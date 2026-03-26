Преглед резултата локалних избора од пре четири године, у местима у којима се одржавају локални избори 29.марта
Град Бор
Датум избора: 3. април 2022. Укупно регистрованих бирача: 40.661 Излазност: 61,20%
- Српска напредна странка: 8.794 гласова, 36,44%, 15 мандата
- Народна странка — Демократска странка — Влашка народна странка — Заједно за Србију — БСП: 3.802 гласова, 15,76%, 6 мандата
- Социјалистичка партија Србије: 2.677 гласова, 11,09%, 4 мандата
- Влашка партија „Мост”: 2.447 гласова, 10,14%, 4 мандата
- ССП — Покрет слободних грађана — ВС — РИРИ: 2.238 гласова, 9,27%, 3 мандата
- (Безимена листа): 1.017 гласова, 4,21%, 1 мандат
- Гласно за омладину: 876 гласова, 3,63%, 1 мандат
- Борци за Бор: 774 гласова, 3,21%, 1 мандат
- Доста је било: 699 гласова, 2,90%, 0 мандата
- Јединствена Србија: 490 гласова, 2,03%, 0 мандата
- Српска радикална странка: 316 гласова, 1,31%, 0 мандата
Аранђеловац
Датум избора: 3. април 2022. Укупно регистрованих бирача: 36.847 Излазност: 62,72%
- Српска напредна странка: 10.038 гласова, 43,58%, 19 мандата
- СПС — ЈС: 3.926 гласова, 17,04%, 7 мандата
- Српска странка Заветници: 2.786 гласова, 12,10%, 5 мандата
- Уједињени за победу Србије: 2.130 гласова, 9,25%, 4 мандата
- Двери — ЗС: 1.921 гласова, 8,34%, 3 мандата
- ПОКС: 1.224 гласова, 5,31%, 2 мандата
- Доста је било: 1.009 гласова, 4,38%, 1 мандат
Бајина Башта
Датум избора: 3. април 2022. Укупно регистрованих бирача: 21.733 Излазност: 67,99%
- СНС, СРС, ПУПС,СНП, ПС,СДПС: 6.700 гласова, 47,15%, 24 мандата
- Уједињени за победу Србије: 2.712 гласова, 19,08%, 9 мандата
- СПС — ЈС: 1.707 гласова, 12,01%, 6 мандата
- Здрава Србија: 1.056 гласова, 7,43%, 3 мандата
- Социјалдемократска странка: 691 гласова, 4,86%, 2 мандата
- Двери: 445 гласова, 3,13%, 1 мандат
- Јасно и гласно: 415 гласова, 2,92%, 0 мандата
- НАДА: 405 гласова, 2,85%, 0 мандата
- Савез 90/Зелени Србије: 80 гласова, 0,56%, 0 мандата
Кладово
Датум избора: 3. април 2022. Укупно регистрованих бирача: 21.668 Излазност: 52,02%
- Српска напредна странка: 5.063 гласова, 47,03%, 14 мандата
- Покрет за Кладово: 3.293 гласова, 30,59%, 9 мандата
- Социјалистичка партија Србије: 2.086 гласова, 19,38%, 5 мандата
- Влашка народна странка: 207 гласова, 1,92%, 0 мандата
- Српска радикална странка: 117 гласова, 1,09%, 0 мандата
Књажевац
Датум избора: 3. април 2022. Укупно регистрованих бирача: 23.638 Излазност: 62,86%
- Српска напредна странка: 8.711 гласова, 61,25%, 27 мандата
- Социјалистичка партија Србије: 1.878 гласова, 13,20%, 6 мандата
- Уједињени за победу Србије: 1.383 гласова, 9,72%, 4 мандата
- (Безимена листа): 650 гласова, 4,57%, 2 мандата
- НАДА: 539 гласова, 3,79%, 1 мандат
- Српска народна партија: 425 гласова, 2,99%, 0 мандата
- Српска радикална странка: 421 гласова, 2,96%, 0 мандата
- Јединствена Србија: 216 гласова, 1,52%, 0 мандата
Кула
Датум избора: 3. април 2022. Укупно регистрованих бирача: 34.198 Излазност: 65,42%
- Српска напредна странка: 11.161 гласова, 52,06%, 21 мандат
- Критична маса — за победу: 2.506 гласова, 11,69%, 4 мандата
- Куљани и наш град: 2.219 гласова, 10,35%, 4 мандата
- Листа заједнице Срба: 1.848 гласова, 8,62%, 3 мандата
- Социјалистичка партија Србије: 1.788 гласова, 8,34%, 3 мандата
- НС — ЂБ — РС: 1.327 гласова, 6,19%, 2 мандата
- Српска радикална странка: 590 гласова, 2,75%, 0 мандата
Лучани
Датум избора: 3. април 2022. Укупно регистрованих бирача: 15.414 Излазност: 72,24%
- Српска напредна странка: 5.939 гласова, 54,99%, 20 мандата
- Један тим: 2.632 гласова, 24,37%, 9 мандата
- СПС — ЈС: 1.308 гласова, 12,11%, 4 мандата
- ПОКС: 631 гласова, 5,84%, 2 мандата
- Српска радикална странка: 290 гласова, 2,69%, 0 мандата
Мајданпек
Датум избора: 3. април 2022. Укупно регистрованих бирача: 16.251 Излазност: 59,96%
- Српска напредна странка: 5.174 гласова, 55,20%, 19 мандата
- СПС — ЈС: 1.348 гласова, 14,38%, 5 мандата
- Не дам!: 1.021 гласова, 10,89%, 3 мандата
- Може и другачије: 783 гласова, 8,35%, 2 мандата
- Двери: 498 гласова, 5,31%, 1 мандат
- НА ДА: 364 гласова, 3,88%, 1 мандат
- Српска радикална странка: 186 гласова, 1,98%, 0 мандата
Смедеревска Паланка
Датум избора: 3. април 2022. Укупно регистрованих бирача: 39.932 Излазност: 58,79%
- Српска напредна странка: 14.295 гласова, 63,87%, 34 мандата
- ССП — ДС: 2.076 гласова, 9,28%, 4 мандата
- СПС — ЈС: 2.003 гласова, 8,95%, 4 мандата
- Народна странка: 1.789 гласова, 7,99%, 4 мандата
- Здрава Србија: 1.005 гласова, 4,49%, 2 мандата
- Народни фронт — Мост: 715 гласова, 3,19%, 1 мандат
- Српска радикална странка: 499 гласова, 2,23%, 0 мандата
Градска општина Севојно (део Ужица)
Датум избора: 3. април 2022. Укупно регистрованих бирача: 5.681 Излазност: 69,99%
- СНС — СПС — ПУПС: 1.865 гласова, 47,94%, 10 мандата
- Здрава Србија: 895 гласова, 23,01%, 4 мандата
- Уједињени за победу Србије: 526 гласова, 13,52%, 2 мандата
- Српска странка Заветници: 228 гласова, 5,86%, 1 мандат
- Српска радикална странка: 221 гласова, 5,68%, 1 мандат
- Јединствена Србија: 155 гласова, 3,98%, 1 мандат
Преглед резултата владајућих странака на парламентарним изборима у местима у којима се одржавају локални избори 29.марта
Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, 17. децембар 2023.
Територија - НСТЈ
Период
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Србија не сме да стане
ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ
Број гласова
Удео броја гласова у укупном броју гласова, %
Број гласова
Удео броја гласова у укупном броју гласова, %
Кула
2023
10.913
53,25
949
4,63
Бајина Башта
2023
6.751
49,48
1.033
7,57
Севојно
2023
1.824
48,14
213
5,62
Лучани
2023
5.950
55,40
781
7,27
Аранђеловац
2023
10.473
47,76
1.582
7,21
Бор
2023
10.438
45,48
2.009
8,75
Кладово
2023
6.270
59,91
984
9,40
Мајданпек
2023
5.402
59,31
540
5,93
Књажевац
2023
8.296
58,94
1.025
7,28
С. Паланка
2023
11.951
54,71
1.176
5,38
(НСПМ)