БЕЛГРАД, 15 апреля 2019 — REGNUM В Берлине 29 апреля состоится встреча, на которой будут присутствовать президент и премьер-министр Сербии, Александр Вучич и Анна Брнабич,"президент и премьер-министр» самопровозглашенного Косово, Хашим Тачи и РамушХарадинай, как и президент и премьер-министр Албании Илир Мета и Эди Рама. Посол Германии в Сербии Томас Шиб заявил 11 апреля в интервью изданию Новый день, что встреча политических лидеров Западных Балкан в Берлине уже в течение длительного времени планируется по инициативе Германии и Франции. По словам дипломата, «среди прочих, приглашены и представители Словении и Хорватии, а также председатель Европейской комиссии Жан Клод Юнкер и высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини». «Встреча показывает, что Западные Балканы все еще пользуются высоким приоритетом, как в Берлине, так и в Париже. Мы хотим уделить внимание и быть активными на Западных Балканах. Конечно, одной из тем будет являться и диалог о нормализации отношений Сербии и Косово», — сказал посол Шиб. О возможных последствиях этой встречи в Берлине ИА REGNUM сообщил Стеван Гайич, доктор и научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде и профессор Московского государственного университета международных отношений (МГИМО). Сербский эксперт считает, что Берлинский саммит должен быть венцом, в котором сверхпредательство, которым является сепаратное соглашение Белграда и Приштины, будет подписано на Пасху. «Таким образом окончательно будет реализована мечта деятеля Габсбургской монархии Бенджамина Калая, который в 19 веке разделял сербский народ в оккупированной Австро-Венгрией Боснии на сербов-православных, бошняков-мусульман и хорватов-католикови планы лидера СФРЮ — маршала Иосифа Броз Тито. И Калай и Тито хотели, чтобы сербская нация была ограничена в пределах Сербии и не распространяла своё влияние на сербские края, расположенные западнее реки Дрина, где сейчас находится Республика Сербская. А Косово вошло бы в состав Албании, чего добивалась Австро-Венгрия при создании Албании, а позднее хотел Тито вместе с албанским лидером Энвером Ходжей», — полагает эксперт. «Настало время для России напрямую и без колебаний участвовать в этом кошмарном процессе, и это не только из-за чувства альтруизма к сербам, но, в первую очередь, для защиты российских собственных жизненно важных интересов. Балканский вопрос долженстатьснова актуален для России, и она не должна его игнорировать. Теперь Москва имеет дело с рецидивом титоизма. В своё время Тито клялся Москве на верность до последнего. А после подписи сепаратного соглашения с Приштиной, также как было во время резолюции Информбюро в 1948 году от Белграда Москве последует историческое «НЕТ». В том числе подразумевающее и формальное введение санкций, а также вступление Сербии в НАТО», — подчеркивает сербский эксперт. Гайич напоминает, что Югославия была практически в НАТО уже в 1952 году, когда она присоединилась к Балканскому союзу с двумя членами НАТО Турцией и Грецией."Втянув Сербию в НАТО, этот военный блок полностью обведет все Балканское пространство и от «Балтики до Адриатики», как любит выражаться хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович в отношении России будет создан санитарный кордон. По сути, России и Сербии поставлены такие же условия, как в 1914 году, и мы столкнулись с тем же врагом. Так же, как некогда носителем антиславянской и антиправославной идеологии была Габсбургская монархия, сегодня это НАТО. Не США, а именно НАТО, как отчужденный центр власти, который проглатывает по одной сербской стране и в то же время опасно приближается к России. Мучение сербов является особо болезненным, а опасность гораздо более зловещей, поскольку союзники НАТО, которыми являются сегодня сербские власти, ведут Сербию в безусловную капитуляцию и разобщение, которое не завершается исключительно благодаря сопротивлению сербского общества», — сообщает Гайич. «Берлин и Брюссель оказались полностью предвзятыми «посредниками». И Россия теперь имеет полное право сорвать международную конференцию, которую Брюссель, Париж и Берлин планируют без нее, и я бы осмелился сказать против нее. И почему бы России не предложить активно свой формат переговоров. Конечно, важно, чтобы народ Сербии, который, несмотря на ужасающее давление и угрозы физической и экономической безопасности, мужественно протестовал, и смог бы добиться свободных выборов и свободы средств массовой информации в качестве предпосылки будущих демократических выборов. Если бы не протест, в конце концов, «юридически обязывающее соглашение с Приштиной» было бы уже подписано. Честные избирательные условия ликвидируют антисербскую политику на первых демократических выборах и приведут к тому, что власти, которые хотели бы того или они или не хотели, должны будут на совершенно других основаниях определять внешнюю политику», — подчёркивает Гайич.