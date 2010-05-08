(Фонд стратегической культуры, 6.5.2010) 6 мая православный мир отмечает день святого Георгия Победоносца, образ которого мы видим на гербе Москвы. В 1945 г. этот день стал одним из последних дней в страшной 4-летней войне с фашистской Германией. Пасха 1945 г. пришлась на 6 мая, праздник великомученика Георгия. Главным полководцем Великой русской Победы стал соименник святого — маршал Жуков. *** О маршале до сих пор спорят. Одни считают его выдающимся военачальником всех времен. Американский военный историк Мартин Кайден писал: «Жуков был полководцем полководцев в ведении войны массовыми армиями двадцатого столетия. Он нанес немцам больше потерь, чем любой другой военачальник. Он был чудо-маршалом. Перед нами военный гений». Другие утверждают, что военные операции Жукова сопровождались неоправданно высокими потерями, отмечают тяжёлый характер маршала. Оставим критические суждения о военных и человеческих деяниях выдающегося полководца суду истории. Нас интересует другое. В декабре 2011 г. исполнится 115 лет со дня его рождения, и в канун 65-летия Великой Победы, в день памяти святого Георгия, думаешь о духовной стороне жизни прославленного маршала, какой она предстаёт в книге воспоминаний дочери героя М. Г. Жуковой «Маршал Жуков. Сокровенная жизнь души». Георгий Константинович Жуков родился 19 ноября по старому стилю (2 декабря по новому) 1896 г. в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда Угодско-Заводской волости Калужской губернии в семье крестьян Константина Артемьевича и Устиньи Артемьевны Жуковых. Устинья Артемьевна, в девичестве Пилихина, была родом из крестьян деревни Черная Грязь, что недалеко от Стрелковки. Как и многие местные женщины, она занималась извозом, была физически сильным человеком, перетаскивала пятипудовые мешки, унаследовав силу от своего отца, который, как вспоминали очевидцы, мог поднять лошадь. Константин Артемьевич был подкидышем, его взяла в младенчестве из воспитательного дома, который находился в Москве (сейчас там располагается Академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого), вдова Аннушка Жукова. От нее и пошла фамилия. Ни отец Георгия Константиновича, ни он сам так ничего и не узнали о своей родословной. В 1892 году Константин Артемьевич обвенчался с Устиньей, венчал их священник Василий Всесвятский. Он же и крестил младенца Георгия на следующий день после появления на свет. Нарекли младенца в честь святого великомученика Георгия Победоносца, римского полководца, принявшего мучения и смерть за исповедание веры Христовой. *** В Костроме живет ветеран войны Василий Иванович Сорокин, который так вспоминает встречу кандидата в депутаты Верховного Совета СССР Маршала Советского Союза Г. К. Жукова со своими избирателями, воинами одной артиллерийской части в Германии в январе 1946 года: «Я… хорошо вижу безмолвный, полный внимания строй. Солдаты ловили каждое слово полководца, смотрели на него до жадности влюбленными глазами. И не успели объявить об окончании встречи, как Георгия Константиновича тут же «взяли в окружение, в плен». Защелкали фотоаппараты, каждому хотелось быть поближе к маршалу, попасть в объектив и запечатлеть себя на память. Некоторые при фотографировании даже обнимали его, а он стоял невысокий, коренастый, в маршальской полевой форме, смеясь, шутил, острил и просил: «Выпустите меня, пожалуйста!» На это уже не строй, а толпа отвечала возгласами “ура!” и бурей аплодисментов. Все попытки офицеров построить и увести солдат успеха не имели. Все были приятно возбуждены, взволнованны и простительно недисциплинированны. Такой неподдельной, искренней любви и преданности больше мне видеть не пришлось. Я тогда со всей ясностью ощутил, что значит Жуков для народа». Сегодня ведутся споры о верующей душе Жукова. Сам он на эту тему ни с кем не говорил. Но Казанскую икону Божией