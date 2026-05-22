ХРОНИКА:
БЛУМБЕРГ: ВУЧИЋ БЛИЗУ ЦРВЕНЕ ЛИНИЈЕ ЕУ ЗБОГ КИНЕ, АЛИ БИ КОНФРОНТАЦИЈА ИПАК МОГЛА ДА ИЗОСТАНЕ
ЗДРАВКО ПОНОШ: ВУЧИЋ У ТЕКСТУ ЗА ФОКС ЊУЗ ТРАЖИ ГАЗДУ КОЈИ БИ ГА ДРЖАО КАО СВОГ ГУВЕРНЕРА СРБИЈЕ
СРБИЈАВОЗ: ОБУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ СВИХ ВОЗОВА У СРБИЈИ ДО ДАЉЕГ
ЉУБИНКА МИЛИНЧИЋ: ЧИНИ МИ СЕ ДА ПОКАЗУЈЕМО РУСИЈИ ДА ЋЕ ЈЕ НАШ ЕВРОПСКИ ПУТ ЈЕДНОГ ДАНА ИСКЉУЧИТИ, АЛИ И ДАЉЕ ОЧЕКУЈЕМО ОД РУСА ДА НАМ БУДУ БРАЋА
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ У АУТОРСКОМ ТЕКСТУ ЗА ФОКС ЊУЗ: СРБИ У ТРАМПУ ВИДЕ МИРОТВОРЦА. ГОДИНАМА СУ ЕЛИТЕ БЛАТИЛЕ ТРАМПА, АЛИ ЈЕ СРПСКИ НАРОД У ЊЕМУ ПРЕПОЗНАО СРОДНУ ДУШУ. НАША ВРАТА СУ ОТВОРЕНА
ЂОРЂЕ ВУКАДИНОВИЋ: ВУЧИЋ ВОЛИ ДА СЕ ПРАВИ ВАЖАН ОБЈАВЉУЈУЋИ ДЕТАЉЕ ИЗ ИСТРАГА КОЈЕ СЕ ВОДЕ, АЛИ ВЕРУЈЕМ ДА СЕ ОВАЈ ПУТ ПРЕИГРАО. МИСЛИМ ДА АФЕРА „СЕЊАК“ ИЗАЗИВА НЕЛАГОДУ И ЗГРАЖАЊЕ ЧАК И КОД ГЛАСАЧА ВЛАСТИ
АКСИОС: ТРАМП РАЗМАТРА НОВЕ УДАРЕ НА ИРАН, НЕЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ ВЕНЧАЊУ СВОГ СИНА – „ОСЕЋАМ ДА ЈЕ ВАЖНО ДА ОСТАНЕМ У ВАШИНГТОНУ, У БЕЛОЈ КУЋИ, ТОКОМ ОВОГ ВАЖНОГ ПЕРИОДА“
ВЛАДА МАЂАРСКЕ ДОНЕЛА ОДЛУКУ О ЗАБРАНИ УВОЗА УКРАЈИНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА - РАДИ ЗАШТИТЕ ДОМАЋИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА
НА ДАНАШЊИ ДАН 1999. НАТО АВИОНИ ПОГОДИЛИ РАЗОРНИМ ПРОЈЕКТИЛИМА НАЈВЕЋЕ РАЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ И ТРАФО-СТАНИЦУ КОД ОБРЕНОВЦА; 1886. УМРО НЕМАЧКИ ИСТОРИЧАР ЛЕОПОЛД ФОН РАНКЕ; 1951. РОЂЕН РУСКИ ВЕЛЕМАЈСТОР АНАТОЛИЈ ЈЕВГЕЊЕВИЧ КАРПОВ
НАСЛОВНЕ СТРАНЕ СРПСКЕ ШТАМПЕ 23. МАЈА 2026. ГОДИНЕ
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ (НДСС): ПУЦЊАВЕ, ПОДМЕТНУТЕ БОМБЕ И ПОЖАРИ У БЕОГРАДСКИМ РЕСТОРАНИМА НИСУ САМО СКАНДАЛОЗНИ ИНЦИДЕНТИ, ВЕЋ ПОСЛЕДИЦА СПРЕГЕ ВРХА КРИМИНАЛА, ПОЛИЦИЈЕ И РЕЖИМА
"ФОКС ЊУЗ": ТУЛСИ ГАБАРД ПОДНЕЛА ОСТАВКУ, НАПУШТА ЧЕЛО НАЦИОНАЛНЕ ОБАВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ САД
субота, 23. мај 2026.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Рубрике > Политички живот > Значај студентског Меморандума о Косову и Метохији
Политички живот

Значај студентског Меморандума о Косову и Метохији

PDF Штампа Ел. пошта
Слободан Самарџић   
петак, 22. мај 2026.

Меморандум о Косову и Метохији, који су 17. маја обзнанили представници Студентског покрета на Ђачком тргу у Крагујевцу, није њихов једини ни први јавно изнесен став о јужној српској Покрајини. Али, свакако јесте најјаснији и најубојити. У релативно кратком тексту, у четири тачке речено је све оно што је битно за опис повода и излагање става о самој ствари.

Меморандум има важно место у данашњем колоплету домаћих догађања. У условима распада државе, када је режим све што у њој постоји изложио вересији, губи се елементарна чињеница да је све почело од распродаје Косова и Метохије. Разуме се да би  тај велеиздајнички чин био довољан за друштвену побуну и да је само Покрајина била отуђена. Али, ни то није било довољно режимској аждаји и она је кренула даље у черечење и друштва и државе.

Меморандум има важно место у данашњем колоплету домаћих догађања. У условима распада државе, када је режим све што у њој постоји изложио вересији, губи се елементарна чињеница да је све почело од распродаје Косова и Метохије

Све до студентске побуне од пре годину и по наша општа ситуација била је без икакве алтернативе, јер напросто није било потребне снаге да се режим, за почетак, уздрма. Данас он није само уздрман него и доведен до почетне тачке самоуништења. Њега изнутра једе његова аутохтона криминална супстанца. Али, ништа од тога ако га не дотуче снага народне побуне. Њу је пробудио студентски покрет.

Из те инстанце потиче меморандум-позив да се вратимо на место првог и највећег злочина – велеиздаје Косова и Метохије. То је прави топос народне побуне у Србији. Ако је тако, не значи да је тај топос и први мегдан. Он се већ одиграва широм Србије ван Покрајине. После њега, следи велика обнова државе и тек тај процес омогућиће кумулацију предуслова за фактичко враћање Косова и Метохије у унутрашњи и међународни поредак. На тај поредак мисле студенти позивајући се у свом Меморандуму на уставни поредак Србије и начела међународног права садржана у Резолуцији СБ УН 1244.
 
Пристигли коментари (0)
Пошаљите коментар

Од истог аутора

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли мислите да ће у Србији бити парламентарних избора у 2026. години?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер