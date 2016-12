Сербия становится страной чудес. Это стало ясно после того, как в стране была развернута кампания по пропаганде вступления в НАТО, что автоматически подразумевает отдаление Сербии от её исторического союзника – России. Министр обороны Драган Шутановац, многочисленные НПО, прозападные СМИ во весь голос доказывают «приоритет» присоединения к Североатлантическому альянсу. Помогает этой кампании и посол США Мэри Уорлик, заявившая, что «для Сербии открыты двери в НАТО». Официальная позиция Вашингтона по вопросу о вступлении Сербии в НАТО была оглашена еще в середине 2009 года, когда Дебора Менути, глава политического департамента посольства США в Сербии, подчеркнула желание США посредством Североатлантического альянса установить полный контроль над территорией Сербии. «Мы не требуем от Сербии забыть о событиях 1999 года, - сказала госпожа Менути. - Но мне кажется, что национальные интересы Сербии в данный момент требуют разорвать с прошлым – оставшийся гнев не должен затмить основной вопрос – выгоднее ли Сербии оставаться вне НАТО или присоединиться к нему»[1] . Затем она без тени стыда заявила, что «страна, присоединившаяся к НАТО, сохраняет свой суверенитет». В то же время официальный Вашингтон открыто заявляет, что Косово и Метохия больше не является частью Сербии. На той же конференции, где выступала Дебора Менути, Сербское движение обновления и Международный институт безопасности Орхана Драгаша (которого ООН обвиняет в незаконной торговле оружием[2]) презентовали новый герб Сербии, где вместо традиционного креста с четырьмя огнивами расположена звезда НАТО! [3] Что ж, вступление в альянс предполагает отказ от собственных традиций и национальных символов. Посмотрим на проблему с другой стороны. Россия своим возвращением на международную арену закладывает фундамент нового мультиполярного миропорядка, оставляя в прошлом старый однополярный мир с доминированием США. В то же время НАТО грубо нарушила международное право и совершила тяжелейшее преступление против народов бывшей Югославии. НАТО, США, Германия и Ватикан никогда не несли ответственность за это преступление, хотя были его организаторами и исполнителями. Заместитель председателя парламента ОБСЕ Вилли Виммер ещё 2 мая 2000 года писал канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру: «Война против СРЮ ведется с целью исправить ошибочное решение генерала Эйзенхауэра, относящееся к периоду Второй мировой войны. Исходя из стратегических соображений, там должна находиться стационарная база войск США, чтобы наверстать упущение 1945 года» [4]. Кроме того, того Североатлантический альянс принимал участие в агрессии против Республики Сербской Краины, Республики Сербской и, наконец, против самой Сербии. В 1999 году НАТО в нарушение норм международного права оккупировала Косово и Метохию. Под знаменем НАТО была проведена крупнейшая этническая чистка в Европе со времен Второй мировой войны. Сербы вынуждены были бежать со своей территории, над которой взвился флаг Североатлантического альянса. В период с июня 1999 по май 2001 года на территории Косово и Метохии в зоне оккупации НАТО было уничтожено 107 церквей и монастырей[5]. 17 марта 2004 года в оккупированном НАТО Косове произошел крупный сербский погром, в результате которого было уничтожено 26 церквей и монастырей[6]. Так «звезда» НАТО начала вытеснять из Косова и Метохии христианские символы. Примечательно также, что частная военная компания «МПРИ» [7], обучавшая хорватские полувоенные формирования перед агрессией против Республики Сербской Краины, в данный момент действует в Косове и имеет договор с американской базой «Бондстил»[8]. В 1995 году наёмники этой компании уничтожали сербов в Краине, теперь они занимаются тем же в южном сербском автономном крае. В зоне оккупации НАТО в Косове, а также на севере Албании находился и так называемый «желтый дом», где происходила выемка органов у похищенных сербов с целью последующей продажи их на Запад. Доказательства этого жуткого преступления были уничтожены по распоряжению Гаагского трибунала в ходе судебного процесса над албанским террористом Рамушем Харадинаем[9]. Настоящее лицо альянса видно и по тому, что главе «группы мудрецов», которая является официальным органом НАТО, стоит Мадлен Олбрайт, по прозвищу «бомбардировщица». Как отмечала Би-Би-Си в специальном выпуске от 13 марта 2000 года, агрессия НАТО была «личной войной некоторых западных политиков против Сербии». Ненависть Олбрайт к православным сербам была здесь одним из главных факторов. Все действия НАТО на протяжении 1990-х годов, да и сейчас можно расценивать как разрушение институтов ООН и возникшего после Второй мировой войны миропорядка. В этом смысле Североатлантический альянс проводит политику наподобие той, что в свое время проводил Гитлер по отношению к Лиге Наций. Кто в Сербии после этого может ратовать за вступление в Североатлантический альянс? Только генерал Нинослав Крстич и министр Драган Шутановац. Генерал Крстич считает, что Москва вмешивается во внутренние дела Сербии, когда предупреждает Белград, что присоединение к НАТО может вызвать охлаждение отношений между двумя братскими странами[10]. Крстич возглавляет неправительственную организацию (НПО) «Форум безопасности», финансируемую Западом, а в военных кругах известен под прозвищем «генерал капитуляция», поскольку его всегда отправляли подписывать договоры о передаче территорий под контроль НАТО, что он последний раз делал в Косове и Метохии в 1999 году. Драган Шутановац в свое время закончил курсы ФБР, и это сделало его в глазах США идеальной кандидатурой на пост министра обороны[11]. Кстати, именно Шутановац приказал удалить двуглавого белого орла с сербской военной формы, что тоже символично. В связи с этим понятна и позиции Москвы по вопросу о вступлении Сербии в НАТО. Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев предупредил, что сближение Белграда с НАТО может испортить отношения Сербии и России. А постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин отметил: «Если Сербия будет настойчива в своем желании вступить в НАТО, то ей придется отказаться от Косово, после чего и Россия вынуждена будет пересмотреть свою позицию по Косову, потому что мы не можем быть большими сербами, чем сами сербы»[12]. Сербы никогда не воевали против русских. Во время Второй мировой войны, находясь под давлением нацистов, Милан Недич отказался посылать солдат на Восточный фронт, а патриарх Гаврило (Дожич) и митрополит Николай (Велимирович), несмотря на требования немцев, отказались осудить представителей Русской Православной Церкви, которые в своих молитвах и на литургии упоминали Красную Армию. Даже в самые тяжелые минуты сербы никогда не поднимали руку на своих русских братьев. Неужели они сделают это в XXI веке, вступив в НАТО? В этом случае сербы перестали бы быть сербами, а Сербия стала бы пустым местом на карте мира. История повторяется. Когда-то Гитлер начинал с того, что требовал от Королевства Югославии право свободного транзита своих войск и вооружений. Сейчас США требуют от Сербии то же самое. Более того, они практически уже получили это право. Подписанием договора о статусе американских войск, проходящих через территорию Сербии, и закона о подтверждении договора между правительством Сербии и Черногории и правительством США о сотрудничестве в области предотвращения распространения оружия массового поражения и военных отношений (май 2009 года) Сербия взяла на себя обязательство обеспечить свободный транзит войск и вооружений США. Таким образом, нет ни одной причины, по которой Сербии следовало бы присоединиться к НАТО. Агрессивность этого альянса толкает сербов к столкновению с братской Россией. Что же делать? На наш взгляд, следует в кратчайшие сроки аннулировать в одностороннем порядке договор о статусе американских войск, проходящих через территорию Сербии, и два других схожих соглашения с Соединёнными Штатами. Следует как можно скорее начать работу по присоединению к новому Договору о коллективной безопасности, предложенному Москвой. Согласно проекту этого договора, в его преамбуле подчеркивается приверженность Хартии ООН, Хельсинскому заключительному акту, Декларации о мирном урегулировании международных споров и т.д.[13] Эти принципы являются гарантией территориальной целостности Сербии и не противоречат решению Национальной Скупщины Сербии о военном нейтралитете. В статье № 1 проекта договора подчеркивается одинаковая трактовка безопасности для всех и провозглашаются принципы равноправия государств. В статье № 2 государства, присоединившиеся к договору, обязуются уважать принципы ООН. Статья № 7 дает право любой стране-участнице договора считать нападение на любую из стран-участниц нападением на себя. Таким образом, утверждается концепция коллективной безопасности и преодолевается понятие блокового мышления, пережитком которого является НАТО. Нападение на Сербию в 1999 году было, по сути, репетицией нападения на Россию. Под американской гегемонией сербское жизненное пространство уменьшалось, в сотрудничестве с Россией это может быть пересмотрено. Сербия может вернуть Косово и Метохию и защитить своих сограждан на других территориях. Вопрос о выборе Сербии между Россией и НАТО не может даже стоять – настолько ответ на него очевиден. [1] Там же [2] См. Лист ООН о запрете на перемещение от 16 декабря 2009 года. 