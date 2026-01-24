ХРОНИКА:
МАРИЈА ЗАХАРОВА: ЗЕЛЕНСКИ ПРИЧА О МИРУ И СПРЕМНОСТИ ЗА ПРЕКИД ВАТРЕ, РЕКЛАМИРА ТО У ДАВОСУ, ДОК ЊЕГОВИ ТЕРОРИСТИ У ХЕРСОНСКОЈ ОБЛАСТИ УБИЈАЈУ ЛЕКАРЕ ЦИЉАНО И СИСТЕМАТСКИ - БЕЗ ОБЗИРА НА ЖЕНЕВСКУ КОНВЕНЦИЈУ
ИВИЦА ДАЧИЋ: НЕ ТРЕБА ПРЕЦЕЊИВАТИ ЕВРОПАРЛАМЕНТАРЦЕ, ЗНА СЕ КОЈЕ СУ НАЈВАЖНИЈЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У ЕВРОПИ. ВЕЛИКИМ СИЛАМА ОДГОВАРА ДА НЕ МОРАЈУ ДА УВЕК ПОШТУЈУ МЕЂУНАРОДНИ ПРАВНИ СИСТЕМ
ВУЧИЋ ЗА ТВ ПРВА: САСТАНАК ЕВРОПОСЛАНИКА И ОПОЗИЦИЈЕ БИО ЈЕ НАЈСМЕШНИЈИ НА СВЕТУ. ОПОЗИЦИЈА ДРСКО И НЕОДГОВОРНО ТРАЖИЛА ПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ САНКЦИЈЕ. СРБИЈА ОСТАЈЕ НА ЕВРОПСКОМ ПУТУ, ВИДИМО ПОЗИТИВНЕ ПОМАКЕ У ОДНОСИМА СА САД
ЛУКСЕМБУРШКИ ДНЕВНИК „ТАГЕБЛАТ“: ВУЧИЋ ВРЕЂАЊЕМ ЕВРОПОСЛАНИКА ПОКАЗАО ДА МУ НИЈЕ СТАЛО ДО ЕУ, ИАКО ЈЕ СРБИЈА ЗЕМЉА КАНДИДАТ. ПРЕДСЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА АНА БРНАБИЋ ГЛУМИЛА ПРЕДСЕДНИЧКОГ ПРОПАГАДНОГ ПАПАГАЈА
ЛУКСЕМБУРШКИ ДНЕВНИК „ТАГЕБЛАТ“: ВУЧИЋ ВРЕЂАЊЕМ ЕВРОПОСЛАНИКА ПОКАЗАО ДА МУ НИЈЕ СТАЛО ДО ЕУ, ИАКО ЈЕ СРБИЈА ЗЕМЉА КАНДИДАТ. ПРЕДСЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА АНА БРНАБИЋ ГЛУМИЛА ПРЕДСЕДНИЧКОГ ПРОПАГАДНОГ ПАПАГАЈА
МИЛОРАД ДОДИК: ПОДРЖАВАМ ТРАМПА ЈАСНО И ЈАВНО, ПОЗВАН САМ НА МОЛИТВЕНИ ДОРУЧАК У АМЕРИЦИ. ОСТАНАК ВУЧИЋА НА ВЛАСТИ У НАРЕДНИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ЈЕ БИТИ, ИЛИ НЕ БИТИ ЗА СРБИЈУ
СТИВ ВИТКОФ : ТРИЛАТЕРАЛНИ РАЗГОВОРИ САД, УКРАЈИНЕ И РУСИЈЕ ОДРЖАНИ ЈУЧЕ У АБУ ДАБИЈУ БИЛИ СУ ВЕОМА КОНСТРУКТИВНИ. ПРЕДСЕДНИК ТРАМП И ЊЕГОВ ТИМ ПОСВЕЋЕНИ СУ ПОСТИЗАЊУ МИРА У ОВОМ РАТУ
ЂУРО МАЦУТ: ЗАПРЕПАШЋЕН САМ ПОДЕЛАМА У ДРУШТВУ, ОТВОРЕНИ СМО ЗА ДИЈАЛОГ СА ЕВРОПСКИМ ПАРЛАМЕНТОМ. СРБИЈА ОСТАЈЕ ДОСЛЕДНО И ЧВРСТО ПОСВЕЋЕНА ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
БЕЛА КУЋА ФОТОГРАФИЈУ ТРАМПА, НАПРАВЉЕНУ УЗ ПОМОЋ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ, КАКО ХОДА ПО СНЕГУ С ПИНГВИНОМ НА ГРЕНЛАНДУ – ГДЕ ПИНГВИНА НЕМА
ИДЕНТИФИКОВАН 37-ГОДИШЊИ МУШКАРАЦ КОГ СУ ФЕДЕРАЛНИ АГЕНТИ УБИЛИ У МИНЕАПОЛИСУ. У ПИТАЊУ ЈЕ АЛЕКС ПРЕТИ, МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР И ДРЖАВЉАНИН САД
НА ДАНАШЊИ ДАН 1978. ПРЕМИНУО СРПСКИ ПИСАЦ СКЕНДЕР КУЛЕНОВИЋ; 1736. РОЂЕН ФРАНЦУСКИ АСТРОНОМ И МАТЕМАТИЧАР ЛУЈ ЛАГРАНЖ; 1882. РОЂЕНА ЕНГЛЕСКА КЊИЖЕВНИЦА ВИРЏИНИЈА ВУЛФ
МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊУ БЕЗБЕДНОСТ САД: "ФЕДЕРАЛНИ АГЕНТИ СЛУЖБЕ ЗА ИМИГРАЦИЈУ И ЦАРИНЕ ДЕЛОВАЛИ СУ У САМООДБРАНИ ТОКОМ ПУЦЊАВЕ У МИНЕАПОЛИСУ"
недеља, 25. јануар 2026.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Рубрике > Политички живот > Речито ћутање Александра Вучића пред намером Куртија да под своју команду стави једине преостале српске институције на КиМ
Политички живот

Речито ћутање Александра Вучића пред намером Куртија да под своју команду стави једине преостале српске институције на КиМ

PDF Штампа Ел. пошта
СНВ КиМ, „Отаџбина“, СНФ   
субота, 24. јануар 2026.

Намера Аљбина Куртија да под своју команду стави једине преостале институције српске државе у јужној српској покрајини као што су здравство и просвета не изазива никакву реакцију од стране председника Србије. Као да му је „маца појела језик“. Чудно, имајући у виду да се председник оглашава и за много мање битне ствари као што је рецимо његова изјава поводом грудвања у Чачку од стране грађана естрадне уметнице Ане Бекуте а да за овако важно и битно питање за српску државу председник ћути.

Грађани Србије се лепо сећају да када је њихов председник прихватио Француско-немачки план у Бриселу а у Охриду се обавезао да га спроведе што он и чини на примедбе грађана Србије да је то издаја он је одговорио „пустите ме мало да их лажем, да их варам“

Прихватајући Француско-немачки план он се одрекао свих институција српске државе на Косову и Метохији па тако када се нешто раније огласио после протеривања динара, банке, поште и осталих институција српске државе немачка амбасадорка у Београду му је рекла да не диже велику прашину. Да не диже велику прашину из разлога јер у Француско-немачком плану у тачки два стоји да Србија прихвата и признаје независност, суверенитет и интегритет Косова на својој територији. После тога се председник Србије није оглашавао.

Грађани Србије се лепо сећају да када је њихов председник прихватио Француско-немачки план у Бриселу а у Охриду се обавезао да га спроведе што он и чини на примедбе грађана Србије да је то издаја он је одговорио „пустите ме мало да их лажем, да их варам“. На српску несрећу председник није преварио нити је смео да слаже ни Брисел, ни Париз, ни Берлин, ни Вашингтон али је зато слагао и преварио грађане Србије а нарочито Србе са Косова и Метохије јер се одрекао те територије. Оно што се из авиона види јесте да ту никада виђену издају у српској историји покушава да замагли преко својих медија пуштајући у свом Ћациленду родољубиве песме и исписујући графите по Београду у стилу „Кад се војска на Косово врати“, развијајући српску заставу дужине више од 200 метара док испод жита заокружује државност самопроглашене републике Косово и ствара темеље за велику Албанију. Превара је катастрофалних размера имајући у виду да он опстаје на власти захваљујући националним гласовима а у исто време одриче се дела територије Србије зарад голог опстанка на власти и пљачке сопственог народа.

Једини начин да се ова издаја означи и обележи и на прави начин предочи грађанима Србије јесте да српска опозиција у парламенту захтева да се на дневни ред стави питање Француско-немачког плана и да се исти одбаци

Једини начин да се ова издаја означи и обележи и на прави начин предочи грађанима Србије јесте да српска опозиција у парламенту захтева да се на дневни ред стави питање Француско-немачког плана и да се исти одбаци. Јер у суштини је то план немачког политичара Волфанга Ишингера који је у сржи план некадашње две Немачке. Срби са Косова и Метохије немају илузију да ће Народна скупштина Републике Србије да овај споразум одбаци јер знају да у Србији влада диктатура једног човека у лику Александра Вучића али ће ако ништа друго да грађанима Србије истог истера на чистину и покаже размере издаје овог владара. Сви посланици Републике Србије положили су заклетву на Устав Србије где у преамбули јасно и гласно стоји да је Косово и Метохије део државе Србије. Срби са Косова и Метохије су свесни да посланицима владајуће каолиције та заклетва ништа не значи јер они перманентно у ових скоро 14 година владања издају и продају територију газећи и устав и заклетву коју су положили али посланици опозиције не смеју да буду на истој таласној дужини.

Срби са Косова и Метохије дају пуну подршку добром делу опозиције нарочито када је у питању њихова борба за демократију, за људска права, за слободу медија али исто тако очекују да се на веродостојан начин боре и против издаје Александра Вучића

Срби са Косова и Метохије дају пуну подршку добром делу опозиције нарочито када је у питању њихова борба за демократију, за људска права, за слободу медија али исто тако очекују да се на веродостојан начин боре и против издаје Александра Вучића. Бојимо се да у случају да опозиција Србије не буде прихватила овај наш оправдани захтев него буде прећутала наћи ће се у позицији да је ћутање знак одобравања.

Оно што је битно да је и по нашем Уставу а и по међународном праву сходно Резолуцији 1244 СБ УН Косово и Метохија део Републике Србије. И никакве друге вредности нису за будућност Србије важније од њене целовитости.

Косовска Митровица
23.01.2026. године
 
Пристигли коментари (2)
Пошаљите коментар

Од истог аутора

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли мислите да ће зграда Генералштаба бити срушена и на њеном месту саграђен хотел?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер