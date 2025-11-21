ХРОНИКА:
НОВА.РС: ВУЧИЋ ПРЕУЗИМА КОМАНДУ НАД ВОЈСКОМ - У СКУПШТИНУ СРБИЈЕ УПРАВО СТИГАО ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ КОЈИ ТО ПОТВРЂУЈЕ
ДУШАН НИКЕЗИЋ: УМЕСТО ДА СРБИЈА УВЕДЕ ОБАВЕЗНО СРЕДЊОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ПОДСТИЧЕ ДЕЦУ ДА УПИШУ И ФАКУЛТЕТ - ВУЧИЋ КОНСТАНТНО ПРОМОВИШЕ ЗАТУЦАНОСТ, СИРОМАШТВО И МОТАЊЕ КАБЛОВА ЗА МИНИМАЛАЦ
БЕОГРАД: ПРОТЕСТНА ШЕТЊА СТУДЕНАТА И ГРАЂАНА НА ГОДИШЊИЦУ НАПАДА НА СТУДЕНТЕ ФДУ, ПОСЛЕ ЧЕГА СУ УСЛЕДИЛЕ БЛОКАДЕ ФАКУЛТЕТА ШИРОМ СРБИЈЕ
КАБИНЕТ ЗОРАНА МИЛАНОВИЋА: ХРВАТСКА ДА ИСКОРИСТИ СВЕ МЕХАНИЗМЕ ДА РЕШИ СУДБИНУ НЕСТАЛИХ, СРБИЈА ЗНА ВИШЕ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СЕ САСТАО СА МИЛОРАДОМ ДОДИКОМ: РАЗМОТРИЛИ СМО КЉУЧНЕ ТЕМЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕГИОНАЛНУ СТАБИЛНОСТ
"КОХА": БИВШИ ПРИПАДНИК СПЕЦИЈАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ КОСОВСКЕ ПОЛИЦИЈЕ ПУШТЕН ИЗ ЗАТВОРА У СРБИЈИ - БИО ОПТУЖЕН ЗА УБИСТВО У БАЊСКОЈ
КАЈА КАЛАС: РУСИЈА НЕМА ЗАКОНСКО ПРАВО ДА ТРАЖИ БИЛО КАКВЕ УСТУПКЕ ОД ЗЕМЉЕ КОЈУ ЈЕ НАПАЛА. ОВО ЈЕ ВЕОМА ОПАСАН ТРЕНУТАК ЗА СВЕ НАС
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ: АМЕРИКАНЦИ ДА БИ ДАЛИ ЛИЦЕНЦУ НИС-У ЖЕЛЕ ДА ВИДЕ ЦЕО УГОВОР, ТО НИЈЕ МОГУЋЕ ЗА ПЕТ ДАНА. НЕПРИЈАТЕЉСКО ПРЕУЗИМАЊЕ ЈЕ ПОСЛЕДЊА ОПЦИЈА
КИРИЛ ДМИТРИЈЕВ: ТРАМПОВ МИРОВНИ ПЛАН ЈЕ ОСМИШЉЕН ДА СПАСЕ УКРАЈИНУ. МАЂАРСКА ОСТАЈЕ ГЛАС РАЗУМА И МИРА У ЕВРОПИ
„ВОЛСТРИТ ЏОРНАЛ“: ДОГОВОР О КУПОВИНИ НИС-А И ДАЉЕ МОЖЕ ДА ПРОПАДНЕ
НЕМАЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ ДЕСТАТИС: НЕМАЧКА АУТО-ИНДУСТРИЈА ИЗГУБИЛА ВИШЕ ОД 48.700 РАДНИХ МЕСТА У ПЕРИОДУ ОД ГОДИНУ ДАНА
ССП: ДЕЈАН ВУК СТАНКОВИЋ ЈЕ ПРИВАТНИ ВУЧИЋЕВ МИНИСТАР, ЗАДУЖЕН ДА ГРЛИ ЋАЦИЈЕ И ЋУТИ НА ЊИХОВО НАСИЉЕ
субота, 22. новембар 2025.
Почетна страна > Рубрике > Коментар дана > Патриотске пароле, заставе од 300 метара, графити „Кад се војска на Косово врати“ - само су димна завеса која треба да прикрије Вучићеву издају
Коментар дана

Патриотске пароле, заставе од 300 метара, графити „Кад се војска на Косово врати“ - само су димна завеса која треба да прикрије Вучићеву издају

Отаџбина   
петак, 21. новембар 2025.

