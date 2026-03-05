Масовни ваздушни напади Израела и Сједињених Америчких Држава на Иран нису били сасвим неочекивани. Ударне снаге су се месецима гомилале у Персијском заливу. Иранско-амерички преговори су нудили мало изгледа за успех. Па ипак, убиство врховног вође Алија Хамнеија, чланова његове породице и неколико високих иранских званичника узбуркало је регион и шире. Иран је одговорио ракетним нападима на Израел и америчке објекте на Блиском истоку. Последице су биле тренутне: поремећаји у испорукама нафте у Персијском заливу и нестабилност у финансијској и транспортној инфраструктури у УАЕ и Катару. Иран би могао да издржи напад. Копнена инвазија делује мало вероватно. Али дуготрајни ваздушни и ракетни напади ће ослабити његове индустријске капацитете, продубити његову економску кризу и додатно осиромашити његово становништво. Чак и ако Техеран апсорбује тренутни ударац, може уследити још рунди, осим ако трошкови не постану превелики за све стране. За Русију, ова криза нуди тешке лекције, пише за "Комерсант" Иван Тимофејев, програмски директор Валдај клуба. Лекција 1: Санкције су ретко последња фаза САД санкционишу Иран од 1979. године. Временом су мере постајале шире, координисаније и све више интернационализоване. Вашингтон је убедио савезнике и треће земље да смање куповину иранске нафте и пооштрио спровођење мера кроз Савет безбедности УН. Санкције никада нису коришћене саме. Биле су упарене са војним ударима, специјалним операцијама, атентатима и сајбер нападима. Образац је познат: Ирак, Југославија, Либија, Сирија и Венецуела - све су искусиле варијације исте формуле. Директна војна акција САД и НАТО-а против Русије ограничена је нуклеарним фактором. Али тај одвраћајући фактор делимично надокнађује масовна војна подршка Украјини. Украјинске снаге настављају да нападају руску територију. Даље кризе дуж источног крила НАТО-а, посебно у балтичком региону, не могу се искључити. Санкције и сила нису алтернативе. Често су у пару. Лекција 2: Притисак је дугорочан Иран деценијама трпи стратегију исцрпљивања. Оно што је почело као економско обуздавање, еволуирало је у калибрисану војну деградацију, поновљене ударе осмишљене да ослабе капацитете без окупације на терену. Овај модел могао би да дефинише и западну политику према Русији. Притисак са којим се Москва суочава неће нестати за неколико година. Вероватно говоримо о деценијама. Чак ни делимично ублажавање ограничења неће значити потпуно укидање, посебно у погледу контроле извоза технологија двоструке намене. Слично томе, свака пауза у војним непријатељствима вероватно ће бити привремена. Ескалација се може вратити у новим облицима. Стратешка издржљивост стога није опционална, већ је фундаментална. Лекција 3: Уступци не гарантују олакшање Нуклеарни споразум из 2015. године, формализован Резолуцијом 2231 Савета безбедности УН, понудио је Ирану ублажавање санкција у замену за ограничења његовог нуклеарног програма. Три године касније, Вашингтон се повукао и поставио нове захтеве. Предах се показао привременим. Ово искуство утиче на став Москве у преговорима о Украјини. Руско одбијање да направи једностране уступке може фрустрирати оне који дају приоритет тренутном миру по сваку цену. Али ниско поверење између Москве и Вашингтона, и између Москве и Кијева, чини једнострани компромис стратешки опасним. Искуство Ирана појачава ову логику. Лекција 4: Вође су мете Историјски гледано, промене режима су често следиле након војне интервенције. Али циљано уклањање највишег руководства није увек био примарни циљ. Данас је то све више случај. Намерно убијање високих иранских званичника сигнализира нови праг. Русија је веома свесна рањивости високорангираних личности. Атентати и саботаже на руској територији више нису ретки. Безбедност националног руководства сада се протеже изван обавештајних служби. Укључује интегритет контраобавештајне службе, ефикасност противваздушне одбране и отпорност ширег војног система. У савременом сукобу, само руководство је бојно поље. Лекција 5: Унутрашња нестабилност изазива спољни притисак Иран се суочио са значајним домаћим протестима пре напада. Економске тешкоће и политичке тензије ослабиле су друштвену кохезију. Спољни актери су ове немире протумачили као рањивост. Историја показује како унутрашње пукотине могу да убрзају колапс. Либија је пример тога. Распад СССР-а је други; случај где се унутрашњи економски и политички распад показао одлучујућим чак и без директне инвазије. За Русију, лекција је јасна: унутрашња стабилност је стратешка безбедност. Ефикасно управљање, реформе, механизми повратних информација и поверење између друштва и државе нису само апстрактни идеали и служе као штитови од спољне експлоатације. Лекција 6: "Црни витезови" имају ограничења Иран је ублажио утицај санкција тргујући са земљама које су спремне да пркосе или заобиђу притисак Запада - оно што бисмо могли назвати "црним витезовима". Кина, Индија, Турска и други су наставили да купују иранску нафту по сниженим ценама. Русија је слично преоријентисала трговинске токове ка Кини, Индији и другим партнерима. Санкције се могу ублажити диверзификацијом. Али економске алтернативе се не претварају у војне гаранције. Ирански трговински партнери нису војно интервенисали у његово име. Русија такође не би требало да претпоставља да економска сарадња подразумева одбрамбене обавезе. Укључивање севернокорејских снага у руску Курску област остаје изузетак, а не правило. Москва и даље сноси примарну одговорност за сопствену одбрану и за одбрану својих савезника у ОДКБ-у. Економска отпорност не може заменити војну снагу. Лекција 7: Равнотежа мора бити кредибилна Иран није без одбране. Његови ракетни и напади дроновима демонстрирају капацитет и одлучност. Акције попут покушаја ограничавања пловидбе кроз Ормуски мореуз показују спремност да повећају трошкове. Па ипак, САД и Израел изгледа оцењују иранску одмазду као болну, али прихватљиву. Одвраћање не зависи само од способности већ и од осетљивости противника на штету. У дуготрајној конфронтацији, толеранција на губитак може се повећати. Двадесети век је показао како политичка ескалација може нарушити уздржаност чак и у нуклеарној сфери. Русија поседује далеко већи капацитет за одмазду од Ирана. Али то само по себи не гарантује стабилност. Противник који рачуна да је штета подношљива може наставити са ескалацијом. Иранска криза открива дубље расположење које се појављује у глобалној политици: фаталистичка одлучност. Велике силе изгледају све спремније да апсорбују ризик и прихвате нестабилност, што је можда најпроблематичнија лекција од свих. Догађаји у Ирану нису изолована регионална епизода. Они су део шире трансформације у међународном систему. То је трансформација у којој санкције еволуирају у ударе, преговори коегзистирају са исцрпљивањем, а само вођство постаје мета. За Русију, порука је јасна: издржљивост, унутрашња кохезија, кредибилно одвраћање и стратешко стрпљење су далеко више од привремених потреба. Они су дефинишући услови ере, закључује Тимофејев. Аутор је програмски директор Валдај клуба (РТ)