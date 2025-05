Нема оптимистичних гласова о ономе што се збива у Гази, а цео свет гледа ту срамоту у "реалном времену", на екранима свих величина и широм света. Зато ми се наслов "Сведоци смо последњег даха израелског насиља" и поднаслов: "Ционизам је у процесу уништавања самог себе" (Novara Media, 21. март 2025) чине као звезда падалица која ће прелетети пренатрпано медијско небо, пасти иза неких брда и расути се у прашини пустиње. И месец ће се угасити. Име и знање човека који тако говори – Ави Шлајм (Avi Shlaim), професор међународних односа на Оксфорду – ипак, може оживљавати клице неке наде: јер то што ради ционистичка држава Израел у Гази унижава људски род. И преокрет изгледа неизвестан. УБИЈАЊЕ БЕЗ ЗАСТОЈА: Дана 15. маја ("нормалан дан" у Гази) констатује се да је "Израел јуче у Гази убио око 100 Палестинаца. Ал Џазира јавља да је Израел данас до сада у Гази убио најмање 74 Палестинца". "иако су ове бројке у складу са просеком од нешто више од 100 Палестинаца убијених у Гази дневно од 7. октобра 2023, оне представљају значајно повећање недавне стопе убистава у Израелу, која је била око 50 дневно. Изгледа да се Израел загрева за интензивирање геноцидног напада који је најавио чим председник Трамп напусти регион." Јан Оберг, чија брига о миру у свету је доказано искрена, пише да "иако су ове бројке у складу са просеком од нешто више од 100 Палестинаца убијених у Гази дневно од 7. октобра 2023, оне представљају значајно повећање недавне стопе убистава у Израелу, која је била око 50 дневно. Изгледа да се Израел загрева за интензивирање геноцидног напада који је најавио чим председник Трамп напусти регион. Данас је 'Дан Накбе', 77. годишњица од дана када је ционистички покрет прогласио јеврејску државу Израел у земљи коју је до тада цео свет звао Палестина". Важна ли је и историјска коинциденција: "Претходно имплементирање странаца у земљу Палестину, крсташко краљевство Јерусалим, трајало је 88 година. Чак се и неки Израелци сада јавно питају да ли ће, ако јеврејска држава настави да побуњује моралну савест већине човечанства спровођењем тоталног етничког чишћења Палестинаца из историјске Палестине, моћи да се изједначи са 88-годишњим Краљевством крсташа." Бројка 88 је присутна и у актуелности: "Ћутање Запада о израелском геноциду већ је велики догађај у савременој светској историји. Остатак – 88 одсто човечанства – памтиће то заувек. Запад са 12 посто не само да чини и подржава овај геноцид политички, војно и медијски, већ и сам себе уништава због свог очигледног моралног пропадања." (Оберг) Photo by Hassan Jedi/Anadolu via Getty Images / Getty УБИЈАЊЕ ГЛАЂУ: Док лидер савременог Запада Доналд Трамп обећава да ће од Газе направити ривијеру за одмор западних туриста (и тако се данас зову крсташи), "запањујућих 500.000 људи – један од пет становника Газе – суочава се са глађу", показује Integrated Food Security Phase Classification (IPC), познат као IPCскала. "Основне намирнице неопходне за преживљавање су исцрпљене или ће нестати у року од неколико недеља, остављајући 2,1 милиона становника енклаве у 'високом нивоу акутне несигурности хране'. Цене основних потрепштина скочиле су до незамисливих нивоа: врећа пшеничног брашна од 25 килограма скупља је за 3.000 процената." Док се овакви гласови губе у бескрајним просторима неморала мејнстрим медија, и лебде по социјалним мрежама па се и ту расипају у васиони интернета – израелски војници иду около и кажњавају оне који шире овакве мисли. Ради се консеквентно Процене IPC, које користе хуманитарне агенције, налазе "да је Газа сада међу најгорим кризама глади на планети, са 15 одсто људи у Рафи, Северној Гази и граду Гази који су већ у условима сличним глади. У сваком тренутку у Гази, дете, нечији цео свет, може бити убијено бомбама и мецима, глађу и болешћу. Међународна заједница мора деловати како би отворила прелазе и испоручила помоћ која спасава животе. Не можемо стајати скрштених руку док целокупно становништво гладује пред свим очима." (Big News Network,13. мај 2025.) Док се овакви гласови губе у бескрајним просторима неморала мејнстрим медија, и лебде по социјалним мрежама па се и ту расипају у васиони интернета – израелски војници иду около и кажњавају оне који шире овакве мисли. Ради се консеквентно. На листи ликвидираних непослушних новинара сад је и име Фатиме Хасуне, 24-годишње фото-репортерке. Шта је Фатимин смртни грех? ФИЛМ КОЈИ УБИЈА: У априлу се морало ударити "ваздушним нападом усмереним на кућу њене породице, дан пошто је објављено да ће документарац у којем се она појављује бити премијерно приказан у Кану", на овогодишњем Канском филмском фестивалу, једном од најпрестижнијих и најпопуларнијих на свету. У вестима које су, и мучне и недовршене, налази се да и је девет чланова њене породице, такође, погинуло. А она је "требало да се уда за неколико дана". Документарац о коме је реч насловљен је Put Your Soul on Your Hand and Walk (у слободном преводу Стави своју душу на своју руку и иди) "говори о злочинима Израела у Гази". Довољан разлог? Фатима, пак, није