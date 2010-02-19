На фоне экономического кризиса, многочисленных забастовок и усиливающегося западного давления на Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине, на сербскую общину на севере оккупированного войсками НАТО автономного края Косово и Метохия Скупщина Сербии принялась заниматься составлением текста «резолюции по Сребренице», которая может быть внесена на рассмотрение парламента уже в марте сего года. Инициатива принятия резолюции принадлежит Президенту Сербии Борису Тадичу и была выдвинута им 10 января 2010 года в ходе визита в Республику Сербскую, что само по себе было скверным сюрпризом для хозяев, пригласивших Тадича отметить День святого Стефана – Славу Республики Сербской (*). Что заставляет Тадича в период кризиса, переживаемого страной, заниматься парламентской резолюцией, посвященной событиям, произошедшим в другой стране почти 15 лет назад? Чем объяснить такой резонанс вокруг события в сербских СМИ и ожесточённые политические дебаты на эту тему? Какими бы ни были ответы на эти вопросы, идея с резолюцией по Сребренице вовсе не безобидна и не случайно вброшена именно сейчас. Согласно «официальной версии», которую западные СМИ повторяют при любом удобном случае уже почти 15 лет, Войска Республики Сербской в июле 1995 года заняли «защищенную зону ООН», анклав Сребреницу в Восточной Боснии, после чего отделили боеспособных мужчин от женщин, детей и стариков и уничтожили «около 8000» боснийских мусульман, что было потом объявлено «тяжелейшим преступлением на территории Европы после Второй мировой войны». На основании не подтверждённых и не проверенных данных Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) спешно выдвинул обвинение в «геноциде» в отношении тогдашнего президента Республики Сербской Радована Караджича и Командующего Армией Республики Сербской Ратко Младича. Обвинение способствовало дискредитации боснийско-сербского гражданского и военного руководства на заключительной фазе мирных переговоров, результатом которых явилось Дейтонское соглашение по Боснии и Герцеговине (БиГ). Это соглашение регулирует функционирование государства БиГ по настоящее время. Караджич был вынужден в скором времени оставить должность президента и передать полномочия Биляне Плавшич, а затем и вовсе оказался вне зоны досягаемости Гаагского трибунала. Так было до 2008 года, когда он был арестован сербскими спецслужбами и выдан в Гаагу. Генералу Младичу пока удаётся избегать этой участи, но его невыдача трибуналу служит для Запада поводом для оказания постоянного давления на Сербию. Согласно новой «концепции правды» современной «глобальной демократии», Сербия должна «доказать, что он не находится на ее территории» и нести ответственность за то, что Младич всё ещё не отправлен в Гаагу. Миф о «геноциде» в Сребренице систематически используется как средство давления на Республику Сербскую, которую её мусульманские и западные противники называют «детищем геноцида». Все их действия направлены на дальнейшую централизацию Боснии и Герцеговины, где постепенно берут верх радикальные исламистские идеи сараевских политиков, стремящихся установить полный контроль над республикой. Подобные устремления Алии Изетбеговича, лидера боснийских мусульман в 1990-е гг., и привели к возникновению гражданской войны в бывшей югославской республике. «Официальная версия» событий в Сребренице - это дамоклов меч над Республикой Сербской. Запад всячески пытается связать «геноцид» в Сребренице с Сербией, хотя даже Международный суд правды признал, что Сербия (как наследница и правопреемница Союзной Республики Югославии) не имела никакого отношения к тем событиям. К мифологическому образу «Сребреницы» апеллировали многие из тех, кто повинны в бомбардировках Югославии в 1999 году. К примеру, тогдашний министр обороны Германии Рудольф Шарпинг в начале бомбардировки называл цифру в «30 000» уничтоженных мусульман в Сребренице. Логика Шарпинга и ему подобных: надо «вмешаться» (т.е. бомбить, а при необходимости организовать сухопутное вторжение), чтобы воспрепятствовать «повторению событий в Сребренице» - «геноциду» со стороны кровожадных сербов на этот раз в Косове по отношению к албанцам. Западные военные и политики в течение последнего десятилетия неоднократно использовали фразу о «предотвращении новой Сребреницы», призывая к интервенции в Конго, Ираке, Македонии. Дела зашли так далеко, что в начале 2009 г. Европарламент без каких-либо дебатов принял резолюцию, осуждающую геноцид в Сребренице. То, что сразу бросается в глаза в тексте этой резолюции, - позиция, согласно которой «произведенные эксгумации не дают возможности полностью воссоздать картину событий в Сребренице и ее окрестностях». При этом неизвестно точное число якобы убитых («более 8000»). Однако политика важнее фактов, поэтому Западу требуется, чтобы и Парламент Сербии проштамповал подобную резолюцию, дабы «узаконить» дальнейшее политическое давление Запада и на Сербию, и на Республику Сербскую. Вся картина событий в Сребренице поставлена с ног на голову и превращена в мощное средство агрессии против сербов как нации. Западная пропаганда почти 15 лет игнорирует тот важнейший факт, что единственным осуждённым Гаагским