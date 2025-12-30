ХРОНИКА:
Н1: НА ЗЛАТИБОРУ ОДРЖАН ПРОТЕСТ ЕГИПАТСКИХ РАДНИКА, АНГАЖОВАНИМ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОЈЕКТИМА, ЗБОГ КРШЕЊА РАДНИХ ПРАВА И ВИШЕМЕСЕЧНИХ НЕИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА
МИЛОРАД ДОДИК: ПОЛИТИЧКИ ПРОЈЕКАТ НАСЕЉАВАЊА МУСЛИМАНА РАДИ ЕЛИМИНАЦИЈЕ, ОДНОСНО ГАШЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НЕЋЕ ПРОЋИ
ЦРНА ГОРА: СВИ УХАПШЕНИ У ЈУТРОШЊОЈ АКЦИЈИ У БОТУНУ ПУШТЕНИ НА СЛОБОДУ, КНЕЖЕВИЋ ИЗАШАО ИЗ МАРИЦЕ
МУП: МАРКО КРИЧАК ИМЕНОВАН ЗА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ
"ПРОГЛАС": ВИШЕ НИКАДА НЕ СМЕМО ДОЗВОЛИТИ ДА СУДБИНА ЗЕМЉЕ И ЊЕНИХ ГРАЂАНА ЗАВИСИ ОД ТАКО НЕОДГОВОРНЕ ВЛАСТИ, ОГРЕЗЛЕ У САМОВОЉУ, КОРУПЦИЈУ И ИЛУЗИЈУ НЕСМЕЊИВОСТИ
РТ: НА "КОСОВУ" РЕАЛНО ЖИВИ ИЗМЕЂУ 800 ХИЉАДА И МИЛИОН АЛБАНАЦА
ДУБРАВКА ЂЕДОВИЋ ХАНДАНОВИЋ: РУСИ НАС НИСУ ПОНИЖАВАЛИ У ПРЕГОВОРИМА ОКО НИС-А, ВЕРУЈЕМ ДА ЋЕМО ТО ПИТАЊЕ РЕШИТИ У НАРЕДНИМ НЕДЕЉАМА
ЦРНА ГОРА: ГРАЂАНИ ТЕЛИМА БРАНИЛИ ПОЧЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОЛЕКТОРА У БОТУНУ. МИЛАН КНЕЖЕВИЋ САМОВОЉНО УШАО У МАРИЦУ И НАЈАВИО ИЗЛАЗАК ИЗ ВЛАДЕ
БРАНКО РУЖИЋ: ЈЕ Л’ НОРМАЛНО ДА У ОВОЈ СРБИЈИ НЕМА МЕСТА ЗА ЈЕДНОГ НОВАКА ЂОКОВИЋА?
НИКОЛА ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ: УКЛАЊАЊЕ ТЕРМИНА "АНЕКСИЈА" НЕПРИХВАТЉИВО И ПРЕДСТАВЉА ПОКУШАЈ РЕВИЗИЈЕ ИСТОРИЈЕ ЦРНЕ ГОРЕ
ДРАГАН ЂИЛАС: НИ ВУЧИЋ НЕ ЗНА КАДА ЋЕ БИТИ ИЗБОРИ, ЈАСНО ЈЕ ДА НЕМА ВЕЋИНСКУ ПОДРШКУ. ИНСИСТИРАМО НА ТЕХНИЧКОЈ ВЛАДИ ОД СТО ДАНА, КОЈА БИ ПРИПРЕМИЛА ИЗБОРЕ
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИ: НЕ МОЖЕМО ТЕК ТАКО ДА ОДЕМО ИЗ ДОНБАСА
уторак, 30. децембар 2025.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Рубрике > Коментар дана > Рецепт који Александар Вучић примењује је једноставан - ја вама територију, ви мени власт
Коментар дана

Рецепт који Александар Вучић примењује је једноставан - ја вама територију, ви мени власт

PDF Штампа Ел. пошта
"Отаџбина"   
уторак, 30. децембар 2025.

 Изрицање казне од 10 година затвора некадашњем припаднику КПС полиције Слађану Трајковићу има за циљ да од стране албанске политичке врхушке у Приштини пошаље Србима следећу поруку, они који живе на Косову и Метохији немају ту шта да траже а они који желе да се врате треба да знају шта може да их чека. 

