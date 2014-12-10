Ровно год назад, под влиянием внезапного оборота и решения украинских властей, в последнюю минуту отказаться от потписывания соглашения с ЕС и повернуться к России, многие СМИ опубликовали заглавия типа «Путин-Запад 4:0» (при этом под 4 русскими «попаданиями» в 2013 году подразумевались Украина, Сирия, Эдвард Сноуден и, в тот момент еще державшийся, «Южный поток»). Год спустя, можно сказать, что западная империя задала «жесткий удар» и практически обернула результат. Бывший американский секретный агент Сноуден, демократический «свистун» и более чем неприятный очевидец многочисленных беззаконий в «первой стране демократии», сошел с обложек мировых СМИ. В Сирии, с появлением и расширением «Исламского государства» фронты несомненно смешались, а результат все еще неизвестный. В Киеве, тем временем, совершен пуч, свергнут президент Янукович, а Украина (без Крыма) подписала соглашение с ЕС. И наконец, на прошлой неделе, президент Путин официально заявил, что Россия из-за «обструкции ЕС» отказалась от «Южного потока». Америка, значит, ответила ударом. Причем, так, как они любят больше всего – брутально, ассиметрично, через чужую спину и с малейшим ущербом в своих интересах. Год, который должен был стать подтверждением внешнеполитического триумфа (начав с гламурной олимпиады в Сочи, вплоть до прохода «Евразийского экономического союза») Путин заканчивает в лихорадочном стремлении, в какой-то мере, амортизировать политический и экономический ущерб, возникший из-за потерь в Украине, когда недооценивались возможности «Майдана» и неправильно оценивались его последствия. Можно сказать, что русская политика, после киевского экономического переворота в виду санкций и (особенно!) после резкого падения цены на нефть, нашлась на веревках. Но не на коленях – а в этом большая разница, как в боксе, так и в жизни. Потому что, как прошлогодний русский политический триумф оказался довольно обманчивым и рассеялся уже в начале 2014 года, также актуальные западные успехи (если успехом можно считать девастацию большой страны и прерывание, экономически профитабельного для всех участников, проекта) не без тени и без трещины, из которых можно узнать намеки дальнейших потрясений. Однако, после первого шока, Крымская «операция» присоединения к матице, сделана с хирургической точностью. Несмотря на колебание, за которое дорого пришлось платить, а наверное было вызвано надеждой на то, что сепаративный (мимо США) договор с Германией о приостановлении конфликта возможен, Москва все-таки не позволила падение Донецкой и Луганской «народной республики» (хотя кажется, что в этот момент, до сих пор нет до конца разработанного плана в связи с «Новороссией»). И, наконец, двойной шаг, который на днях сыграл с Эрдоганом представляет настоящий маленький шедевр Путиновой политической тактики и хороший пример тому, как ситуацию можно обратить. Реальный гандикап в виде западных санкций и колеблющихся балканских православных братьев, подлежащих давлению, в это время превращается в политику для открытия новых стратегических перспектив. Причем, тут речь не только об отличном двустороннем действии, а о серьезном нападении на единство антипутиновской коалиции, которая и так с мукой продерживается. Поэтому паника, появившаяся на следующий день, после (не)ожиданного «Турецкого марша» Путина, в берлинских дипломатических кругах, вовсе не случайна. Если договоренный проект реализуется – и если Эрдоган в последующих месяцах не станет жертвой какой-нибудь «Турецкой весны» или «Стамбульского Майдана – и у Брюсселя, и Вашингтона и Берлина могла бы появиться головная боль от этого русско-турецкого сочетания. Поэтому они возмутились и разлетелись, а многие эмиссары, без малейшего зазора или стыда, тут же отправились в Анкару, чтобы вдруг поручить Турции, которую, кстати, уже десятки лет унижают и держат в «кандидатах на кандидата», что у нее «есть серьезные европейские перспективы» и, что на нее «серьезно рассчитыват в союзе европейских народов». Значит, нет сомнений, что этим визитом в Турцию, как и предыдущим большим энергетическим соглашением с Китаем, Путин сделал отличный маневр. Но, все это - шаги во временном, политическом и экономическом цугцванге. Если рассматривать объективно, Россия сегодня в достаточно тяжелом положении. Но все-таки, его не сравнить с положениями в зиму 1812, 1941 или 1991 гг. (и с социально-экономическим крахом который последовал). И она всегда вставала из этих гибелей, которые наверное уничтожили бы почти каждого, в такой ситуации. Нет сомнений, что такие ошибки были. Начав с крупнейшей в Украине, все до тех маленьких, но в том числе характкерных, в Сербии, Черногории, Молдавии и Болгарии. На пример, я был достаточно удивлен когда весной увидел насколько русские были изумлены из-за присоединения черногорского режима к санкциям ЕС против Москвы и, проводения агрессивной кампании присоединения к НАТО. И, честно говоря, меня удивило их изумление. Иногда высокая политика бродит в лесу информации и дезинформации, тайных знаний, «разведческих данных» и скрытых интересов, тогда не замечает то, что очевидно. На пример - курс черногорской политической верхушки, много лет назад, и после обретения независимости. Некоторые русские аналитики на днях (в основном правильно) заключали, что в разговоре о «Южном потоке» Сербия, на самом деле, не была честнее и смелее Болгарии. Но, тем не менее, на данный момент всем (то есть и Москве, и Берлину и Белграду) выгодно чтобы машина сломалась на Софиии и Бойко Борисову, как «главному и ответственному» за отказ Южного потока. Но, честно говоря, у Болгарии больше оправданий, учитывая, что она все-таки член Евросоюза и НАТО. В отличие от Сербии, которая не является членом, и которая могла свое несогласие с условиями и шантажом «европейского энергетического союза» решительнее и более открыто высказать. (Хотя бы так, как Венгрия и Виктор Орбан, раз уж не смогла, по нескольким причинам, взять пример с Турок и Эрдогана). Кроме того, как это уже было сказано, русская политика по отношению к Сербии и в ней, была не всегда ясной и профильной. Вернее, слишком много было разных поручений с разных уровней – с ключевым недооцениванием «мягкой силы» и рассчитыванием на проблематичную логику «не важно, что говорят сербские власти, не важно, что они идут к ЕС, не важно, что в СМИ и в обществе проводится антироссийская кампания, важно только чтобы мы поставили эти трубы, а потом все само расставится по местам». Иными словами, слишком полагалось на карту «Южного потока», не обращая внимания на другие аспекты, в итоге и этот адут выпал у них из рук. Но, каждое зло обычно несет в себе и долю доброго. Может быть тогда, все будет выявлено. То есть, присутствие России в этой области, после такого опыта, либо станет более ясным и более решительным, либо русское влияние, в свою очередь, будет полностью подавлено в Сербии и на Балканах. Хотя оба варианта возможны, кажется, что в конечном итоге, что касается Путина и России, Сербия получит еще один, не совсем заслуженный шанс. И наоборот. И для тех и для других третьего шанса не будет.