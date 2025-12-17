Србија (без КиМ) 20 – 30. децембар 2025. истраживање телефонско репрезентативни узорак испитаника: 1000 Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс? Вредности у процентима Да 22.8 Не 60.2 немам став / без одговора 17.0 Укупно 100,0 Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс? Заступљеност испитаника по регијама Да Не немам став / без одговора Укупно Београд 17.9% 70.5% 11.5% 100.0% Војводина 23.7% 51.3% 25.0% 100.0% Централна Србија 24.0% 55.6% 20.5% 100.0% Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс? Заступљеност испитаника према старосној категорији Да Не немам став / без одговора Укупно од 18 до 40 година 6.3% 78.6% 15.1% 100.0% од 41 до 60 година 18.1% 63.1% 18.9% 100.0% преко 60 година 36.0% 41.8% 22.2% 100.0% Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс? Заступљеност испитаника према школској спреми Да Не немам став / без одговора Укупно основна школа 38.4% 27.4% 34.2% 100.0% средња школа 26.3% 52.9% 20.8% 100.0% гимназија 16.7% 61.1% 22.2% 100.0% виша 16.9% 64.8% 18.3% 100.0% висока 12.7% 77.0% 10.3% 100.0% Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс? Да се следеће недеље одржавају избори, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти? Да Не немам став / без одговора Укупно за садашњу власт 52.7% 23.2% 24.2% 100.0% против садашње власти 1.5% 95.0% 3.5% 100.0% немам став / без одговора 15.7% 41.8% 42.5% 100.0% Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс? Ако би се на изборима појавиле следеће листе, за коју листу или страначку групацију бисте гласали? Да Не немам став / без одговора Укупно листа Александар Вучић (СНС, СРС, Заветници) 52.0% 24.6% 23.5% 100.0% листа СПС, ЈС (Ивица Дачић) 48.5% 21.2% 30.3% 100.0% студентска листа 1.7% 95.0% 3.4% 100.0% листа проевропске опозиције 97.9% 2.1% 100.0% листа националне опозиције 5.3% 84.2% 10.5% 100.0% против власти, али не знам тачно за кога 1.4% 94.3% 4.3% 100.0% не бих гласао/ не знам/ без одговора 15.8% 43.6% 40.6% 100.0% Комплетно истраживање биће објављено наредних дана (Истраживалки тим НСПМ)