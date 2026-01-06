ХРОНИКА:
НАСЛОВНЕ СТРАНЕ СРПСКЕ ШТАМПЕ 6. ЈАНУАРА 2026. ГОДИНЕ
ВАСИЛИЈ НЕБЕНЗЈА: ЗВОНО КОЈЕ ТРЕНУТНО ЗВОНИ, ЗВОНИ ЗА СВАКУ ЗЕМЉУ НА ЗАПАДНОЈ ХЕМИСФЕРИ. ЗВОНИ ЗА СВЕ ЧЛАНИЦЕ УН И ЗА БУДУЋНОСТ САМЕ СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ДАНАЦ ПЕТЕР ДУЕ, НОВИ ШЕФ МИСИЈЕ УНМИК, СТИГАО НА КИМ
БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: АМЕРИЧКА ИНТЕРВЕНЦИЈА У ВЕНЕЦУЕЛИ СУПРОТНА ЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ КОНВЕНЦИЈАМА И ПОВЕЉИ УН. ВУЧИЋА ПЛАШИ СТРАШНА ПОДУДАРНОСТ С МАДУРОМ
ВУЧИЋ: „У СРБИЈИ СЕ СНЕГ ЧИСТИ МНОГО БРЖЕ И МНОГО ПРЕ НЕГО У ЊУЈОРКУ, ВАШИНГТОНУ И БЕРЛИНУ“
НИКОЛАС МАДУРО ПРЕД СУДОМ У ЊУЈОРКУ: НИСАМ КРИВ, ЈОШ УВЕК САМ ПРЕДСЕДНИК. У СУДНИЦИ СЕ НАЛАЗИМ - ЈЕР САМ ОТЕТ. НОВО РОЧИШТЕ ЗАКАЗАНО ЗА 17. МАРТ. АСАНЖОВ АДВОКАТ БРАНИ МАДУРА
РТ: АМЕРИЧКЕ НАФТНЕ АКЦИЈЕ СКОЧИЛЕ ПОСЛЕ ТРАМПОВИХ НАЈАВА О ВЕНЕЦУЕЛИ. НАЈВЕЋИ ДОБИТНИК "ШЕВРОН"
СЕДНИЦА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН О ВЕНЕЦУЕЛИ: ГУТЕРЕШ - САД НИСУ ПОШТОВАЛЕ МЕЂУНАРОДНО ПРАВО. НЕБЕНЗЈА: РУСИЈА ПОЗИВА САД ДА ХИТНО ОСЛОБОДЕ МАДУРА И ЊЕГОВУ СУПРУГУ. ВОЛЦ: НИСМО ОКУПИРАЛИ ВЕНЕЦУЕЛУ, ОВО ЈЕ БИЛА ОПЕРАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА
ДОНАЛД ТРАМП: КУБИ СУ ИЗБРОЈАНИ ДАНИ, ИЗГЛЕДА КАО ДА ЈЕ СПРЕМНА ДА ПАДНЕ. КУБА САДА НЕМА ПРИХОДЕ. СВЕ ЊИХОВЕ ПРИХОДЕ ДОБИЈАЛИ СУ ОД ВЕНЕЦУЕЛАНСКЕ НАФТЕ
БЛИЦ: ШВАЈЦАРСКА ФОНДАЦИЈА ПОКРЕНУЛА АКЦИЈУ ПРИКУПЉАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА САХРАНУ СТЕФАНА ИВАНОВИЋА У СРБИЈИ, КОЈИ ЈЕ СТРАДАО СПАСАВАЈУЋИ ЗАРОБЉЕНЕ ЉУДЕ ИЗ ПОЖАРА У У КРАН-МОНТАНИ
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ: ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ У УСЛОВИМА ПОЈАЧАНИХ СНЕЖНИХ ПАДАВИНА ОДВИЈА СЕ БЕЗ ВЕЋИХ ЗАСТОЈА И ПРОБЛЕМА
САГОВОРНИЦИ ДАНАСА О ИЗЈАВИ ВУЧИЋА ДА „НИКАДА НИЈЕ ЛАГАО И КРАО НА ИЗБОРИМА“: „НИ ХИТЛЕР НИЈЕ НИКОГА ЛИЧНО УБИО, А НИ ГЕБЕЛС НИЈЕ ЛИЧНО ПИСАО ЧЛАНКЕ У КОЈИМА СЕ ДЕМОНИЗУЈУ ПРОТИВНИЦИ ‘РАЈХА’”
уторак, 06. јануар 2026.
Венецуела данас није изузетак. Она је правило

уторак, 06. јануар 2026.

Нова 2026. донела је експресни повратак света у феудализам. Без маски. Без увијања. Без стида.

Амерички председник Доналд Трамп послао је војску у Венецуелу, ухапсио њеног председника Николаса Мадура и самог себе прогласио „управитељем“ државе — док се не спроведе „разборита транзиција“. Узгред је најавио и заплену огромних нафтних резерви те земље.

Да будемо искрени: да ли смо икада из феудализма заиста и изашли? Или је сила само променила речник, а пљачка добила боље односе с јавношћу, како би преживела векове?

Свет данас „реагује“. Неко осуђује, неко аплаудира. Јер, како кажу, Мадуро „није био легитиман председник“. Покрао је изборе. Нема право да води земљу. Исто је било, колико памтимо, и када је Бајден победио Трампа — али тада нико није доводио у питање легитимитет. Тада су „грађани Америке одлучили“.

Многи су данас згрожени. Запрепашћени. „Нисмо ово очекивали.“

Заиста?

Панама. Иран. Либија. Авганистан. У срцу Европе — Југославија. И није крај списка. Само нема толико простора за набрајање…

Венецуела данас није изузетак. Она је правило.

Некада су се смејали Угу Чавезу када је говорио о америчкој претњи. Називали су га теоретичарем завере, карикатуром… Питали су га: „Па зашто би то Америка напала Венецуелу?”

„Због наших нафтних резерви које су највеће на свету”, био је прост одговор.

А онда је уз подсмехе уследило питање: „А да нисте параноични када је Америка у питању?“

„Не, наравно да нисам. Само реално говорим. То исто можете да ‘питате’ Хакоба Арбенза, председника Гватемале, који је само желео да спроведе аграрну реформу — САД су извеле инвазију и свргле га с власти. Можете питати исто и Жоа Гулерта, бразилског председника ког су САД такође свргле. Можете питати и Салвадора Аљендеа, чилеанског мученичког председника. Можете питати и Хуана Боша, председника Доминиканске Републике. Такође, можете питати и мог генерала Омара Тарихоса, којег је ЦИА убила, а и многе друге. То није параноја. То је истина“, закључио је Чавез.

Порука је била кристално јасна: Питајте мртве.

Доказа има мали милион. Само је мртвих још више. Под америчким бомбама, „хуманитарним интервенцијама“, „акцијама спасавања“ и „помоћи народима“ да им на власт дођу они који нису злочинци, нарко-дилери, диктатори. Али јесу подобни. Америци, разуме се.

Данас више нема ни магле ни изговора. Није проблем у Трампу. Ни у Бајдену. Ни у Клинтону. Проблем је у систему који је сам себе прогласио судијом, и поротом и џелатом.

Ово није политика. Ово је диктатура силе. Гола. Отворена. Самоуверена.

Документи постоје. Прогнани и отети постоје. Мртви постоје. Истина постоји. Само храбрости недостаје — да јој погледамо у очи.

А кад је већ тако, лако је закључити да ови који аплаудирају данас на оваква дешавања не раде то из незнања, већ као саучесници!

(Спутњик)
 
