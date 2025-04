Срби нису крили еуфорију и одушевљење победом Доналда Трампа на председничким изборима у новембру 2024., а како и не би – против Трампа је широм планете устала права војска клинтонистичких зомбија од раније познатих Централној отаџбинској управи, укључујући и регионалне зомбиће у вечитој потрази за свежим српским мозговима. Срби су се увек лако идентификовали са аутсајдерима, поготово када су на нишану америчке војно-финансијске империје, а мало ко је међу нама сумњао да иза нишана несуђеног атентатора који је дан након Петровдана покушао да убије бившег и будућег председника у Батлеру у Пенсилванији, стајала провербијална Хилари Клинтон, носећи на лицу исти демонски кез са којим је гледала мучко убиство Муамера Гадафија. Након што је руком Провиђења избегао метак, а покушај атентата пропратио са хвале вредном храброшћу и мушкошћу, за просечног Србина више није било сумње ко ће од јануара поново седети у Овалном кабинету. На власт у Вашингтону је тако дошао бећарски "српски тријумвират"– "Трамп Србин", "Геџован Ванс" и "Илон Маск из Републике Српске". Ко ће од њих тројице испасти Помпеј, ко Крас, а ко Цезар, остаје да се види, али једно је сигурно – за кормило највеће империјалне машинерије на свету ступили су агресивно, самоуверено и тачно знајући шта да раде. Након што је руком Провиђења избегао метак, а покушај атентата пропратио са хвале вредном храброшћу и мушкошћу, за просечног Србина више није било сумње ко ће од јануара поново седети у Овалном кабинету У поређењу са сликом авиона у слободном паду са дементним пилотом за управљачем, коју је слала Бајденова администрација, али и у поређењу са сликом неисушиве Мочваре на челу са дезоријентисаном ријалити звездом из првог Трамповог мандата, преко ноћи смо добили Америку какву смо скоро заборавили – опасну, фокусирану и надасве компетентну, која у поређењу са кловновима из Европске комисије изгледа као Наполеоново Француско царство. Поред јасног стављања на знање кметовима да су се "одрасли вратили кући", Трамп и екипа су почели да окрећу наглавачке читав низ империјалних процеса и да ломе традиционалне полуге америчке моћи – попут УСАИД-а, "Гласа Америке", па чак и самог НАТО – истовремено се претварајући да милиони мртвих у Украјини и на Блиском истоку некако немају никакве везе са њиховом прекоокеанском републиком. Срби су се тако нашли пред дилемом – да ли су Трамп, Ванс и Маск заиста "наши", да ли се клинтонистички прародитељски грех преноси и на нову америчку администрацију, да ли она сноси одговорност за Донбас и Газу? Шта нама значи "Поново Велика Америка" и како према њој треба да се поставимо – хоће ли она да нам "врати Косово", или ћемо морати да јој га отимамо? Трамп-Горбачов и Трамп-Путин – два српска хоризонта очекивања Када се ставе по страни природне симпатије које Срби осећају према "великомДоналду" као човеку који – у политичком свету љигаваца, превртљиваца и моралних Лилипутанаца – говори отворено оно што мисли и тиме огољава игре моћи које стоје у корену империјалне политике, наша јавност приступа новом "бржем, бољем и јачем Трампу" из две херменеутичке перспективе. Обе парадигме се ослањају на убедљиве паралеле између данашњих САД и терминалне фазе СССР, односно Русије деведесетих. А Русија је изгледала скоро идентично када су Горбачов и Путин дошли на власт, али су историјски вектори били дијаметрално супротни Једнима је Трамп "амерички Горбачов", стечајни управник империјалног губиташа који се спрема да одвоји профитабилни део предузећа од гангренозног баласта, да инвеститорима поврати део уложеног новца, а да војску самоуправљачких паразита из НВО сектора, НАТО и Европске уније "препусти тржишту рада". Другима је Трамп "амерички Путин" – заштитник "губитника у транзицији" и "витез правде" који је дошао да затегне узицу финансијским олигарсима, морално и привредно подигне земљу из блата и поведе је у економски и духовни препород. Обе парадигме се ослањају на убедљиве паралеле између данашњих САД и терминалне фазе СССР, односно Русије деведесетих. А Русија је изгледала скоро идентично када су Горбачов и Путин дошли на власт, али су историјски вектори били дијаметрално супротни. На терену, потези које је муњевито и масовно почео да потеже нови домаћин Беле куће истовремено подсећају на оба ова историјска архетипа. Са једне стране, Трампова екипа почела је немилосрдно да разграђује реномиране (и у очима многих "вечне") инструменте америчке империјалне моћи и препушта своје европске трабанте на милост и немилост историјских стихија, а дошла је и на корак од распуштања саме Северноатлантске алијансе. Са друге стране, Трамп је фундаментално (и наизглед трајно, можда чак и неповратно) променио доминантни амерички идеолошки наратив, одступивши на традиционалне позиције америчког национализма утемељеног на Монроовој доктрини, трговинском протекционизму и технолошком