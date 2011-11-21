Его Святейшеству Кириллу, патриарху Московскому и всея Руси Президенту Российской Федерации, уважаемому Дмитрию Анатольевичу Медведеву Председателю правительства Российской Федерации, нашему защитнику, Владимиру Владимировичу Путину Российской Думе, уважаемому председателю и депутатам Его превосходительству Посланнику Российской Федерации Александру Васильевичу Конузину Русскому народу и братьям ПРОШЕНИЕ СЕРБОВ Ваше Святейшество, ваши благородия и братья, сегодня вы опять единственные защитники распятого сербского народа, примите во имя и славу Господню нашу благодарность, любовь и прошение защитить нас от развала и полной погибели. В третий раз за неполные сто лет грязные армии Запада пытаются отнять нашу землю и вычеркнуть сербов из списка живых народов. В обеих мировых войнах мы разделили погром и грабежи, нацистские меры по истреблению русских и сербов. Сейчас у нас оккупировали Косово и Метохию, Косово Поле, которое для сербов то же самое, что и Куликово Поле для русских, выбор Святого Сергия Радонежского, когда война благословеннее мира, и выбор Святого князя Лазаря за Царствие Небесное – наши основы духовности и общей памяти, без которых мы, как народ, не сможем выжить, и из-за которых нас не оставляют в покое. Под защитой их войск шиптары нас убивают, похищают и у похищенных сербов в Христовых муках вырезают органы для бойни человеческого мяса, рынков Запада, невиданных даже среди каннибалов. На глазах подобной «христианской» Европы и Америки, под надзором их войск, шиптары сожгли наши церкви и древние монастыри, Святые Архангелы и Богородицу Левишку в Призрене, Девич святого Ионакия возле Србицы, являющиеся одними из величайших памятников духовности и культуры Востока. Все, что спаслось от рук разрушителей домов Господних, Запад сейчас записывает как некое историческое богатство Косово, наркодержавы, сатанинского ублюдка их сатанинских войск. Грачаница, Высокие Дечаны, Печская Патриархия и все святыни разделят, таким образом, судьбу сербских православных храмов, переданных государству Албания, когда 99 лет назад на юге Сербии, только что освобожденном от турецкого рабства, ее силой создали Италия и Австрия. Мы знаем, что Албания никогда ранее не существовала как государство, даже как оформленный энтитет народа. Целые эпосы воспевали сербский Скадар на Бояне, а сейчас там нет ни сербов, ни сербских церквей. Мы никого не оскорбляем, но шиптары – единственный народ в мире, который за время своего существования не оставил на земле ни единого культурного следа. Даже их письменность, латиницу, написал австрийский посол, добавивший крючки и закорючки, чтобы как-то артикулировать неизвестный говор малой группы людей с левого берега Шкумбы. Сейчас им дают дарственную на наше богатство и святыни в Косово и Метохии, чтобы опробованными методами уничтожить их, прокладывая путь своему прозелитизму и нашей погибели. Таким образом, они насилием создают еще одну Албанию, вновь на сербской земле. Под циничным названием «Милосердный ангел» сбросили тонны бомб, пламя и обедненный уран на спящих жителей Белграда, сербские села и города. А под видом «обеспокоенности» за права человека сербов лишают права на жизнь и существование. Запад сегодня двулично отрекается от Христа и христианства! Отвергает основы византийской культуры во имя своей цивилизации грабежей и преступлений. Навязывает нам свою духовную пустоту и извращенность Содома и Гоморры. Через двадцать две тысячи неправительственных организаций, свои штабы специальной войны, созданные в наших недрах, день и ночь устраивают травлю сербского народа, нашей многострадальной церкви и священства, монашества и иереев, угрожая им прокурорами и судами, в чем мы ясно узнаем инквизицию. Сербские осужденные, среди которых все политическое, военное и полицейское руководство трех сербских держав, на сегодняшний день приговорены к десяти векам тюрьмы. Восемнадцать сербских голов, замученных до суда, красуются на кольях вокруг Шевенингена. Без учета «анклавов», лагерей сербов, окруженных колючей проволокой в Косово и Метохии, Шевенинген – единственный обновленный гитлеровский лагерь в Европе… Они живому Богу Господу плюнули в лицо. Полицейская агентура Запада, как когда-то Гестапо, сейчас располагается в Белграде, столице-герое, столице-страдальце, надзирая за порабощенным народом, планируя ограбление России. Сербы для них хранители врат Восточного Царства и именно этих сербов, этих верных русским сербов однажды окончательно уничтожат. Силой и Иудиными серебрениками создали у нас вассальную власть, еще более послушную, чем во времена гитлеровской оккупации. Недавний ультиматум Ангелы Меркель в сотню раз хуже гитлеровского ультиматума Тройственного пакта. Тому преступнику на ультиматум мы ответили восстанием, так же, как и Францу Иосифу, а новому фюреру в юбке вассалы сегодня расстилают красный ковер, встречают музыкой и тем немногим, что у нас осталось от армии. Эти вассальные клеветники еще и придумывают некие коллективные преступления и поставили печать преступления на еще не родившихся сербов до третьего колена. Когда на нас, безоружных, на баррикадах, в последней стадии изгнания и отступления нападают их закамуфлированные солдаты, вооруженные до зубов, стреляющие в нас боевыми патронами, вассальные власти в прессе говорят о нас как о некоем простом слагаемом некой державы где-то на далеком континенте. Ваше Святейшество, ваши благородия, братья наши, неужели смерть нами не насытилась?! Неужели мы давно уже не сыты всеми их преступлениями, ложью и обманами?! Пусть мы умрем, если так нужно. Только душу у нас не отнимут, так как мы не целуем саблю тирана. Так как у нас больше нет государства, которое бы нас защитило, наученные опытом наших предков и наших архипастырей, во времена искушений и погибели, мы, во имя Господа, Богородицы, святого Иоанна и всех святых встаем под покров и защиту матери – России! Молимся Святому Савве, Святому Сергию Радонежскому, Святому князю Лазарю и Святому Александру Невскому, который силой молитвы, идя босыми ногами через угли, остановил страшную силу германских меченосцев, от которых дрожала земля. Пусть и эта сатанинская сила пропадет, как и та, под лед Чудского озера. Прилагаем подписи с прошением о двойном, российском гражданстве, с единственной просьбой, чтобы нас в дальнейшем, как подданных матери – России, только вы представляли перед миром, навеки и истинно. Пусть Господь наградит вашу милость и труды за наше существование! Никогда еще нам не были ближе и понятнее слава наших праотцов: «Бог на Небе, Россия на земле! Аминь, Боже.» Грачаница, День святого Димитрия 2011 Комитет сербов: «Косовски заветници» Радомир Райко Джурджевич «Стара Србија» Нинослав Райевич, адвокат Председатель комитета: Златибор Джорджевич Члены : Академик доктор Йован Деретич Академик доктор Йован Гламочанин Павле Джелетович Иванов Аноние Чурич, писатель Боривойе Маркович Милан Милинкович, журналист и публицист Наташа Йованович, журналист