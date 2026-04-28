ХРОНИКА:
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ: СРБИЈА ЈЕ НА ЕВРОПСКОМ ПУТУ. УСКОРО ЗАКОНИ О ПРАВОСУЂУ И ФЕР ИЗБОРИМА ПРЕД ПАРЛАМЕНТОМ
ПРЕДСЕДНИК ШВАЈЦАРСКЕ ГИ ПАРМЕЛАН У ДВОДНЕВНОЈ ПОСЕТИ СРБИЈИ. ВУЧИЋ: СРБИЈА ОТВОРЕНА ЗА ДИЈАЛОГ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА КОЈИ ПРЕДЛАЖЕ ШВАЈЦАРСКА. ПАРМЕЛАН: СВАКАКО ЋЕМО ДОПРИНЕТИ И ИНКЛУЗИВНИМ ПРОМЕНАМА И ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ
ДОНАЛД ТРАМП ПРЕДЛАЖЕ ПРОМЕНЕ ИЗБОРНОГ СИСТЕМА: УВОЂЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ЛИЧНЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ЗАБРАНА МАСОВНОГ ГЛАСАЊА ПОШТОМ
НЕДЕЉНИК: У НЕДАВНО УСВОЈЕНОЈ СТРАТЕГИЈИ УПРАВЉАЊА МИНЕРАЛНИМ И ДРУГИМ РЕСУРСИМА ДО 2040. ПЛАНИРАНИ РУДНИЦИ ЛИТИЈУМА У ЈАДРУ И КОД ВАЉЕВА
МИЛОШ ВУЧЕВИЋ: НЕ ЗНАМ КАДА ЋЕ ИЗБОРИ БИТИ ОДРЖАНИ, НЕ ПИТАМ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА НИТИ ОТВАРАМ ТУ ТЕМУ У РАЗГОВОРУ С ЊИМ
ВЛАДИМИР ПУТИН: ЗАПАД ГУБИ ЛИДЕРСКЕ ПОЗИЦИЈЕ У СВЕТУ, УСТУПАЈУЋИ МЕСТО ГЛОБАЛНОМ ЈУГУ
ШЕФ МОСАДА ДЕЈВИД БАРНЕА: ПРОДРЛИ СМО У СРЖ ИРАНСКИХ ТАЈНИ И ИЗВЕЛИ РЕВОЛУЦИОНАРНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
РСЕ: КОНЦЕНТРАЦИЈА КАНЦЕРОГЕНОГ АРСЕНА У ВАЗДУХУ У БОРУ ВИШЕСТРУКО ПРЕВАЗИЛАЗИ ДОЗВОЉЕНЕ ВРЕДНОСТИ, ГЛАВНИ УЗРОК ПРЕРАДА УВОЗНОГ КОНЦЕНТРАТА БАКРА СА ПОВИШЕНИМ САДРЖАЈЕМ ТЕШКИХ МЕТАЛА
АМЕРИЧКА РУДАРСКА КОМПАНИЈА „КРИТИКАЛ МЕТАЛСˮ ПРЕУЗИМА „ЈУРОПИЈАН ЛИТИЈУМˮ ЗА 712 МИЛИОНА ЕВРА, ТИМЕ СТИЧЕ ПОТПУНО ВЛАСНИШТВО НАД ПРОЈЕКТОМ РЕТКИХ ЗЕМНИХ МЕТАЛА „ТАНБРИЗˮ НА ГРЕНЛАНДУ
НЕДЕЉНИК: СРБИЈА ДОДЕЛИЛА ДРЖАВЉАНСТВО СЕСТРИЋУ РАМЗАНА КАДИРОВА
„ПОЛИТИКО”: РАТ ИЗМЕЂУ САД И ИРАНА ПОКАЗАО ДА НАТО НИЈЕ У ПОТПУНОСТИ СПРЕМАН ЗА СУКОБ ВЕЛИКИХ РАЗМЕРА СА РУСИЈОМ
РУСИЈА ОД 1. МАЈА ОБУСТАВЉА ТРАНЗИТ КАЗАХСТАНСКЕ НАФТЕ КА НЕМАЧКОЈ ПРЕКО НАФТОВОДА „ДРУЖБА”. АЛЕКСАНДАР НОВАК: ОДЛУКА ПОВЕЗАНА СА „ТЕХНИЧКИМ МОГУЋНОСТИМА”
уторак, 28. април 2026.
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Запад бацио „30 сребрњака" пред Србију. Време је да се реши преломна дилема – окупација или слобода
Преносимо

Запад бацио „30 сребрњака“ пред Србију. Време је да се реши преломна дилема – окупација или слобода

Предраг Васиљевић   
недеља, 26. април 2026.

Некако се тако наместило, да се током само једне недеље као на априлском сунцу прикаже и потпуно оголи однос Европске уније, Америке и Русије према Србији и српском народу. Тај нови судар сила изнад Београда намеће суштиснку дилему пред Србе – бирају ли окупацију и испуњавање бескрајних уцена и захтева или бирају самосталност и сарадњу.

За само седам дана, Србија је добила од Брисела уцену да за 30 сребрњака изда брата и да згази сопствене законе, а од Америке јасан захтев да раскине везе са Русијом и Кином и да чврсто замаршира ка чланству у НАТО.

Истовремено, из Русије су стигле раширене руке за сарадњу, економску размену, енергетску сигурност, као и безусловна подршка за одбрану Косова и Метохије и Републике Српске.

Сребрњаци Марте Кос

Конкретно, званични Београд је из Брисела, од комесарке за проширење Марте Кос примио захтев да промени тек усвојене правосудне законе и испуни читав низ других услова како би добио 1,5 милијарду евра из такозваног Плана раста за Западни Балкан.

Паралелно са тим, обелодањено је нешто што нико није демантовао - да ЕУ захтева, више не само да Србија уведе санкције Москви, већ и да се спреми да пошаље војску у будући велики рат против Руске Федерације.

Јасна порука Метјуа Витакера

Готово истог дана, Србију је посетио амбасадор САД у НАТО Метју Витакер који је гостовање уприличио и пригодним ауторским текстом у Политици.

У том уратку, лишеном било каквих емоција, искрених варница и „људског фактора“, Витакер нам је ипак јасно, између редова, послао бруталну поруку: „На Србији је да изабере НАТО“!

Текст који као да је у целости писала вештачка интелигенција, завршава се циничним дипломатским тоном и речима:

„Прави је тренутак да се размисли о будућности Србије и партнерима које желите да имате уз себе како би ваша земља имала стабилност, безбедност и просперитет“.

Твит из амбасаде

Суштину Витакерове посете Београду, уочи војне вежбе Војске Србије и НАТО, додатно је појачала и појаснила (ако некоме није јасно) америчка амбасада у Београду твитом у коме се између осталог каже:

„Амбасадор Витакер је био јасан: одбрамбена и безбедносна сарадња Србије са непоузданим партнерима ствара дугорочну стратешку зависност коју је тешко разградити и компликује будућу сарадњу. За модерно партнертво окренуто будућности, стратешки правац Србије мора бити усклађен са Западом. Безбедност зависи од избора правих партнера“

Ако некоме треба превод на српски, та порука заиста гласи: Прекините војну сарадњу са свима на кога покажемо прстом, а пре свега са Москвом и Пекингом, и окрените се Америци и НАТО.

Руски пријатељи у Београду

И баш ето, у истој недељи, и док се захуктавају западне санкције према Москви, у Београд је слетела делегација из Русије са више од 150 чланова на челу са министром економског развоја Максимом Решетњиковом.

Мешовити комитет две братске државе усвојио је план и програм сарадње за наредних пет година. Буквално у свим овластима живота – од продаје воћа и туризма, до Космоса.

У најкраћем, циљ је да ниво трговинске размене ускоро премаши рекордне 4,3 милијарде долара. Србија ће добијати најјефтини гас у Европи и имаће јака леђа у СБ УН за одбрану виталних државних интереса.

Два народа, стајаће на бранику великих историјских тековина, победе против нацизма и против повампирења тог цивилизацијског зла.

Срби бирају пут

И тако се, за свега неколико дана, видело, какви то данас суштински избори стоје испред Срба.

Хоће ли Срби да изаберу пут испуњавања свих западних захтева и закона, по којима чак и српски родитељи пред малолетном децом губе сва права, или ће да изаберу државну слободу и самосталност

Видело се на тренутак, да се иза наметнутих сукоба у земљи које генерише специјални медијско-политички инжењеринг, крије у ствари, иза облака прашине, кључно и преломно опредељење државе и народа за нову надолазећу епоху.

Зато је можда, што би Витакер рекао, „прави тренутак“ да се пре свих избора, српски народ изјасни о стратешкој путањи наше земље.

Хоће ли Срби да изаберу пут испуњавања свих западних захтева и закона, по којима чак и српски родитељи пред малолетном децом губе сва права, или ће да изаберу државну слободу и самосталност.

То би требало на време да се реши.

Пре него што нам наметну да слободно и демократски бирамо: Хоћемо ли у рат против Русије или против Ирана.

(Спутњик)
 
