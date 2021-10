МАНС открива тајне послове Мила и Блажа Ђукановића у оквиру глобалне истраге о офшор компанијама под називом “Пандора папири” чије објављивање почиње вечерас, а коју је водио Међународни конзорцијум истраживачких новинара у сарадњи са партнерима из 117 земаља. Мило и Блажо Ђукановић су 2012. године склопили тајне уговоре о управљању њиховом имовином скривајући се иза компликоване мреже повезаних компанија из Велике Британије, Швајцарске, Британских дјевичанских острва, Панаме и Гибралтара, објављено је на сајту Мреже за афирмацију невладиног сектора (МАНС). Син предсједника Црне Горе је искористио ту структуру да формира и двије скривене компаније са ћеркама фирмама у Лондону и Црној Гори. Мрежа компанија преко којих су Ђукановићи скривали стварно власништво над трастовима и компанијама, фото: МАНС До тих података дошао је Истраживачки центар МАНС-а кроз глобалну истрагу о офшор пословима под називом “Пандора папири” (Пандора Паперс) коју је водио Међународни конзорцијум истраживачких новинара (ИЦИЈ) са партнерима из 117 земаља. До сада највећа база процурјелих података садржи скоро 12 милиона докумената из 14 офшор агенција. Једна од њих је ALCOGAL, водећа адвокатска канцеларија у Панами са представништвима на свим познатијим офшор дестинацијама, укључујући Британска девичанска острва, преко којих су вођени послови породице Ђукановић. У документацији те панамске фирме МАНС је пронашао овјерене копије уговора о успостављању трастова које су Мило и Блажо Ђукановић склопили 21. јуна 2012. године са компанијом CM Skye 2 (PTC) Limited регистрованом на Британским девичанским острвима. Трастови не постоје у црногорском законодавству, а на офшор дестинацијама обично служе за скривање правих власника имовине. Оснивач траста преноси власништво над имовином на друго лице или компанију која постаје званични власник, иако њом само управља. У уговору о трасту, који остаје скривен од јавности и не доставља се ни једној институцији, се прецизира ко има стварну корист од коришћења или продаје те имовине. Из уговора се види да је старији Ђукановић формирао Victoria Trust, а његов син Capecastel Trust. У њима се наводи минимални оснивачки улог и прецизира да у било ком тренутку у трастове може бити унијета имовина, како од стране самих оснивача, тако и других лица. Трастови су успостављени на период од 80 година, а компанија која њима управља је овлашћена да за рачун Ђукановића може куповати и продавати некретнине и фирме, отварати нове компаније и жиро рачуне, давати и узимати кредите и обављати разне друге послове. Извод из форме за дуе дилигенце компаније која управља трустовима Ђукановића, фото: МАНС Да се заиста ради о Предсједнику Црне Горе и његовом сину показује овјерена документација која је приложена приликом успостављања трастова: дипломатски пасош Мила Ђукановић и рачун за воду са његове подгоричке адресе, који је послужио као доказ пребивалишта. Његов син је доставио црногорску личну карту и рачун за изнајмљивање стана у Лондону. Копија дипломатског пасоша Мила Ђукановића, фото: МАНС У документима пише да су Ђукановићи успоставили трастове због планирања насљедства и ради заштите имовине, док су као извори средстава наведени приходи од њихових каријера ипрофит од инвестирања. Ријеч је о неопозивим (ирревоцабле) трастовима, који стварним власницима омогућавају да њихова скривена имовина буде заштићена, чак и када је предмет судских поступака или потраживања повјерилаца. Извод из форме за дуе дилигенце компаније која управља трустовима Ђукановића, фото: МАНС Уговорима је предвиђено да се средства у трастовима акумулирају све док Мило, односно Блажо не дају другачије упутство. Почело је у Лондону… Све почиње у елитном дијелу Лондона, на адреси 39-40 Ст Јамес’с Плаце, гдје је, без видљивих обиљежја, до прије недјељу дана, била смјештена адвокатска канцеларија Charles Mia Limited. Адвокатска канцеларија Charles Mia Limited, 39-40 St James’s Place, Лондон, Велика Британија, фото: МАНС Адвокат из те фирме, Edward Harold Charles Cain, је 25. маја 2012. године овјерио црногорску личну карту Блажа Ђукановића која је важила до 27. септембра 2019. године. Пет дана касније, његов колега из исте адвокатске куће, Марк Петер Стиебел је овјерио дипломатски пасош Мила Ђукановића који је издат 20. јануара 2011. године, са роком важења од четири године. На печатима којим су документа овјерена пише да су Мило и Блажо Ђукановић лично донијели оригинале својих докумената, како би адвокати потврдили њихов идентитет. … преко Швајцарске „Пандора папири“ показују да су овјерене копије из Лондона послате у Швајцарску, компанији ЦМ Манагемент (Suisse) СА, која је у марту 2013. године промијенила име у Љ Манагемент (Suisse) СА. Kанцеларија те швајцарске фирма се налазила у граду Нушател (Неуцхâтел), на адреси Руе ду Сеyон, број 2. Управо на тој адреси је чувана документација компаније која је управљала трастовима Ђукановића, као и подаци о скривеним власницима и пословању још најмање 182 компаније са Британских ђевичанских острва. Адреса компаније LJ Skye 2 (PTC) Limited која је управљала трастовима Ђукановића, фото: МАНС Почетком 2017. године LJ Management (Suisse) SA је затворила канцеларију у Нушателу у преселила се у Женеву. Сада послује на адреси Rue de St-Léger 8. … и Панаме Да швајцарска компанија скрива тајне послове Ђукановића сазнали смо захваљујући подацима адвокатске канцеларије Alerman, Coldero, Galindo & Lee Trust (ALCOGAL) из Панаме која се бави регистрацијом фирми на бројним офшор дестинацијама, а чији подаци су процурјели. Kрајем 2014. године, ALCOGAL је затражио од швајцарског LJ Management-а податке о повезаним компанијама које су, уз његову помоћ, регистроване на Британским девичанским острвима. ALCOGAL објашњава да долази међународна ревизија и тражи да ЛЈ Management достави документа потребна за провјеру података о фирмама и њиховим стварним власницима (due diligence). Директорица Љ Манагемента, Барбара Халди, је 18. новембра овјерила копије личних докумената Ђукановића, а 16. децембра 2014. године она су послата препорученом поштом на адресу ALCOGAL-а у Панами. Извод из емаил комуникације ALCOGAL-а и ЛЈ Management (Suisse) којом се потврђује пријем докумената Мила и Блажа Ђукановића, фото: МАНС Из те фирме 23. децембра потврђују да су примили пошиљку и констатују да су достављени подаци за Мила и Блажа Ђукановића у вези са компанијом LJ Skue 2 (PTC) Limited. Тако је почетком 2013. године названа фирма CM Skue 2 (PTC) Limited са којом су Ђукановићи склопили уговоре о успостављању трастова. … и Британских девичанских острва и Гибралтара Први званични власник фирме која је управљала трастовима Ђукановића је била компанија Puffin Agencies Limitedса Гибралтара. Власништво је, затим, преузео Clambake Limited, који је истовремено обављао и функцију директора заједно са Cellar Limited. Те двије фирме су регистроване на Британским девичанским острвима, а као своју пословну адресу наводе поштанско сандуче у Rue du Seyon број 2 у Нушателу (Neuchâtel), где се налази канцеларија LJ Management (Suisse). Свим тим компанијама је управљала Барбара Халди, директорка LJ Management (Suisse). Ријеч је о фирмама које пружају услуге изнајмљивања директора и пословних секретара и званично представљају бројне друге компаније, омогућавајући стварним власницима да сакрију свој идентитет. Те фирме фигурирају и у двијема компанијама чији стварни власник је Блажо Ђукановић. Судећи по документацији доступној у “Пандора папирима”, сарадња Ђукановића са компанијама из ове мреже је започела Блажовим тајним пословима. Он је 23. фебруара 2012. године уз помоћ ALCOGAL-а, а уз посредовање тадашњег CM Management (Suisse) CA, на Британским девичанским острвима формирао компанију Victoria Bridge Finance Ltd. То показују интерна документа ALCOGAL-а у којима су наведени стварни власници скоро 15 хиљада компанија које је та адвокатска кућа основала. У случају фирме Victoria Bridge Finance Ltd, као крајњи власник је наведен Блажо Ђукановић, уписан је његов број пасоша (S91HG1950) који је истекао 27. марта 2019. године, датум рођења, држављанство и адреса пребивалишта у Лондону. Извод из интерног документа ALGOCAL-а у коме се налазе подаци о стварним власницима компанија које је та адвокатска кућа регистровала на офшор дестинацијама, фото: МАНС Званични власници и директори те компаније су исти као и фирме која је управљала скривеним трастовима Ђукановића. И њена пословна документација је чувана на истој, швајцарској адреси. Званични власници и директори Victoria Bridge Finance Ltd чији скривени власник је Блажо Ђукановић, фото: МАНС … до Лондона Седам дана након успостављања Блажовог траста, 28. јуна 2012, његова фирма Victoria Bridge Finance заједно са Arcola International Ltd са Британских девичанских острва, у Лондону оснива DGT Energy. Прво сједиште те компаније је било на истој адреси на којој се налазила фирма лондонске адвокатске канцеларије, Charles Mia Limited, која је овјеравала Блажова и Милова лична документа за потребе оснивања трастова. Дио захтјева за регистрацију компаније DGT Energy који показује адресу канцеларије, фото: МАНС У DGT Energy 4. фебруара 2015. улазе Laymarsh Investments Limited и Artemis Ventures International Limited, поново са Британских девичанских острва, а дан касније излази Arcola. У тим промјенама им помаже иста адвокатска кућа – Charles Mia. … и Црне Горе У међувремену, 15. јануара 2014. године, Блажо Ђукановић формира још једну скривену компанију на Британским девичанским острвима, Resilton Investments Ltd. Њени директори су исти као и у другим фирмама везаним за послове Ђукановића, Cellar Limited i Clambake Limited. И та фирма је чувала пословну документацију на истој адреси у Швајцарској. Потврда о оснивању Resilton Investments Ltd, фото: МАНС Да је Блажо Ђукановић прави власник Ресилтона показује интерни документ ALCOGAL-а у коме су наведени стварни власници компанија којима управљају LJ Management (Suisse) СА, и повезана фирма сличног назива, регистрована на Острву Ман, LJ Management (IOM) Limited. У том документу је наведен број пасоша и други лични подаци Блажа Ђукановића као стварног власника Ресилтона. Извод из интерног документа ALCOGAL-а у коме се налазе подаци о стварним власницима компанија којима управљају LJ Management (Suisse) СА и LJ Management (IOM) Limited, фото: МАНС Ресилтон је један од оснивача црногорске фирме Proenergy Montenegro која је регистрована 10. априла 2014. године и никада није предавала финансијске извјештаје. Други оснивач је Keyman Land Holdings Inc, а трећи Марко Ћосић, члан одбора директора Хрватске електропривреде. Ђукановићи признали да су власници скривених трастова и фирми У одговорима на питања МАНС-а и ИЦИЈ-а, Мило Ђукановић је признао да је 2012. године основао Victoria Trust, наглашавајући да у том периоду није био јавни функционер. У 2012, у вријеме када нисам био на јавној функцији у држави и нисам обављао ни једну државну дужност (у 2010. мој мандат на позицији премијера је истекао), радио сам на организацији пословне инфраструктуре гледајући да започнем пословне активности са мојим сином. У то вријеме ја сам успоставио Victoria Trust за који ме питате“, рекао је Ђукановић. Он тврди да је крајем те године, након именовања на функцију премијера, власништво над својим трастом пренио на сина Блажа. „Kрајем 2012. године вратио сам се на позицију премијера, што нисам планирао. Након тога, пребацио сам комплетно власништво над Victoria Trustom на мог сина Блажа Ђукановића“, рекао је Предсједник Црне Горе наводећи да остале информације о пословима и судбини тог траста можемо добити од његовог сина. Блажо је потврдио да је стварни власник компанија Victoria Bridge Finance Ltd и Resilton Investments Ltd скривених на Британским девичанским острвима. Он није одговорио на накнадно питање о власништву над очевим трастом, а тврди да се ни свога не сјећа. “Сјећам се да је било приче о њему као дијелу могуће пословне структуре док сам живио у Великој Британији, али се не сјећам да ли је успостављен. Ако јесте успостављен, ја нисам имао никакве везе са њим и сигурно је давно угашен”, рекао је млађи Ђукановић. Обојицу демантује процурјела документација из које се види да је у новембру 2014. године, док је Мило Ђукановић био на половини премијерског мандата, он и даље био једини власник Victoria Trust-а, а његов син Capecastel Trust-а. То показује документација швајцарске компаније LJ Management (Suisse), вишеструко повезане са тајним пословима Ђукановића, која је податке о крајњим власницима скривених трастова послала свом агенту у децембру 2014. године. Та фирма потврђује да зна ко су прави власници компанија и трастова којима управља, у писму достављеном ALCOGAL-у средином 2014. године, објашњавајући да на тај начин поштује правила о спрјечавању прања новца. Директорица те фирме је истовремено управљала и компанијом са којом су Ђукановићи склопили тајне уговоре, па је она морала знати за све промјене везане за њиховим трастовима. У одговорима на питања МАНС-а и ИЦИЈ-а и Мило и Блажо Ђукановић тврде да у трастове никада нису улагали и да им ти скривени послови нису донијели било какав новац. То потврђују и агенти задужени за управљање њиховим трастовима, који су, иначе, дужни да податке о пословима својих клијената скривају од јавности. Уговори предвиђају да, поред почетног капитала, који је у оба случаја износио минималних 100 фунти, било који појединац или компанија могу уплатити додатна средства или пренијети имовину на