Поверљиви документи Пентагона који су процурели прошле недеље дају суморну слику даљег тока рата у Украјини. Вероватно се ради о најзначајнијем цурењу поверљивих инфрмација од када је Сноуден пре једне деценије обелоданио материјал америчке Агенције за националну безбедност. Чињеница да је до цурења дошло је готово сигурно значајнија од онога што је откривено о Украјини. Цурење открива колико је очигледно било лако нижем службенику у америчкој војној бази да добије и потом подели веома осетљиве информације америчке владе. Садржај докумената о Украјини који су процурили није од великог значаја, они углавном потврђују постојеће процене о стању на бојиштима. Амерички обавештајни функционери, наиме, процењују да није могућ велики успех у најављеној укрјинској пролећној офанзиви. Одраније је познато је да су кључни украјински проблеми недостатак артиљеријских оруђа и муниције, као и противаздушна одбрана. Такође и раније се знало, а то је поново потврђено у неким документима који су процурели, да се Украјина углавном ослањала на артиљеријску опрему из совјетског доба и да су залихе муниције почеле да исчезавају. Истовремено, западна опрема споро пристиже, а обука украјинских снага дуго траје. Осим тога, западни капацитети за производњу граната које су Украјини неоходне тек треба да буду изграђени. Томе треба додати кашњења у обуци и опремању трупа потребних за контраофанзиву као и то да су руке снаге добро припемљене за одбрану. Отуда не изненађују очекивања о скромним територијаним добицима које Укрјина може остварити у пролећној офанзиви. Подједнако су ограничени добици које је Русија остварила у последњих неколико месеци своје офанзиве, укључујући и оне око града Бахмута. Све то указује које циљеве зараћене стране не могу да постигну после више од годину дана ратовања. Дуготрајна битка око Соледара у јануару ове године већ је показала колико су постали скупи чак и минимални и стратешки безначајни добици у овом рату. Други аспект америчке процене је да било каква украјинска контраофанзива вероватно неће представљати прекретницу у рату и да ће се борбе вероватно наставити и после 2023. године. Према неким проценама, рат би могао и дуже да траје. Тенкови "Леопард" у Сарагоси чекају на испоруку Украјини Једнако важна из украјинске перспективе је стална подршка њених западних партнера. Упркос логистичким потешкоћама у повећању производње војне индустрије и испорука Украјини, нема назнака да ће њене залихе достићи критично ниске нивое и да ће Украјина бити изложена ризику од великих пораза на бојном пољу. Делом је тако и зато што Москва такође не може да ангажује толико супериорне војне капацитете који су потребни за потпуно победу над Украјином. Стратешки застој на терену, који је успостављен крајем прошле године када је украјинска контраофанзива завршена, вероватно ће бити настављен. Ниједна страна не може очекивати, бар не за сада, одлучујућу предност. Русија, према неким од докумената који су процурили, није успела да обезбеди значајну страну војну помоћ. Москва стога мора да се ослони на домаћу одбрамбену индустрију која се опорaвља, али јој је потербно време да би могла да повећа своје испоруке наоружања.Војну производњу ће и даље ометати критичне несташице, посебно најмодернијих полупроводника Русија, према неким од докумената који су процурили, није успела да обезбеди значајну страну војну помоћ. Москва стога мора да се ослони на домаћу одбрамбену индустрију која се опорaвља, али јој је потербно време да би могла да повећа своје испоруке наоружања.Војну производњу ће и даље ометати критичне несташице, посебно најмодернијих полупроводника, које Кина, као најважнији руски савезник, до сада није могла, или није желела да испоручи. Руске сопствене војне способности ће се, међутим, временом повећавати. Земља има огромне ресурсе, укључујући и радну снагу. Њена економија је ослабљена, али не и смртно рањена. А чини се да Путин и дање, у ништа мањој мери него раније, контролише своју земљу и њен безбедносни апарат. То му омогућава да спречи јачање домаће опозиције и контролише наратив рата који га одржава на власти. Владимир Зеленски током посете Пољској у априлу Овим растућим руским способностима, међутим, супртоставиће се Украјина и њени западни партнери. Иако може постојати извесна неизвесност око исхода и утицаја председничких избора у САД 2024, Украјина и даље ужива снажну двостраначку подршку у америчком Конгресу и у америчкој јавности. Европа можда није у потпуности ускладила са САД своју политику према Кини, али нема сумње да је Запад уједињен у својој подршци Украјини. Владимир Путин и Александар Лукашенко на седници заједнице Русије и Белорусије у Москви Све у свему, обе зараћене стране вероватно ће парирати једна другој у повећању способности за наставак рата и тренутни застој ће се наставити, иако на вишем нивоу међусобног исцрпљивања. И свако повећање способности на обе стране, колико год било незнатно, појачаће уверење да се рат може добити. Цурење података из Пентагона довело је у сумњу такве претпоставке, али и потврдило да ни Вашингтон ни Кијев не размишљају о губитку рата на бојном пољу или за преговарачким столом. Време ће показати да ли је ово одржив циљ – и по коју цену. (Аутор је професор међународне безбедности на Универзитету у Бирмингему) Stefan Wolf – Ukraine war: Pentagon leaks paint gloomy picture of long war that can’t be won but must not be lost April 13, 2023 https://bityl.co/ICCH Са енглеског за НСПМ превео Мирослав Самарџић