Матери, по свидетельству архимандрита Иоанна (Крестьянкина), с собой по фронтам возил. По рождению своему и воспитанию маршал был православным человеком, как православны были его солдаты. Душа человека — великая тайна, к которой окружающие могут только лишь прикоснуться. Духовная жизнь сокрыта от глаз людских. Тем более жизнь людей, совершивших великие деяния. В Киеве есть чудотворная Гербовецкая икона Божией Матери, которую маршал Жуков отбил у фашистов. Один человек рассказывал, что в начале войны Жуков прислал в их деревню под Нарофоминском машину со священником, чтобы окрестить всех детей... Священник из села Омелец Брестской области в письме к Жукову, поздравляя его с Победой, пожаловался о том, что все колокола с церкви были увезены оккупантами. Вскоре от маршала пришла посылка весом в тонну — три колокола! Колокола висят там и по сей день. А прихожане хранят письмо маршала… В народе живут такие истории – и это не случайно… В страшные дни битвы под Москвой многие вырезали портрет Жукова из газет и вешали в переднем углу со словами: «Жуков нас спасет, на него вся надежда...» И эта надежда многих и многих людей оправдалась. В одной из своих проповедей архимандрит Кирилл говорит: «Надо отдать должное руководству страны, которое воздвигло такого гениального полководца, как Жуков. В прежние времена Господь воздвигал для России Суворова, Кутузова. В наше время Георгий Жуков — это была милость Божия. Мы обязаны ему спасением». Во время битвы под Москвой маршал не спал одиннадцать суток подряд. Человеческому организму, даже очень крепкому, такое не под силу... Гвардии капитан Н. Р. Нелипа, поздравляя Жукова с шестидесятилетним юбилеем и награждением четвертой медалью Героя Советского Союза, писал: «Я, офицер запаса, гвардии капитан медслужбы, в суровые дни битвы под Москвой работал в одном мехкорпусе, и мне случалось наблюдать Вашу самоотверженную, бессонную по ночам работу. Тогда я удивлялся, насколько организм человека мог выносить такое нечеловеческое напряжение, и все же Вы всегда были свежи и бодры». …Сейчас на тот факт, что Пасха 1945 г. пришлась на 6 мая, праздник великомученика Георгия, обращают внимание часто, но вот письмо, которое пришло в 50-е годы: «Дорогой Георгий Константинович! Поздравляю Вас с избранием в депутаты Верховного Совета нашей Родины — самой России! Как мы все рады, что наш любимый маршал, защитник русского народа, теперь в Правительстве. Когда бы были колокола в церквях России, мы красным звоном поздравили бы Вас. Когда Берлин взяли, недаром Георгия Победоносца день на Пасху был. День Вашего Ангела! Старинный русский праздник. Как бы хотелось Ваши именины устроить на этот день. Георгий Победоносец дракона уничтожил, и Вы, Георгий, уничтожайте драконов нашей жизни... За вас мы молим Бога каждый день — да даст Он Вам здоровья, мудрость, силу на радость жизни нашей, победу над врагами... Ваша избирательница, одна из миллионов русских женщин». Архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник Сретенского монастыря в Москве, как-то сказал: «Георгий Константинович Жуков поистине великий человек, без которого судьба нашей страны и судьба каждого из нас была бы другой. Его можно назвать последним истинным русским генералом. Потом были люди в военной форме, были, конечно, и генералы, но это — последний, который делал то, чего ждали от него Бог, народ и его совесть. Именно в этот день я хочу пожелать, чтобы в России появился еще один такой человек, хотя бы один. Насколько нам нужен такой человек сейчас! Верую и надеюсь, что по молитвам Церкви и бесчисленного множества молитвенников за его душу Господь упокоит душу воина Георгия в Небесном Царствии. И он сам будет молиться за нас и за наше Отечество, как могут это делать люди, сподобившиеся быть при жизни сотрудниками Божиими, а именно таким был и человек, которого мы сегодня поминаем. Вечная ему память!» Станислав Минаков (Украина) http://fondsk.ru/article.php?id=3003