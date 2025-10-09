|Политички живот
Са намером да маскира своју издају, Вучић организује протестне скупове у знак тобожње подршке Србима на КиМ
|четвртак, 09. октобар 2025.
Намера председника Србије Александра Вучића да 11. октобра организује протестне скупове по Србији у знак подршке Србима на Косову и Метохији је гест крајњег цинизма, лицемерја и поквареног и подмуклог односа према јужној српској покрајини.
У тринаест година своје владавине Александар Вучић је све што мирише на државу Србију на КиМ предао Приштини. Прихватајући Бриселски споразум он је демонтирао институције српске државе као што су судство, полиција, телекомуникације, енергетика и остало. Сетимо се само да пре Александра Вучића самопроглашена република Косово није имала приступа ни у једној спортској организацији. А онда је он са председником Олимипијског комитета Владом Дивцем омогућио сепаратистима у Приштини приступ свим спортским такмичењима.
Посебан телефонски број је поклон председника Србије Приштини.
Ако се мало вратимо уназад, сви медији су објавили позив Александра Вучића српским судијама на Косову и Метохији да положе заклетву у скупштини самопроглашене републике Косово и тиме постану део сепаратистичког правосудног система. Такав политички корак је национална издаја која до сад у свету није виђена.
Председник Србије је преко своје Српске листе омогућио формирање војске Косова. Па је онда преко свог министра у влади самопроглашене републике Косово Горана Ракића гласао за отварање војних база на северу Косова и Метохије о чему постоји стенограм владе Косова. На истој седници владе је и експропроисано и национализовано земљиште од Срба за потребе изградње ових база уз глас поменутог министра. Не треба бити много политички паметан да човек не закључи да овај министар без благослова Александра Вучића то не би урадио. Куриозитет је да врховни командант Војске Србије потпомаже стварање на својој територији непријатељске војске која има за циљ да анектира део територије Републике Србије.
Већ и врабци на грани знају да су и Бриселски споразум, као и Француско-немачки план и Охридска агенда настала на реализацији тог плана супротни важећем Уству Републике Србије. Они су и супротни Резолуцији 1244 СБ.
Данас када Аљбин Курти преотима последње институције српске државе у јужној српској покрајини то управо чини на основу Француско-немачког плана. Сетимо се само да је тај план у ствари план Волфанга Ишингера и да је то план тзв. две Немачке. Под именом Француско-немачког плана он је сервиран грађанима Србије по систему „да се власи не досете“, јер у том плану стоји у тачки два да Србија прихвата независност, суверенитет, интегритет самопроглашене републике Косово. Сходно том плану нестао је и динар, и банке, и пошта, и фондови здравственог и пензијског осигурања Републике Србије.
Да би преварио грађане Србије Александар Вучић каже да он ништа није потписао али по међународном праву ако председник, председник владе или чак министар спољних послова усмено прихвате документ, он постаје валидан. Представник Стејт департмента Габријел Ескобар је то управо поновио Александру Вучићу. Када су представници Српске листе поводом упада специјалних полицајаца у дом здравља и болницу у Косвоској Митовици рекли да о здравству и просвети Београд и Приштна нису водили преговоре, немачки амбасадор у Приштини је одговрои Српској листи да су то институције српске државе и да се Француско-немачким планом Александар Вучић њих одрекао.
Ако већ хоће да после овако невиђене издаје учини нешто за Србе на Косову и Метохији Александар Вучић би преко Скупштине Србије морао да поништи и Бриселски споразум као и Француско-немачки план. Када би Српска листа била поштена и искрена она би од свог председника то морала да затражи.
На српску несрећу Александар Вучић тако нешто никада не би урадио. Он зна да би то био крај његове политичке владавине. И управо захваљујући Косову и Метохији и његовој предаји од стране председника Србије Европска унија му и даље даје подршку. Иако студенти скоро годину дана демонстрирају против криминалног, лоповског, издајничког режима он и даље има подршку ЕУ. Разлог, јер она не може да нађе погоднију како они кажу флексибилнију (а ми издајничку) личност од Алексанра Вучића.
С тога су и протести заказани за 11. октобар за наводну подршку Србима у јужној покрајни само политичка обланда, шарена лажа све са намером да се маскира издаја садашње власти по питању јужне српске покрајине.
У стварности једно гесло се увек показало тачним. А то је да се убица увек враћа на место злочина а издајник на место издаје.
Како радили, тако нам Бог помогао.
