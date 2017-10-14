|Политички живот
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Проглас за Србију - Грађани нису предодређени на сиромаштво, несигурност и таворење
|субота, 14. октобар 2017.
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Свесни да наша отаџбина пролази кроз дубоку моралну, друштвену, економску и политичку кризу;
Увиђајући да, услед вишедеценијског рђавог управљања, наш народ не остварује ни мали део сопственог потенцијала, као и да све више економски и технолошки заостајемо за земљама у окружењу, а поготово за развијеним светом;
Уверени да сиромаштво и недостатак перспективе представљају кључне проблеме друштва;
Суочени са рекордно ниским наталитетом, као и са масовним егзодусом младих и стручних људи из наше земље;
Имајући у виду да Србија има све друштвене и материјалне предуслове да буде успешна и просперитетна земља;
Свесни чињенице да наша генерација има историјску одговорност да исправи грешке из прошлости, као и да унапреди и учини ефикасном своју државу која ће служити интересима народа;
Са вером да су промене могуће и да Србија у разумном року може да се усправи и превазиђе проблеме са којима се суочава;
Ми, доле потписани, дајемо подршку идеји о образовању нове снаге политичког центра под именом Народна странка, засноване на следећим програмским начелима:
1. Спровођење нове и савремене развојне политике;
2. Бескомпромисна борба за социјалну правду, радничка права и боље здравство;
3. Неприкосновеност владавине права и грађанских слобода, као и обнављање демократских институција;
4. Брига за националне интересе, неговање најбољих вредности наше традиције и културе, враћање достојанства грађанима, народу и држави;
5. Одговорно и домаћинско управљање националним ресурсима, као и пружање активне подршке пољопривреди;
6. Стварање безбедне државе и сигурност за све њене грађане;
7. Повратак слободе мишљења и пристојности у јавни простор, јачање улоге културе и образовања, гарантовање медијских слобода;
8. Изградња достојне позиције за Србију у региону и свету;
9. Темељна измена политичког и изборног система, функционална децентрализација у Србији;
10. Одлучни отклон и примена санкција према појединцима који су злоупотребили јавне функције и државне ресурсе.
Свесни смо страховања садашњих и будућих родитеља да ће њихова деца живети горе од њих, као и да неће имати много тога да им оставе. Не желимо, зато, да дозволимо да садашње и будуће генерације изгубе могућност визије просперитетне и срећне будућности у сопственој земљи.
Српски народ и сви наши грађани нису предодређени нити осуђени на сиромаштво, несигурност и таворење. Наше историјско искуство и државотворна традиција дају нам основа за оптимизам и веру у лични и колективни успех. Ово искуство требало би стално да нам служи као подсетник - да уз зналачко и одговорно управљање можемо успоставити ефикасну и праведну државу, која би нашим грађанима и народу служила као штит и потпора у борби за бољи живот.
ПРОГЛАС СУ ПОТПИСАЛИ:
АЛЕКСАНДАР БАБИЋ
АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ
АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ
АЛЕКСАНДАР МИЛАНОВИЋ
АНДРЕЈ БАЈЕЦ
АНТОНИЈЕ АНТИЋ
БОГДАНА КОЉЕВИЋ
БОРИВОЈЕ БОРОВИЋ
БОРИСЛАВ НОВАКОВИЋ
БРАНИСЛАВ ТОМАШЕВИЋ
ВЛАДИМИР БЕРИСАВАЦ
ВЛАДИМИР ВУЧИНИЋ
ВЛАДИМИР ГАЈИЋ
ВЛАДИМИР ГАЉАК
ВЛАДИМИР ДОБРОСАВЉЕВИЋ
ВЛАДИМИР КЕЦМАНОВИЋ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ
ВЛАДИМИР ТОДОРИЋ
ВУК ЈЕРЕМИЋ
ВУК КРЊЕВИЋ
ГОЈКО ТЕШИЋ
ГОРАН ОБРАДОВИЋ
ДАМЈАН КРЊЕВИЋ МИШКОВИЋ
ДАРКО ДИМОВСКИ
ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ
ДИЈАНА ВУКОМАНОВИЋ
ДОНКА БАНОВИЋ
ДОРИНЕЛ СТАН
ДРАГАН КОЛУНЏИЈА
ДРАГАН КРАСИЋ
ЂОРЂЕ БАЈЕЦ
ЗДРАВКО ПОНОШ
ИВАН ЈОВИЋ
ИШТВАН БИРО
ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ (ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ)
ЈАНКО ЂУРИЋ
ЈАСМИНКО ХАЏИСАЛИХОВИЋ
ЈЕЛЕНА МАЋИЋ
ЈОВИЦА ТОДОРОВИЋ
ЉИЉАНА ЂУРОВИЋ
ЉУБИСАВ ЂОКИЋ
МАЈА МИТРОВИЋ
МАРКО ВИДОЈКОВИЋ
МАРКО СЛАДОЈЕВИЋ
МАРКО СТЕПАНОВИЋ
МИЛИЦА ВОЈИЋ МАРКОВИЋ
МИЛОВАН БОЖИНОВИЋ
МИЛОРАД ЧАВИЋ
МИЛОШ ПАВЛОВИЋ
МИЛУТИН ПРОДАНОВИЋ
МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ
НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ
НИКОЛА ЛАЗИЋ
ПРЕДРАГ АРАНЂЕЛОВИЋ
ПРЕДРАГ ГАГА АНТОНИЈЕВИЋ
РАДИВОЈ ЦВЕТИЋАНИН
САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ
САЊА БЕШТИЋ
СВЕТОЗАР ЧИПЛИЋ
СИНИША КОВАЧЕВИЋ
СЛОБОДАН РАКОВИЋ
СРЂАН БОШКОВИЋ
СРЕЋКО ЂУКИЋ
СТЕФАН ЈОВАНОВИЋ
ТАЊА КНЕЖЕВИЋ
ТЕША ТЕШАНОВИЋ
УГЉЕША ЗВЕКИЋ
ЧЕДО МАКСИМОВИЋ
ЧЕДОМИР АНТИЋ
OGNJEN ALEKSIC, DIPL.ECC, BANJA LUKA
MARKO SAVIC, MEHANICAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE, TRSTENIK
МИРКО ЈЕВТИЋ, НАСТАВНИК, ТОПОЛА
MIODRAG PANTELIC
ŽARKO DUKIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BEOGRAD
СРЂАН МИТРАШИНОВИЋ, ЕКОНОМИСТА, ШАБАЦ
СВЕТИСЛАВ БАЈИЋ, КЛАСИЧНИ ФИЛОЛОГ, БЕОГРАД
SLAVOLJUB MILENKOVIC, DOKTOR MEDICINE SPEC. OPSTE PRAKSE, ALEKSANDROVAC
ПРЕДРАГ ЛАЗАРЕВИЋ, ИНЖЕЊЕР МЕНАЏМЕНТА, БЕОГРАД
MILOŠ CVETKOVIĆ, DIZAJNER
АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ, ЦАРИНСКИ АГЕНТ, УЖИЦЕ
NIKOLA LAKIĆ, ADVOKAT, BEOGRAD
