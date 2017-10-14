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субота, 14. октобар 2017.
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Почетна страна > Рубрике > Политички живот > Проглас за Србију - Грађани нису предодређени на сиромаштво, несигурност и таворење
Политички живот

Проглас за Србију - Грађани нису предодређени на сиромаштво, несигурност и таворење

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"Иницијативни одбор" Народне странке   
субота, 14. октобар 2017.

Свесни да наша отаџбина пролази кроз дубоку моралну, друштвену, економску и политичку кризу;

Увиђајући да, услед вишедеценијског рђавог управљања, наш народ не остварује ни мали део сопственог потенцијала, као и да све више економски и технолошки заостајемо за земљама у окружењу, а поготово за развијеним светом;

Уверени да сиромаштво и недостатак перспективе представљају кључне проблеме друштва;

Суочени са рекордно ниским наталитетом, као и са масовним егзодусом младих и стручних људи из наше земље;

Имајући у виду да Србија има све друштвене и материјалне предуслове да буде успешна и просперитетна земља;

Свесни чињенице да наша генерација има историјску одговорност да исправи грешке из прошлости, као и да унапреди и учини ефикасном своју државу која ће служити интересима народа;

Са вером да су промене могуће и да Србија у разумном року може да се усправи и превазиђе проблеме са којима се суочава;

Ми, доле потписани, дајемо подршку идеји о образовању нове снаге политичког центра под именом Народна странка, засноване на следећим програмским начелима:

1. Спровођење нове и савремене развојне политике;

2. Бескомпромисна борба за социјалну правду, радничка права и боље здравство;

3. Неприкосновеност владавине права и грађанских слобода, као и обнављање демократских институција;

4. Брига за националне интересе, неговање најбољих вредности наше традиције и културе, враћање достојанства грађанима, народу и држави;

5. Одговорно и домаћинско управљање националним ресурсима, као и пружање активне подршке пољопривреди;

6. Стварање безбедне државе и сигурност за све њене грађане;

7. Повратак слободе мишљења и пристојности у јавни простор, јачање улоге културе и образовања, гарантовање медијских слобода;

8. Изградња достојне позиције за Србију у региону и свету;

9. Темељна измена политичког и изборног система, функционална децентрализација у Србији;

10. Одлучни отклон и примена санкција према појединцима који су злоупотребили јавне функције и државне ресурсе.

Свесни смо страховања садашњих и будућих родитеља да ће њихова деца живети горе од њих, као и да неће имати много тога да им оставе. Не желимо, зато, да дозволимо да садашње и будуће генерације изгубе могућност визије просперитетне и срећне будућности у сопственој земљи.

Српски народ и сви наши грађани нису предодређени нити осуђени на сиромаштво, несигурност и таворење. Наше историјско искуство и државотворна традиција дају нам основа за оптимизам и веру у лични и колективни успех. Ово искуство требало би стално да нам служи као подсетник - да уз зналачко и одговорно управљање можемо успоставити ефикасну и праведну државу, која би нашим грађанима и народу служила као штит и потпора у борби за бољи живот.

ПРОГЛАС СУ ПОТПИСАЛИ:

АЛЕКСАНДАР БАБИЋ

АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ

АЛЕКСАНДАР МИЛАНОВИЋ

АНДРЕЈ БАЈЕЦ

АНТОНИЈЕ АНТИЋ

БОГДАНА КОЉЕВИЋ

БОРИВОЈЕ БОРОВИЋ

БОРИСЛАВ НОВАКОВИЋ

БРАНИСЛАВ ТОМАШЕВИЋ

ВЛАДИМИР БЕРИСАВАЦ

ВЛАДИМИР ВУЧИНИЋ

ВЛАДИМИР ГАЈИЋ

ВЛАДИМИР ГАЉАК

ВЛАДИМИР ДОБРОСАВЉЕВИЋ

ВЛАДИМИР КЕЦМАНОВИЋ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ

ВЛАДИМИР ТОДОРИЋ

ВУК ЈЕРЕМИЋ

ВУК КРЊЕВИЋ

ГОЈКО ТЕШИЋ

ГОРАН ОБРАДОВИЋ

ДАМЈАН КРЊЕВИЋ МИШКОВИЋ

ДАРКО ДИМОВСКИ

ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

ДИЈАНА ВУКОМАНОВИЋ

ДОНКА БАНОВИЋ

ДОРИНЕЛ СТАН

ДРАГАН КОЛУНЏИЈА

ДРАГАН КРАСИЋ

ЂОРЂЕ БАЈЕЦ

ЗДРАВКО ПОНОШ

ИВАН ЈОВИЋ

ИШТВАН БИРО

ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ (ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ)

ЈАНКО ЂУРИЋ

ЈАСМИНКО ХАЏИСАЛИХОВИЋ

ЈЕЛЕНА МАЋИЋ

ЈОВИЦА ТОДОРОВИЋ

ЉИЉАНА ЂУРОВИЋ

ЉУБИСАВ ЂОКИЋ

МАЈА МИТРОВИЋ

МАРКО ВИДОЈКОВИЋ

МАРКО СЛАДОЈЕВИЋ

МАРКО СТЕПАНОВИЋ

МИЛИЦА ВОЈИЋ МАРКОВИЋ

МИЛОВАН БОЖИНОВИЋ

МИЛОРАД ЧАВИЋ

МИЛОШ ПАВЛОВИЋ

МИЛУТИН ПРОДАНОВИЋ

МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ

НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ

НИКОЛА ЛАЗИЋ

ПРЕДРАГ АРАНЂЕЛОВИЋ

ПРЕДРАГ ГАГА АНТОНИЈЕВИЋ

РАДИВОЈ ЦВЕТИЋАНИН

САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ

САЊА БЕШТИЋ

СВЕТОЗАР ЧИПЛИЋ

СИНИША КОВАЧЕВИЋ

СЛОБОДАН РАКОВИЋ

СРЂАН БОШКОВИЋ

СРЕЋКО ЂУКИЋ

СТЕФАН ЈОВАНОВИЋ

ТАЊА КНЕЖЕВИЋ

ТЕША ТЕШАНОВИЋ

УГЉЕША ЗВЕКИЋ

ЧЕДО МАКСИМОВИЋ

ЧЕДОМИР АНТИЋ

OGNJEN ALEKSIC, DIPL.ECC, BANJA LUKA

MARKO SAVIC, MEHANICAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE, TRSTENIK

МИРКО ЈЕВТИЋ, НАСТАВНИК, ТОПОЛА

MIODRAG PANTELIC

ŽARKO DUKIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BEOGRAD

СРЂАН МИТРАШИНОВИЋ, ЕКОНОМИСТА, ШАБАЦ

СВЕТИСЛАВ БАЈИЋ, КЛАСИЧНИ ФИЛОЛОГ, БЕОГРАД

SLAVOLJUB MILENKOVIC, DOKTOR MEDICINE SPEC. OPSTE PRAKSE, ALEKSANDROVAC

ПРЕДРАГ ЛАЗАРЕВИЋ, ИНЖЕЊЕР МЕНАЏМЕНТА, БЕОГРАД

MILOŠ CVETKOVIĆ, DIZAJNER

АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ, ЦАРИНСКИ АГЕНТ, УЖИЦЕ

NIKOLA LAKIĆ, ADVOKAT, BEOGRAD

MARKO JOKA, SPECIJALISTA KRIMINALISTIKE, BEOGRAD, ZEMUN

ПРЕДРАГ МАРТИНОВИЋ, ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР, БЕОГРАД

БОГОЉУБ НАЈДАНОВИЋ, НОВИНАР, ПИРОТ

RANKO VLAISAVLJEVIC, SPEC.STRUK.ING.MASINSTVA, BEOGRAD

МИЛОЈКО ТРЕБИЊАЦ, DIPL. ECC., БЕОГРАД

MITAR VLAHOVIĆ, ADVOKAT, NOVI SAD

DALIBOR MILANKOVIĆ, PRAVNIK, BEOGRAD

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BOBAN CVETKOVIC, PROGRAMER, NIS

