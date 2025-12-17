|
НСПМ
|
среда, 17. децембар 2025.
|
|
Србија (без КиМ)
20 – 30. децембар 2025.
истраживање телефонско
репрезентативни узорак
испитаника: 1000
|
Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?
|
Вредности у процентима
|
Да
|
22.8
|
Не
|
60.2
|
немам став / без одговора
|
17.0
|
Укупно
|
100,0
|
Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?
|
Заступљеност испитаника по регијама
|
Да
|
Не
|
немам став / без одговора
|
Укупно
|
Београд
|
17.9%
|
70.5%
|
11.5%
|
100.0%
|
Војводина
|
23.7%
|
51.3%
|
25.0%
|
100.0%
|
Централна Србија
|
24.0%
|
55.6%
|
20.5%
|
100.0%
|
Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?
|
Заступљеност испитаника према старосној категорији
|
Да
|
Не
|
немам став / без одговора
|
Укупно
|
од 18 до 40 година
|
6.3%
|
78.6%
|
15.1%
|
100.0%
|
од 41 до 60 година
|
18.1%
|
63.1%
|
18.9%
|
100.0%
|
преко 60 година
|
36.0%
|
41.8%
|
22.2%
|
100.0%
|
Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?
|
Заступљеност испитаника према школској спреми
|
Да
|
Не
|
немам став / без одговора
|
Укупно
|
основна школа
|
38.4%
|
27.4%
|
34.2%
|
100.0%
|
средња школа
|
26.3%
|
52.9%
|
20.8%
|
100.0%
|
гимназија
|
16.7%
|
61.1%
|
22.2%
|
100.0%
|
виша
|
16.9%
|
64.8%
|
18.3%
|
100.0%
|
висока
|
12.7%
|
77.0%
|
10.3%
|
100.0%
|
Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?
|
Да се следеће недеље одржавају избори, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти?
|
Да
|
Не
|
немам став / без одговора
|
Укупно
|
за садашњу власт
|
52.7%
|
23.2%
|
24.2%
|
100.0%
|
против садашње власти
|
1.5%
|
95.0%
|
3.5%
|
100.0%
|
немам став / без одговора
|
15.7%
|
41.8%
|
42.5%
|
100.0%
|
Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?
|
Ако би се на изборима појавиле следеће листе, за коју листу или страначку групацију бисте гласали?
|
Да
|
Не
|
немам став / без одговора
|
Укупно
|
листа Александар Вучић (СНС, СРС, Заветници)
|
52.0%
|
24.6%
|
23.5%
|
100.0%
|
листа СПС, ЈС (Ивица Дачић)
|
48.5%
|
21.2%
|
30.3%
|
100.0%
|
студентска листа
|
1.7%
|
95.0%
|
3.4%
|
100.0%
|
листа проевропске опозиције
|
|
97.9%
|
2.1%
|
100.0%
|
листа националне опозиције
|
5.3%
|
84.2%
|
10.5%
|
100.0%
|
против власти, али не знам тачно за кога
|
1.4%
|
94.3%
|
4.3%
|
100.0%
|
не бих гласао/ не знам/
без одговора
|
15.8%
|
43.6%
|
40.6%
|
100.0%
Комплетно истраживање биће објављено наредних дана
(Истраживалки тим НСПМ)