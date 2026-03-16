ХРОНИКА:
ИЗРАЕЛ ОТПОЧЕО "ЦИЉАНУ КОПНЕНУ ОПЕРАЦИЈУ НА КЉУЧНЕ ЦИЉЕВЕ" НА ЈУГУ ЛИБАНА. ЦИЉ НАПАДА ЈЕ "ШИРЕЊЕ ТАМПОН ЗОНЕ И СУЗБИЈАЊЕ ХЕЗБОЛАХА"
АНА БРНАБИЋ: У СТАРТЕШКОМ ИНТЕРЕСУ ХРВАТСКЕ ЈЕ ДА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НЕ БУДЕ НА ЧЕЛУ СРБИЈЕ. ХРВАТСКА ЖЕЛИ БЛОКАДЕРЕ
ПОЛИТИКА: СРБИЈА НЕМА КОРИСТИ ОД АМЕРИЧКЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА УВОЗ РУСКЕ НАФТЕ
РТ: КО МОЖЕ ДА СТАВИ ОЗНАКУ "100% ИЗ СРБИЈЕ" - НОВИ ПРАВИЛНИК ИЗБАЦУЈЕ "СИТНА СЛОВА" НА ДЕКЛАРАЦИЈАМА
ЕМАНУЕЛ МАКРОН: ИРАН ДА ОДМАХ ОКОНЧА НАПАДЕ КОЈЕ СПРОВОДИ ПРОТИВ ЗЕМАЉА У БЛИСКОИСТОЧНОМ РЕГИОНУ
РОБЕРТ ФИЦО: СПРЕМАН САМ ДА ПОНОВО ОДЕМ У МОСКВУ ЗА ДАН ПОБЕДЕ
ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У ТЕХЕРАНУ ФОАД ИЗАДИ: ИРАНЦИ СУ КАО СРБИ, УЈЕДИНИЛИ СУ СЕ КАО НИКАДА ПРЕ. ИРАН ЈЕ НАПАДНУТ ЗБОГ НАФТНИХ РЕЗЕРВИ
ДОНАЛД ТРАМП: НАТО ЋЕ ИМАТИ ВЕОМА ЛОШУ БУДУЋНОСТ АКО НЕ ПОМОГНУ У ОТВАРАЊУ ОРМУСКОГ МОРЕУЗА, КОЈИ ЈЕ БЛОКИРАО ИРАН
ЈАПАН ПОЧИЊЕ ОСЛОБАЂАЊЕ НАФТЕ ИЗ РОБНИХ РЕЗЕРВИ ЗБОГ ЗАТВАРАЊА ОРМУСКОГ МОРЕУЗА
НАФТА ДОСТИГЛА ЦЕНУ ОД СКОРО 105 ДОЛАРА ПО БАРЕЛУ, ШТО ЈЕ ПОРАСТ ОД ВИШЕ ОД 40 ОДСТО ОД ПОЧЕТКА РАТА У ИРАНУ
НА ДАНАШЊИ ДАН 1968. ТРУПЕ САД МАСАКРИРАЛЕ 504 ЦИВИЛА У СЕЛУ МИ ЛАЈ, УКЉУЧУЈУЋИ ДЕЦУ И ЖЕНЕ. 2014. НА КРИМУ ОДРЖАН РЕФЕРЕНДУМ НА КОЈЕМ ЈЕ ОГРОМНА ВЕЋИНА ГЛАСАЛА ЗА ПРИПАЈАЊЕ КРИМА РУСИЈИ
НАСЛОВНЕ СТРАНЕ СРПСКЕ ШТАМПЕ 16. МАРТА 2026. ГОДИНЕ
понедељак, 16. март 2026.
Преносимо > Србија не памти овакве издајнике у миру какви су Александар Вучић и његови сарадници, као што не памти ни одсуство реакције народа на издају
Преносимо

Србија не памти овакве издајнике у миру какви су Александар Вучић и његови сарадници, као што не памти ни одсуство реакције народа на издају

Димитрије Војнов   
понедељак, 16. март 2026.

мора да призна да је ово одузимање права Србима да живе и раде на својој основној земљи оставило све људе без речи, у мери да то изгледа као прећуткивање.

Све људе, сем Напредњака који крунски доказ своје издаје покушавају да представе као успех, уместо да мало за промену буду нормални, ћуте, и моле Бога да ће ово некако проћи и да ће казна за ово доћи касније а не сад одмах.

Србија не памти овакве издајнике у миру какви су Александар Вучић и његови сарадници, као што не памти ни одсуство реакције народа на издају јер не памти овај степен декаденције у јавном животу и медијима. Људи још увек нису у довољном броју чак ни упућени у то на који је начин Александар Вучић издао земљу, и у којој мери.

То постаје један од његових адута јер објашњавање свега што је урадио у протеклих тринаест година на неки начин побуђује неверицу и људи који нису годинама чули истину и укључили мозак да мало размисле о томе, не могу ни да појме шта је он све урадио.

Такво скривање истине се може спровести само над људима који живе у свињцу, и он је успешно створио свињац у ком су сви дезоријентисани, нокаутирани вишком бесмислених информација и дезинформација, и кондиционирани да хистерично реагују на све.

Један велики део народа искрено ни не жели да поверује у чињенице о његовој издаји јер им она тешко пада и они не желе да схвате ту истину јер је поражавајућа, а они не желе да буду поражени, и радије бирају да живе у његовој лажи колико год да их она скупо кошта.

Те људе такође морамо разумети. Судбина Косова и Метохије и Срба који тамо живе временом је постала нешто до те мере апстрактно за највећи део народа да је постало сасвим могуће свесно живети у илузији о томе шта се са тим људима дешава. Људи су уморни од пораза и понижења, издаје и подваљивања, тако да онда бирају да поверују у лажи највећег издајника ког су ови простори икада срели, без рата.

