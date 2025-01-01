|Коментар дана
Вучић као Тито 1975. А и већина војних средстава виђених на паради је било из прошлог века, плус рентирани “Рафали”
|недеља, 21. септембар 2025.
Питају новинари РТС и других режимских телевизија после завршетка параде грађане на које су “случајно” наишли, као и госте у студију, шта их се највише дојмило на паради, а одговори су разни, све се углавном своди на “снагу Војске Србије”. Пошто ми је забрањен улаз на параду, нико није стигао да ме пита за утисак, али ево овако га преносим, ствари које нико други неће објавити нити ће грађани имати прилику да чују.
Додик је закаснио
Дакле, “васколики српски председник” Милорад Додик, стални гост свих догађања у Србији, од војних приказа до отварања фабрика или аутопутева, данас је изгледа мало закаснио на параду, па је на почетку до Александра Вучића, као централна личност сео шеик Бин Зајед (брат, рекао би председник Србије). Онда је стигао Додик, па је “брат” замољен да устане и оде пар места даље, како би се ослободило место за другог “брата”, Милета. И Миле је онда важно сео, Вучић му нешто шапутао на уво, објашњавао, као војни стручњак.
Фото: Танјуг/Милош Миливојевић Војна парада
У првом реду је, некако у прикрајку, седео премијер Ђуро Мацут, који је формално гледајући најмоћнија фигура у земљи, у његовим рукама су све полуге власти. Вероватно се и он питао “шта ја радим овде” и “шта ми је све ово требало”. Председница Скупштине Ана Брнабић седела одмах до Додика, достојанствена, јер и она се у све разуме, а вероватно и уљуљкана у то да је она “други човек земље”, која замењује Вучића кад је он одсутан. Може ли неко замислити Брнабић да изда наредбу војсци?
Дочек коњице
Вучића је дочекала, поред Гарде и коњица, ваљда да се покаже да му се и коњи диве.
Парадом командује заменик начелника Генералштаба Тиосав Јанковић, који у возилу долази до бине и каже “Господине председниче Републике и врховни команданте Војске Србије, дозволите да парада почне”, а Вучић сав важан, као друг Тито 1975. године каже: “Дозвољавам”.
Утисак други – вежба “Кобри”, одреда за посебне намене Војне полиције, које су показале неутралисање нападача на штићену личност. Сулуда идеја која је потекла из Вучићеве кухиње. Страни војни изасланици мора да су се крстили и левом и десном. На паради се изводи показна вежба, што никад нигде није било. То је, у ствари, и био Вучићев циљ – да покаже јавности да га чува много моћна јединица и да му нико не може ништа.
А парада као парада, војска то, по обичају, перфектно извела, без киксева, а како и не би кад се недељама увежбавала. Оно што је виђено од средстава, 50 одсто је из прошлог века, учествовали су и на паради поводом Дана победе одржаној 1985. године, а неки и на оној из 1975. Свеједно, кад званични водитељ каже како су то најмодернија средства, онда се аплаудира. Тенкови, оклопни транспортери, авиони “Утва”, “Орао”, “Г-4”, хеликоптери “Газела” и “Ми-8”, неки камиони, све је то већ прастаро. Али важно је било рећи да је ново и модернзовано.
Утицај
Оно што је ново, а и добро је што је набављено, јесу противавионски или ракетни системи, попут ФК-3 или израелског “Пулса”. Набавку тог система назовипатриотски медији, међу којима предњачи “Информер” данима су плашили “вековне српске непријатеља”. Па тако “Информер” јуче на насловној страни има наслов “Паника међу усташама” и онда тврдњу како се са тим системом лако може гађати Загреб.
Обзиром да је власник Информера у посилном односу према Војиславу Шешељу и диви му се скоро као Вучићу, не би било чудно да је на тај наслов имао утицај лидера радикала који је деведесетих тврдио да Србија има моћне ракете којима може гађати Рим или Беч, о Загребу да не говоримо.
Фото: ФоНет/Вучковић
Аплаузе је изазвао и налет пара француских борбених авиона “Рафал”, које Србија намерава да купи, прву рату је већ платила, а кад ће их добити, на дугачком је штапу. Нико грађанима, међутим, није рекао да су ти авиони “рентирани”, изнајмљени, долетели из Француске, са својим пилотима, специјално за ову прилику, надлетели Ушће и вратили се у своју земљу.
Из сектора развоја Југоимпорта СДПР приказано је и возило помпезно названо “Александар ујединитељ”, а аутор имена је највероватније, ко би други него овлашћени представник те фирме у Министарству одбране, помоћник министра Ненад Милорадовић – Баћа. Он је, има томе година, у свом удвориштву смислио и име за нову хаубицу “Александар”, али она до сада није профункционисала.
Сад је Охајо ОК
Занимљиво је и да је паради, као почасни гост присуствовао и командант Националне гарде Охаја, кога је Вучић у петак лично примио. Не тако давно, док је био радикал, прозивао је тадашњег начелника Генералштаба Здравка Поноша за издају, јер Војска Србије сарађује са Националном гардом Охаја, “америчким зликовцима”.
Фото: ФоНет/Милица Вучковић Војна парада
Парада “Снага јединства” показала је да се могла комотно звати “нејединства”, јер иако је Минитарство одбране позвало све грађане да дођу, улаз је био строго контролисан, могли су ући само они које је организовала Српска напредна странка. Студенте који су покушали да дођу да подрже војску полиција и Жандармерија су блокирали и заустављали, нису им дали ни да приђу. Толико о “Дану српског јединства”!
А тај дан и парада његовим поводом је, изгледа, шетајући празник, као неки по календару Српске православне цркве, попут Ускрса или Духова, парада буде кад Вучић то одреди.
За дивно чудо, Вучић на паради није причао, искористио је то касније, на састанку руководстава Србије и Републике Српске, кад је рекао да ће кратко говорити, а онда је имао монолог без краја.