба на живот и смрт

Слободан Орловић   
четвртак, 02. април 2026.

Oвај правно недоказив наслов, у овдашњем случају избора у 10 локалних самоуправа (Кула и остале), и још у пет нешто раније, животно је тачан. Борба за то ко ће у провинцији зграбити комуналну власт водила се као судбоносна у отвореном рату власти и опозиције, и последично о њиховој даљој судбини. То је несхватљиво здравом разуму, ако се зна да брига о локалним путевима, осветљењу, грејању, гробљима или социјалним случајевима увек доноси више главобоље него славе и користи. Додуше, буде у некој од тих вароши и каква капитална инвестиција из које се получи мало опште користи, а мало, на црно, и приватне. Све у свему, у просечној демократији не би требало да има превише мотива за огорчену борбу око варошке власти, сем ако се не рачуна са корупцијом и купопродајом утицаја – запошљавањем, намештањем напредовања, доделом јавних радова и тим низом даље.

Сви да ставе прст на чело пре него што узму оловку у руку и заокруже. Наћи ће на том изборном листићу, надам се, студентску авангарду и опозициону алтернативу овој власти, обједињене око једне идеје и циља – смене ради опстанка

Како је локално бирачко поприште изгледало на дан гласања (29. марта), уз претходне месечне логистичке припреме, све су прилике да су властодршци српски, већи и мањи, добро разумели, искуствено, да и општинска моћ доноси ћар, новац и утицај. У нормалним околностима, победу на изборима остварује онај коме слободни грађани дају више гласова, док су се овде гласови прикупљали – кеш куповином, пакетима, уценама (на послу), обећањима, лажним листама, манипулацијом адресама и бирачким списковима, кол центрима, намештеним гласањем код куће. Неизбежан фолклор и ових избора биле су штангле и шаке јуришних одреда, уједно кључни фактор испомоћи у напред поменутом отимању гласова.

Од каубојштине којом се настоји загасити слобода избора, а која ће победом опозиције пре или касније бити отерана, већу зебњу доноси слика о правoj природи овог режима. Ауторитарном тежњом да освоји и задржи под својом контролом сваки заселак или улаз у зграду, режим предуго функционише као тоталитарни којим управља један харизматични геније са своје неуставне диктаторске висине. Манипулативним  негативним маркетингом хорски се трује јавно мњење, измишљају непријатељи, храни мржња и непрестано одржава тензија о вођиној угрожености, атентатима на њега и породицу од стране туђих мрачних сила и домаћих издајника и последично о нашој пропасти. Са друге стране слика се мит о шефовој доброти и непогрешивости. Та дегутантна матрица завртила се и на локалним изборима, где је вођа уједно и првак изборних листа уз кога су, у светој борби против свакојаког зла, наше породице и наша деца. Ни помисли о реалној свакодневници, о комуналним проблемима у вези са водом и канализацијом у месту Х, које локална власт мора да решава.

Наглавачке изокренут уставни систем, разваљен насиљем и гажењем устава, са новим и новијим појавама које личе на ратно стање и анархију, дотеран је до краја. Али неће се предати, напашће опет јер има још лукративних послова које би да доврши (не само EКСПO). Да то завршавање не би потрајало и следећих 15 година, а држава остала без своје младости и будућности, сви да ставе прст на чело пре него што узму оловку у руку и заокруже. Наћи ће на том изборном листићу, надам се, студентску авангарду и опозициону алтернативу овој власти, обједињене око једне идеје и циља – смене ради опстанка.

(srpskipravnickiklub.rs)
 
