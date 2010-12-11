

Добрый вечер, уважаемые зрители, в этот холодный осенний день 2020 года вы смотрите второй выпуск новостей.



Новости дня:



После вчерашнего решения Евросоюза, в котором указывается, что Сербия станет членом этого экономического объединения в пакете с Турцией, президент Тадич в телефонном разговоре с президентом Турции подчеркнул, что «партнерское сближение Сербии и Турции принесло свои плоды» и выразил уверенность в том, что Турция останется мощным фактором мира и стабильности на Балканах, учитывая ее пятивековой опыт. Президент Турции, однако, выразил обеспокоенность в связи с участившимися призывами «экстремистских клерофашистов» о возвращении Республики Санджак в состав Сербии, отметив, что Сербия должна уважать волю народа Санджака и реальную ситуацию на местах. Тадич заявил в свою очередь, что Сербия никогда не признает Санджак, однако не будет и закрывать глаза на слова ненависти против народа, составляющего большинство в Республике Санджак.



А сейчас новости из региона. В соседней Республике Воеводина президент Боян Пайтич и премьер Ненад Чанак посетили сербский анклав в Сабатке, обойдя лагерь в котором живет около тысячи сербов, цыган и прочих невоеводинцев. Пайтич и Чанак выразили надежду на то, что сербам будет обеспечена быстрая доставка в Сербию, а также раскритиковали сербские власти за неготовность принять оставшихся в Воеводине сербов и окончательно решить вопрос сербских анклавов мирным путем, по примеру цыган во Франции десять лет назад. «Как член Евросоюза, Воеводина попросит помощи у Брюсселя в том, чтобы отвратить Белград от манипуляций сербским меньшинством в Воеводине и территориальных претензий к соседней Республике», - заявил премьер Чанак, отметив, что «Воеводинцы теряют терпение по отношению к сербам».





Белград в преддверие «Парада гордости 2020».



Начинается подготовка к 11-му Параду гордости в Белграде. Министерство обороны сообщило, что на всех подъездах к столице Сербии будут установлены танки, тогда как флот будет контролировать Саву и Дунай, чтобы воспрепятствовать прибытию хулиганов и экстремистов. Эвакуация жителей Белграда перед Парадом по причинам безопасности начнется в субботу в 12 часов. Сирены воздушной тревоги будут обозначать начало эвакуации, после чего у белградцев будет 24 часа на то, чтобы покинуть город, вернуться в который они смогут только после завершения парада. Обеспечением порядка в городе будет руководить генерал-лейтенант Саша Чордич, восхитивший общественность в прошлом году своим изречением «Мою дубинку ты пришел ломать своим черепом!» Чордич подчеркнул, что «Парад гордости крупнейший государственный и национальный интерес Сербии, так что мы готовы и в этом году объявить военное положение до тех пор, пока несогласные не откажутся от противоречий с нами». Евросоюз поддержал методы, которыми Сербия защищает права человека.



Марко Милошевич в Приштине, Албания.



Министр Внутренних Дел Сербии и лидер Социалистической Партии Сербии Марко Милошевич завершил сегодня однодневный визит в Албанию, заявив на выступлении в Приштине, что местные власти должны серьезнее заниматься сохранением византийского исторического наследия в этой стране, особенно в северных албанских городах Грачаница и Печ. Милошевич принес свои извинения лидеру косовского вилайета в Албании Рамушу Харадинаю от имени своего отца за все притеснения, которые Освободительная Армия Косово пережила в девяностых и подчеркнул, что Сербия ценит европейское партнерство с Албанией, включая и добрососедские отношения с бывшим югославским краем Косово в рамках этого государства. Лидер косовского вилайета в Албании сообщил о планах визита в Автономный край Прешево и вновь поддержал самопровозглашенную независимость этого края, тогда как министр повторил позицию Сербии, которая никогда не признает Прешево.



Верховный султан Исламской Республики Босния Акбар аллах раскритиковал сербских бунтовщиков из банялучского санджака, распространяющих национальную нетерпимость и призвал их отказаться от своей идеи о восстановлении пунктов устаревшего дейтонского соглашения и принять сложившуюся ситуацию. «Мы знаем, что бунтовщики связаны с фанатиками в Сербии и не позволим им действовать вопреки воле Аллаха, аль Аллах иль Аллах Муххамед Расул Аллах»



Вновь беспорядки в Крагуевце после того, как «Фиат» окончательно закрыл завод «Застава» и уволил всех работников. Хотя полиция и запретила все митинги гетеросексуалов в Сербии, около тысячи недовольных рабочих вышли на улицы и подрались с 50 000 недавно нанятых полицейских, используя кирпичи и булыжники. Около 550 рабочих убиты на месте, все остальные задержаны, исполнение смертных приговоров ожидается в конце месяца. С 2010 года «жесткий» ответ на уличное насилие постепенно стал официальной политикой государства в решении социальных и общественных проблем. Так в 2019 году государство казнило 2850 малолетних хулиганов и 7 000 голодных экстремистов.



Скупщина Сербии



В Скупщине Сербии началось обсуждение Резолюции о Денацификации Сербии. Резолюцию поддержала правящая коалиция ДС-СНС-СПС-G17+- ЛДП (коалиция «Отдадим Сербию за Европу»), тогда как оппозиционные партии противятся терминологии, использованной в Резолюции, согласно которой всякий противник власти обозначен как «нацист». Пресс-секретарь коалиции ДСЗЕ Александр Вучич заявил: «Как вам не стыдно нападать на эту резолюцию. Вы осознаете, что она эффективно отменила бы оппозицию в Сербии и потому ставите свои личные интересы выше государственных. Никто не может быть сильнее государства!»



Новости спорта:



Лучший теннисист мира Новак Джокович сегодня играет в финале Уимблдона. Вчера Джокович выразил сожаление, что сербам запрещено присутствовать на всех спортивных соревнованиях после инцидента в Турине в прошлом году, когда около 50 сербов разрезали ограждение между трибунами и полем на туринском стадионе, после чего бросили на поле файер. Президент Тадич извинился перед итальянским премьером в ходе телефонного разговора из Лондона когда его эвакуировали с трибуны во время матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в ходе беспорядков на котором погибло 39 человек. Сербский теннисист Джокович также призвал власти в Сербии отменить розыск, объявленный в адрес него еще в 2017 году, когда Джоковича заметили в одном из кафе Ниша в футболке с надписью «Косово это Сербия».



Погода завтра облачная и хмурая.



Спасибо, что смотрели наши новости, оставайтесь с нами.