трибуналом преступником, обвинённым в «геноциде» в Сребренице, является Дражен Эрдемович, хорват (не серб!) по национальности, родом из окрестностей Тузлы в Боснии. Весь мир слышал про какую-то Сребреницу, где «сербы устроили геноцид», но лишь немногие знают, что главный и на сегодняшний день единственный осуждённый трибуналом непосредственный виновник тех событий – хорват. Так же немногим известно, что именно «признание» Эрдемовича, которое неоднократно менялось, составляет основу дела о событиях в Сребренице. Боснийский хорват Эрдемович «признал», что участвовал в расстреле «от 1000 до 1200» человек на одном из полей Восточной Боснии. (Вблизи места, указанного Эрдемовичем как место казни, были найдены останки 137 тел, из которых у 70 были связаны руки и завязаны глаза, что дает повод говорить о них как о жертвах расстрела). За свои «признания» Эрдемович получил… целых 5 лет тюрьмы, а отсидел и того меньше - три с половиной года. Получив столь мягкое наказание, Эрдемович согласился быть «коронным» свидетелем Гаагского трибунала против сербских гражданских властей и военных, проходивших по делу о Сребренице. По соглашению Эрдемовичу было предоставлено новое гражданство и право вместе с семьёй переселиться после освобождения из тюрьмы в одну из западных стран. Невероятно, но факт: глобальное давление на Сербию и Республику Сербскую основывается исключительно на сомнительных «признаниях» боснийского хорвата, чьи показания не соответствуют установленным фактам. Поэтому Гаагский трибунал и объявил его «умственно неспособным» выдержать перекрёстный допрос адвоката защиты. Абсурд, которым пронизано «дело Сребреницы», этим не заканчивается. Абсурдно и то, что хотя Эрдемович назвал имена и фамилии ещё семи «участников массовых расстрелов» (сербской, хорватской, боснийско-мусульманской и словенской национальности), Гаагский трибунал не выдвинул обвинение ни против одного из них, более того: ни один из этих людей не привлекался даже в качестве свидетеля, хотя никто из них не и не думал скрываться от правосудия. Правда, если принять во внимание, что эти семеро были потом участниками военных авантюр Запада в Африке, всё становится совершенно ясным. Ещё один признак абсурда - сама цифра «8000 убитых». Гаагский трибунал никогда не утверждал эту цифру, и ни в одном приговоре, связанном со Сребреницей, она не фигурирует. Все остальные осуждённые, в подавляющем большинстве офицеры Армии Республики Сербской, получили приговоры по принципу т.н. «коллективной ответственности», но, повторим, основанные на первичных противоречивых «показаниях» того же Эрдемовича (которому так и не удалось убедительно объяснить, кто же именно отдал ему приказ на совершение преступления) либо на основании «пособничества» в преступлении или за его непредотвращение. Согласно последним данным, Гаагский трибунал говорит о 3600 «эпизодах», т.е. найденных останках человеческих тел, так называемых «жертв геноцида» (хотя один «эпизод» может означать, к примеру, единственную кость неопознанного тела). Эксперты голландского института «Исторический проект Сребреница» установили по итогам изучения более чем 30 000 страниц документальных материалов, что по всем так называемым «эпизодам» выявлено самое большее 1923 целых тела, идентификация которых не сопровождалась независимой судебной экспертизой. Из них лишь 442 тела были найдены со связанными руками и завязанными глазами (они могли быть и боснийскими мусульманами, и пленными сербами, убитыми мусульманами). Существует ряд других вопросов, требующих ответа, и масса других несостыковок, заслуживающих пристального внимания. Например, каким образом «защищённая, демилитаризованная зона Сребреницы» могла стать базой для боснийских мусульман, совершавших оттуда вылазки в близлежащие сербские села, где они якобы устраивали массовые бойни? Одного этого достаточно, чтобы понять, насколько шатко выглядят все обвинения, насколько абсурдно говорить об ответственности сербов как нации за «геноцид». Тем не менее Борис Тадич твердит, что резолюция по Сребренице должна быть принята парламентом, что это - «обязанность Сербии» (?). Заядлые сторонники «евро-атлантической интеграции» в самой Сербии настаивают на употреблении слова «геноцид» в тексте резолюции, две оппозиционные партии – Сербская радикальная партия Воислава Шешеля и Демократическая партия Сербии Воислава Коштуницы – считают, что если уж принимается резолюция, то она должна осудить преступления всех сторон, участвовавших в гражданской войне. Сербская прогрессивная партия Томислава Николича решила не выражать своё мнение, пока не увидит текст проекта резолюции, тогда как Тадич и его партия, равно как и Социалистическая партия Сербии, считают, что возможны разные варианты. А пока что Тадич вынес этот вопрос на повестку дня заседаний парламента, и Республика Сербская получила лишний повод опасаться за своё будущее. Возможное принятие резолюции по Сребренице в Скупщине Сербии грозит вызвать на Балканах новые потрясения. Именно к этому ведёт дело Запад, стремясь скрыть правду о событиях в Сребренице в июле 1995 года, разглашения которой страшатся западные лидеры. ________________________ (*) Крестная Слава – в Сербии это означает Праздник Небесного Покровителя (Прим. Пер.). Перевод Михаила МОЧАЛОВА