трастове чији власници су Ђукановићи. Фирма која управља њиховим трастовима није имала обавезу да на Британским девичанским острвима подноси финансијске извјештаје, а документацију о свом пословању је чувала у Швајцарској. Због тога подаци о имовини у власништву тајних трастова Ђукановића нису били дио процурјелих докумената. Иза кога су се скривали Ђукановићи Kомпаније које су омогућиле Ђукановићима да формирају скривене трастове наводе да своје услуге дискретно пружају изузетно богатим породицама широм свијета чији новац су углавном улагале у куповину некретнина у Европи, Азији и Америци. Ријеч је о веома комплексној пословној структури која је пружала услуге оснивања фирми и помагала у инвестирању широм свијета, преко повезаних компанија из Велике Британије, Швајцарске, Португала, Хонг Kонга, Сингапура, Сједињених Америчких Држава и Острва Ман. Тајне послове Ђукановића у 2012. години је водила групи фирми које су пословале под брендом CM Skue. У 2013. већинско власништво над том мрежом компанија је преузела LJ Група. Средином 2016. дио купује Петерсон група из Хонг Kонга, а у току 2018. власник 40% акција постаје један од чланова краљевске породице Kатара. Према званичним финансијским извјештајима, британски Alvarium Investments Limited је коначни власник већине фирми из комплексне мреже која је послужила Ђукановићима да сакрију трастове и компаније: LJ Skue 2 (PTC) Лимитед , LJ Management (Suisse), Cellar Limited, Clambake Limited, као и Puffin Agencies Limited. Kао „особе са значајном контролом“ власништва у тој компанији у британском регистру су наведени Sheikh Jassim Al-Tahi i Sai Hong Yeung. Један од партнера у Алвариуму је адвокат који је овјерио Блажова лична документа, Edward Cain. Нису препознали Мила, али знају ко је Блажо Kомпаније које су омогућиле Милу Ђукановићу да формира тајни траст ни на једном доступном документу га нису означиле као политички експонирану особу (ПЕП), иако их је на то обавезивао Закон о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма на Британским девичанским острвима. Тај закон прописује да се ПЕП-овима сматрају и лица која су престала са обављањем јавних функција у периоду од двије године. За успостављање траста Ђукановић је користио његов дипломатски пасош, издат у јануару 2011, на коме се јасно наводи да је у питању бивши предсједник Владе Црне Горе. Он је дао оставку на функцију премијера у децембру 2010, па је у јуну 2012, када је склопио уговор о формирању траста, и даље морао бити препознат као политички експонирана особа. Додатно, закон као ПЕП-а препознаје и високог политичког функционера, а Ђукановић је у тренутку успостављања траста био на челу Демократске партије социјалиста. Иако је друге клијенте провјеравао и претрагом путем интернета, у процурјелим документима нема доказа да је ALCOGAL на тај начин покушао да утврди да ли је Ђукановић политички експонирана особа. Истовремено, његовог сина Блажа Ђукановића у интерним документима ALCOGAL означава као политички експонирану особу. Агенти који региструју компаније на Британским ђевичанским острвима имају законску обавезу да утврде изворе средстава ПЕП-ова и да редовно прате њихове активности, што је у случају Ђукановића изостало, судећи по процурелој документацији. Необичне промјене имена и гашење након избора Фирма која је скривала послове Ђукановића је у априлу 2013. године промијенила име у LJ Skue 2 (PTC) Limited. Тако се претходно звала њена сестра компанија која је за само седам дана три пута промијенила назив. CM Skye 1 (PTC) Limited i CM Skye 2 (PTC) Limited су основане истог дана, 16. фебруара 2009. године, на Британским девичанским острвима и то за пружање услуга трастовима. Регистарски бројеви тих фирми, 1521209 и 1521210, показују да су формиране једна за другом. CM Skye 1 (PTC) Limited је 5. априла 2013. године промијенила име у LJ Skue 1 (PTC) Limited, а три дана касније, 8. априла у LJ Skue 2 (PTC) Limited. Четири дана касније, 12. априла, LJ Skue 2 (PTC) Limited, регистрована под бројем 1521209, поново мијења име у LJ Skue 1 (PTC) Limited. Истог тог дана компанија која управља Ђукановићевим тајним пословима, са регистрационим бројем 1521210, мијења име из CM Skue 2 (PTC) Limited у LJ Skue 2 (PTC) Limited. Према подацима из Службеног листа Британских девичанских острва, тачно мјесец дана након промјене власти у Црној Гори, 30. септембра 2020. године, фирма LJ Skue 2 (PTC) Limited која је управљала тајним пословима Ђукановића, је покренула поступак добровољне ликвидације и убрзо је угашена. (Вијести)