VLADIMIR TIMČENKO, MAŠ.ING., BEOGRAD

NEBOJŠA STANOŠEVIĆ, ARHITEKTA, BEOGRAD

VALENTINA STEVANOVIĆ, BEOGRAD

IVAN VUKOSAVLJEVIC, DIPLOMIRANI ISTORICAR, OBRENOVAC

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VLADIMIR PETROVIĆ, STUDENT MASTER STUDIJA, BEOGRAD

ALEKSANDAR TOPIĆ, POLITIKOLOG ZA MEDJUNARODNE ODNOSE, BEOGRAD

NIKOLA JOVANOVIĆ, DIPL.EKONOMISTA, ĆIĆEVAC

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БРАНИСЛАВ О. ПОПОВИЋ, ДОКТОР ИСТОРИЈСКИХ НАУКА, СТРУЧНИ САРАДНИК ЛЕКСИКОГРАФСКОГ ОДЕЉЕЊА МАТИЦЕ СРПСКЕ, НОВИ САД

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IVAN STOJKOVIĆ, EKONOMISTA, BEOGRAD

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НИКОЛА ТРАЈКОВИЋ, ЧИКАГО

MARIJA JOVANOVIC, DIPLOMIRANI POLITIKOLOG, VELIKA PLANA

VLATKO KASTRATOVIĆ, EKONOMISTA, VELIKA PLANA

ИВАН ДОЈЧИНОВИЋ, АДВОКАТ, КРАГУЈЕВАЦ

СРЂАН ЈОВАНОВИЋ, ИСТОРИЧАР, ЛАЈКОВАЦ

ZORAN BOSNJAK, RADNIK, LESKOVAC

МИША СЕКУЛИЋ, СТУДЕНТ, ПАНЧЕВО

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DARKO MILUTINOVIĆ, EKONOMSKI TEHNIČAR LV STEPEN, KURŠUMLIJA

MOMIR PEJATOVIĆ

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ANA RAKIC, STUDENT FAKULTETA ZA SPEC. EDUKACIJU I REHABILITACIJU, NOVO SELO, VELIKA PLANA

МАРИЈА ШОКАЦ, СОНТА

SVETLANA PANOVIC, KRALJEVO

VESNA MARKOVIC, MAGISTAR ISTORIJE -PROFESOR, ZVECAN

MIŠO BJEDOV, MENANDŽER, ZEMUN

АLEKSANDAR MILINČIĆ, DIPL.ING.ELEKTROTEHNIKE, NIŠ

АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ, БЕОГРАД

BOJAN ZDRAVKOVIĆ, PREDUZETNIK

BRANKO TOMIĆ, BEOGRAD

JASMINA MILUNOVIC, TRANSPORTNI KOMERCIJALISTA, SREMSKA KAMENICA

ÐURA VLAŠKALIĆ, DIPL.PRAVNIK, NOVI SAD

JELENA NOJIC, NOVINAR, LESKOVAC

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GORAN VUKMIROVIĆ

КАТАРИНА РАДИЋ, МАСТЕР ПРАВНИК, ТРСТЕНИК

MARKO MILJKOVIC, EKONOMISTA, BEOGRAD

НОВИЦА РАДОВИЋ, СТУДЕНТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД

ДР ДУШАН ВЕЉКОВИЋ, ДОЦЕНТ, БЕОГРАД

BRATISLAV PETKOVIĆ, KRAGUJEVAC

MILIJANA KOMAREVIĆ, NOVINAR U PENZIJI, PANČEVO

БОРИС НИНИЋ, ПАНЧЕВО

RANKA LAZOVIĆ, PSIHOLOG- PSIHOTERAPEUT, PANČEVO

VLADICA NIKOLIĆ, LABORATORIJSKI TEHNIČAR ZA FIZIKU, KRUŠEVAC

LJILJANA GRUJIC, MEDICINSKA SESTRA, BEOGRAD

BOŠKO ŠINDIĆ, PROFESOR FILOZOFIJE, BEOGRAD

JOVICA PETROVIC, ĆUPRIJA-ŠVAJCARSKA

NENAD STANOJEVIĆ

SLAVČA STOJMENOV, ELEKTRIČAR, KRAGUJEVAC

VESNA JOVANOVIC, SLUZBENIK, BEOGRAD

SEKULA VASILJEVIC, POSLOVNI SEKRETAR, BEOGRAD

ALEKSANDAR STOJANOVIC, ADVOKAT, BEOGRAD

MILOS SIMIC, VODOINSTALATER, BEOGRAD

NENAD DRAGULJESKOVIĆ, RADNIK, BOR

ВУК СТЕВАНОВИЋ, СТУДЕНТ, НИШ

НИКОЛА ЗЕЉКОВИЋ, БЕОГРАД

ZLATKO OSTOJIĆ, PREDUZETNIK, KULA

PREDRAG ATANASKOVIĆ, DIPL. INŽ. MAŠINSTVA, KRAGUJEVAC

SRĐAN STAMENKOVIĆ, DIPL. MENADZER, BEOGRAD

JOVANA GLOGINJA, DIPLOMIRANI MATEMATIČAR, INDJIJA

МИЛИЦА ТРКЉА, СТУДЕНТ, БЕОГРАД

MILAN REPIC, STUDENT, LAZARVAC

MIODRAG LOVČEVIĆ, AGROMENADŽER, DEBRC

IVAN PAVLOVIĆ, NOVINAR, ZEMUN

DEJAN JOVANOVIC

EMILIJA TODOROVIC, NEZAPOSLENA, BEOGRAD

ALEKSANDAR MILENKOVIĆ, NEZAPOSLEN, LAPOVO

DUŠAN KOVAČEVIĆ, AGENT ZA NEKRETNINE, BEOGRAD

VESNA MARKOVIC, INZENJER INFORMATIKE

GORDANA POLONYI, MED SESTRA, HEIDENHEIM

NEBOJŠA ČAPAKOVIĆ

UROŠ BALTIĆ, POLITIKOLOG, KRALJEVO

MARKO MIŠIĆ, DIPLOMIRANI PRAVNIK, BEOGRAD

BRANISLAVA POPOVIC, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BEOGRAD

MILOS MIHALJEVIC, IT SPECIJALISTA, BEOGRAD

IVICA MLADENOV, EKONOMISTA, DIMITROVGRAD

DALIBOR OBRADOVIĆ, KRAGUJEVAC

ЛАЗАР ЂУРОВИЋ, ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ, БЕОГРАД

ЛУКА ШАРОВИЋ, СТУДЕНТ

STANKO BLAGOJEVIĆ, NEZAPOSLEN, PARAĆIN

DAVID ĆULAFIĆ, STUDENT, PANČEVO

ALEKSANDRA ĆOSOVIĆ

BOBAN NIKOLIĆ, NIŠ

NENAD KNEŽEVIĆ, PREDUZETNIK, GORNJI MILANOVAC

GORAN VICINIC, PREDUZETMIK, KRALJEVO

МИОДРАГ МИЛОШЕВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, НОВИ САД

MR.MILAN ĐOKIĆ, MAGISTAR EKONOMSKIH NAUKA, KNJAŽEVAC

VUKOTA NINKOVIC, BOLJEVAC

SANDRA VELIČKOVIĆ JAČEV, NVO, TOLMIN - SLOVENIJA

MARKO NEDELJKOVIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BEOGRAD

NEVENA MARKOVIC, STUDENT, BOR

НОВИЦА ЈОВАНОВИЋ

HELENA SKADRIĆ, KONSULTANT U ZMART SOLUTIONS DOO, BEOGRAD

MARIJA ĆIRILOVIĆ

МИРОСЛАВ ЈЕВТИЋ, ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА, БЕОГРАД

PETAR MITOV, STUDENT, BEOGRAD

MILAN JANKOVIĆ, STUDENT, BUJANOVAC

МОМЧИЛО ПОПОВИЋ, УЧИТЕЉ, ГРДЕЛИЦА

RUZICA DJOKIC

ИЛИЈА БУХА

JELENA KATIC, EKONOMSKI TEHNICAR, TRSTENIK

ANA PAVLOVIĆ STOJIĆEVIĆ, DIPL.ETNOLOG I ANTROPOLOG, SMEDEREVSKA PALANKA

DRAGAN DJORDJEVIC, KUVAR PREDUZETNIK, KOVIN

SLADJANA PETRONIJEVIĆ, SOCIOLOG, BEOGRAD

DRAGANA DJORDJEVIC, MEDICINSKA SESTRA, KOVIN

JELENA MIJAILOVIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, NOĆAJ

SENIJA JEREMIC, ARHITEKTA

ĐORĐE TODOROVIĆ, STUDENT, BEČ

NEBOJŠA BEATOVIĆ, HIRURG, PETROVARADIN

SLAVICA ANDREJEVIC, PRAVNICA, ODZACI

NEMANJA MILOJEVIC, STUDENT, ARANDJELOVAC

PREDRAG MIRKOVIC

DANIJEL ĆETOJEVIĆ, ADVOKAT, SREMSKA MITROVICA

ДЕЈАН ЈОКОВИЋ, ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, АРИЉЕ

DANIJELA NJAMCULOVIC, BOR

MILICA MLADENOVIC, MASTER PRAVNIH NAUKA, NIS

MARIJA BABIĆ, PEDIJATRIJSKA SESTRA-TEHNIČAR, KRAGUJEVAC

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ, ДОКТОР ЕВРОПСКОГ ПРАВА И ЕКОНОЧИЈЕ, ПАРИЗ / БРИСЕЛ

MARIJA ŽIVKOVIĆ, STUDENT, BEOGRAD

ZELJKO RISTIC, EKONOMISTA, BEOGRAD

DANIJEL JEVTIĆ, DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE, BEOGRAD

MILENKO PAJKIC, MAS.TEHNICAR, SUMRAKOVAC/BOLJEVAC

STEFAN JOVIC, PROGRAMER

SLOBODAN GLOGINJA, INŽ. ZŽS, BEŠKA

JAN KANJA, CONTENT CREATOR, NOVI SAD

DUSKO MATOVIC, TEHNICAR TELEKOMUNIKACIJA, BEOGRAD

TIJANA VRANEŠ, PROFESOR RAZREDNE NASTAVE, SOMBOR

LAZAR TERZIC, STUDENT, TRSTENIK

DJORDJE GERMAN, DIPL.ING.POLJOPRIVREDE, ĆUPRIJA

МИЛАН КРАКАНОВИЋ, НОВИ САД

JASNA KOŠELA

SLAVOLJUB ČOLIĆ, ELEKTRIČAR, KRUŠEVAC

DANIJELA DIMITRIJEVIĆ, NIŠ

TAMARA CALASAN

ZLATA JUSUFOVIĆ, ADVOKAT, BEOGRAD

МИЛЕНА ТЕШАНОВИЋ, ДИПЛ. ИНГ. ОРГАНИЗАЦОНИХ НАУКА, МОСКВА

BRANISLAV NEĆAKOV, DIPL.PRAVNIK, ZRENJANIN

MILAN MILIJANOVIC, ELEKTROTEHNICAR, LAJKOVAC

МИЛАН ПЕТКОВИЋ, ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, НИШ

BILJANA RADOSAVLJEVIC, NEZAPOSLENA, BOLJEVAC

DEJAN VASILJEVIĆ, TENISKI TRENER, SOKOBANJA

IGOR PEJČIĆ, PREDUZETNIK, SRPSKI MILETIĆ

НАТАША АДЕМИ, ДИПЛ. ИНЖ. ПОЉОПРИВРЕДЕ, СЕНТА

NENAD STOJANOVIC, AVIO-TEKNICAR, ISSY LES MOULINEAUX

ЏЕВАТ АДЕМИ, ДИПЛ. ИНЖ. МАШИНСТВА, СЕНТА

MARICA NEDELJKOVIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA - MASTER, KRALJEVO

NIKOLA ARSOVIĆ, STUDENT, ARILJE

ЂУРЂЕ РАДИЋ, СТУДЕНТ, ВЕЛИКА ДРЕНОВА

SLADJANA GRBIC, EKONOMISTA, KRUPANJ

NENAD ČAVIĆ, TEHNIČAR, MOKRIN

ПЕТАР РАДИЋ, ИНЖЕЊЕР ПТТ САОБРАЋАЈА, ВЕЛИКА ДРЕНОВА

БОБАН КОСТИЋ, ДОЊА ГУШТЕРИЦА, ЛИПЉАН

MILAN STOJICEVIC, MEDICINSKI TEHNICAR, SABAC

SUZANA ADEMI, STUDENT, NOVI SAD

LJUBICA BLAGOJEVIC, PENZIONER, BEOGRAD

ДРАГАН АВРАМОВИЋ, ПРЕДУЗЕТНИК, Г. МИЛАНОВАЦ

LJILJANA PETROVIC, FINANSIJE, NOVI SAD

KRISTINA JOKSIMOVIC, RACUNOVODJA, KRAGUJEVAC

TOMISLAV GALOVIC, ELEKTROTEHNICAR, BEOGRAD

ДЕЈАН РАКИЋ, ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ, КУРШУМЛИЈА

NENAD LAZIC, TRGOVAC, BEOGRAD

NIKOLA VRANJEŠ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, KRALJEVO

SRDJAN RADOJIČIĆ, NOVI SAD

MAJA MIRKOVIC, DIPL.PRAVNIK, BEOGRAD

VESNA MINIC, PROFESOR, AGENT ZA NEKRETNINE, BEOGRAD

СТЕФАН ЈОКСИЋ, ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА, ОБРЕНОВАЦ

DRAGAN PAVLOVIC, BEOGRAD

ZIVOJIN RISTIC, OFICIR U PENZIJI ( PILOT BELIKOPTERA), OBRENOVAC

КРИСТИЈАН ЂОКИЋ, СТУДЕНТ, БЕЧ

NENAD VARNIČIĆ, STUDENT FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA, OBRENOVAC

ALEKSANDAR STOJANOVIC, PROJEKT MENADZER, KOSOVSKA MITROVICA

RATKA DOMERGUE, PAYSAGISTE, PAYSAGISTE

JELICA GRABOVAC, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BAČKA PALANKA

ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, ПОЛИТИКОЛОГ, БЕОГРАД

НИКОЛА СУКЊАИЋ, ПРОФЕСОР, БЕОГРАД

DRAGAN TIMANOVIC, EKONOMISTA, TEMERIN (SIRIG)

GORAN CVETKOVIĆ, DVM, PREDUZETNIK, SMEDEREVO

ZIVADIN JARIC, VOZAC, BEOGRAD

IVANA KARAPANDZIC, STUDENT, KRALJEVO

МАРКО ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДОКТОР ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НИШ

ALEKSANDAR VUKADINOVIĆ, DIPL. EKONOMISTA, ČAČAK

MARIJA VELICKOVIC

TIHOMIR GAJIC, RUDARSKI TEHNIČAR, BEČ

SLAVKA PETROVSKA, EKONOMISTA, ČAČAK

ДАНИЈЕЛА ВАСИЉЕВИЋ, ДИПЛ.ЕЦЦ, СОКОБАЊА

ALEKSANDAR PAUNOVIĆ, BEOGRAD

ZARKO JOVANOVIC, DIPL.MAS.ING., KOSOVO POLJE

MARJAN PAJEVIĆ, TRGOVAČKI PUTNIK, NIŠ

BISENIJA KOVAČEVIĆ, SPECIJALISTA-STRUKOVNI ING.POLJOPRIVREDE, ŠABAC

АЛЕКСАНДАР МИЛИСАВЉЕВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК, СМЕДЕРЕВО

ДАРКО САМАРЏИЋ, ХАМБУРГ

VLADIMIR VARGA, SAOBRAĆAJNI TEHNIČAR, BEOGRAD

ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ, СТУДЕНТ, СВРЉИГ

DRAGANA BOBERIĆ, ADVOKAT, BEOGRAD

STEVS TRESIGLAVIC, ELEKTRICAR, BACKA TOPOLA

STEVAN SRETOVIC, STUDENT

SANJA MARKOVIC, PRAVNIK, BEOGRAD

SNEZANA JABLANOVIC, PREVODILAC ZA NEMACKI JEZIK, BEOGRAD

МИЛАДИН РАКОВИЋ, ЕКОНОМИСТА; СТУДЕНТ МАСТЕР СТУДИЈА ФПН-А, ВАЉЕВО

ДАРКО ШТЕТИН, РЕДИТЕЉ/ПРОДУЦЕНТ, БЕОГРАД

ALEKSANDAR JONCIC, LOGISTICAR, BEOGRAD

АНДРЕА РАИЧЕВИЋ, ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР, ШАБАЦ

DJORDJE MARAVIC, FIZIOTERAPEUT, BEOGRAD

VLADAN MITIĆ, DIPL.ING MAŠINSTVA, KRUŠEVAC

ЉИЉАНА ПАЈИЧИЋ, ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР, ШАБАЦ

MILOS MILIC, OPERATIONAL RISK MANAGER, LONDON

MIROSLAV TESIC, PENZIONER SUMARSKI INZENJER, BEOGRAD

МИЛОШ ЂУРИЋ, КУЋЕПАЗИТЕЉ НА КРУЗЕРУ, НЕГОТИН

NADA SMILJANIC, PENZIONER, CACAK

IGOR STOJMENOVIC, PRAVNIK, 1113O KALUDJERICA

JADRANKA BEKCIC, STUDENT EGIPTOLOGIJE, KRAGUJEVAC

IGOR VASILJEVIC, DIPL.PRAVNIK, OBRENOVAC

KOSTA VIDENOVIC, CVECAR, OPOVO

ОЛИВЕР КРИШКА, СТУДЕНТ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА, КАЊИЖА (СЕГЕДИН)

SLOBODAN LANČUŠKI, POLJOPRIVREDNIK, SIVAC

САША МАНДИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ТЕЛЕКОМУНИЛАЦИЈА, БЕОГРАД

НЕНАД ИЛИЋ, ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИК, ПОЖАРЕВАЦ

JELICA GVOZDEN, PENZIONER, BEOGRAD

MASA NJEGOVAN, EKONOMISTA, BEOGRAD

ALEKSANDAR DOJČINOVIĆ, CARINIK, STARA PAZOVA

ZORICA STAMBOLIC, TEHNICAR ZA UPRAVNE POSLOVE, NIS

NIKOLA BIBERCIC, INFORMATICAR, BEOGRAD

LUKA TANJGA, PENZIONER, BEOGRAD

UGLJESA GVOZDEN, PENZIONER, BEOGRAD

RADMILA MILIVOJEVIC, PENZIONER, BEOGRAD

ДЕЈАН НИКОЛИЋ, МАСТЕР ПРАВА, ЗЕМУН

RADMILA JOVANOVIC, PREVODILAC, BEOGRAD

DEJAN VASIC, RADNIK, BOGDANJE

ŻELJKO BELOBRADIĊ, NOVI SAD

JOVAN MAKSIMOVIC, GEOMETAR, BEOGRAD

DEJAN IVANOVIC, STUDENT IT, JAGODINA

ZORAN PAVLOVIC, DIPLOMIRANI GRADJEVINSKI INZENJER, BEOGRAD

SANJA DJORDJEVIC, MASINSKI TEHNICAR, BOGDANJE

SVETLANA PAUNOVIĆ, DOKTOR STOMATOLOGIJE, BEOGRAD

LJILJANA PISAROV STANKOVIC, PRAVNIK, PARIZ

DAVOR MARKOVIC, EKONOMISTA, MAJDANPEK

ВЕСНА ДАНКУЛОВ, НОВИНАР, БЕОГРАД

DANIELA ČAVLINA, ADVOKAT, BEOGRAD

JOVAN VASIN, STUDENT, NOVI SAD

DJORDJE VASIC

МИЛИЦА БОЛЧ, САД

СТЕФАН ДОГАНЏИЋ, СТУДЕНТ, ПЕЋ

NEMANJA STOJANOVIĆ, TRGOVAC, NOVI SAD

DUŠAN PJEVOVIĆ, ISTRAŽICAČ, BEOGRAD

BORIS PETROVSKI, DIPL. ING. AGRONOMIJE, ČAČAK

BORISLAV PONOŠ, BEOGRAD

NEBOJŠA NIKITOVIĆ, IT - ADMINISTRATOR, BEOGRAD

SLOBODAN PANTIĆ, BEOGRAD

SLAVIŠA TASIĆ, DIPLOMIRANI PRAVNIK, VLASINA RID SURDULICA

OLIVERA KNEŽEVIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BEOGRAD

НИКОЛА ДРАГОВИЋ, ПОЛИТИКОЛОГ, РУДАРЕ

JELENA SAVIĆ, ETNOLOG/ANTROPOLOG, BEOGRAD

ТОМИСЛАВ СОЛАРОВИЋ, MR PH SPEC, PRIMARIJUS, БЕОГРАД

STEFAN JANJIĆ, ADVOKAT, BEOGRAD

PAVLE CUTURA, PRIVATNIK, BEOGRAD

MARTA KEKEZ, SLUŽBENICA, BAJMOK

VELJKO SKODRIC, PREDUZETNIK, BEOGRAD

ALEKSANDRA MARKOVIĆ

TATJANA KRALJEVIĆ, SLUZBENIK, BEOGRAD
 
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