показивала ни да јој није јасно где се налази, нити да се боји. Храбра мудрост. Разрешење драма многи људи на свим меридијанима. "Све ће проћи. Али каква је то утјеха? Проћи ће и радост, проћи ће и љубав, проћи ће и живот. Зар је нада у томе да све прође?" (Меша Селимовић, Тврђава) Или грубље: Бој се овна, бој се говна а кад ћу живјети? (из Андрићевих Знакова поред пута) "Ако умрем, желим гласну смрт. Не желим да будем само ударна вест или број у групи; желим смрт коју ће свет чути, утицај који ће остати кроз време и безвременску слику коју време или место не могу сахранити." У августу прошле године Фатима се на Инстаграму исповедила: "Ако умрем, желим гласну смрт. Не желим да будем само ударна вест или број у групи; желим смрт коју ће свет чути, утицај који ће остати кроз време и безвременску слику коју време или место не могу сахранити." Свесна да, као што је говорио Херман Хесе, "људи који имају храбрости и карактера, другим су људима увек неугодни." И тако је објашњавала да разуме шта је то што она ради у рату са Израелцима: "Као Фатима, верујем да су слика и камера оружје. Зато своју камеру сматрам својом пушком. Толико пута, у толико ситуација, кажем својим пријатељима: Дођите и видите, не пунимо метке у пушку. У реду, ставићу меморијску картицу у камеру. Ово је метак камере, меморијска картица. Она мења свет и брани ме. Она показује свету шта се мени дешава и шта се дешава другима. Зато сам ово сматрала својим оружјем, њиме се браним. И да моја породица не буде заборављена. И да могу да документујем приче људи, као и приче моје породице а да не би само нестале у ваздуху."(Middle East Eye, независна дигитална продукција вести са Блиског истока и Северне Африке) ПРЕДУМИШЉАЈ КАО НОРМАЛНОСТ: У једној објави на Твитеру у четири просте реченице је описана монструозност обрачуна с Фатимом: "Да би ово био намерни чин – што је очигледно био – размислите шта то значи. Особа из ИДФ (Израелске одбрамбене војске) видела је вест да је Фатимин филм примљен у Кан. Он/она/они су потом предложили њено убиство. Други људи су прегледали предлог и одобрили га. Затим су га други људи спровели." Израелска држава се тако разрачунава с новинарима. ["Израелски геноцид је убио више новинара од Првог и Другог светског рата заједно. Најмање 232 новинара су убијена у геноцида, наводи се у новом извештају о трошковима рата." (truthout.com, 1. април 2025)] "Истовремено се блокира било која страна штампа од присуства у енклави јер Израел новинаре сматра својим непријатељима. А Израел новинаре сматра својим непријатељима јер је Израел непријатељ истине", пише аустралијска новинарка Кејтлин Џонстон. Жена држи портрет палестинске новинарке убијене у Гази од стране Израела Photo by Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images / Getty На овом месту се у погледу на свету може појавити Ана Франк, која је из свог света протераног из хитлеровске свакодневице, писала дневник и сањала да буде новинарка а после, славни писац. Њој је реч било оружје. Дневник Ане Франк написан на холандском језику, објављен 1947, најпре штампан у свега 1.500 примерака, временом је постао феномен. Преведен је на више од 60 језика, од албанског до велшког, укључујући фарси, арапски. Дневник је 2009. уврштен је у Memory of the World Register где се чува вредна документација из читавог света. Данас је слика јаче оружје од речи. Али није вероватно да би Фатимине слике из пакла њеног живота могле да буду прихваћене у светској баштини бола. Свет је неправедан. Али, биће да за неке промене има наде Данас је слика јаче оружје од речи. Али није вероватно да би Фатимине слике из пакла њеног живота могле да буду прихваћене у светској баштини бола. Свет је неправедан. Али, биће да за неке промене има наде. Враћамо се професору Авију Шлајму, пореклом из јеврејске породице у Багдаду, насељен у Израелу са искуством разумевања у шта се та држава, у коју су насељеници веровали, претворили. КАКАВ ЈЕ КРАЈ: "Оклевао сам да ствари назовем геноцидом пре октобра 2023, али преокренуло се у мени кад је Израел зауставио сву хуманитарну помоћ у Гази. Користе глад као ратно оружје. То је геноцид... Занимљиво ми је да у последњих 16 месеци нисам примио никакву пошту мржње... Клима мишљења широм света се мења. Израел је изгубио расправу... То је глобални ненасилни покрет. Израел нема одговор... Како можете оправдати наставак окупације и апартхејда? Не можете – због тога је Израел кренуо у јефтину глобалну кампању да намерно помеша антиционизам са антисемитизмом. Али људи су постали мудри... Верујем да апартхејд у 21. веку није дугорочно одржив и да је ционизам у процесу уништавања самог себе. Империје постају заиста насилне баш када су у опадању, и мислим да је то оно чему смо сада сведоци – последњи дах израелског насиља. Када се ово заврши, расколи унутар израелског друштва ће се наставити. Израел ће ослабити изнутра, а спољна подршка ће опасти. Ова комбинација фактора ће довести до распада ционизма и колонијализма насељеника. Израел је на путу самоуништења, али то се неће догодити преко ноћи. И даље ће бити потребно много година." (Novara Media, 21. март 2025) (РТ)