MARKO JOKA, SPECIJALISTA KRIMINALISTIKE, BEOGRAD, ZEMUN
ПРЕДРАГ МАРТИНОВИЋ, ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР, БЕОГРАД
БОГОЉУБ НАЈДАНОВИЋ, НОВИНАР, ПИРОТ
RANKO VLAISAVLJEVIC, SPEC.STRUK.ING.MASINSTVA, BEOGRAD
МИЛОЈКО ТРЕБИЊАЦ, DIPL. ECC., БЕОГРАД
MITAR VLAHOVIĆ, ADVOKAT, NOVI SAD
DALIBOR MILANKOVIĆ, PRAVNIK, BEOGRAD
VLADIMIR JEVTIĆ, EKONOMSKI TEHNIČAR, BOLEČ
BOBAN CVETKOVIC, PROGRAMER, NIS
VLADIMIR TIMČENKO, MAŠ.ING., BEOGRAD
NEBOJŠA STANOŠEVIĆ, ARHITEKTA, BEOGRAD
VALENTINA STEVANOVIĆ, BEOGRAD
IVAN VUKOSAVLJEVIC, DIPLOMIRANI ISTORICAR, OBRENOVAC
JOVANA MRKIĆ, MASTER KULTUROLOG POLITIKOLOG, BEOGRAD
DUSAN DJUKANOVIC, APSOLVENT PRAVA, KIKIND
VLADIMIR PETROVIĆ, STUDENT MASTER STUDIJA, BEOGRAD
ALEKSANDAR TOPIĆ, POLITIKOLOG ZA MEDJUNARODNE ODNOSE, BEOGRAD
NIKOLA JOVANOVIĆ, DIPL.EKONOMISTA, ĆIĆEVAC
MIRKO MRKIĆ, LIKOVNI UMETNIK I IZDAVAČ, BEOGRAD
BORISAV IVEZIC, KOMERCIJALISTA, BEOGRAD
BOBAN JOVANOVIĆ, EKONOMISTA, BEOGRAD
NIKOLA MIRKOVIC, ANALITICAR U ZASTITI ZIVOTNE SREDINE, MLADENOVAC
TIHOMIR MILOVANOVIĆ, SPEC. ORTOPEDSKE HIRURGIJE, NEGOTIN
JELENA HUMPHRIES, USA
VANJA DODIG, DIPLOMIRANI INDUSTRIJSKI DIZAJNER, BEOGRAD
MILENA BABIĆ, TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA, 34321 KRAGUJEVAC
DUŠAN DJUROVIĆ, DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA, GORNJI MILANOVAC
GORAN MILOŠEVIĆ, PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA, BOLJEVAC
ALEKSANDAR VALJAREVIC, PHD COMPUTER SCIENCE, JOHANEZBURG
JELENA LJUBOJA, ČOKA
ДРАГАН КОЛУНЏИЈА, ПЕНЗИОНЕР, БАЧКА ПАЛАНКА
TATJANA ĐUKIĆ, MAST.SPORTA I FIZ.KUL., NOVI SAD
DJURO VULIKIC, DIPL. ECC., MANAGER PRODAJE, BEOGRAD
SRDJAN MARINKOVIC
ANJA JEVIC, POLITIKOLOG, BEOGRAD
RADIVOJE KASTRATOVIĆ, ADVOKAT, KRAGUJEVAC
VLADIMIR ILIC, STUDENT FPN-A, BEOGRAD
NEMANJA SIMIC, KRALJEVO
STEFAN NEVRKLA, PROF. SPORTA, BEOGRAD
IVANA JOVANOVIĆ, PROFESOR SRPSKOG JEZIKA, BEOGRAD
СРЂАН МАРИНКОВИЋ, ПРОФЕСОР ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА, УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, НИШ
БРАНИСЛАВ О. ПОПОВИЋ, ДОКТОР ИСТОРИЈСКИХ НАУКА, СТРУЧНИ САРАДНИК ЛЕКСИКОГРАФСКОГ ОДЕЉЕЊА МАТИЦЕ СРПСКЕ, НОВИ САД
АЛЕКСАНДАР ВУЛИЋ
BRANKA BRKLJAC, DIPL.POLITIKOLOG, NOVI BEOGRAD
IVAN LAZIĆ, ELEKTROTEHNIČAR, SMEDEREVO
MARIJA MARKOVIĆ, DIPL. PRAVNIK, TRSTENIK
NIKOLA KRIVOKUĆA, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, ODŽACI
SLOBODAN KRSTIN, DIPLOMIRANI EKONOMISTA - NEZAPOSLEN, NOVI SAD
IVAN STOJKOVIĆ, EKONOMISTA, BEOGRAD
RADE OBRADOVIĆ, DIPL.PRAVNIK, KULA
GORJAN STOJANOVIĆ, ADVOKATSKI PRIPRAVNIK, NOVI BEOGRAD
SENKA JEREMIC, BEOGRAD
DUSANKA MILCIC, BEOGRAD
PREDRAG NIKOLIC, HEMIJSKI TEHNOLOSKI TEHNICAR, KRALJEVO
DRAGAN MURAR, POKRET GRAĐANIN SRBIJE
ГОРАН ДАВИДОВИЋ, ИСТОРИЧАР - ВИШИ АРХИВИСТ, ЧАЧАК
STEFAN STANČIĆ, PREDUZETNIK, KRALJEVO
RADA STOPIĆ, DIPL. POLITIKOLOG, BEOGRAD
RADOVAN BOZOVIC, STUDENT, BEOGRAD
SLOBODAN ZIKIC, DIPLOMIRANI MASINSKI INZENJER, ZAJECAR
PETAR TRAJKOVIĆ, PREHRAMBENI INŽENJER, POŽAREVAC
VLADISLAV MILOJEVIĆ, MAŠINSKI TEHNIČAR, KRAGUJEVAC
DEJAN POPOVIC, POLJOPRIVREDNIK, OPARIC,REKOVAC
PETAR VUKOVIC, VOZAC, BAJCETINA
DEJAN MILOŠEVIĆ, PREDUZETNIK, KURŠUMLIJA
VUK ČOBANIN, APSOVENT PRAVA, NOVI SAD
MILOŠ DJOKIC, PENZIONER, KRALJEVO
BOBAN JAŠOVIĆ
PREDRAG STANKOVIĆ, PREDUZETNIK, KRALJEVO
DEJAN MIHAJLOVIĆ, POLICIJSKI SLUZBENIK, KRAGUJEVAC
BOJAN PANOVIĆ, KRALJEVO
VLASTIMIR VUCIC, EKONOMISTA, NIS
ВЛАДИМИР САВИЋ
GRADIMIR RANĐELOVIĆ, STUDENT
DJORDJE NENEZIC, MONTER, BEOGRAD
ANA MARKOVIĆ, DIPL. PSIHOLOG, PANČEVO
MILAN KOVAČEVIĆ, ISTORIČAR, SREMSKA MITROVICA
GORDANA ŠOŠIĆ, DIPL. BIOLOG, KRAGUJEVAC
VLADICA TOMAŠEVIĆ, ŽRTVA SNS-A BIVŠI RADNIK, KRUŠEVAC
ДАЛИБОР ТОДОРОВИЋ, ИНЖЕЊЕР ИНФОРМАТИКЕ, ВЕЛИКА ПЛАНА
MARIJA SPASOJEVIĆ, KOZMETIČAR, LOZNICA
IVAN JEVREMOVIĆ, JAGODINA
VERICA MILANOVIC, DIPL.PRAVNIK, KRALJEVO
СЛОБОДАН АНЂЕЛКОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖИЊЕР РУДАРСТВА, ПОЖАРЕВАЦ
JANKO PENJISEVIC, STUDENT ISTORIJE I RADNIK, RAŠKA
VLADIMIR LAZAROV, PANCEVO
МИЛАН РИСТИЋ
NATALIJA ANTIC, STUDENT, NOVI SAD
NEBOJŠA RISTIĆ, NIŠ
PREDRAG DMITROVIC, DIPL.EKONOMISTA, RUMA
JANKO DJURIC, PENZIONISANI PROFESOR, VLADIMIRCI
ДЕЈАН СТЕВАНОВИЋ, ПРОФЕСОР, КРУШЕВАЦ
ДАРКО ВУЧИЋ
ELVIRA GUZIJAN
MARIJA COBANIN, APSOLVENT SRPSKOG JEZIKA I KNJIZEVNOSTI, NOVI SAD
MIROSLAV JOVANOVIĆ, DIPLOMIRANI MENADŽER, SPEC., NIŠ
STEVO SAMARDZIC, STATISTA, BEOGRAD
DUSAN LOPICIC, STOMATOLOG, BEOGRAD
БОЖИДАР ПАВЛОВИЋ, СТУДЕНТ, БЕОГРАД
MARKO KRSTIĆ, RADNIK, TRGOVIŠTE
VLADAN TRAJKOVIC, STUDENT, BEOGRAD
НИКОЛА ТРАЈКОВИЋ, ЧИКАГО
MARIJA JOVANOVIC, DIPLOMIRANI POLITIKOLOG, VELIKA PLANA
VLATKO KASTRATOVIĆ, EKONOMISTA, VELIKA PLANA
ИВАН ДОЈЧИНОВИЋ, АДВОКАТ, КРАГУЈЕВАЦ
СРЂАН ЈОВАНОВИЋ, ИСТОРИЧАР, ЛАЈКОВАЦ
ZORAN BOSNJAK, RADNIK, LESKOVAC
МИША СЕКУЛИЋ, СТУДЕНТ, ПАНЧЕВО
МИЛОШ МИЛОЈЕВИЋ, БЕОГРАД
VLADIMIR JOVANOVIC, DOKTOR MEDICINE, BEOGRAD
ZLATKO MIJATOVIC, INŽ.POLJOPRIVREDE, SALAKOVAC
ALEKSANDAR MIHAILOVIC, MAGISTAR FARMACIJE, BEOGRAD
DARKO MILUTINOVIĆ, EKONOMSKI TEHNIČAR LV STEPEN, KURŠUMLIJA
MOMIR PEJATOVIĆ
NIKOLA JEVTIĆ, ŠABAC
DANKO MELOVIĆ, ADVOKAT, KRAGUJEVAC
УРОШ РАДУЛОВИЋ, МАСТЕР ПРАВНИК, ВРЊАЧКА БАЊА
ANA RAKIC, STUDENT FAKULTETA ZA SPEC. EDUKACIJU I REHABILITACIJU, NOVO SELO, VELIKA PLANA
МАРИЈА ШОКАЦ, СОНТА
SVETLANA PANOVIC, KRALJEVO
VESNA MARKOVIC, MAGISTAR ISTORIJE -PROFESOR, ZVECAN
MIŠO BJEDOV, MENANDŽER, ZEMUN
АLEKSANDAR MILINČIĆ, DIPL.ING.ELEKTROTEHNIKE, NIŠ
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ, БЕОГРАД
BOJAN ZDRAVKOVIĆ, PREDUZETNIK
BRANKO TOMIĆ, BEOGRAD
JASMINA MILUNOVIC, TRANSPORTNI KOMERCIJALISTA, SREMSKA KAMENICA
ÐURA VLAŠKALIĆ, DIPL.PRAVNIK, NOVI SAD
JELENA NOJIC, NOVINAR, LESKOVAC
SAŠA IVANOVIĆ, PREDUZETNIK, NEGOTIN
GORAN VUKMIROVIĆ
КАТАРИНА РАДИЋ, МАСТЕР ПРАВНИК, ТРСТЕНИК
MARKO MILJKOVIC, EKONOMISTA, BEOGRAD
НОВИЦА РАДОВИЋ, СТУДЕНТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД
ДР ДУШАН ВЕЉКОВИЋ, ДОЦЕНТ, БЕОГРАД
BRATISLAV PETKOVIĆ, KRAGUJEVAC
MILIJANA KOMAREVIĆ, NOVINAR U PENZIJI, PANČEVO
БОРИС НИНИЋ, ПАНЧЕВО
RANKA LAZOVIĆ, PSIHOLOG- PSIHOTERAPEUT, PANČEVO
VLADICA NIKOLIĆ, LABORATORIJSKI TEHNIČAR ZA FIZIKU, KRUŠEVAC
LJILJANA GRUJIC, MEDICINSKA SESTRA, BEOGRAD
BOŠKO ŠINDIĆ, PROFESOR FILOZOFIJE, BEOGRAD
JOVICA PETROVIC, ĆUPRIJA-ŠVAJCARSKA
NENAD STANOJEVIĆ
SLAVČA STOJMENOV, ELEKTRIČAR, KRAGUJEVAC
VESNA JOVANOVIC, SLUZBENIK, BEOGRAD
SEKULA VASILJEVIC, POSLOVNI SEKRETAR, BEOGRAD
ALEKSANDAR STOJANOVIC, ADVOKAT, BEOGRAD
MILOS SIMIC, VODOINSTALATER, BEOGRAD
NENAD DRAGULJESKOVIĆ, RADNIK, BOR
ВУК СТЕВАНОВИЋ, СТУДЕНТ, НИШ
НИКОЛА ЗЕЉКОВИЋ, БЕОГРАД
ZLATKO OSTOJIĆ, PREDUZETNIK, KULA
PREDRAG ATANASKOVIĆ, DIPL. INŽ. MAŠINSTVA, KRAGUJEVAC
SRĐAN STAMENKOVIĆ, DIPL. MENADZER, BEOGRAD
JOVANA GLOGINJA, DIPLOMIRANI MATEMATIČAR, INDJIJA
МИЛИЦА ТРКЉА, СТУДЕНТ, БЕОГРАД
MILAN REPIC, STUDENT, LAZARVAC
MIODRAG LOVČEVIĆ, AGROMENADŽER, DEBRC
IVAN PAVLOVIĆ, NOVINAR, ZEMUN
DEJAN JOVANOVIC
EMILIJA TODOROVIC, NEZAPOSLENA, BEOGRAD
ALEKSANDAR MILENKOVIĆ, NEZAPOSLEN, LAPOVO
DUŠAN KOVAČEVIĆ, AGENT ZA NEKRETNINE, BEOGRAD
VESNA MARKOVIC, INZENJER INFORMATIKE
GORDANA POLONYI, MED SESTRA, HEIDENHEIM
NEBOJŠA ČAPAKOVIĆ
UROŠ BALTIĆ, POLITIKOLOG, KRALJEVO
MARKO MIŠIĆ, DIPLOMIRANI PRAVNIK, BEOGRAD
BRANISLAVA POPOVIC, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BEOGRAD
MILOS MIHALJEVIC, IT SPECIJALISTA, BEOGRAD
IVICA MLADENOV, EKONOMISTA, DIMITROVGRAD
DALIBOR OBRADOVIĆ, KRAGUJEVAC
ЛАЗАР ЂУРОВИЋ, ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ, БЕОГРАД
ЛУКА ШАРОВИЋ, СТУДЕНТ
STANKO BLAGOJEVIĆ, NEZAPOSLEN, PARAĆIN
DAVID ĆULAFIĆ, STUDENT, PANČEVO
ALEKSANDRA ĆOSOVIĆ
BOBAN NIKOLIĆ, NIŠ
NENAD KNEŽEVIĆ, PREDUZETNIK, GORNJI MILANOVAC
GORAN VICINIC, PREDUZETMIK, KRALJEVO
МИОДРАГ МИЛОШЕВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, НОВИ САД
MR.MILAN ĐOKIĆ, MAGISTAR EKONOMSKIH NAUKA, KNJAŽEVAC
VUKOTA NINKOVIC, BOLJEVAC
SANDRA VELIČKOVIĆ JAČEV, NVO, TOLMIN - SLOVENIJA
MARKO NEDELJKOVIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BEOGRAD
NEVENA MARKOVIC, STUDENT, BOR
НОВИЦА ЈОВАНОВИЋ
HELENA SKADRIĆ, KONSULTANT U ZMART SOLUTIONS DOO, BEOGRAD
MARIJA ĆIRILOVIĆ
МИРОСЛАВ ЈЕВТИЋ, ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА, БЕОГРАД
PETAR MITOV, STUDENT, BEOGRAD
MILAN JANKOVIĆ, STUDENT, BUJANOVAC
МОМЧИЛО ПОПОВИЋ, УЧИТЕЉ, ГРДЕЛИЦА
RUZICA DJOKIC
ИЛИЈА БУХА
JELENA KATIC, EKONOMSKI TEHNICAR, TRSTENIK
ANA PAVLOVIĆ STOJIĆEVIĆ, DIPL.ETNOLOG I ANTROPOLOG, SMEDEREVSKA PALANKA
DRAGAN DJORDJEVIC, KUVAR PREDUZETNIK, KOVIN
SLADJANA PETRONIJEVIĆ, SOCIOLOG, BEOGRAD
DRAGANA DJORDJEVIC, MEDICINSKA SESTRA, KOVIN
JELENA MIJAILOVIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, NOĆAJ
SENIJA JEREMIC, ARHITEKTA
ĐORĐE TODOROVIĆ, STUDENT, BEČ
NEBOJŠA BEATOVIĆ, HIRURG, PETROVARADIN
SLAVICA ANDREJEVIC, PRAVNICA, ODZACI
NEMANJA MILOJEVIC, STUDENT, ARANDJELOVAC
PREDRAG MIRKOVIC
DANIJEL ĆETOJEVIĆ, ADVOKAT, SREMSKA MITROVICA
ДЕЈАН ЈОКОВИЋ, ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, АРИЉЕ
DANIJELA NJAMCULOVIC, BOR
MILICA MLADENOVIC, MASTER PRAVNIH NAUKA, NIS
MARIJA BABIĆ, PEDIJATRIJSKA SESTRA-TEHNIČAR, KRAGUJEVAC
ДЕЈАН СТАНКОВИЋ, ДОКТОР ЕВРОПСКОГ ПРАВА И ЕКОНОЧИЈЕ, ПАРИЗ / БРИСЕЛ
MARIJA ŽIVKOVIĆ, STUDENT, BEOGRAD
ZELJKO RISTIC, EKONOMISTA, BEOGRAD
DANIJEL JEVTIĆ, DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE, BEOGRAD
MILENKO PAJKIC, MAS.TEHNICAR, SUMRAKOVAC/BOLJEVAC
STEFAN JOVIC, PROGRAMER
SLOBODAN GLOGINJA, INŽ. ZŽS, BEŠKA
JAN KANJA, CONTENT CREATOR, NOVI SAD
DUSKO MATOVIC, TEHNICAR TELEKOMUNIKACIJA, BEOGRAD
TIJANA VRANEŠ, PROFESOR RAZREDNE NASTAVE, SOMBOR
LAZAR TERZIC, STUDENT, TRSTENIK
DJORDJE GERMAN, DIPL.ING.POLJOPRIVREDE, ĆUPRIJA
МИЛАН КРАКАНОВИЋ, НОВИ САД
JASNA KOŠELA
SLAVOLJUB ČOLIĆ, ELEKTRIČAR, KRUŠEVAC
DANIJELA DIMITRIJEVIĆ, NIŠ
TAMARA CALASAN
ZLATA JUSUFOVIĆ, ADVOKAT, BEOGRAD
МИЛЕНА ТЕШАНОВИЋ, ДИПЛ. ИНГ. ОРГАНИЗАЦОНИХ НАУКА, МОСКВА
BRANISLAV NEĆAKOV, DIPL.PRAVNIK, ZRENJANIN
MILAN MILIJANOVIC, ELEKTROTEHNICAR, LAJKOVAC
МИЛАН ПЕТКОВИЋ, ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, НИШ
BILJANA RADOSAVLJEVIC, NEZAPOSLENA, BOLJEVAC
DEJAN VASILJEVIĆ, TENISKI TRENER, SOKOBANJA
IGOR PEJČIĆ, PREDUZETNIK, SRPSKI MILETIĆ
НАТАША АДЕМИ, ДИПЛ. ИНЖ. ПОЉОПРИВРЕДЕ, СЕНТА
NENAD STOJANOVIC, AVIO-TEKNICAR, ISSY LES MOULINEAUX
ЏЕВАТ АДЕМИ, ДИПЛ. ИНЖ. МАШИНСТВА, СЕНТА
MARICA NEDELJKOVIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA - MASTER, KRALJEVO
NIKOLA ARSOVIĆ, STUDENT, ARILJE
ЂУРЂЕ РАДИЋ, СТУДЕНТ, ВЕЛИКА ДРЕНОВА
SLADJANA GRBIC, EKONOMISTA, KRUPANJ
NENAD ČAVIĆ, TEHNIČAR, MOKRIN
ПЕТАР РАДИЋ, ИНЖЕЊЕР ПТТ САОБРАЋАЈА, ВЕЛИКА ДРЕНОВА
БОБАН КОСТИЋ, ДОЊА ГУШТЕРИЦА, ЛИПЉАН
MILAN STOJICEVIC, MEDICINSKI TEHNICAR, SABAC
SUZANA ADEMI, STUDENT, NOVI SAD
LJUBICA BLAGOJEVIC, PENZIONER, BEOGRAD
ДРАГАН АВРАМОВИЋ, ПРЕДУЗЕТНИК, Г. МИЛАНОВАЦ
LJILJANA PETROVIC, FINANSIJE, NOVI SAD
KRISTINA JOKSIMOVIC, RACUNOVODJA, KRAGUJEVAC
TOMISLAV GALOVIC, ELEKTROTEHNICAR, BEOGRAD
ДЕЈАН РАКИЋ, ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ, КУРШУМЛИЈА
NENAD LAZIC, TRGOVAC, BEOGRAD
NIKOLA VRANJEŠ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, KRALJEVO
SRDJAN RADOJIČIĆ, NOVI SAD
MAJA MIRKOVIC, DIPL.PRAVNIK, BEOGRAD
VESNA MINIC, PROFESOR, AGENT ZA NEKRETNINE, BEOGRAD
СТЕФАН ЈОКСИЋ, ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА, ОБРЕНОВАЦ
DRAGAN PAVLOVIC, BEOGRAD
ZIVOJIN RISTIC, OFICIR U PENZIJI ( PILOT BELIKOPTERA), OBRENOVAC
КРИСТИЈАН ЂОКИЋ, СТУДЕНТ, БЕЧ
NENAD VARNIČIĆ, STUDENT FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA, OBRENOVAC
ALEKSANDAR STOJANOVIC, PROJEKT MENADZER, KOSOVSKA MITROVICA
RATKA DOMERGUE, PAYSAGISTE, PAYSAGISTE
JELICA GRABOVAC, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BAČKA PALANKA
ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, ПОЛИТИКОЛОГ, БЕОГРАД
НИКОЛА СУКЊАИЋ, ПРОФЕСОР, БЕОГРАД
DRAGAN TIMANOVIC, EKONOMISTA, TEMERIN (SIRIG)
GORAN CVETKOVIĆ, DVM, PREDUZETNIK, SMEDEREVO
ZIVADIN JARIC, VOZAC, BEOGRAD
IVANA KARAPANDZIC, STUDENT, KRALJEVO
МАРКО ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДОКТОР ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НИШ
ALEKSANDAR VUKADINOVIĆ, DIPL. EKONOMISTA, ČAČAK
MARIJA VELICKOVIC
TIHOMIR GAJIC, RUDARSKI TEHNIČAR, BEČ
SLAVKA PETROVSKA, EKONOMISTA, ČAČAK
ДАНИЈЕЛА ВАСИЉЕВИЋ, ДИПЛ.ЕЦЦ, СОКОБАЊА
ALEKSANDAR PAUNOVIĆ, BEOGRAD
ZARKO JOVANOVIC, DIPL.MAS.ING., KOSOVO POLJE
MARJAN PAJEVIĆ, TRGOVAČKI PUTNIK, NIŠ
BISENIJA KOVAČEVIĆ, SPECIJALISTA-STRUKOVNI ING.POLJOPRIVREDE, ŠABAC
АЛЕКСАНДАР МИЛИСАВЉЕВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК, СМЕДЕРЕВО
ДАРКО САМАРЏИЋ, ХАМБУРГ
VLADIMIR VARGA, SAOBRAĆAJNI TEHNIČAR, BEOGRAD
ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ, СТУДЕНТ, СВРЉИГ
DRAGANA BOBERIĆ, ADVOKAT, BEOGRAD
STEVS TRESIGLAVIC, ELEKTRICAR, BACKA TOPOLA
STEVAN SRETOVIC, STUDENT
SANJA MARKOVIC, PRAVNIK, BEOGRAD
SNEZANA JABLANOVIC, PREVODILAC ZA NEMACKI JEZIK, BEOGRAD
МИЛАДИН РАКОВИЋ, ЕКОНОМИСТА; СТУДЕНТ МАСТЕР СТУДИЈА ФПН-А, ВАЉЕВО
ДАРКО ШТЕТИН, РЕДИТЕЉ/ПРОДУЦЕНТ, БЕОГРАД
ALEKSANDAR JONCIC, LOGISTICAR, BEOGRAD
АНДРЕА РАИЧЕВИЋ, ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР, ШАБАЦ
DJORDJE MARAVIC, FIZIOTERAPEUT, BEOGRAD
VLADAN MITIĆ, DIPL.ING MAŠINSTVA, KRUŠEVAC
ЉИЉАНА ПАЈИЧИЋ, ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР, ШАБАЦ
MILOS MILIC, OPERATIONAL RISK MANAGER, LONDON
MIROSLAV TESIC, PENZIONER SUMARSKI INZENJER, BEOGRAD
МИЛОШ ЂУРИЋ, КУЋЕПАЗИТЕЉ НА КРУЗЕРУ, НЕГОТИН
NADA SMILJANIC, PENZIONER, CACAK
IGOR STOJMENOVIC, PRAVNIK, 1113O KALUDJERICA
JADRANKA BEKCIC, STUDENT EGIPTOLOGIJE, KRAGUJEVAC
IGOR VASILJEVIC, DIPL.PRAVNIK, OBRENOVAC
KOSTA VIDENOVIC, CVECAR, OPOVO
ОЛИВЕР КРИШКА, СТУДЕНТ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА, КАЊИЖА (СЕГЕДИН)
SLOBODAN LANČUŠKI, POLJOPRIVREDNIK, SIVAC
САША МАНДИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ТЕЛЕКОМУНИЛАЦИЈА, БЕОГРАД
НЕНАД ИЛИЋ, ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИК, ПОЖАРЕВАЦ
JELICA GVOZDEN, PENZIONER, BEOGRAD
MASA NJEGOVAN, EKONOMISTA, BEOGRAD
ALEKSANDAR DOJČINOVIĆ, CARINIK, STARA PAZOVA
ZORICA STAMBOLIC, TEHNICAR ZA UPRAVNE POSLOVE, NIS
NIKOLA BIBERCIC, INFORMATICAR, BEOGRAD
LUKA TANJGA, PENZIONER, BEOGRAD
UGLJESA GVOZDEN, PENZIONER, BEOGRAD
RADMILA MILIVOJEVIC, PENZIONER, BEOGRAD
ДЕЈАН НИКОЛИЋ, МАСТЕР ПРАВА, ЗЕМУН
RADMILA JOVANOVIC, PREVODILAC, BEOGRAD
DEJAN VASIC, RADNIK, BOGDANJE
ŻELJKO BELOBRADIĊ, NOVI SAD
JOVAN MAKSIMOVIC, GEOMETAR, BEOGRAD
DEJAN IVANOVIC, STUDENT IT, JAGODINA
ZORAN PAVLOVIC, DIPLOMIRANI GRADJEVINSKI INZENJER, BEOGRAD
SANJA DJORDJEVIC, MASINSKI TEHNICAR, BOGDANJE
SVETLANA PAUNOVIĆ, DOKTOR STOMATOLOGIJE, BEOGRAD
LJILJANA PISAROV STANKOVIC, PRAVNIK, PARIZ
DAVOR MARKOVIC, EKONOMISTA, MAJDANPEK
ВЕСНА ДАНКУЛОВ, НОВИНАР, БЕОГРАД
DANIELA ČAVLINA, ADVOKAT, BEOGRAD
JOVAN VASIN, STUDENT, NOVI SAD
DJORDJE VASIC
МИЛИЦА БОЛЧ, САД
СТЕФАН ДОГАНЏИЋ, СТУДЕНТ, ПЕЋ
NEMANJA STOJANOVIĆ, TRGOVAC, NOVI SAD
DUŠAN PJEVOVIĆ, ISTRAŽICAČ, BEOGRAD
BORIS PETROVSKI, DIPL. ING. AGRONOMIJE, ČAČAK
BORISLAV PONOŠ, BEOGRAD
NEBOJŠA NIKITOVIĆ, IT - ADMINISTRATOR, BEOGRAD
SLOBODAN PANTIĆ, BEOGRAD
SLAVIŠA TASIĆ, DIPLOMIRANI PRAVNIK, VLASINA RID SURDULICA
OLIVERA KNEŽEVIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BEOGRAD
НИКОЛА ДРАГОВИЋ, ПОЛИТИКОЛОГ, РУДАРЕ
JELENA SAVIĆ, ETNOLOG/ANTROPOLOG, BEOGRAD
ТОМИСЛАВ СОЛАРОВИЋ, MR PH SPEC, PRIMARIJUS, БЕОГРАД
STEFAN JANJIĆ, ADVOKAT, BEOGRAD
PAVLE CUTURA, PRIVATNIK, BEOGRAD
MARTA KEKEZ, SLUŽBENICA, BAJMOK
VELJKO SKODRIC, PREDUZETNIK, BEOGRAD
ALEKSANDRA MARKOVIĆ
TATJANA KRALJEVIĆ, SLUZBENIK, BEOGRAD