уторак, 24. фебруар 2026.
Србија, гео-политички барометар

НСПМ   
уторак, 24. фебруар 2026.

Србија (без КиМ)

Децембар 2025.

истраживање телефонско

репрезентативни узорак

испитаника: 1500

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Како се најчешће информишете?

вредности у процентима

преко телевизије

47.7

преко интернет портала

34.5

преко друштвених мрежа  

13.7

преко штампаних медија

2.1

преко радија

0.5

без одговора

1.5

Укупно

100.0

 

 

Да ли мислите да се Србија, генерално гледано, креће више у добром или лошем смеру?

вредности у процентима

добром

21.7

ни добром, ни лошем

28.3

лошем

47.3

немам став / без одговора

2.7

Укупно

100.0

 

Какво је ваше мишљење, изражено школским оценама од 1 до 5, о следећим земљама?
 (вредности у процентима)

1

2

3

4

5

немам став / не могу да оценим

САД

27.9

19.1

24.4

14.7

4.2

9.7

Русија

13.5

17.8

22.7

20.8

18.2

7.0

Кина

12.2

14.9

19.9

22.9

21.7

8.5

Немачка

19.3

19.9

23.6

22.4

7.5

7.3

Мађарска

9.2

13.8

23.6

24.7

20.2

8.5

Турска

32.3

26.7

15.8

4.5

2.0

18.7

 

Какво је ваше мишљење, изражено школским оценама од 1 до 5, о следећим земљама?

Средње оцене

Мађарска

3.36

Кина

3.29

Русија

3.13

Немачка

2.77

САД

2.43

Турска

1.98

 

Уколико бисте морали да се определите само за једну од наведених, која би то земља била?

вредности у процентима

Русија

24.5

Мађарска

15.6

Немачка

14.4

Кина

11.2

САД

9.4

Турска

0.7

остале (ненаведене)

1.3

ниједна/ не знам/ без одговора

22.9

Укупно

100.0

 

Какав је Ваш став према Косову и Метохији?

вредности у процентима

Косово је саставни и неодвојиви део Србије

41.0

Косово је окупирани део Србије, који ће пре или касније бити поново интегрисан

35.0

Косово више није део Србије и никада неће бити поново

17.1

немам став / без одговора

6.9

Укупно

100.0

 

Да ли подржавате улазак Србије у ЕУ?

вредности у процентима

да, у потпуности  

30.4

углавном да

16.7

углавном не

14.1

уопште не подржавам

28.8

немам став / без одговора

10.0

Укупно

100.0

 

Да ли подржавате улазак Србије у НАТО?

вредности у процентима

да, у потпуности  

4.3

углавном да

6.1

углавном не

10.5

уопште не подржавам

73.4

немам став / без одговора

5.7

Укупно

100,0

 

Да ли подржавате чланство Србије у БРИКС-у?

вредности у процентима

да, у потпуности  

25.5

углавном да

13.9

углавном не

14.3

уопште не подржавам

27.1

немам став / без одговора

19.2

Укупно

100.0

 

Да ли мислите да би Србија требало да уведе санкције Русији?

вредности у процентима

Да

10.7

Не

79.0

немам став / без одговора

10.3

Укупно

100.0

 

Да ли мислите да Србија треба да извози оружје где може чак и ако постоји могућност да оно буде испоручено Украјини?

вредности у процентима

Да

26.5

Не

56.0

немам став / без одговора

17.5

Укупно

100.0

 

Да ли подржавате намеру да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

вредности у процентима

Да

22.2

Не

60.7

немам став / без одговора

17.1

Укупно

100.0

 

Какав је Ваш став поводом актуелних протеста и акција дела студената и грађана?

вредности у процентима

подржавам их и учествујем кад год могу

20.5

подржавам, али не учествујем активно у њима

19.7

нити подржавам, нити не подржавам

18.4

уопште не подржавам

36.8

немам став / без одговора

4.6

Укупно

100.0

 

Оцените по школском систему, оценом од 1 до 5, рад следећих институција у Србији?(вредности у процентима)

1

2

3

4

5

немам став / не могу да оценим

Председник Србије

40.0

6.5

8.5

10.0

27.1

7.9

Влада Србије

44.1

7.8

11.9

12.9

15.3

7.9

Скупштина Србије

45.8

10.3

14.5

8.8

11.4

9.2

Правосудни систем

60.7

16.1

11.1

2.3

2.1

7.5

Локална власт у вашем месту

49.3

14.3

16.3

7.5

4.5

8.1

 

Уколико би на наредним изборима садашња власт и комплетна опозиција изашле у само две колоне, за коју бисте вероватније гласали?

са неизјашњенима
(вредности у проц.)

без неизјашњених
(вредности у проц.)

за садашњу власт (СНС, СПС, СРС, Заветници, мањине) – листу Александра Вучића

35.3

46.1

за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета

41.2

53.9

немам став / без одговора

23.5

/

Укупно

100,0

100,0

(НСПМ)
 
