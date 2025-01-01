|Савремени свет
|
Индија оштро реаговала на америчке "казнене царине" и нападе на премијера Модија
|недеља, 31. август 2025.
|
Ове недеље на снагу су ступиле Трампове царине од 50 посто уведене против Индије као казна за увоз нафте од Русије. Истовремено, Трампов блиски саветник Питер Наваро изазвао је крупан дипломатски скандал назвавши сукоб у Украјини ратом индијског премијера Модија, алудирајући да су индијске куповине руске нафте пресудан фактор за наставак руских операција у Украјини.
Ове недеље на снагу су ступиле Трампове казнене царине од 50 посто против Индије, које се правдају тиме што држава потконтинент наставља да увози велике количине руске нафте упркос упозорењима из Вашингтона.
Штавише, у јучерашњој изјави телевизији "Блумберг", економски саветник Беле куће Питер Наваро отишао је тако далеко да је сукоб у Украјини назвао "Модијевим ратом", јер, по њему, индијски премијер Нарендра Моди практично финансира Путинову специјалну војну операцију. Такође, он је у својој објави на друштвеној мрежи "X" Индију назвао "аутоматом за прање новца Кремља", оптуживши је да зарађује на препродаји прерађене руске нафте, коју дистрибуира по Европи, Африци и Азији.
Притом, он је довео у везу амерички дефицит у робној размени са Индијом, који је прошле године износио више од 40 милијарди долара, са финансирањем руске армије, устврдивши да Индија користи доларе које стекне у трговини са САД за плаћање руске нафте, чиме пуни војни буџет Москве.
Ово је, наравно, додатно расрдило индијске медије и јавност, који су одраније Трампове казнене царине карактерисали као "ничим изазване", "неоправдане" и "неправедне", истичући да земље Европске уније настављају да директно и индиректно купују руску нафту, као и да су чиновници Бајденове администрације заправо тражили од Њу Делхија да купи руску нафту како би се спречили паника и поремећаји на светском тржишту црног злата након што су Европљани увели санкције Москви и тако изненада проузроковали притисак на нафтне ресурсе земаља Персијског залива.
Индијска критика: амерички неједнаки аршини и хипокризија
Након Наварове ТВ изјаве и интернет објаве индијски медији су осули паљбу по њему, америчкој влади и њеној спољној политици, истичући неједнаке аршине и дволичност Вашингтона. Наиме, док врши притисак на Њу Делхи да не увози руску нафту, председник Трамп врши преговоре у вези са експлоатацијом рудних минерала са Русијом, а амерички нафтни гигант "Ексон мобајл" ради на томе да се врати у велики руски пројекат за црпљење црног злата на Сахалину.
Штавише, наглашавају индијски коментатори, влада у Вашингтону не куди Кину, иако је она највећи купац руске нафте.
Помиње се и то да САД настављају увоз руског уранијума, односно чињеница да "Росатом" и даље задовољава петину потреба Сједињених Држава за нуклеарним горивом које се користи у реакторима електрана.
Индијски часопис Бизнис тудеј примећује да рат у Украјини није Модијев, али да јесте "машина Пентагона за прављење профита" и "гуска која за њега носи златно јаје", јер је америчка наменска индустрија у периоду од 2022. до 2024. потписала нове уговоре за продају наоружања и војне опреме вредне преко 60 милијарди долара. По извештавању тог часописа, профит америчког произвођача антитенковских пројектила "џавелин" и вишецевног ракетног бацача ракета ХИМАРС, корпорације "Локид-Мартин", од почетка рата у Украјини је скочио три пута, док је компанија "Нортроп Груман" увећала приход од продаје муниције за 30 посто. Даље, куриозитет је да је амерички "Рајтеон," који прави пројектиле за противваздухопловни систем "патриот", добио поруџбине у невероватном износу од преко 70 милијарди долара.
И док поједини индијски медији отворено ниподаштавају седамдесетшестогодишњег Питера Навара, изражавајући сумње у његово познавање политике и међународних односа, други оцењују да је његов јавни иступ врста притиска који би се могао окарактерисати као део перформанса "добри полицајац и лоши полицајац".
У њему, оцењује индијска телевизија Firstpost, Наваро има улогу провокатора који је задужен за грдњу и претње, док је министар финансија Скот Бесент, учесник преговора о царинама, тај који, хвалећи Индију као највећу светску демократију, игра улогу детектива који се прави да саосећа са осумњиченим и нуди му излаз из тешке ситуације.
Индијска критика: америчко непознавање чињеница
Индијски новинари наглашавају и да њихова земља лавовски део руске нафте користи за своје потребе, те да је део који се прерађен прослеђује иностранству минималан. Истина је да индијске рафинерије на томе остварују профит, кажу они, али и додају да је то саставни део капиталистичког система, чији су САД биле највећи промотер у време Хладног рата против комунизма.
Они тврде да је и у том смислу могуће видети хипокризију у нападима америчких политичара на Индију, јер они, чини се, резервишу право на прављење профита само за своју земљу, док га другима одричу.
Даље, трговина између Москве и Њу Делхија се обавља у домаћим валутама, тако да руска нафтна предузећа у Индији заправо зарађују рупије, а не доларе, како то тврди Наваро, што онда значи да добар део њиховог прихода остаје у Индији, намењен за будуће инвестиције у тој земљи и за куповину индијске робе.
Штавише, у свом насртају на Индију, Наваро је чак предстојећу посету премијера Нарендре Модија Кини поводом састанка Шангајске организације за сарадњу, прокоментарисао грубим речима "Индијо, лежеш у кревет са аутократама!" На то индијски медији узвраћају сценама вишеструких сусрета председника Доналда Трампа са севернокорејским лидером Ким Џонг Уном и цитирањем његове жеље да се опет види са комунистичким диктатором.
Поводом све оштријих критика из Вашингтона и увођења казнених царина, индијски медији поручују да ће њихова земља остати несврстана и наставити да бира за себе оно што је најбоље за њу, а не оно што јој намећу стране силе, било да је реч о САД, Кини или Русији.
Иначе, САД су највећи спољнотрговински партнер Индије. Прошле године многољудна јужноазијска држава је у САД извезла робу у вредности од 86,5 милијарди долара. Њени највећи извозни артикли били су лекови и електроника, и они су изузети од примене казнених царина – оне ће се углавном односити на производе као што су брушени дијаманти и друго драго камење, одећа, обућа и храна, те ће, процењује се, индијску економију годишње коштати прихода од око 48 милијарди долара.
(РТС)