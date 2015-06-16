В условиях гражданской войны не может быть победителей и побежденных. Сегодняшнее военное положение в Донбассе и очевидный тяжелейший экономический кризис привели к масштабной гуманитарной катастрофе на территории Украины. Экономический кризис коснулся не только мирных жителей, но и прежде всего бойцов нацгвардии, оставшихся без пропитания и деморализованных, что привело к большим страданиям местных жителей и в относительно мирное время. Зафиксировано множество случаев мародерств, грабежей, разбоев, виновниками которых являются бойцы нацгвардии. После объявленного перемирия между войсками ополчения и войсками Украины, следуя минским соглашениям, появилась и некая «третья сторона» - созданные украинским правительством, но фактически независимые от Киева добровольческие батальоны. Мобильные военные группы, состоящие из националистических дружин, были созданы для подавления общественной воли жителей Луганской и Донецкой областей. Их набором и обучением занималось правительство нынешнего Киева, причем задачи были поставлены совершенно конкретные, однако на деле вышла полная неразбериха. Самым негативным примером является, пожалуй, батальон «Айдар», дислоцирующийся сегодня преимущественно в пределах северной и центральной частей Луганской области (южная часть области находится под контролем ЛНР). Он был создан в мае 2014 года, по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука. Сам губернатор Луганской области Геннадий Москаль неоднократно обращался в министерство обороны Украины, требуя разобраться с многочисленными военными преступлениями «айдаровцев». Так, по показаниям местных жителей, иностранных наблюдателей и луганских чиновников, против военных батальона «Айдар» возбуждено уже более 114 уголовных дел, однако серьезное политическое давление на Луганское МВД со стороны нынешней киевской власти помешало предпринять какие-либо серьезные меры по отношению к правонарушителям. Несмотря на то, что бойцы «Айдара» дискредитируют всех военных Украины без исключения, киевская власть уже долгое время закрывает глаза на происходящее, мотивируя свое снисхождение к «Айдару» личными свидетельствами бойцов о «несправедливой областной политике и провокациями со стороны луганских чиновников». Тем не менее, есть очевидные факты мародерств, грабежей, насилия, убийств и неосторожного обращения с оружием, которые невозможно просто так упустить из виду и стереть из людской памяти. Многочисленные свидетельские показания жителей Луганской области, отзывы наблюдателей, позиция правоохранительных органов – все это приличный «багаж». Известен также батальон «Айдар» своей наводчицей Надеждой Савченко, по вине которой были убиты журналисты ВГТРК. Вопиющая безнаказанность «айдаровцев» принесла свои горькие плоды. Бойцы продолжают вести себя вызывающе, передвигаются по территории Луганской области в балаклавах, угрожая местным жителям автоматическим оружием. В условиях общеукраинской гуманитарной катастрофы, «айдаровцы» склонны обеспечивать себя пропитанием и ценными вещами с помощью запугивания, вымогательств, применения огнестрельного оружия и мародерства. Так, в мае 2014 года, на перекрестке улиц Коммунаров и Шевченко м. Старобельска, в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащими батальона «Айдар», было произведено огнестрельное ранение левого бедра жителя г. Старобельска. А в селе Рубежном Луганской области в ноябре прошлого года погиб автомобилист, получивший огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Виновником стал боец напгвардии, применивший против безоружного мужчины автомат. Такие происшествия в Луганской области, виновниками которых являются бойцы добровольческих батальонов, приобретают регулярный характер. Зафиксированные случаи насильственных похищений людей и отъема имущества даже не поддаются исчислению, их сотни, десятки сотен. Увы, без реальных мер и трезвой оценки происходящего, в сложившихся условиях гуманитарного кризиса на Украине и под влиянием массированной пропаганды озлобленность в украинском обществе будет и дальше накаляться, и уже сегодня подобные преступления становятся «нормой», как для военных, так и для мирных жителей, которые вынуждены привыкать к сложившимся условиям. Аутор је новинар из Ростова на Дону