ХРОНИКА:
ТАНЈУГ: РУСИ КАО ЈЕДНО ОД РЕШЕЊА ПРЕДЛАЖУ ДА НИС КУПУЈЕ ДЕО АМЕРИЧКЕ НАФТЕ, ИЛИ ДА НЕКА ОД АМЕРИЧКИХ КОМПАНИЈА ПРЕУЗМЕ 11,3 ОДСТО АКЦИЈА НИС
КИМ: УЗ ПРИСУСТВО ПОЛИЦИЈЕ, УКЛОЊЕНА ПРЕПОЗНАТЉИВА СВЕТЛЕЋА РЕКЛАМА „КОСОВСКА МИТРОВИЦА“, ИСПИСАНА НА ЋИРИЛИЦИ
МУП: ПРИЈАВЉЕНЕ БОМБЕ У 807 ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ШИРОМ СРБИЈЕ
БЕОГРАД: ОКРУГЛИ СТО „КИМ ИЗМЕЂУ ИЗДАЈЕ И ОКУПАЦИЈЕ“ 6. ОКТОБРА У 14:30 ЧАСОВА У ПРЕС ЦЕНТРУ УНС
САВЕТ БЕЗБЕДНОСТИ УН 21. ОКТОБРА О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
"ВОЛСТРИТ ЏОРНАЛ": САД ОДОБРИЛЕ ПРУЖАЊЕ ОБАВЕШТАЈНИХ ПОДАТАКА УКРАЈИНИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАПАДА РАКЕТАМА ДУГОГ ДОМЕТА НА ЕНЕРГЕТСКЕ ЦИЉЕВЕ У РУСИЈИ
СРЦЕ: НОВА, СИСТЕМСКА ПЉАЧКА ГРАЂАНА СРБИЈЕ ПРЕКО РАЧУНА ЗА СТРУЈУ
"БИЛД": У МЕНЗИ КОМПАНИЈЕ "МЕТА" У МИНХЕНУ УВЕДЕН РОБОТ-КУВАР КОЈИ, УЗ ПОМОЋ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ОБРОКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
"БЛУМБЕРГ": МЕРЦ ПРОТИВ БРИСЕЛА - НЕМАЧКИ КАНЦЕЛАР ЖЕЛИ ДА ОГРАНИЧИ МОЋ УРСУЛЕ ФОН ДЕР ЛАЈЕН
ДОЈАВЕ О БОМБАМА У ВИШЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ШИРОМ СРБИЈЕ, ПОЛИЦИЈА НА ТЕРЕНУ
ДАНАС: КОЈЕ СУ ОПЦИЈЕ СРБИЈЕ ЗА УВОЗ НАФТЕ И ДЕРИВАТА АКО СТУПЕ НА СНАГУ САНКЦИЈЕ НИС-У?
ФОРБЕС: КРЕДИТИ ПОСЛОВНИХ БАНАКА ПОРАСЛИ СА 200 МИЛИОНА НА 4,3 МИЛИЈАРДЕ ЕВРА - У ЧИЈИМ РУКАМА ЈЕ ЈАВНИ ДУГ СРБИЈЕ?
четвртак, 02. октобар 2025.
Истраживања јавног мњења > Србија, септембар 2025. (I)
Истраживања јавног мњења

Србија, септембар 2025. (I)

НСПМ   
понедељак, 29. септембар 2025.

 

Србија (без КиМ)

28. август - 8. септембар 2025.

истраживање телефонско

репрезентативни узорак

испитаника: 1050

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Са ког медија се највише информишете?

вредности  у   процентима

интернет портали и друштвене мреже

32.1

РТС

14.9

ТВ Н1

13.5

ТВ Пинк

8.1

Информер

5.2

ТВ Прва

3.5

ТВ Нова С

3.1

ТВ Хепи

1.5

остали поменути медији

6.1

не информишем се преко медија/ без одгoвора

12.0

Укупно

100,0

 

Како бисте оценили актуелну економску ситуацију у земљи?

вредности у процентима

добра

16.4

ни добра, ни лоша  

31.6

лоша

49.8

немам став / без одговора

2.2

Укупно

100,0

 

 

Да ли подржавате организовање изложбе ЕКСПО 2027.  у Београду?

вредности у процентима

Да

40.0

Не

47.1

немам став / без одговора

12.9

Укупно

100,0

 

 

Да се следеће недеље одржавају избори и да морате да се определите, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти?

са неизјашњенима
(вредности у проц.)

без неизјашњених
(вредности у проц.)

за садашњу власт

33.2

44.3

против садашње власти

41.6

55.7

немам став / без одговора

25.2

/

Укупно

100,0

100,0

 

 

Какав је Ваш став поводом актуелних протеста и блокада дела студената и грађана?

вредности у процентима

подржавам их

38.9

не подржавам

36.3

нити подржавам, нити не подржавам

19.6

немам став / без одговора

5.2

Укупно

100,0

 

 

Да ли мислите да је требало да се студенти одазову Вучићевом позиву на дијалог?

вредности у процентима

Да

47.0

Не

41.2

немам став / без одговора

11.8

Укупно

100,0

 

 

Да ли мислите да постоји опасност од избијања грађанског рата у Србији?

вредности у процентима

Да

31.1

Не

57.1

немам став / без одговора

11.8

Укупно

100,0

 

 

(Истраживачки тим НСПМ)
 
