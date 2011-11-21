ХРОНИКА:
ДОНАЛД ТРАМП ПОЗВАО МИЛОРАДА ДОДИКА НА ПРЕДСЕДНИЧКУ ИНАУГУРАЦИЈУ У ВАШИНГТОНУ
ДЕО ПОСЛАНИКА "СРПСКЕ ЛИСТЕ" СЕ ВРАТИО У "СКУПШТИНУ КОСОВА": ДОСАДАШЊИ БОJКОТ НИJЕ ПРОМЕНИО НИШТА
ОЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ О ГЛАСАЊУ СРБИЈЕ ПРОТИВ РЕЗОЛУЦИЈЕ О КРИМУ У УН: ПУЦАЛИ СТЕ СЕБИ У НОГЕ, ТА ОДЛУКА ВАМ СЕ МОЖЕ ВРАТИТИ КАО БУМЕРАНГ
ВЛАДИМИР ПУТИН: РУСИЈА ЈАЧА ОД СВАКОГ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ АГРЕСОРА, АЛИ НЕ СМЕМО ДА СЕ ОПУСТИМО; ШОЈГУ: ТОКОМ ОПЕРАЦИЈЕ У СИРИЈИ ЛИКВИДИРАНО 35.000 ТЕРОРИСТА
ЏОНАТАН МУР: НЕ ДОЛАЗИ У ОБЗИР УСПОСТАВЉАЊЕ ТРЕЋЕГ ЕНТИТЕТА У БИХ
ВАЛЕНТИН ИНЦКО: ИМАМ ОВЛАШЋЕЊА ДА СМЕНИМ ДОДИКА, АЛИ СУ "ТА ВРЕМЕНА ПРОШЛА"
СКУПШТИНА СРБИJЕ: УСВОЈЕН ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ АЕРОДРОМИМА, ОМОГУЋЕНО ДАВАЊЕ АЕРОДРОМА У КОНЦЕСИJУ
ФРАНЦУСКА И БРИТАНИЈА: ЗАБРАНИТИ ПРОДАJУ ХЕЛИКОПТЕРА СИРИJИ И УВЕСТИ САНКЦИJЕ ЗБОГ УПОТРЕБЕ ХЕМИЈСКОГ ОРУЖЈА
ЏЕВАД ГАЛИЈАШЕВИЋ: ИМЕ "БОБАН" КОРИСТЕ ПОЗНАТИ ТЕРОРИСТИ ИЗ РАШКЕ ОБЛАСТИ
ФЕТУЛАХ ГУЛЕН: НЕ СТОЈИМ ИЗА УБИСТВА РУСКОГ АМБАСАДОРА, ТО СУ ЛАЖНЕ ОПТУЖБЕ ТУРСКИХ ВЛАСТИ
СИНИША МАЛИ: НЕМАМ ШТА ДА ДОДАМ О СЛУЧАЈУ САВАМАЛА, САВСКА ПРОМЕНАДА "СИМБОЛ ОПОРАВКА БЕОГРАДА"
МЛАДЕН ИВАНИЋ: ПОДРЖАВАМ ИЗБАЦИВАЊЕ СТРАНАЦА ИЗ ИНСТИТУЦИЈА БИХ
четвртак, 22. децембар 2016.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > НСПМ по-русски > Полный текст прошения косовских сербов о получении российского гражданства
НСПМ по-русски

Полный текст прошения косовских сербов о получении российского гражданства

PDF Штампа Ел. пошта
Комитет сербов   
понедељак, 21. новембар 2011.

Его Святейшеству Кириллу, патриарху Московскому и всея Руси

Президенту Российской Федерации, уважаемому Дмитрию Анатольевичу Медведеву

Председателю правительства Российской Федерации, нашему защитнику, Владимиру Владимировичу Путину

Российской Думе, уважаемому председателю и депутатам

Его превосходительству Посланнику Российской Федерации Александру Васильевичу Конузину

Русскому народу и братьям

ПРОШЕНИЕ СЕРБОВ

Ваше Святейшество, ваши благородия и братья, сегодня вы опять единственные защитники распятого сербского народа, примите во имя и славу Господню нашу благодарность, любовь и прошение защитить нас от развала и полной погибели.

В третий раз за неполные сто лет грязные армии Запада пытаются отнять нашу землю и вычеркнуть сербов из списка живых народов. В обеих мировых войнах мы разделили погром и грабежи, нацистские меры по истреблению русских и сербов.

Сейчас у нас оккупировали Косово и Метохию, Косово Поле, которое для сербов то же самое, что и Куликово Поле для русских, выбор Святого Сергия Радонежского, когда война благословеннее мира, и выбор Святого князя Лазаря за Царствие Небесное – наши основы духовности и общей памяти, без которых мы, как народ, не сможем выжить, и из-за которых нас не оставляют в покое. Под защитой их войск шиптары нас убивают, похищают и у похищенных сербов в Христовых муках вырезают органы для бойни человеческого мяса, рынков Запада, невиданных даже среди каннибалов. На глазах подобной «христианской» Европы и Америки, под надзором их войск, шиптары сожгли наши церкви и древние монастыри, Святые Архангелы и Богородицу Левишку в Призрене, Девич святого Ионакия возле Србицы, являющиеся одними из величайших памятников духовности и культуры Востока. Все, что спаслось от рук разрушителей домов Господних, Запад сейчас записывает как некое историческое богатство Косово, наркодержавы, сатанинского ублюдка их сатанинских войск. Грачаница, Высокие Дечаны, Печская Патриархия и все святыни разделят, таким образом, судьбу сербских православных храмов, переданных государству Албания, когда 99 лет назад на юге Сербии, только что освобожденном от турецкого рабства, ее силой создали Италия и Австрия. Мы знаем, что Албания никогда ранее не существовала как государство, даже как оформленный энтитет народа. Целые эпосы воспевали сербский Скадар на Бояне, а сейчас там нет ни сербов, ни сербских церквей. Мы никого не оскорбляем, но шиптары – единственный народ в мире, который за время своего существования не оставил на земле ни единого культурного следа. Даже их письменность, латиницу, написал австрийский посол, добавивший крючки и закорючки, чтобы как-то артикулировать неизвестный говор малой группы людей с левого берега Шкумбы.