напретку, и натеравши америчке олигархе да му "пољубе прстен" (односно да му "врате оловку", ако ћемо се држати путинистичке паралеле). Имајући у виду убрзавање историје коме присуствујемо последњих година, сасвим је могуће да ће се оба ова процеса – и деимперијализација и реимперијализација САД – одвијати пред нашим очима истовремено. На чему се темељи српска американофилија Ове две различите слике Доналда Трампа као "гробара Америке" и "спаситеља Америке" падају на плодно тло међу Србима који – парадоксално или не – представљају један од културолошки најамериканизованијих народа Европе, а истовремено недвосмислено доживљавају САД као свог стратешког непријатеља. Ове две различите слике Доналда Трампа као "гробара Америке" и "спаситеља Америке" падају на плодно тло међу Србима који – парадоксално или не – представљају један од културолошки најамериканизованијих народа Европе, а истовремено недвосмислено доживљавају САД као свог стратешког непријатеља Ако вам то звучи апсурдно, знајте да је ситуација данас много мање радикална него што је била, рецимо, ’99. године, када се у Србији практично искључиво слушала америчка музика, гледали амерички филмови и носила америчка мода, па нас то опет није спречило да будемо једни народ Европе који је од 1945. године отворено ушао са Американцима у рат. Та комбинација високог степена америчког културног утицаја на Србе са израженим имунитетом на америчку пропаганду учинила је Србе од самог почетка веома пријемчивим на иконографију и поруке Трамповог МАГА покрета. На страну то што смо зујање клинтонистичко-глобалистичких метака осетили и у својим ушима, висок степен поринутости у класичну (либерали би рекли "токсичну") америчку културу из седамдесетих и осамдесетих година прошлог века (коју смо додатно инкубирали под санкцијама деведесетих) генерисао је много емпатије за простодушну и срдачну америчку сиротињу из америчког Појаса рђе, а о којој певају Оливер Ентони, Еверласт и Никлбек. Будући да смо практично одрасли на истим филмовима и истој музици, природно смо ове људе видели као сабраћу, сапатнике и саборце под колонијалном чизмом истих "богаташа северно од Ричмонда" који су и нас на исти начин стигматизовали, сатанизовали, па и економски и физички убијали. "Отада смо виши пријатељи" Ово је место где ће нас циници подсетити на чувену Кисинџерову опаску да је "бити амерички непријатељ опасно, али је бити амерички савезник кобно". Срби су током последњих стотинак и кусур година имали прилике да на својим леђима искусе и извагају и једно и друго, и наше искуство по том питању је, благо речено, веома горко. Да не улазимо у предубоко у финесе Вилсонове и Труманове политике, довољно је рећи да су Срби у постјугословенском периоду у више наврата ширили руке према Американцима након што је уклањање идеолошких и политичких баријера "отворило могућност да будемо пријатељи и савезници", само да би нас дочекали врућ шамар и хладан туш. Са друге стране, практично уживо гледамо како пред очима целог света пролазе најближи амерички савезници. Владимир Зеленски је на олтару америчке спољне политике и државне безбедности жртвовао најмање милион својих сународника, а своју земљу од некада културно и технолошки развијеног друштва претворио у полигон за тестирање оружја и екстремистичких идеологија, па је у живом преносу јавно понижен и нецеремонијално избачен из Беле куће попут неотесаног просјака који није био спреман да се довољно унизи пред својим "добротворима". Срби никада нису били народ вешт калкулисању, па је и снажнија и опаснија Америка прихватљива цена да се плати заслужена казна која сустиже глобалистичку клику која је крвљу залила планету од Украјине до Сомалије и од Либије до Авганистана Земље Европске уније и Колективног запада су у извесном смислу прошле још горе – оне су по директном америчком диктату испразниле своја складишта оружја, кастрирале своје економије и спалиле своје "државе благостања" у име "колективне безбедности", да би сада биле препуштене саме себи да излазе на крај са разгоропађеном и до зуба наоружаном Русијом ослањајући се само на француски нуклеарни арсенал и мрке погледе Каје Калас. Ако ћемо да гледамо на Доналда Трампа и његове револвераше као на еманацију космичке правде и јахача апокалипсе Глобалног села, онда је добро расположење и одмерени шенлук са којим Срби прате њихове несташлуке оправдано. Срби никада нису били народ вешт калкулисању, па је и снажнија и опаснија Америка прихватљива цена да се плати заслужена казна која сустиже глобалистичку клику која је крвљу залила планету од Украјине до Сомалије и од Либије до Авганистана. Они ових дана циче као да их је неко пошкропио освећеном водицом, и то је нешто што Срби као правдољубив народ могу само да поздраве. Мало понижење међу пријатељима Ако, међутим, у повратку Трампа на власт очекујемо да ће нови амерички цар Србима понудити извињење за политику његових противника и вратити им у име добре воље оно што им је на правди