Правосуђе у јужној српској покрајини када су у питању Срби ради по систему „двојица без душе, трећи без главе“. Овакав принцип наслеђен још из турских времена само показује агресивну, шовинистичку, геноцидну политику режима Аљбина Куртија. Данас по косовским затворима више од 30 Срба чека пресуду због исфабрикованих и монтираних случајева због ратних злочина од којих је рецимо типичан случај Милорада Ђоковића из села Витомирица код Пећи. Он се десет година борио да поврати своје велико имање у овом селу а када је то урадио онда га је власт оптужила за ратне злочине и он се сада налази у тамници. 

 Због власти и сопствене фотеље он је јужну српску покрајину предао Приштни због чега током свих ових година има апсолутну подршку ЕУ. Рецепт који примењује Александар Вучић је једноставан, ја вама територију ви мени власт, новац, фотељу. Таквог издајника као што је Александар Вучић Србија у својој историји није имала

Нажалост, подршка српске државе овим људима је минорна што режиму у Приштини олакшава посао да врши тортуре над Србима и да се иживљава над истима. Оваква политика према Србима има апсолутну подршку албанског бирачког тела па је Аљбин Курти на изборима добио скоро 50% гласова. Ова победа Самоопредељења је награда Аљбину Куртију за освајање севера Косова и Метохије и за низ политичких победа које је остварио над Александром Вучићем. Сетимо се само царина, регистарскх таблица, блокада и свега осталог где су се по правлу сви ти сукоби завршавали на штету Срба уз катастрофалан пораз председника Србије Александра Вучића. Због власти и сопствене фотеље он је јужну српску покрајину предао Приштни због чега током свих ових година има апсолутну подршку ЕУ. Рецепт који примењује Александар Вучић је једноставан, ја вама територију ви мени власт, новац, фотељу. Таквог издајника као што је Александар Вучић Србија у својој историји није имала. У овој издаји главни саучесници су му Ивица Дачић и Томислав Николић. Зато када се једног дана председнику Србије буде судило за кривично дело националне велеиздаје у судском поступку се морају наћи и имена ова два поменута политичара. 

Данас сви знамо да Хрвати у свом односу према Србима имају изузетно агресивно и расистичко опхођење. Али и као такви они су у некадашњој Српској крајини у процентима од 10 до 20 посто дозволили да се Срби врате. Међутим, на Косову и Метохији нико се од интерно расељених Срба није вратио. Од 40 хиљада Срба у Приштини вратио се није ни један. Од 25 хиљада Срба у гљиланској општини вратио се није ниједан. Нико се није вратио ни у Пећи од 20 хиљада Срба. Нису се вратили Срби ни у Призрену, Липљану и другим градовима на Косову и Метохији. Не враћају се из разлога јер попут Слађана Трајковића знају шта може да их снађе. 

Зато само силазак са власти издајничког режима Александра Вучића може да створи темење за искрену националну и уставом гарантовану политику нове власти у Србији према јужној српској покрајини

А у ових скоро 15 година владавине СНС ни Александар Вучић ни Ивица Дачић, и ниједан, словима и бројевима, од осталих функционера владајуће странке нису поменули повратак Срба на Косово и Метохију. Цела политика председника Србије своди се на кукњаву, јадиковку, жалопојке без конкретних корака за заштиту Срба. 

Међутим, не може се рећи да Александар Вучић и Аљбин Курти не сарађују. Сарађују и те како. Када су Александру Вучићу потребни аутобусу да вози демонстранте за Београд да би га подржали за опстанак на власти Аљбин Курти је увек ту да му пошаље аутобусе са КиМ. Заузврат председница „Косова“ Вјоса Османи никада не би била изабрана да није било Александра Вучића и Српске листе. Прво су дали кворум а онда и пар недостајућих гласова за њен избор. Уосталом, стенограми из скупштине самопроглашене републике Косово о томе конкретно говоре. 

Зато само силазак са власти издајничког режима Александра Вучића може да створи темење за искрену националну и уставом гарантовану политику нове власти у Србији према јужној српској покрајини. 

Косовска Митровица

(НСПМ)
 
Пристигли коментари (0)
Пошаљите коментар

Од истог аутора

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли мислите да ће зграда Генералштаба бити срушена и на њеном месту саграђен хотел?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер