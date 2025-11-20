Криминалци осуђивани за убиства, пребијања, трговину дрогом, али и особе блиско повезане са људима из подземља, пружали су подршку на протестима у последњих годину дана владајућој Српској напредној странци и председнику Александру Вучићу, показују подаци које је прикупио КРИК. Они су своју лојалност исказивали и посећујући Ћациленд – како се у јавности назива камп испред Председништва у Београду у коме се окупљају подржаваоци Вучићевог режима. Ови људи са криминалним досијеима насртали су на студенте и грађане, шутирали их, вређали и гађали столицама током различитих протеста који се широм Србије одржавају од пада надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду 1. новембра 2024, када је страдало 16 особа.



Новинари КРИК-а су идентитете ових особа потврдили користећи доступне дигиталне алате и детаљне претраге на интернету, као и изворе, а потом од званичних институција прикупили информације о кривичним и прекршајним поступцима који су се против њих водили. Неке од ових људи уочиле су колеге из других медија или корисници друштвених мрежа и те случајеве смо такође уврстили у нашу базу података. За сваког од њих направили смо профиле, које можете прочитати у наставку текста. Страницу „Ћаци(ји): Чувари партије” ћемо ажурирати уколико уочимо нове особе из криминалног миљеа које се појављују на протестима, а позивамо и читаоце да, уколико их уоче, информације доставе на мејл: Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели . Петар Панић Пана Поступци: кривичне пријаве због пребијања, изнуде, недозвољеног ношења оружја, незаконитог археолошког ископавања Виђен на протесту: 15.03.2025. Београд Криминалац Петар Панић звани Пана виђен је у кампу у Пионирском парку испред Председништва, такозваном Ћациленду, пред велики студентски протест у Београду у марту 2025. Панић је осуђивани криминалац који је био близак некадашњем вођи земунског клана Душану Спасојевићу. Против Панића је поднето чак 13 кривичних пријава за различита дела – пребијање, изнуде, недозвољено ношење оружја. Многи од поступака никад нису стигли до суда, а неки су застарели и то захваљујући помоћи министра здравља Златибора Лончара који му је лекарским уверењима помагао да одлаже суђења, о чему можете да прочитате више у КРИК-овој причи на овом линку. Панићевим синовима се такође суди због умешаности у криминал – Урош и Милош Панић су ухапшени 2024. године и оптужени због посредовања у проституцији. Суђење је у току. Панић је одувек имао јаке политичке везе – био је телохранитељ председника Српске радикалне странке Војислава Шешеља, а пријатељ је и председника државе Александра Вучића. Близак је и низу других људи из врха власти, попут председника извршног одбора СНС-а Дарка Глишића и бившег министра грађевине Горана Весића. Са предводницима других струја у СНС-у није у добрим односима, пре свега са министром одбране Братиславом Гашићем кога је јавно нападао. Није одговорио на питања која су му новинари КРИК-а послали. Панић у „Ћациленду“ 15. марта са другим присталицама СНС-а Панић са Александром Вучићем на мору Ђорђе Прелић Прела Поступци: осуђен за убиство Виђен на протесту: 13.08.2025. Београд Осуђивани хулиган Ђорђе Прелић звани Прела уочен је у августу 2025. године међу присталицама Српске напредне странке у кампу испред Председништва, такозваном Ћациленду, у време када се у Београду одржао протест грађана, објавио је први портал Нова. Прелић, бивши вођа некада једне од најјачих навијачких група Партизана „Алкатраз”, осуђен је због учешћа у убиству француског навијача Бриса Татона 2009. године. Татона је група Партизанових навијача напала у центру Београда и брутално га пребила, а након тога су га бацили са врха степеништа на бетон, утврдио је суд. Део навијача је одмах ухапшен, а Прелић је био у бекству. Најпре је у одсуству осуђен на 35 година затвора, али је ова пресуда укинута пошто је ухапшен у Барселони и изручен Србији. У поновљеном поступку казна му је драстично смањена – осуђен је на 10 година затвора. Казну, међутим, није