Бога отето, грдно се варамо. Притом не треба чак да гледамо мученог Зеленског, који се у Овалном кабинету на наше очи претворио од бесловесне марионете у мефистофеловског манипулатора, који је зарад својих интереса завео и бацио у вихор рата невине и ништа не слутеће Сједињене Државе – можемо се сетити нашег Председника, који је на ништа мање понижавајући начин у тој истој просторији био принуђен да у наше име захваљује на прилици да потпише споразум којим се трећа страна – Израел – позива на кршење територијалног интегритета Србије. Потписали су српски властодршци и горе споразуме од тог Вашингтонског, али ниједно потписивање није било праћено већим ритуалом понижавања. Да се вратимо на парадигму о америчким пријатељима и непријатељима – све што је Србија изборила у ратовима за југословенско наслеђе – Војводину, Српску и Резолуцију 1244 – изборила је у функцији америчког непријатеља. Да се вратимо на парадигму о америчким пријатељима и непријатељима – све што је Србија изборила у ратовима за југословенско наслеђе – Војводину, Српску и Резолуцију 1244 – изборила је у функцији америчког непријатеља Историја "пријатељства" и "стратешког партнерства" која је у следила престављала је серију националних понижења и геополитичких катастрофа (од којих је свакако највећи губитак Црне Горе и фактичка изолација Србије од инфраструктурних и трговинских веза са пријатељима и савезницима), преко којих је као смоквин лист пребачена "Операција Халијард" и неколико срамотних клипова о Михајлу Пупину и Милунки Савић. МАГА као још једна саблазан Царства Земаљског То се може рећи и простије – док су Срби били опредељени за Царство Небеско, од Американаца су понешто и могли да изборе и преотму. Докле год се клањају Царству земаљском, па макар то царство била и "Америка Поново Велика", следује им улога пијаног и пропалог кмета Симана који у мраку крчме пише писмо у коме тражи правду од Фрање Јосифа. "Али", рећи ће неко, "зашто бисмо се опет сукобљавали са Америком, када су сада на власти људи који су нам културолошки никад ближи?" Једноставан одговор је да смо Америци били културолошки најближи 1991, па чак и 1999. године, па смо тада на својој кожи научили да су за америчку империју и хришћанство, и слобода, и демократија – "само речи" које могу имати мању или већу улогу у јавном дискурсу. И стога је заиста неукусно да се више индентификујемо са милијардерима који носе црвене качкете, него са браћом по оружју на истоку и југу – који практично на наше очи под америчким ракетама бране неке своје Кошаре од екстремиста које су обучили, наоружали и радикализовали Американци Али без обзира на актуелно значење тих речи, једини језик који Американци заиста разумеју јесте језик новца и језик силе. Зато се са њима ових дана најбоље споразумевају управо јеменски Хути. Они се свакако налазе у веома опасној позицији, али та позиција неће бити кобна све док не помисле да се са Американцима можда ипак може направити неки договор. Како се то завршава, могу им посведочити Башар ал Асад и Муамер ал Гадафи. Или Радован Караџић и Слободан Милошевић. Али шта то значи за Србе? Да ли заиста морамо да будемо баш јеменски Хути да бисмо се искобељали из чабра у који нас је бацило четврт века стратешког партнерства са Америком? Можда и не морамо. Али једно је сигурно – оно симпатија и пријатеља што смо покупили по свету, који дан-данас представљају наш главни адут на међународној сцени, који нас искрено воле и поштују и који упорно понављају "Косово је Србија" – то смо све стекли у време када јесмо били јеменски Хути. Или, ако хоћете, када смо били Руси у Донбасу. И стога је заиста неукусно да се више индентификујемо са милијардерима који носе црвене качкете, него са браћом по оружју на истоку и југу – који практично на наше очи под америчким ракетама бране неке своје Кошаре од екстремиста које су обучили, наоружали и радикализовали Американци. И Срби, колико год нам могућности биле ограничене, колико год било "мало рука, малена и снага", много тога "просто могу да ураде". За почетак, могу да престану да глуме кмета Симана, и да својим стратешким партнерима кажу шта хоће, а шта неће Један од великих слогана МАГА покрета јесте фраза you can just do things. Она позива људе да не буду кукавице које чекају да им нешто падне са неба (милошћу Фрање Јосифа), него да "просто то ураде". И Срби, колико год нам могућности биле ограничене, колико год било "мало рука, малена и снага", много тога "просто могу да ураде". За почетак, могу да престану да глуме кмета Симана, и да својим стратешким партнерима кажу шта хоће, а шта неће. Могу да отворено назову своје пријатеље пријатељима, а непријатеље непријатељима. Могу, уосталом, да се уместо трошења енергије и добре воље на "Велику Америку" посвете једној другој држави која треба да буде "велика". Ако смеју да изговоре њено име. Ако не смеју, ништа страшно. Али ако на главу не смеју да ставе српску шајкачу, стварно не морају ни црвени качкет. (РТ)