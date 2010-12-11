Сергей Бубка, Руслана, Ани Лорак, Андрей Шевченко, братья Кличко, Ющенко, Тимошенко, Янукович, «Динамо» Киев, «Шахтер», газовый кризис – первые ассоциации с Украиной. Украина – одна из самых красивых стран Европы. Своими традициями, красивыми народными песнями и танцами, национальной кухней, красивыми девушками, языком и многим другим она похожа на Сербию. Мы, сербы, как народ, всегда гордились нашей богатой историей. Насколько действительно мы знаем свою историю и происхождение? Многие удивились бы крепким отношениям, которые нас связывают с Украиной. Сотрудничество, которое мы сегодня осуществляем с Украиной находится не на достаточно высоком уровне, но прошлое обязывает нас его развивать. Бойковщина – прародина сербского народа Согласно одной из теорий о происхождении славянских народов, считается, что прародиной сербов была местность за Карпатами в Бойковщине, которая находится на западе Украины и простирается между руслами рек Висла и Днепр, слияний черноморского и балтийского бассейнов. Большей частью Бойковщина находится в Украине, и только малая часть – на стыке границ со Словакией и Польшей. Согласно одной из теорий о происхождении славянских народов, считается, что прародиной сербов была местность за Карпатами в Бойковщине, которая находится на западе Украины и простирается между руслами рек Висла и Днепр, слияний черноморского и балтийского бассейнов. Большей частью Бойковщина находится в Украине, и только малая часть – на стыке границ со Словакией и Польшей. Константин VII Багрянородный в своем сочинении «Об управлении империей» в первой половине 10 века, упоминал Бойковщину как «старую прародину» славян. В том сочинении упоминается, что сербы, даже и после двух с половиной веков проживания на новой родине, помнили и «вспоминали старую родину, там, на севере, где также хорошо жилось, даже намного лучше, чем в то время на Балканах». Охваченная переселениями других народов, согласно сведениям украинских историков, на Балканы переселилась часть сербского населения из Бойковщины, в то время как большая часть осталась жить в Карпатах. В раннем средневековье Бойковщина называлась Белой Сербий, а жители звались «белыми сербами». «Белые сербы» постепенно сливались с русинами и стали частью украинского восточного славянства. Случайно или намеренно только лишь Деспот Стефан Лазаревич, как венгерский вассал, получил многочисленные имения по всей Венгрии, и в Бойковщине, с центром в Мукачево, после Ангорской битвы 1402 года. Новая Сербия – новое начало Контакт современных сербского и украинского народов снова восстанавливается после больших переселений сербов. С начала до середины XVIII века сербы, расселенные на территории Военной границы (Воjна Краjина), начали терять доверие к австро-венгерской монархии. Из-за постоянных ссылок, религиозного вопроса и стремления католической церкви их окатоличить и перевести в униатизм, в братской православной России они видели своё новое убежище. Сербы начинают потихоньку селиться на пространствах современной Украины, больше всего с просторов Далмации, Боснии и Воеводины. Йован Хорват обратился с официальным прошением к русскому послу в Вене в 1751 г., чтобы он разрешил ему и другим сербам переселение в Россию и прием на службу при русском дворе. Положительного ответа Елизаветы Петровны ждали не долго. Отдельные переселения начались уже в 1751 г., а в следующем 1752 г., они стали более массовыми. Сербам переданы территории северо-западной части Запорожья, на пространстве Кодацкой и Бугогардовской паланок (округов) Войска Запорожского. Новая Сербия имела автономию и была основана с целью защиты от набега татар. В состав Новороссийской губернии Новая Сербия вошла 13 апреля 1764 г. Сербские переселенцы новые поселения называли наподобие родных мест: Канижа, Вуковар, Панчево, Бечей, Суботица и др. Об этом периоде писал Милош Црнянский во второй книге романа «Переселения». Славяносербский период В массовом переселении сербов Мария Терезия, единственный женский правитель из династии Габсбургов, увидела опасность в ослаблении Военной границы и приняла некоторые меры, чтобы ему воспрепятствовать. Сербам, кроме того, было категорически запрещено принимать или искать какую-либо службу в иностранных войсках. Недовольство росло до той меры, что сербы были готовы скорее перебраться в Турцию, чем остаться под австро-венгерской властью. По решению царицы Елизаветы Петровны, от 17 мая 1753 г., жители Военной границы расселены в сегодняшней Луганской области, названной Славяносербией. Центром области были Славяносербск и главный штаб в Луганской крепости, где, в отличие от Новой Сербии, селились и другие народы: болгары, греки, влахи, цинцары. Новая Сербия и Славяносербия просуществовали до 1762 г., когда по указу русской империи, вследствие расширения территории России к Азовскому и Черному морям, они были включены в состав новых губерний. Народ, отделенный от основной части сербского населения, ассимилировался с народом сегодняшней Украины. Сербы в Украине Сербское присутствие в современной истории Украины ничуть не запущено. В XVIII веке Украина имела особое место в развитии внешнеполитических и культурных связей Русской империи с южнославянскими народами, в которых Россия видела союзника в борьбе против Османской империи. Духовная и материальная поддержка Сербской православной церкви способствовала укреплению славянской общности и знакомила сербов с русской и украинской религиозной литературами. Киевская духовная академия в период с 1727 по 1767 гг. наградила стипендиями 28 студентов из Сербии. Кроме Академии большой вклад в выстраивании отношений сербов с Украиной внесли Харьковский, Черниговский и Переяславский коллегиумы. Среди основателей и первых учителей Харьковского университета в начале XIX века было много сербов. Даже вождь Карагеоргий Петрович, после провала Первого сербского восстания, убежище нашел в Хотине. Одессу сербы начали заселять в XIX веке. Многие более выдающиеся сербы активно участвовали в развитии города. Между тем, Одесса имела большое значение в Первой мировой войне. Сербы и другие славяне, мобилизованные со стороны Габсбургской монархии, отказались бороться против России и сдавались русским войскам. Самое большое количество пленников находилось в Одесской, Харьковской и Екатеринославской губерниях. Центром сбора сербских добровольцев была Одесса, откуда добровольцы, по договору с сербской властью, были отправлены по Дунаю в Сербию. В мае 1916 г. премьер-министр Королевства Сербия, Никола Пашич, посетил сербских добровольцев в Одессе. Во время Второй мировой войны, когда Венгрия Хорти оккупировала Бачку и Баранью, сербы подняли восстание. Восстание было подавлено в крови, а пленные или уведены на принудительные работы, или насильно мобилизированны. Поскольку военные части Хорти присоединились к немецким на Восточном фронте, пленные сербы оказались в Украине. Там они присоединялись к украинским партизанским отрядам и бригадам («Боженко», «Сталин», «Николай Щорс» и др.). Запорожские Казаки в Сербии После поддержки мятежников под предводительством Пугачева (1773-1775) и после совершении многократных грабежей на территории сербских пришельцев, царица Екатерина ІІ приняла 5-ого августа 1775 года решение о снятии Запорожской Сечи (сечь (по укр. січ)– укрепление, внутри которого находятся церковь и домашнее хозяйство). Запорожцы должны были подчинятся царскому решению, поэтому они стали искать новое место пребывания, сохраняя при этом традицию и обычаи.После долгого блуждания, казаки в 1785 году обратились к австро-венгерскому двору с просьбой поселиться вдоль реки Тиса, на территориях, которые называыются Темишварский Банат и Бачка. Просьба их была услышана. Им не было позволенно образовывать любую форму автономии (что-то вроде новой «Сечи»), а также командование своими единицами. Поскольку язык был похож, казакам присылали сербских офицеров с задачей сделать необходимие осмотры и провести соответствующую организацию. Известные своенравным поведением, казаки начали создавать такие же проблемы как австро- венгрской команде, так и русской. Казаки быстро привыкли к ракие, которую пили в большом количестве и власть из-за пьянства должна была запретить торговлю алкогольными напитками. Новое столкновение Австро-Венгрии и Турции произошло в 1778 году (1778-1792), а казаки, которые не привыкли к дисциплине, недовольные полученными льготами, начали дезертировать, и снова подчиняться русским, и даже турецким военным группам. Украинцы в Сербии Отдельные переселения монахов и образованных людей из Украины в Сербию начались еще в XV веке. Некоторые из переселенцев позже стали профессорами богословии в Сремских Карловцах. Организованные переселения начались в 1751 г. с подписания договора о переселении 200 семей из Закарпатья. Сперва заселен Русский Крстур (община Кула), а позже и другие места. Переселенцы себя называли русинами (русинский – руснаци). По украинскому толкованию, русичи – это название украинцев во времена Киевской Руси, а народы на западе звали их русинами. Меньшая часть русинов в Сербии принимает толкование Украины, что они – субэтнос украинской нации, в то время как большинство русинов себя считает отдельной этнической группой. В Республике Сербия русины имеют статус национального меньшинства. Новая волна переселения на пространство бывшей Югославии из Украины начинается в 1890 г., из западных областей Украины – Галиции и в меньшем количестве из Закарпатья и северной Буковины – территорий, которые были в составе Австро-Венгрии, и они переселяются в Боснию. Не существует точных исторических данных, но считается, что около 15-20 тысяч украинцев переселено в Боснию, а одна малая часть в Хорватию в течение периода 1890-1914 годов. После Октябрьской революции начинаются массовые переселения белых эмигрантов в Королевство сербов, хорватов и словенцев, и это в основном в Воеводину. С пространства южной России и Украины прибыло около 70 тысяч беженцев, предполагается, что среди них было 30 тысяч украинцев (по происхождению или месту рождения). После Второй мировой войны началась колонизация Воеводины, так в Воеводине образовалось украинское национальное меньшинство. Сегодняшние украинцы, которые живут в Воеводине, не напрямую прибыли из Украины на эти просторы, а из Боснии (в основном из Прнявора). При переписи населения 2002 г. в Сербии зарегистрировано 5354 украинцев, большее количество которых – 4635 человек – живет в Воеводине. Стереотипы об Украине Наверное, самые распространенные и самые популярные стереотипы, связанные с Украиной, – это отождествление украинцев с русскими, разделенность страны на пророссийский «восток» и проевропейский «запад», а также и отождествление русского и украинского языков. Если принять во внимание тот факт, что восточная часть Украины была в свое время в составе Российской империи, а позже – Советского Союза, то не вызывает удивления то, что в сознании народа украинские традиции и культура тесно связаны с традициями их северных соседей. Постороннему человеку вообще может показаться, что украинский народ – только часть великого русского народа, и все различия между ними проявляются только на уровне этнической принадлежности. Наверное, самые распространенные и самые популярные стереотипы, связанные с Украиной, – это отождествление украинцев с русскими, разделенность страны на пророссийский «восток» и проевропейский «запад», а также и отождествление русского и украинского языков. Факт двадцатилетнего существования независимого государства подразумевает и то, что Украина – самостоятельное государство со своими отличительными признаками, как культурными, там и социальными, которые за это период стали особенно актуальными. «Восток», традиционно в большей степени населенный русскими по национальности людьми, поддерживает политику добрососедских отношений с Российской Федерацией, негативно относится к членству в НАТО и выступает за утверждение русского языка как второго государственного. Западная же часть страны поддерживает членство в НАТО и стоит на позициях максимального отдаления от России и сближения с Европейским союзом и США. Многие считают, что русский и украинский – один и тот же язык. Некоторые придерживаются мнения, что украинский язык – всего лишь диалект, на котором говорили крестьяне в Малороссии. Кто-то вообще не считает украинский языком, а кто-то видит единственное различие в характерном глубоком (фарингальном) звуке [х], который украинцы используют вместо русского [г]. Из всех этих позиций правдива только та, которая касается звуков [х] и [г]. И говоря по-русски, украинцы, в большинстве своем, используют вместо [г] звук [х]. На самом же деле русский и украинский – разные языки, которые вместе с белорусским составляют восточнославянскую группу языков и, как и все славянские, относятся к индоевропейской языковой семье. Современные отношения На сегодняшний день отношения двух государств можно назвать хорошими, но есть и перспективы для их улучшения и сближения, если учитывать географическую и культурную близость. На сегодняшний день отношения двух государств можно назвать хорошими, но есть и перспективы для их улучшения и сближения, если учитывать географическу У Сербии и Украины во многом общие проблемы, такие как: коррупция, слабая национальная валюта, сложности, связанные со вступлением в Евросоюз, вплоть до практически идентичной политической ситуации, между Россией и западом… В обоих государствах смена власти произошла революционным путем. Из-за мирового экономического кризиса, не обошедшего и наши два государства и неизбежно отразившегося на взаимном товарообороте, наблюдается значительный спад в торговых отношениях двух стран. Сербия в течение прошлого, 2009-го года импортировала из Украины товаров на 270,6 миллионов долларов, в то время как экспорт составил 179,6 миллионов долларов. За период с января по июль 2010 года ситуация значительно улучшилась, и общий объем товарооборота составил 141,3 миллиона долларов, что на 79,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из этой суммы импорт в Сербию составил 100,06 миллионов долларов, а экспорт – 41,26 миллионов долларов. По своей структуре товарооборот в основном касается различных видов сырья, нефти и нефтепродуктов, разных видов руд, железа стали и т.д. Но следует сказать, что в экономике двух стран есть много возможностей для товарообмена готовой продукцией и что уже обсуждается возможность подписания договора о свободной торговле. Установление взаимного безвизового режима поспособствовало бы более тесному сотрудничеству между Украиной и Сербией, как в сфере туризма, так и в отношении расширения возможностей путешествий для работающих и студентов. Отличным примером инициативы можно назвать создание Украинского отделения Экономической палаты Сербии в апреле 2007 года. В Украине сербский язык изучается во Львове и в Киеве, в то время как украинский изучается на филологическом факультете Белградского университета. В качестве интересной подробности здесь можно упомянуть то, что одна из центральных улиц во Львове называется Сербской. Политические отношения двух стран складываются хорошо. Украина до сегодняшнего времени не признала и, по словам президента Виктора Януковича, «не собирается признавать односторонне провозглашенную независимость Косова». Однако до сих пор до официальных визитов президентов дело не дошло. В этом году имел место лишь визит в Украину Славицы Джукич-Деянович, председателя правительства Республики Сербия. Перед официальными структурами обеих стран сейчас стоит задача укрепления отношений, как торгово-экономических, научно-технических, так и культурно-просветительских. И, конечно, невозможно оставить без внимания наши надежды и желание увидеть нашу (сербскую) сборную в заключительном этапе чемпионата Европы по футболу 2012 года, который пройдет в Польше и Украине.