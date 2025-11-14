ХРОНИКА:
ЧЕТИРИ ИЗАБРАНА ЧЛАНА САВЕТА РЕМ ПОДНОСЕ ОСТАВКЕ: НЕ ПРИСТАЈЕМО НА ПОЛИТИЧКЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ КАКО БИ СЕ ЗАКОНИ ИЗВРГАВАЛИ РУГЛУ
САВО МАНОЈЛОВИЋ: ПРОДАЈА ГЕНЕРАЛШТАБА ПРОПАШЋЕ КАО И ПРОЈЕКАТ РИО ТИНТА
СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ: УКЛАЊАЊЕ РУСКЕ КОНТРОЛЕ НАД НИС-ОМ ПОВЕЋАВА ЕНЕРГЕТСКУ БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ
АКАДЕМСКИ ПЛЕНУМ: ЋАЦИЛЕНД ДОБИО „ТОПЛАНУ“ - 3.500 ЕВРА ДНЕВНО ЗА ПОЛИТИЧКИ ПЕРФОРМАНС
Н1: ГДЕ СУ СЕ ИЗГУБИЛИ СРБИ С КИМ КОЈИ СУ ПЕШИЦЕ КРЕНУЛИ НА „ВЕЛИКИ СКУП“ СНС-А У НОВОМ САДУ?
ВЛАДИМИР ЈЕЛИЋ (ПОКС): ПОСЛАНИЦИ ОПОЗИЦИЈЕ НЕМАЈУ ШТА ДА ТРАЖЕ У СКУПШТИНИ ДОК ИСПРЕД ЊЕ СТОЈЕ ШАТОРИ, ЈАВНИ ТОАЛЕТИ И НЕЛЕГАЛНО НАОРУЖАНИ ЉУДИ КОЈИ БЕЗ КОНТРОЛЕ БОРАВЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА
ПИТ ХЕГСЕТ: САД ПОКРЕЋУ ВОЈНУ ОПЕРАЦИЈУ „ЈУЖНО КОПЉЕ“ ПРОТИВ „НАРКО-ТЕРОРИСТА“ НА ЗАПАДНОЈ ХЕМИСФЕРИ. ПРЕДСЕДНИК ТРАМП НАРЕДИО АКЦИЈУ - МИНИСТАРСТВО РАТА ЈЕ СПРОВОДИ
НЕБОЈША ПЕТКОВИЋ („НЕ ДАМО ЈАДАР“): ОДЛАГАЊЕ ПРОЈЕКТА „ЈАДАР“ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ЛИТИЈУМА У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ ПРЕДСТАВЉА СИГНАЛ ДА СУ НОВИ ИЗБОРИ ВРЛО БЛИЗУ
ЈАПАНСКА ПРЕМИЈЕРКА САНАЕ ТАКАИЧИ ИЗЈАВИЛА ДА СПАВА СВЕГА ДВА ДО ЧЕТИРИ САТА: РАДИТИ, РАДИТИ И САМО РАДИТИ
ВУЧИЋ ИЗ ПАРИЗА ЗА ПИНК: РАЗГОВАРАО САМ СА МАКРОНОМ О РАЗВОЈУ НУКЛЕАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СРБИЈИ. ЛАЖНЕ ПАТРИОТЕ УВЕК ПРОДАЈУ СВЕ. ЗА РАЗЛИКУ ОД МИЛОША ЈОВАНОВИЋА, МИ ГЕНЕРАЛШТАБ НЕ ПРОДАЈЕМО ВЕЋ ДАЈЕМО У ЗАКУП
РОЈТЕРС: КИНА ЈЕ У НОВЕМБРУ ЗНАЧАЈНО СМАЊИЛА КУПОВИНУ РУСКЕ НАФТЕ, ЗАМЕЊУЈУЋИ ЈЕ НАФТОМ ИЗ САУДИЈСКЕ АРАБИЈЕ
СПЦ И ВЕРНИЦИ ДАНАС ОБЕЛЕЖАВАЈУ ПРАЗНИК ПОСВЕЋЕН СВЕТИМ КОЗМИ И ДАМЈАНУ, У НАРОДУ ПОЗНАТ КАО СВЕТИ ВРАЧИ
петак, 14. новембар 2025.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Полемике > Одговор Вучићу - На месту Генералштаба мора да остане Генералштаб
Полемике

Одговор Вучићу - На месту Генералштаба мора да остане Генералштаб

PDF Штампа Ел. пошта
Милош Јовановић   
петак, 14. новембар 2025.

Тешко да ико више може да разуме аргументе и правдања које Александар Вучић износи поводом зграде Генералштаба коју његов режим жели да сруши и простор - који је одувек био намењен државној управи наше земље - уступи америчким инвеститорима како би, поред зграда Владе Републике Србије, Министарства спољних послова, Министарства финансија, правосудних органа и важних војних служби, изградили хотелски комплекс, спа центре и стамбене јединице.

Евентуалне грешке из прошлости никако не могу да представљају оправдање за прављење недопустивих грешака у садашњости

Помињање зграде такозваног Маршалата на Топчидеру, која је продата САД-у и на чијем месту се данас налази амбасада те земље, у потпуности је бесмислено јер наведена зграда није имала, чак ни издалека, ни приближно сличан симболички и архитектонски значај као зграда Генералштаба архитекте Николе Добровића која је утврђена за културно добро. Али све и да ствари стоје другачије, аргумент Александра Вучића не би био ништа смисленији јер евентуалне грешке из прошлости никако не могу да представљају оправдање за прављење недопустивих грешака у садашњости.

Шта тек рећи о аргументу према којем ће наши људи "уживати" у тој "туристичкој атракцији" која би се направила, осим да показује потпуно помрачење ума сваког ко такву бесмислицу изговори.

И заправо ту долазимо до суштине владавине Александра Вучића и његовог испразног а уједно национално поразног политичког наслеђа: од Генералштаба једне херојске војске и симбола отпора треба да се направи "туристичка атракција", а "Кафетерија", "Буда бар" и "Џејми Оливер" које тренутни председник такође помиње као достигнућа ваљда треба да представљају цивилизацијске замене за српски национални простор који се некада, и за самог Александра Вучића, простирао до Карлобага, Огулина, Карловца и Вировитице.

На месту Генералштаба мора да остане Генералштаб. Све друго би представљало још један пораз Србије

Зато је лажни патриотизам једино о чему Александар Вучић заиста зна шта говори јер је целокупно његово политичко деловање проткано лажним патриотизмом који од Србије, ако се брзо не сконча, неће оставити ни Београдски пашалук, већ само "Београд на води", са све "Буда баром" као трајним светиоником политичке визије Александра Вучића.

За сам крај, на месту Генералштаба мора да остане Генералштаб. Све друго би представљало још један пораз Србије.

Видети још: Вучић из Париза за Пинк: Разговарао сам са Макроном о развоју нуклеарне енергије у Србији. Лажне патриоте увек продају све. За разлику од Милоша Јовановића, ми Генералштаб не продајемо већ дајемо у закуп

Председник НДСС
 
Пристигли коментари (0)
Пошаљите коментар

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли мислите да ће у 2025. години бити одржани ванредни парламентарни избори?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер