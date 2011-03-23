То, что действующий российский премьер-министр Владимир Путин пользуется в Сербии невиданной популярностью – одна из самых строго охраняемых тайн сербской политики и я уверен, что во время его предстоящего визита будет сделано все возможное, чтобы понимание этого факта не проникло слишком глубоко в сербское и мировое общественное мнение. Оправданием для этого, вероятно, как и во время предшествовавшего визита Дмитрия Медведева станут «вопросы безопасности». Но суть будет в том, чтобы любой ценой скрыть тот факт, что в отличие от политической и медийной элиты обычные граждане Сербии с огромной симпатией относятся к русским и России, а когда вопрос стоит о Владимире Путине, эти симпатии порой принимают черты обожания. Так что, как мне кажется, и в это раз будут высказаны ультимативные требования о недопущении любого близкого контакта с белградцами и спонтанных проявлений пропутинских взглядов (не будет же в самом деле Белград для Путина менее безопасным, чем Тирана и Приштина для Билла Клинтона и Джорджа Буша?) а что-то мне говорит, что и роль министра Вука Еремича в протоколе встречи путина будет сведена к минимальной. Как показывают результаты опросов общественного мнения с которыми смог ознакомится автор, симпатии и уважение к Путину в Сербии практически всеобщие и не зависят от политических взглядов, однако эти опросы редко попадают в средства массовой информации и не предоставляются широкой общественности. За исключением сторонников Либерально-демократической партии и Лиги социал-демократов Воеводины, для которых, разумеется, идол – Обама, все остальные, причем не только сторонники «прорусских» Сербской радикальной Партии, Демократчиеской Партии Сербии и Социалистической Партии Сербии – Единой Сербии-Партии Объединенных Пенсионеров Сербии (а также и Сербской прогрессивной Партии), но и чуть в меньшем проценте сторонники проевропейских демократов и G17+ из числа зарубежных государственных деятелей наивысшие оценки убедительно ставят Путину (и Медведеву), а как самые дружественные государство и народ объявляют Россию и русских. Причины по которым Путин пользуется в Сербии столь впечатляющим рейтингом разнообразны и порой даже несколько противоречивы. Одни любят его просто потому, что он русский. Другие за то, что после слабого Бориса Ельцина он остановил гибель страны и вернул России национальную гордость. Третьи, которые может быть не особо беспокоятся собственно за русских, ценят его за то, что он решителен, физически силен и фотогеничен. Четвертые за то, что им импонирует то, как он разговаривает и как разбирается со своими олигархами. Пятые потому что надеются, что он что-нибудь сделает и для Сербии, защитит нас от западного давления, поможет по Косово, Республике Сербской и прочим вопросам. Этому авторитету и симпатиям Путину не может, как минимум сейчас, и повредить даже постоянная кампания, которая ведется как против него, так и против России вообще в «другосербской» прессе и которая порой принимает буквально облик ненависти, ни чуть ли не более вредная «путиномания» тех кто надеется на то, что рано или поздно «Владимир Владимирович» на белом танке въедет в Белград и завершит таким образом то, что по стечению обстоятельств не смог Сталин. Но тогда как они несколько комичны и маргинальны, «путинофобы» очень влиятельны и все более задают тон актуальной политике. В каждом обществе есть «антигосударственные элементы», но в Сербии именно эти безответственные элементы смогли занять руководящие позиции в государстве или как минимум в значительной степени направляют ее политику. Это особенно тяжело понять, если учитывать описанное отношение широких слоев общества, которое, несмотря на все партийно-политические безумства и медийную лоботомию по прежнему в большинстве патриотично, антиатлантично и русофильно. Необходимо понимать, что Владимир Путин это никакой не «Микайло» из пророчества Тарабича и 23 марта он приезжает сюда не для того, чтобы «спасти Сербию», это лидер великой державы, который приезжает, чтобы защитить и обезопасить российские энергетические и политические интересы в региона. В но в данный момент, как и откровенно говоря, в большинстве моментов в течение истории эти интересы России и Путина в основном совпадают и с нашими государственными и национальными интересами и потому для них – ради нас самих, а не ради России и Путина- нужно найти максимальное понимание. Как, к примеру, в конкретном случае, когда требования Брюсселя по поводу сербских «двойных акцизов» на нефтепродукты не соответствуют ни интересам государства, ни интересам НИС, ни большинства граждан, желающих покупать топливо хоть чуточку дешевле. Абсурдна ситуация в которой вообще ставится дилемма – сделать ли что-то, что выгодно и государству и большинству потребителей и компании которая в значительной степени сербская, но, по стечению обстоятельств, выгодно и российской стороне или поступить наоборот, то есть так, как того хочет Брюссель, ссылаясь на некое толкование переходного соглашения между Сербией и ЕС. Представьте только себе, какой гвалт бы поднялся, если было бы наоборот, то есть сегодня Россия потребовала бы от Сербии нечто, что привело бы к уменьшению поступлений в бюджет, заставило бы граждан дороже платить за бензин и еще при этом ущемит интересы какой-нибудь совместной сербско-американской компании!? И потому говорю и повторяю. То тех пор, пока мы так относимся, причем не к России, а к самим себе, своему государству и своим национальным интересам, не будет нам спасения и никакие выборы, «реконструкция» (правительства), ни даже три Путина (и «Микайла») нам не помогут. Перевод – Српска.Ру