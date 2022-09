Патријарх Порфирије вечерас је у Храму Светог Саве на Врачару служио молебан за светињу брака и породице, слогу и мир у нашем народу. Испред подијума на ком патријарх са свештенством служи молебан скупио се велики број грађана. - Срећан сам што су се десетине и десетине хиљада људи окупиле на Молебану испред Храма Светог Саве - пише на званичном Инстаграм налогу поглавара СПЦ. View this post on Instagram A post shared by Патријарх Порфирије (@porfirije_patrijarh) Беседа патријарха Порфирија Патријарх Порфирије је након молебана поздравио свештенство и народ. - Децо Светога Саве и Светога кнеза Лазара. Децо великих славних отаца и праотаца наших, подвижника, мученика и сведока православне вере. Добро сте дошли у окриље Храма Светога Сава. Добро смо дошли, и добро смо се сабрали вечерас. А једна нас је мисао и жеља сабрала и окупила у овом броју, пред саборним храмом читавог српског православног народа. Та мисао и та жеља једноставна је - Да будемо оно што јесмо, да будемо оно што су били наши преци, да то исто буду и наша деца. То да будемо. Да будемо оно што заправо јесмо од када за себе знамо. Да будемо оно што је воља Божија, оно што Бог хоће од нас, а не оно што људи покушавају да добију. Да се молимо браћо и сестре за светињу брака, за слогу, за јединство, зато смо се сабрали, да се помолимо Богу - поручио је патријарх. Поглавар СПЦ је рекао да у нашим животима све мора да почиње и завршава се молитвом. - Ми православни хришћани у молитви препознајемо неизмерну силу и снагу. Молитва је и простор присуства Божијег међу нама и у нама. Јуче сам браћо и сестре служио литургију у Јасеновцу, а јуче у Лици, у Медаку, где су животе изгубили многи невини људи 1993. године. А само пре неколико дана сам био у Сент Андреји, у Мађарској. Неколико дана пре тога у Херцег Новом. Али у последња два-три месеца обишао сам многе наше епархије и служио тамо. Од Косова преко Републике Српске, и наравно све овде до Србије. Широм Србије служио сам и сабирао се са нашим народом, молио се Богу заједно са њим. И где год да живимо, независно од државних и политичких граница, независно од тога, све нас повезује једна иста вера православна. Све нас повезује једна и иста Српска православна црква - истакао је патријарх Порфирије. Он је додао и да нас повезује исти систем вредности, и да нас је православна вера обликовала кроз векове - од Светог Саве, преко Косовског завета, Светог кнеза Лазара, па све до данас. - Обликовало нас је Јеванђеље Христово, реч и заповест Божија, и Христово учење. Јеванђељем смо градили и изградили свој начин живота, и свој систем вредности. Тим системом вредности организујемо свој приватни, породични, друштвени, културни живот. На том систему вредности формиран је наш јавни морал. Тим системом вредности градимо односе међу собом, али и са другима и другачијима. Једном речју градимо и негујемо оно што ми јесмо. Градимо свој идентитет. То је браћо и сестре православни, хришћански идентитет и јеванђељски систем вредности. А у центру тог система налази се љубав према Богу и према ближњима. Али не сентиментална површна љубав, него љубав која је одговорност према светињи живота и спасењу. Нисмо само биолошка бића позвана на овај свет да имамо свој почетак и онда потпуно бесмислено да из њега ишчезнемо. Створени смо за вечност, а у ту вечност нас води наша црква и јеванђељски систем вредности - рекао је патријарх. Поглавар СПЦ је поручио и да ми никоме не намећемо оно што је наш начин живота, али исто тако, и не желимо да нам било ко са било које стране света, намеће своје вредности, свој поглед на свет и начин живота. После тих речи патријарха окупљени народ га је поздравио громогласним аплаузом, узвикујући "Аксиос" - "Достојан". - Нећемо да нам било ко каже шта ми треба да будемо. Јер нама је мера и критеријум Христова реч, Божија реч. Христос нам даје путоказе, а то се зову заповести његове. Говори нам шта је добро, а шта није. Шта је црно, а шта бело. Шта је Богом установљено као природно, а шта је неприродно. Или како Свети Максим Исповедник каже противприродно. Божија реч нам већ на почетним страницама Светог писма открива једноставно - Да је Бог створио два пола, као мушко и женско, и да је благословио брак и породицу. На таквом Богом благословеном браку, и на таквој породици, је изграђено друштво и цивилизација какву познајемо. Не само овде, него и у Европи. Сама реч породица у српском језику је једноставна, и јасна. Она је јасна по свом значењу, и казује нам да мушко и женско, покренути љубављу, у жељи да буду једно ступају у заједницу и да би имали пород. Породица је један од плодова брака између мушког и женског - поручује патријарх. Он истиче да постоје и бракови у којима нема порода, и додаје да ни у том случају брак не губи своју пуноћу и смисао. - Пошто остаје најважнији циљ због ког смо дошли у свет. А то је љубав, и у браку да будемо једно. Знамо шта је мушко, а шта је женско. Знамо и шта је брак. Али за нас, православне хришћане то се подразумева. Ту нису потребна никаква објашњења, пошто је Христова реч једноставна, упућена сваком човеку. Али данас смо суочени са таласима, са цунамијем и најездом многих нових система вредности, који се насилно, агресивно, или пак меком моћи и невидљивим радовима испод радара, намећу са циљем да уруше сваки постојећи природни или цивилизацијски поредак. Да успоставе рекли би образовани људи нову парадигму. Нова правила. У том вртлогу, намера је да се поруше идентитетски темељи и стубови појединца и заједнице. Да све постане релативно, крхко и флуидно, као да хоће да нам кажу да све што смо до сада знали више одједанпут не важи, и да смо хиљадама година живели погрешно - рекао је патријарх. Патријарх Порфирије каже да епилог ових идеологија постхуманистичког друштва није само да изгубимо идеју шта је мушко, шта је женско, а шта брак, него да на крају нећемо моћи са сигурношћу да кажемо ни шта је то човек. - Знам да ће ме прозивати за ове речи, али нека им за прозивке, хајем само за то, заједно са свима вама, шта ће Бог рећи. Наравно да све наведено звучи гордо. Не зато што смо им ми сметња, или зато што имамо другачији став и гледиште. Ваше опредељење за Јеванђеље Христово, за истину о мушком и женском, и за истину о браку, изобличава њихове странпутице. Том и таквом духу смета Христос браћо и сестре. Читали смо Јеванђеље и знамо када је Господ био у Гадаринским крајевима, отерали су га и рекли: "Сметаш нам и квариш нам бизнис". Покварио је њихову идеју да су комфор и слава најважнији на свету. Смета им Исус зато што је рекао: "Да нисам дошао не би греха имали". Али будући да је Исус дошао и рекао шта је истина, а шта лаж, том духу препрека је сам он и црква. Тај дух нових идеологија хоће те вредности, ако не да их уклони, оно бар да их релативизује и разводни - каже поглавар СПЦ. Он истиче и да постоји дух и унутар цркве који хоће да релативизује Божију истину. - Није свака слобода спасоносна и смислена. Отуда је за нас православне хришћане, неприхватљива ЛБДЖТQ+ идеологија. Али говоримо као хришћани, и зато подвлачимо и додајемо, да смо истовремено против сваке врсте насиља, презира, прогона и жигосања и оних који деле те идеје. Поготово ако се насиље чини у име цркве и Христа. Знам да има много људи из те популације који су бољи од мене, али носе свој крст и боре се са својим искушењима, и нису ни за каква парадирања. Ми им не судимо и не оптужујемо их. Бог је судија свима, па и нама овде сабранима. Као хришћани молимо се и за њих, да дођу познавању истине и речи Христових. Молимо се за то, не мешамо се у то како ко организује свој живот. Овде није реч о личном нашем односу према било коме конкретно. Реч је о томе да не можемо прихватити било чије слабости, склоности и личне изборе, који нису у складу са поретком који је Бог установио, а који се пропагирају и намећу као нова друштвена норма и правило. Не можемо прихватити да се медији, просвета и култура, али и политичке установе, претворе у средства сталног психолошког и моралног притиска, у служби насилног социјалног инжењеринга - рекао је поглавар СПЦ. Патријарх каже да смо већ суочени са плодовима тихог инжењеринга ЛДЖБТ идеологије. - Ових дана смо сазнали да су у уџбенике основне школе, далеко од ока јавности, унете лекције које пропагирају родну идеологију. Ко је то учинио. Да ли је неко вас, чија деца иду у школе, питао нешто о томе. Да ли сте ви сагласни са тим. Ако вас пак није питао, а