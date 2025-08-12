|Политички живот
Што су им веће тробојке – већа је издаја!
|уторак, 12. август 2025.
Кад год Александар Вучић ускликне: “Живела Србија”, знајте да је мучене Србије барем за метар мање.
Поклич тог зла: “Не дамо Србију” значи да чекају најбољу цену, јер Србију заиста не дају – отели су је, држе као робињу, конкубину, подводећи је свакој фукари спремној добро да плати!
Схватате ли, бре, људи, да је борба против ове напредњачке пошасти – борба за голи опстанак?!
Што они више “не дају Србију” то ће је мање остати!
Кога Србија има осим нас да је сачува?!
Већ следећа генерација биће пуки пролазници, туристи, тамо неки који ће о свом пореклу слушати с неверицом, трагајући за собом довека!
Нигде се пронаћи неће!
Нити ће нас по чему познати, а и зашто би, ваља нас прећутати да смо икада постојали ако узмакнемо ко пизде из овог боја!
Ја немам и не желим да имам резервну домовину, алтернативу, план Б, нити шта од тога желим својој деци – јер Србија је оно најбоље у њима, у мени, и ако се за њу не вреди борити- нема тог пораза који нисмо заслужили, нити понижења које нисмо призвали!
Нисмо ми библијско добро али ова куга јесте сушто зло, и нема ту велике филозофије: или ћемо победити зло, или ћемо саучествовати у злу!
Њихов останак на власти је нестанак Србије, дословно!
Добру трговину и богат ћар прослављају заурлавајући: “Не дамо Србију”!
Телале о обојеној револуцији а не избијају из гузица Макрона, Рубиа и њима сличних протува!
Воле Русију до задње гранате коју ће продати Украјини!
Републику Српску док могу њоме да се поткусурују.
Једноставно, они су овде да се обогате и нестану!
Ми смо ту да останемо, и због тога је борба против овог зла обавеза сваког од нас!
П. С. Шиптарска “полиција” пуцала је на нашу децу у Лепосавићу, овима пуца за то…
(безцензуре.рс)