одслужио до краја – пуштен је на условну слободу 2021. године, недуго након хапшења супарничке хулиганске групе предвођене Вељком Беливуком која је такође имала везе са СНС-ом. Више о суђењу за Татоново убиство прочитајте овде. Против Прелића раније су се водили и бројни други поступци – за насилничко понашање, недозвољено поседовање оружја, тешке телесне повреде, напад на службено лице. Он је, одговарајући на питања КРИК, потврдио да је био у Ћациленду, али тврди да га СНС није платио да дође тамо. „Ангажовао сам самога себе. Био сам из патриотских разлога”, каже Прелић који за себе истиче да живи као подстанар. „Никада не бих узео новац за тако нешто, чак и када би ми га неко понудио. Немам сазнања да се тамо уопште иде за новац. Идем јер волим Србију.” Он студенте и грађане који протестују назива „блокадерима са усташком идеологијом”. „Моја патриотска, националистичка, православна дужност је била да се супротставим таквим хордама зла. Тамо сам се појавио сам, без маске, без икаквог обележила”, каже Прелић. “Подржавам ово што ради легитимно изабрани председник свих Срба Александар Вучић. Из тог разлога Србија не сме да да главу Александра Вучића таквим терористима” Прелић за себе каже да „није насилник”, да су кривични случајеви против њега застарели или избрисани из кривичне евиденције, а упркос пресуди тврди да је Татон преминуо због „грешке у лечењу”. „У мом кривичном портфолију имам, хвала Богу, само ово измишљено тешко убиство Бриса Татона”. Прелић је у августу 2025. уочен са присталицама СНС-а у Ћациленду Приватна фотографија коју нам је Прелић послао Владимир Мандић Поступци: оптужен, а потом ослобођен за покушај убиства Виђен на протесту: 01.05.2025. Београд Владимир Мандић, бивши рукометаш и члан Српске напредне странке, неколико пута је био у екипама које су нападале студенте и грађане. Између осталог, првог маја је био међу присталицама СНС-а испред Скупштине, у такозваном Ћациленду, када је снимљен како с леђа ногом шутира студента редара. Мандићу се судило да је учествовао у покушају убиства некадашњег телохранитеља свог оца Дејана Марковића 2002. године. Мандић се теретио да је намамио Марковића на Ушће где га је ранио његов рођак Драженко Мандић. Тужилац је пре почетка суђења одустао од оптужбе против рукометаша због недостатка доказа, али се Мандићу ипак судило по Марковићевој приватној тужби. На крају је ослобођен због недостатка доказа. Више о томе прочитајте овде. У фебруару 2021, пред локалне изборе у Никшићу, Мандић је приведен у Црној Гори због сумње да је нелегално унео велику количину новца наводно за поткупљивање гласача у корист странака блиских српским властима, како је објавила Побједа. Са њим је тада приведен и Дане Шијан, власник фирме „Т&M Солутионс” која је добијала послове обезбеђења Скупштине града Београда и чији су радници марта ове године учествовали у нападу на грађане који су протестовали због одлука градских власти. У Србији је крајем 2011. године против Мандића вођен прекршајни поступак због неплаћања пореза. Он није одлазио на суд због чега је била издата наредба за његово довођење. Поступак је на крају застарио. Против Мандића је крајем 2000. године била подигнута и оптужница јер је возећи под дејством алкохола учествовао у саобраћајној незгоди у којој је повређена девојка коју је возио колима. Мандић је првобитно био осуђен на условну казну, али га је суд на крају ослободио. Мандића су представници опозиције у Србији оптужили да је на својој адреси имао пријављених више од 100 фантомских бирача пред последње изборе у Србији 2024. Према подацима катастра, Мандић има 46 некретнина у Београду и две у Новом Саду. Мандић није желео да одговори на питања која су му новинари КРИК-а послали преко његове компаније. „Захваљујемо се на труду који сте уложили у састављање ових питања. Медјутим, због начина на који су питања конципирана, са низом нетачних тврдњи, погрешно интерпретираним информацијама и манипулативним формулацијама, свака даља комуникација не би допринела објективном информисању јавности”, наведено је у мејлу који је стигао из Мандићеве компаније. Владимир Мандић шутира редара на протесту Бојан Вујошевић Мрвица Поступци: одбачена кривична пријава за изнуду Виђен на протесту: 06.03.2025. Београд Бојан Вујошевић звани Мрвица из Крњаче радник је фирме за обезбеђење „Т&M Солутионс” и учествовао је у више инцидената на протестима. Са колегама из „Т&M Солутионс” напао је грађане који су 6. марта 2025. протестовали испред Скупштине града Београда. Вујошевић и други радници ове компаније насрнули су на грађане и тукли их док није дошла полиција и почела да хапси учеснике протеста. Вујошевић, како је касније утврдила полиција, нема потребне лиценце да ради као обезбеђење и против њега је због тога покренут прекршајни поступак, који је у току. Вујошевића су српски навијачи који су присуствовали Европском првенству у кошарци у Летонији 2025. означили као једног од „провокатора“ који су напали навијаче након што су скандирали „пумпај“ на трибинама. За то нема званичне потврде, будући да летонска полиција није хтела да за КРИК открије идентитет оних који су учествовали у инциденту, али Вујошевић јесте у то време био у Риги – усликан је на аеродрому док га легитимише полиција. Виђен је и на скупу који је председник Србије Александар Вучић организовао у Сава центру, у децембру 2024. под називом „Будућност, а не прошлост“. Полиција је пре свих ових догађаја, у марту 2018. против Вујошевића поднела кривичну пријаву због изнуде, али ју је тужилаштво одбацило. Против Вујошевића се водило више саобраћајних прекршаја, али и поступак због тога што није дозволио да радник ЕПС-а скине бројило за струју са куће у којој Вујошевић живи због неовлашћене потрошње струје. Овај поступак је обустављен због неажурности ЕПС-а. Вујошевић је на питања КРИК-а одговорио низом увреда, рекавши: „Не одговарам на питања усташких и тајкунских медија који покушавају да сруше државу и предају народ у руке страним службама и усташкој багри”. Вујошевић на дан када је као члан обезбеђења скупштине града Београда напао грађане Вујошевић у Риги где је, према наводима навијача, „дисциплиновао“ оне који су на Евробаскету скандирали „пумпај“ Владимир Вучетић Поступци: оптужен за тероризам Виђен на протесту: 28.06.2025. Београд Владимир Вучетић, један од оптужених у случају Бањска, виђен је у кампу у Пионирском парку, познатијем као Ћациленд, у дану када су студенти одржали Видовдански протест, како је открио Радио слободна Европа (РСЕ). Вучетић је оптужен као члан групе коју је предводио криминалац Милан Радоичић, а коју косовско тужилаштво терети за тероризам и тешка кривична дела против уставног поретка и безбедности земље. Они су у септембру 2023. блокирали мост у селу Бањска, након чега је дошло до сукоба са косовском полицијом у ком су убијени полицајац и три нападача. Радоичић се, осим овога, сумњичи и да је учествовао у убиству српског политичара са Косова – Оливера Ивановића. Попут Радоичића, који ужива нескривену заштиту председника Србије Александра Вучића, и Вучетић је у бекству и за њим је посредством УНМИК-а крајем 2023. расписана Интерполова потерница. Није одговорио на питања која су му новинари КРИК-а послали путем друштвених мрежа. Владимир Вучетић у Ћациленду Екипа која је извела акцију у Бањској Дијана Хркаловић Поступци: пресуда за трговину утицајем Виђена на протесту: 28.06.2025. Београд У упадљивој белој одевној комбинацији и у пратњи обезбеђења, Дијана Хркаловић је уочи великог студентског протеста на Видовдан 2025. посетила камп који се налази између Председништва и Народне скупштине, познатији као Ћациленд, где се одржавало „књижевно вече“. Некадашња државна секретарка МУП-а и једна од најближих сарадница бившег министра полиције Небојше Стефановића годинама је, како су открили новинари, била повезана са различитим криминалним структурама – са криминалцем Дарком Елезом, групом Вељка Беливука и врачарским кланом. Тако, након што је Беливук ухапшен у фебруару 2017, у случају познатом као „убиство на шинама”, у његовом телефону су пронађене поруке које је размењивао са жандармом Ненадом Вучковићем, бившим Хркаловићкиним емотивним партнером, а који је Беливуку давао налоге шта да ради. У овој комуникацији, како је први открио НИН, Вучковић је Беливуку рекао да је о свему обавештена Дијана, али и њени шефови. Хркаловићки се касније судило јер је у три случаја утицала на колеге из МУП-а да опструирају истраге – између осталог и у Беливуковом случају. Тако, Хркаловић је била оптужена да је спречила да извештај о вештачењу Беливуковог телефона полиција на време достави тужилаштву. У истом поступку је била оптужена да је помогла чувеном криминалцу из Босне и Херцеговине, шефу тима убица Дарку Елезу – наредила је да њени људи у полицији прислушкују Елеза и тиме спречила друге полицијске службе да га истражују, утврдило је тужилаштво. Почетком 2025. године Хркаловић је због овога осуђена на годину и четири месеца затвора, али пресуда још увек није правоснажна. Више о поступку прочитајте овде. КРИК је открио и да је српско Тужилаштво за органозовани криминал, током истраге „врачарског клана“, послало француским колегама допис у којем је навело да сумња да је Хркаловић део шире криминалне групе у којој се налази 77 особа и која је одговорна за четири убиства. Не наводи се која је тачно Хркаловићкина улога била у овој групи. У истом допису се наводи и да је Хркаловић користила „скај“ апликацију за безбедну комуникацију које су користили криминалци широм света. На њему се крила иза неколико надимака – Арона, Вила, Вилла, Нике и Рина. До данас, ипак, тужилаштво није расветлило Хркаловићкине везе са врачарцима. Однос Хркаловићке и СНС режима се више пута мењао. Крајем 2020. деловало је да је изгубила подршку државног врха јер су прорежимски медији поћели да је нападају тврдећи да је заједно са министром Стефановићем прислушкивала председника Вучића. Затим је током 2021. и ухапшена, а таблоиди који су је називали „богињом мафије” су најављивали да ће бити истражена због учешћа у убиствима. Ипак, то се није догодило. Хркаловић је ангажовала као адвоката Владимира Ђукановића, високог функционера СНС-а, пуштена је из притвора и суђено јој је за блажа кривична дела – трговину утицајем. Паралелно је често гостовала по провладиним медијима где је хвалила председника Вучића и називала га својим „сунцем”, али се и појављивала на скуповима СНС-а. Хркаловић није одговорила на питања која су јој новинари КРИК-а послали. Хркаловић у пратњи обезбеђења посетила је Ћациленд на Видовдан Јован Кецман Цоја Поступци: осуђен за покушај убиства и продају дроге Виђен на протесту: 12.08.2025. Нови Сад Јован Кецман, криминалац и бивши вођа навијачке групе „Корида“ фудбалског клуба „Нови Сад“, виђен је испред просторија Српске напредне странке у Булевару ослобођења у Новом Саду током студентског протеста у августу. Он је снимљен како столицом гађа окупљене грађане који су протестовали. Свега неколико месеци раније он је изашао из затвора, како је објавио портал 021. Кецман иза себе има озбиљан криминални досије. 2018. године је осуђен на седам година затвора за покушај убиства бившег полицајца Далибора Богдановића Боће, некада блиског криминалцу Горану Ковачевићу Горанцу са којим је касније ушао у сукоб. Кецман и Богдановић су се најпре посвађали у кафићу у центру Новог Сада, а потом је Кецман пуцао из пиштоља. Кецман је био осуђиван и пре овога – као члан криминалне групе „Фирма“, новосадског огранка озлоглашеног земунског клана, коју је предводио Миладин Сувајџић звани Ђура Мутави. Он је 2005. године због продаје хероина добио седам и по година затвора. Фотографију Кецмана испред СНС-а објавила је на друштвеној мрежи Икс опозициона политичарка Мариника Тепић. Новинари КРИК-а нису успели да ступе у контакт са Кецманом. Кецман током протеста „чува” просторије СНС-а у Новом Саду Јово Станаревић Поступци: кривићне пријаве за наношење лаких и тешких повреда Виђен на протесту: 12.08.2025. Нови Сад Зрењанинац Јово Станаревић био је један од „чувара” просторија Српске напредне странке у Булевару ослобођења у Новом Саду средином августа 2025, како је објавио портал Без Цензуре. Станаревић је и раније правио инциденте на протестима. У августу 2021. године, заједно са двојицом мушкараца, покушао је да отме транспаренте грађанима који су протестовали у Зрењанину због лошег квалитета пијаће воде. Они су у полицији испричали да им је Станаревић рекао: „Нас су послали, ово није политички скуп, склањајте то… Видећеш ти ко сам ја и ко ме је послао”. Станаревић је у одбрани испричао да је био на манифестацији „Дани пива” и да су активисти наводно провоцирали, па је отишао до њих да их замоли да се стишају. Кажњен је новчано, са 10.000 динара. Против њега су се још 2008. и 2009. године водили поступци због наношења лаких и тешких телесних повреда, али није осуђиван – једна пријава је одбачена, а у другом случају је ослобођен. Станаревић се, судећи по подацима катастра, бави позајмљивањем новца – људима даје позајмице по уговорима о зајму, а они заузврат стављају хипотеке на своје некретнине, као гаранцију да ће му вратити дуг. Он је 2019. био фотографисан у друштву бившег министра Бранислава Недимовића и тадашњег градоначелника Зрењанина Чедомира Јањића, када су посетили пољопривредно газдинство „Бокић аграр” у којем је Станаревић био запослен. Новинари КРИК-а су позвали Станаревића. У телефонском разговору он је прво негирао да је био на протесту, рекавши “погрешили сте, ја нисам био, можда имате још неког Јову Станаревића”, а затим је упутио низ увреда на рачун редакције: “вас све из КРИК-а набијем на к***ц, одвратни сте са тим минђушама, педераши и наркомани” и прекинуо разговор. Станаревић у друштву криминалца Јована Кецмана штити просторије СНС-а у Новом Саду у августу ове године Станаревић усликан иза бившег министра пољопривреде Бранислава Недимовића и некадашњег градоначелника Зрењанина Чедомира Јањића Миленко Станаревић Поступци: осуђен за напад на службено лице, одбачена пријава за наношење тешке повреде Виђен на протесту: 12.08.2025. Нови Сад Рођени брат Јове Станаревића, Миленко, такође је штитио просторије Српске напредне странке у Новом Саду током грађанског протеста 12. августа 2025, како је објавио портал Без Цензуре. Станаревић има криминалну прошлост – судило му се 2007. због напада на службено лице и у овом поступку је осуђен на четири месеца затвора две године условно. У јулу 2012. против њега је поднета кривична пријава за тешку телесну повреду, међутим, тужилаштво је пријаву одбацило. Слично се десило и две године касније, када је против њега одбачена пријава због противправног усељења. Детаљи о овим поступцима нису познати јер су документа уништена, како је за КРИК речено у тужилаштву. Миленко Станаревић, са братом је био један од „чувара” СНС просторија у Новом Саду у августу 2025. Дејан Симеуновић Поступци: оптужен а потом ослобођен за убиство Виђен на протесту: 13.08.2025. Панчево Дејан Симеуновић, одборник у Скупштини града Панчеву коме се судило за убиство, био је испред просторија Српске напредне странке у овом граду током протеста грађана средином августа. Симеуновићу се за убиство судило 2008. Наиме, он је као радник обезбеђења клуба „Шестица” у Панчеву дошао у сукоб са гостом Игором Бирташем. Свађа се наставила испред клуба када је Бирташ, како пише у оптужници, потегнуо пиштољ око ког су потом почели да се отимају. У једном тренутку Симеуновић је опалио из пиштоља и метак је погодио Бирташа у главу. Симеуновић је на крају ослобођен оптужби. Суд је утврдио да је у тренутку када је повукао обарач био у стању афекта, да је „трпео страх и имао сужену свест”, те да није имао потпуну контролу над пиштољем. Ово није једини кривични поступак који се водио против Симеуновића. 2015. је оптужен јер је у просторијама ЈКП „Зеленило”, у којем је био запослен, напао страначког колегу и претио да ће да му намести саобраћајну несрећу. Оптужба је одбијена јер је тужилаштво одустало од поступка, речено је за КРИК. Симеуновић је за КРИК негирао да је био испред просторија странке у Панчеву током протеста. „Да, јако личи на мене, али то нисам ја”, рекао је новинарима КРИК-а када су му послали фотографије на којима је усликан на протесту. Поред фотографија, новинарима је и извор потврдио да је Симеуновић био тамо. Симеуновић је усликан испред просторија СНС у Панчеву током протеста грађана Дејан Симеуновић (у средини) са Вучићем у просторијама СНС у Панчеву

Никола Радоњић Поступци: осуђен због убадања ножем Виђен на протесту: 12.08.2025. Ниш Никола Радоњић виђен је испред просторија Српске напредне странке у овом граду током протеста грађана у августу 2025. године. Видео на ком је Радоњић су на својим мрежама објавили студенти у блокади. Радоњић је осуђиван зато што је 2019. избо ножем Уроша Јањића јер је носио антифашистичку мајицу. Рањавању је претходила расправа пошто је мушкарац који је био са Радоњићем тражио од Јањића да скине мајицу, а потом је избила туча. Радоњић је извадио нож и најпре Јањића посекао по подлактици, а затим два пута убо у леђа, пише у судским документима које је прикупио КРИК. Радоњић је најпре осуђен на 20 месеци затвора, али му је након жалбе казна умањена за два месеца и осуђен је на годину и по. Како је КРИК-у рекао његов адвокат, Радоњић од септембра ове године служи казну због овога и тренутно се налази у затвору. Бојан Михајловић Поступци: одбачене пријаве због претњи и паљења аутомобила Виђен на протесту: 12.08.2025. Нови Сад Бојан Михајловић из Оџака, бивши ММА борац, био је у просторијама Српске напредне странке у Булевару ослобођења у Новом Саду током грађанског протеста у августу. Против Михајловића су више пута подношене пријаве. Тако, бивши сарадник Владимир Филиповић сумњичио га је 2019. године да стоји иза паљења његовог аутомобила и против њега поднео кривичну пријаву. Филиповић је у пријави тврдио да је са Михајловићем био у добрим односима – тренирао је код њега у ММА клубу, он му је био и менаџер, али да да су се односи покварили пошто је он решио да престане да се бори. Филиповић је сумњао да је Михајловић због тога желео да му се освети паљењем аутомобила. Тужилаштво је одбацило пријаву тврдећи да нема доказа да је Михајловић извршио кривично дело, види се из докумената које је прикупио КРИК. Исте године у септембру, Михајловића је полицији пријавио још један човек који је раније тренирао у његовом клубу. Према пријави, Михајловић му је претио из баште кафића у Оџацима. Човек је полицији испричао да су он и његови синови тренирали код Михајловића који је бурно реаговао када је његов син прешао у други клуб. Наводно му је тада рекао да се „у Бразилу такве ствари сматрају издајом и да се решавају другачије”. Михајловић је на саслушању потврдио да је био у кафићу, али је негирао да је икоме претио. Тужилаштво је неколико месеци након инцидента одбацило кривичну пријаву. У одлуци тужилаштва, у коју је КРИК имао увид, пише да особа која је поднела пријаву претње заснива на „апстрактној могућности наступања некаквог догађаја у будућности” и да страх темељи на неким претходним сазнањима о Михајловићу – што није угрожавање сигурности. Крајем марта 2025, Михајловић је упуцан у Оџацима. Нападач још није откривен, речено је за КРИК из тужилаштва. КРИК је Михајловићу послао питања преко његовог клуба, али одговори нису стигли. Михајловић у просторијама СНС-а током августовских протеста Снимак бекстава нападача који је пиштољем ранио Бојана Михајловића Нина Шобота Поступци: – Виђена на протесту: 11.03.2025. Нина Шобота, која је блиска криминалцима, подржава председника Александра Вучића и присуствује скуповима Српске напредне странке, али је често виђена и у Ћациленду, кампу испред Председништва у Београду. Снимљена је и како се кроз камп креће на коњу, док у рукама носи српску заставу. Она је изјавила да у камп долази како би донела храну и подржала децу. „Ја сам спортиста, ја подржавам ову децу која су дошла овде, која хоће да студирају”, рекла је за зрењанинску КТВ. Шобота је позната по својим дугогодишњим везама са криминалцима. Била је девојка Велибора Дуњића, вође навијача Црвене звезде који је убијен 2014. године испред београдског сплава „Џимис“. Шобота је била са Дуњићем у колима када је убијен и рањена је у ногу. На суђењу за његово убиство је сведочила 2019. и променила исказ – прво је тврдила да је Дуњић у тренутку убиства био ненаоружан, а затим да је имао пиштољ који је и потегнуо пре него што је убијен. Овим је отежала тужилаштву које је тврдило да Дуњић није био наоружан када су пуцали