ја знам да није, тражимо од надлежних органа да се одмах из употребе повуку сви уџбеници, приручници и помоћна наставна средства у средњим и основним школама, у предшколским установама у којима постоје такве лекције. А замислите тек до ког апсурда доводе ови нови ветрови. Док са једне стране имамо законе, који дају апсолутно право мајкама да одлучују о томе да ли ће њихово дете угледати светлост дана или не, да ли ће се родити или не, а деценијама сам исповедао народ у манастиру Ковиљу. И знам какав је бол свакога ко је прошао кроз то. Сигуран сам да је Бог тај бол урачунао као прилог на путу преображаја и спасења. А са друге стране, у државама у којима су ови трендови постали нормални, имамо законе који истим тим родитељима забрањују да ако имају мушко дете, виде га као мушко и ословљавају га као мушко, да своме сину кажу "Соколе", или ако имају девојчицу, нису у прилици и не смеју по закону да негују ту своју девојчицу да буде будућа девојка и мајка - казао је он. Патријарх Порфирије додаје да то нису вредности које ми живимо и са којима хоћемо да живимо. - Стога је разумљиво браћо и сестре што се противимо такозваном Еуропрајду, што се противимо парадирању улицама града Богородичиног, престоног града Београда. Видели смо већ, и немамо потребу више да гледамо. Видели смо како у европским престоницама опсеним понашањем исмевају и вређају све што се сматра најчистијим у нашем народу и у другим народима. Али смо против Еуропрајда као таквог, јер је очигледно да му није само до шетње и провода, већ да преобликује друштво - наше друштво, наше вредности, наш начин живота. А да то ми нисмо тражили. Браћо и сестре, неки кажу сигуран сам, не дубински у себи размисливши, да је ово што ми чинимо крсташки рат. Добро ми знамо шта су крсташки ратови. Знају то православни народи. Знају и ко је водио крсташке ратове. Ми смо били објекти крсташких ратова. Али и то искушење и ту невољу смо превазишли вером и Јеванђељем. А да ли ми водимо крсташке ратове ако седимо у својој кући. Па нисмо ми отишли у другу државу или међу други народ, да му чак ни милом а камоли силом намећемо свој поглед на свет, свој начин живота и своје вредности - казао је патријарх. Поглавар СПЦ истиче да смо безброј пута у историји били подвргнути покушајима да се одрекнемо себе и да не будемо оно што јесмо, а да смо ту, живи и здрави, са главом на раменима, и даље оно што смо били. - Други су дошли у нашу кућу и нама пропагирају своје идеје. Поткрадају их нам, намећу их, и они хоће да нам кажу шта треба да будемо и какви треба да будемо. Ми смо они који су изложени насиљу. Силују нам памет, и силују нам душу. Хтели би, али неће моћи. И браћо и сестре, могао бих са вама до ујутру овде бити, и више од свега бих волео да имамо свеноћно бденије и молитву, онако како то чине манастири по Светој Гори и Србији. Да се молимо за читав свет и за све људе. Да се молимо да нам Бог да мир и здраву породицу, слогу и јединство, јер имамо много искушења и проблема. И зато је потребно да будемо једно у вери и добру. Да се молимо за нашу посрнулу браћу, са сваким нашим падом и грехом. Живели, нека Господ благослови све вас, и ваше породице, и све људе који живе у овом дивном граду, и браћу и сестре широм наше предивне Србије. Нека дође мир на цео свет. Господ да буде са вама - завршио је своју беседу патријарх. Народ је патријарха Порфирија на крају беседе поздравио узвицима "Достојан", као што су то чинили и док је поглавар СПЦ говорио са бине. Он је на крају додао да ће у храмовима широм Србије свако вече бити служени молебани за светињу брака, а ако затреба сабираће се опет са народом, колико год пута треба, на оваквим молитвама. Литија за спас Србије Грађани који се противе Европрајду, а који су у поворку према Храму Светог Саве кренули од Патријаршије назвали су је "Литија за спас Србије". Међу њима су били и бајкери "Ноћни вукови". На скупу је такође упућен позив окупљенима, на молбу полиције, да не наседају на провокације, уколико их буде било, а потом је прочитан "Оче наш". Најављено је да ће се са иконама окупити и уколико буде шетње у склопу Европрајда и уколико МУП не да забрану. Због молебана су централне градске улице биле затворене за саобраћај, и јавно превоз иде до Славије. (Вечерње новости)