Запад бацио „30 сребрњака“ пред Србију. Време је да се реши преломна дилема – окупација или слобода
|недеља, 26. април 2026.
Некако се тако наместило, да се током само једне недеље као на априлском сунцу прикаже и потпуно оголи однос Европске уније, Америке и Русије према Србији и српском народу. Тај нови судар сила изнад Београда намеће суштиснку дилему пред Србе – бирају ли окупацију и испуњавање бескрајних уцена и захтева или бирају самосталност и сарадњу.
За само седам дана, Србија је добила од Брисела уцену да за 30 сребрњака изда брата и да згази сопствене законе, а од Америке јасан захтев да раскине везе са Русијом и Кином и да чврсто замаршира ка чланству у НАТО.
Истовремено, из Русије су стигле раширене руке за сарадњу, економску размену, енергетску сигурност, као и безусловна подршка за одбрану Косова и Метохије и Републике Српске.
Сребрњаци Марте Кос
Конкретно, званични Београд је из Брисела, од комесарке за проширење Марте Кос примио захтев да промени тек усвојене правосудне законе и испуни читав низ других услова како би добио 1,5 милијарду евра из такозваног Плана раста за Западни Балкан.
Паралелно са тим, обелодањено је нешто што нико није демантовао - да ЕУ захтева, више не само да Србија уведе санкције Москви, већ и да се спреми да пошаље војску у будући велики рат против Руске Федерације.
Јасна порука Метјуа Витакера
Готово истог дана, Србију је посетио амбасадор САД у НАТО Метју Витакер који је гостовање уприличио и пригодним ауторским текстом у Политици.
У том уратку, лишеном било каквих емоција, искрених варница и „људског фактора“, Витакер нам је ипак јасно, између редова, послао бруталну поруку: „На Србији је да изабере НАТО“!
Текст који као да је у целости писала вештачка интелигенција, завршава се циничним дипломатским тоном и речима:
„Прави је тренутак да се размисли о будућности Србије и партнерима које желите да имате уз себе како би ваша земља имала стабилност, безбедност и просперитет“.
Твит из амбасаде
Суштину Витакерове посете Београду, уочи војне вежбе Војске Србије и НАТО, додатно је појачала и појаснила (ако некоме није јасно) америчка амбасада у Београду твитом у коме се између осталог каже:
„Амбасадор Витакер је био јасан: одбрамбена и безбедносна сарадња Србије са непоузданим партнерима ствара дугорочну стратешку зависност коју је тешко разградити и компликује будућу сарадњу. За модерно партнертво окренуто будућности, стратешки правац Србије мора бити усклађен са Западом. Безбедност зависи од избора правих партнера“
Ако некоме треба превод на српски, та порука заиста гласи: Прекините војну сарадњу са свима на кога покажемо прстом, а пре свега са Москвом и Пекингом, и окрените се Америци и НАТО.
Руски пријатељи у Београду
И баш ето, у истој недељи, и док се захуктавају западне санкције према Москви, у Београд је слетела делегација из Русије са више од 150 чланова на челу са министром економског развоја Максимом Решетњиковом.
Мешовити комитет две братске државе усвојио је план и програм сарадње за наредних пет година. Буквално у свим овластима живота – од продаје воћа и туризма, до Космоса.
У најкраћем, циљ је да ниво трговинске размене ускоро премаши рекордне 4,3 милијарде долара. Србија ће добијати најјефтини гас у Европи и имаће јака леђа у СБ УН за одбрану виталних државних интереса.
Два народа, стајаће на бранику великих историјских тековина, победе против нацизма и против повампирења тог цивилизацијског зла.
Срби бирају пут
И тако се, за свега неколико дана, видело, какви то данас суштински избори стоје испред Срба.
Видело се на тренутак, да се иза наметнутих сукоба у земљи које генерише специјални медијско-политички инжењеринг, крије у ствари, иза облака прашине, кључно и преломно опредељење државе и народа за нову надолазећу епоху.
Зато је можда, што би Витакер рекао, „прави тренутак“ да се пре свих избора, српски народ изјасни о стратешкој путањи наше земље.
Хоће ли Срби да изаберу пут испуњавања свих западних захтева и закона, по којима чак и српски родитељи пред малолетном децом губе сва права, или ће да изаберу државну слободу и самосталност.
То би требало на време да се реши.
Пре него што нам наметну да слободно и демократски бирамо: Хоћемо ли у рат против Русије или против Ирана.