у њега. Пиштољ никада није пронађен. Шобота је на суђењу рекла да жели да заборави тај догађај, јер има нови живот. Шобота је била у контакту и са Филипом Кораћем, једним од најближих сарадника криминалца Луке Бојовића. Са Кораћем се дописивала преко „скаја“, телефона које су криминалци широм света користили за безбедну комуникацију. Из порука се види да су њих двоје блиски и да се познају годинама. Нина Шобота је власница фирме за обезбеђење ИД Сикјурити, као и удружења Престиж. Није одговорила на питања која су јој послата преко друштвених мрежа. Шобота са уредником Информера Драганом Вучићевићем у Ћациленду Шобота је била блиска познатом криминалцу Филипу Кораћу Бојан Раичевић Поступци: кривичне пријаве због претњи и угрожавања сигурности Виђен на протесту: 13.08.2025. Београд Бојан Раичевић, бивши члан извршног одбора компаније „Дунав осигурање“ и бивши председник скупштине „Еxпо 2027“, био је у групи која је заједно са братом председника државе Андрејем Вучићем ишла до кампа испред Председништва, такозваног Ћациленда, 13. августа 2025. Сутрадан је био испред просторија Српске напредне странке у Београду. Раичевић је у јавности познат по вређању тренера кошаркашког клуба Партизан Жељка Обрадовића, а против њега се водило више поступака, показује документација коју је прикупио КРИК. Против Раичевића је кривичну пријаву за угрожавање сигурности поднео новинар Марко Видојковић јер је више пута звао њиховог заједничког пријатеља и покушавао да сазна где он живи. Тужилаштво је одбацило кривичну пријаву јер је Видојковић одустао од кривичног гоњења. Бивша супруга поднела је у мају 2024. кривичну пријаву против Раичевића јер јој није вратио њихово дете, над којим она има старатељство, након што је провео Ускрс са њим. Тужилаштво је, међутим, одбацило пријаву јер је наводно утврдило да је дете хтело да буде код оца. Ово није био први пут да га је бивша супруга пријавила – годину дана раније је звала полицију јер јој је претио рекавши јој: „Види ову курву, шта ти хоћеш, ‘оћеш да ти јебем матер, ко си бре ти”. Раичевић је због овога новчано кажњен. Против Раичевића је покренут прекршајни поступак јер је на протесту у Београду на Видовдан 2025. вређао мушкарца који је подржавао студенте, а затим није хтео да полицији да личну карту. Прекршајно је кажњаван због више саобраћајних прекршаја, али и јер је пловио скутером по Сави без дозволе и недозвољеном брзином, пише у судским документима која је прикупио КРИК. Новинари КРИК-а су Раичевићу послали питања преко адвоката, али одговори нису стигли. Бојан Раичевић (са подигнутом руком) виђен је у пратњи Андреја Вучића улази у Ћациленд Јеленко Пијевац Поступци: вређање грађана на протесту Виђен на протесту: 24.03.2025. Београд Јеленко Пијевац из Прибоја, који је са породицом власник кафића „Кворум” и „Медељин”, више пута је претио грађанима на протестима, судећи по документима које је прикупио КРИК. Он је вређао грађане на протесту одржаном поводом годишњице бомбардовања испред Генералштаба 24. марта 2025. године. Окупљенима је, како пише у полицијској пријави у коју је КРИК имао увид, рекао: „Јебем вам мајку, овде сам, ко сме да се побије? Пичке једне, издајници, ајде један на један. Ја бих вас све ставио у живу киселину. Ја сам послат да вас повешам.” Због овога је против Пијевца покренут прекршајни поступак, у ком он још није саслушан, према информацијама које је КРИК добио од суда. Студенти Правног факултета у Београду објавили су почетком јула видео у којем се види Пијевац како прети студенткињи овог факултета. Пијевац је уочи фудбалског меча Црвене звезде и ПСВ-а крајем јануара 2025, дао изјаву за Без Цензуре у којој је рекао да су студентски протести „организовани и плаћени са Запада”. На питање новинара како он види решење за ситуацију у земљи, Пијевац је рекао: „За 24 сата решавамо. Зна се како, батињање, скидање голог и затварање у ћузу”. Новинари КРИК-а су Пијевцу послали питања на мејл његове фирме, али одговор није стигао. Пијевац је снимљен док прети студенткињи Правног факултета у Београду Пијевац даје изјаву за Без Цензуре Новинарка: Софија Паројчић (Крик)