|
НСПМ
|
уторак, 24. фебруар 2026.
|
|
Србија (без КиМ)
Децембар 2025.
истраживање телефонско
репрезентативни узорак
испитаника: 1500
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
|
Како се најчешће информишете?
|
вредности у процентима
|
преко телевизије
|
47.7
|
преко интернет портала
|
34.5
|
преко друштвених мрежа
|
13.7
|
преко штампаних медија
|
2.1
|
преко радија
|
0.5
|
без одговора
|
1.5
|
Укупно
|
100.0
|
Да ли мислите да се Србија, генерално гледано, креће више у добром или лошем смеру?
|
вредности у процентима
|
добром
|
21.7
|
ни добром, ни лошем
|
28.3
|
лошем
|
47.3
|
немам став / без одговора
|
2.7
|
Укупно
|
100.0
|
Какво је ваше мишљење, изражено школским оценама од 1 до 5, о следећим земљама?
(вредности у процентима)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
немам став / не могу да оценим
|
САД
|
27.9
|
19.1
|
24.4
|
14.7
|
4.2
|
9.7
|
Русија
|
13.5
|
17.8
|
22.7
|
20.8
|
18.2
|
7.0
|
Кина
|
12.2
|
14.9
|
19.9
|
22.9
|
21.7
|
8.5
|
Немачка
|
19.3
|
19.9
|
23.6
|
22.4
|
7.5
|
7.3
|
Мађарска
|
9.2
|
13.8
|
23.6
|
24.7
|
20.2
|
8.5
|
Турска
|
32.3
|
26.7
|
15.8
|
4.5
|
2.0
|
18.7
|
Какво је ваше мишљење, изражено школским оценама од 1 до 5, о следећим земљама?
|
Средње оцене
|
Мађарска
|
3.36
|
Кина
|
3.29
|
Русија
|
3.13
|
Немачка
|
2.77
|
САД
|
2.43
|
Турска
|
1.98
|
Уколико бисте морали да се определите само за једну од наведених, која би то земља била?
|
вредности у процентима
|
Русија
|
24.5
|
Мађарска
|
15.6
|
Немачка
|
14.4
|
Кина
|
11.2
|
САД
|
9.4
|
Турска
|
0.7
|
остале (ненаведене)
|
1.3
|
ниједна/ не знам/ без одговора
|
22.9
|
Укупно
|
100.0
|
Какав је Ваш став према Косову и Метохији?
|
вредности у процентима
|
Косово је саставни и неодвојиви део Србије
|
41.0
|
Косово је окупирани део Србије, који ће пре или касније бити поново интегрисан
|
35.0
|
Косово више није део Србије и никада неће бити поново
|
17.1
|
немам став / без одговора
|
6.9
|
Укупно
|
100.0
|
Да ли подржавате улазак Србије у ЕУ?
|
вредности у процентима
|
да, у потпуности
|
30.4
|
углавном да
|
16.7
|
углавном не
|
14.1
|
уопште не подржавам
|
28.8
|
немам став / без одговора
|
10.0
|
Укупно
|
100.0
|
Да ли подржавате улазак Србије у НАТО?
|
вредности у процентима
|
да, у потпуности
|
4.3
|
углавном да
|
6.1
|
углавном не
|
10.5
|
уопште не подржавам
|
73.4
|
немам став / без одговора
|
5.7
|
Укупно
|
100,0
|
Да ли подржавате чланство Србије у БРИКС-у?
|
вредности у процентима
|
да, у потпуности
|
25.5
|
углавном да
|
13.9
|
углавном не
|
14.3
|
уопште не подржавам
|
27.1
|
немам став / без одговора
|
19.2
|
Укупно
|
100.0
|
Да ли мислите да би Србија требало да уведе санкције Русији?
|
вредности у процентима
|
Да
|
10.7
|
Не
|
79.0
|
немам став / без одговора
|
10.3
|
Укупно
|
100.0
|
Да ли мислите да Србија треба да извози оружје где може чак и ако постоји могућност да оно буде испоручено Украјини?
|
вредности у процентима
|
Да
|
26.5
|
Не
|
56.0
|
немам став / без одговора
|
17.5
|
Укупно
|
100.0
|
Да ли подржавате намеру да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?
|
вредности у процентима
|
Да
|
22.2
|
Не
|
60.7
|
немам став / без одговора
|
17.1
|
Укупно
|
100.0
|
Какав је Ваш став поводом актуелних протеста и акција дела студената и грађана?
|
вредности у процентима
|
подржавам их и учествујем кад год могу
|
20.5
|
подржавам, али не учествујем активно у њима
|
19.7
|
нити подржавам, нити не подржавам
|
18.4
|
уопште не подржавам
|
36.8
|
немам став / без одговора
|
4.6
|
Укупно
|
100.0
|
Оцените по школском систему, оценом од 1 до 5, рад следећих институција у Србији?(вредности у процентима)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
немам став / не могу да оценим
|
Председник Србије
|
40.0
|
6.5
|
8.5
|
10.0
|
27.1
|
7.9
|
Влада Србије
|
44.1
|
7.8
|
11.9
|
12.9
|
15.3
|
7.9
|
Скупштина Србије
|
45.8
|
10.3
|
14.5
|
8.8
|
11.4
|
9.2
|
Правосудни систем
|
60.7
|
16.1
|
11.1
|
2.3
|
2.1
|
7.5
|
Локална власт у вашем месту
|
49.3
|
14.3
|
16.3
|
7.5
|
4.5
|
8.1
|
Уколико би на наредним изборима садашња власт и комплетна опозиција изашле у само две колоне, за коју бисте вероватније гласали?
|
са неизјашњенима
(вредности у проц.)
|
без неизјашњених
(вредности у проц.)
|
за садашњу власт (СНС, СПС, СРС, Заветници, мањине) – листу Александра Вучића
|
35.3
|
46.1
|
за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета
|
41.2
|
53.9
|
немам став / без одговора
|
23.5
|
/
|
Укупно
|
100,0
|
100,0
(НСПМ)