Предаја комплекса зграде Генералштаба Војске Србије америчкој страни показује прави карактер садашње власти који до танчина разобличава њен издајнички карактер и пристајање због личне похлепе и лоповлука на својеврсну капитулацију.

Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ подсећа све грађане Србије да су управо САД биле мотор суманутог и невиђеног бомбардовања Републике Србије којом приликом је од ње отета њена јужна покрајина Косово и Метохија. Пристајањем на предају овог историјског објекта Александар Вучић показује да нема ни стида ни срама, ни поноса ни достојанства само да би опстао на власти и да би за себе згрнуо нову количину новца на штету грађана Србије. Уосталом, похлепа, лоповлук и пљачкање Србије је главна одлика његовог вишегодишњег владања.

Предаја комплекса зграде Генералштаба Војске Србије америчкој страни показује прави карактер садашње власти који до танчина разобличава њен издајнички карактер и пристајање због личне похлепе и лоповлука на својеврсну капитулацију

У оквиру комплекса Генералштаба налази се и камена палата са својом двораном и столицама на којима је некада седео и прослављени војвода и начелник генералштаба српске војске Живојин Мишић. Сва та историја једноставно мора да заврши тако што ће на том месту српског поноса и успеха да се сутра изграде коцкарнице и бројни други садржаји проблематичног карактера. Нажалост, председника Србије то најмање дотиче. Најмање га дотиче српска историја.

Ношење српске заставе од 300 метара, исписивање графита „Кад се војска на Косово врати“ је само димна завеса која треба да прикрије издају Александра Вучића који је јужну српску покрајину предао сепаратистима у Приштини потписујући и прихватајући Бриселски споразум, Вашингтонски споразум, Француско-немачки план, Охридску агенду којима се Србија одриче ове своје праисконске територије. И што је Александар Вучић све већи издајник патриотске пароле су све присутније што имамо прилике да то ових дана посматрамо у тзв. Ћациленду које је последње место одбране овог издајничког режима.

Долазак немачког министра спољних послова у Београд Јохана Вадефула открива прави смисао Француско-немачког плана који је у ствари план две Немачке а који је Александар Вучић прихватио и који је по речима немачког министра у обавези да спроведе у дело. Изјаве председника Србије после прихватања овог документа „пустите ме да их мало лажем, да их мало варкам“ обија се српској држави о главу. У тачки два Француско-немачког плана јасно и недвосмислено стоји да Србија прихвата независност, сувереност и целовитост самопроглашене републике Косово. Председник Србије нити може нити је у стању да лаже и варка како народна песма каже „Латине као старе варалице“ већ једино лаже и варка свој сопствени народ газећи Устав Републике Србије на који је положио заклетву.

Једино решење да се ови издајнички споразуми анулирају јесте да их Скупштина Србије одбаци јер су и антисрпски и антиуставни и антидржавни. На несрећу грађана Србије док је власт у Србији у рукама Александар Вучића, Ивице Дачића и Томислава Николића то се неће догодити. Међутим, оно што је сигурно а народна пословица каже да „ничија свећа није горела до зоре“ тако да и ова тројка после силаска са власти мораће да одговара за кривично дело националне издаје а то је губитак територије. Издаја као кривично дело никада не застарева.

(НСПМ)
 
Пристигли коментари (2)
Пошаљите коментар

Република Српска: Стање и перспективе