Сейчас им дают дарственную на наше богатство и святыни в Косово и Метохии, чтобы опробованными методами уничтожить их, прокладывая путь своему прозелитизму и нашей погибели.

Таким образом, они насилием создают еще одну Албанию, вновь на сербской земле.

Под циничным названием «Милосердный ангел» сбросили тонны бомб, пламя и обедненный уран на спящих жителей Белграда, сербские села и города. А под видом «обеспокоенности» за права человека сербов лишают права на жизнь и существование. Запад сегодня двулично отрекается от Христа и христианства! Отвергает основы византийской культуры во имя своей цивилизации грабежей и преступлений. Навязывает нам свою духовную пустоту и извращенность Содома и Гоморры. Через двадцать две тысячи неправительственных организаций, свои штабы специальной войны, созданные в наших недрах, день и ночь устраивают травлю сербского народа, нашей многострадальной церкви и священства, монашества и иереев, угрожая им прокурорами и судами, в чем мы ясно узнаем инквизицию.

Сербские осужденные, среди которых все политическое, военное и полицейское руководство трех сербских держав, на сегодняшний день приговорены к десяти векам тюрьмы. Восемнадцать сербских голов, замученных до суда, красуются на кольях вокруг Шевенингена. Без учета «анклавов», лагерей сербов, окруженных колючей проволокой в Косово и Метохии, Шевенинген – единственный обновленный гитлеровский лагерь в Европе… Они живому Богу Господу плюнули в лицо.

Полицейская агентура Запада, как когда-то Гестапо, сейчас располагается в Белграде, столице-герое, столице-страдальце, надзирая за порабощенным народом, планируя ограбление России. Сербы для них хранители врат Восточного Царства и именно этих сербов, этих верных русским сербов однажды окончательно уничтожат.

Силой и Иудиными серебрениками создали у нас вассальную власть, еще более послушную, чем во времена гитлеровской оккупации. Недавний ультиматум Ангелы Меркель в сотню раз хуже гитлеровского ультиматума Тройственного пакта. Тому преступнику на ультиматум мы ответили восстанием, так же, как и Францу Иосифу, а новому фюреру в юбке вассалы сегодня расстилают красный ковер, встречают музыкой и тем немногим, что у нас осталось от армии. Эти вассальные клеветники еще и придумывают некие коллективные преступления и поставили печать преступления на еще не родившихся сербов до третьего колена. Когда на нас, безоружных, на баррикадах, в последней стадии изгнания и отступления нападают их закамуфлированные солдаты, вооруженные до зубов, стреляющие в нас боевыми патронами, вассальные власти в прессе говорят о нас как о некоем простом слагаемом некой державы где-то на далеком континенте.

Ваше Святейшество, ваши благородия, братья наши, неужели смерть нами не насытилась?! Неужели мы давно уже не сыты всеми их преступлениями, ложью и обманами?! Пусть мы умрем, если так нужно. Только душу у нас не отнимут, так как мы не целуем саблю тирана.

Так как у нас больше нет государства, которое бы нас защитило, наученные опытом наших предков и наших архипастырей, во времена искушений и погибели, мы, во имя Господа, Богородицы, святого Иоанна и всех святых встаем под покров и защиту матери – России! Молимся Святому Савве, Святому Сергию Радонежскому, Святому князю Лазарю и Святому Александру Невскому, который силой молитвы, идя босыми ногами через угли, остановил страшную силу германских меченосцев, от которых дрожала земля. Пусть и эта сатанинская сила пропадет, как и та, под лед Чудского озера.

Прилагаем подписи с прошением о двойном, российском гражданстве, с единственной просьбой, чтобы нас в дальнейшем, как подданных матери – России, только вы представляли перед миром, навеки и истинно. Пусть Господь наградит вашу милость и труды за наше существование!

Никогда еще нам не были ближе и понятнее слава наших праотцов:

«Бог на Небе, Россия на земле! Аминь, Боже.»

Грачаница, День святого Димитрия 2011

Комитет сербов:

«Косовски заветници»

Радомир Райко Джурджевич

«Стара Србија»

Нинослав Райевич, адвокат

Председатель комитета:

Златибор Джорджевич

Члены :

Академик доктор Йован Деретич

Академик доктор Йован Гламочанин

Павле Джелетович Иванов

Аноние Чурич, писатель

Боривойе Маркович

Милан Милинкович, журналист и публицист

Наташа Йованович, журналист
 

Остали чланци у рубрици

Од истог аутора

Банер

Анкета

Да ли мислите да ће Доналд Трамп поправити односе са Русијом?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер