(ИноСМИ, 31.8.2010) После падения подниматься очень трудно. И даже когда упавшему кажется, что он уже встал, может оказаться, что он всего лишь "выпрямился" стоя на коленях. Эта мысль постоянно крутится у меня в голове после визита в Белград немецкого министра иностранных дел Гидо Вестервелле и перед приездом его британского коллеги Уильяма Хейга. В особенности, когда в эти дни я листаю газеты с заголовками в которых почти все, и позиция, и оппозиция, и левые и правые, и большие и малые, и всевозможные эксперты и аналитики сходятся во мнении, что этот сербский проект резолюции Генеральной Ассамблеи "плохой", "поспешный" и "сварливый", и прогнозируют "интенсивные консультации" с США и ЕС, и "компромисс" по этому вопросу. А компромисса здесь быть не может. Лишь только настаивание на минимальной принципиальности и чувстве собственного достоинства – или же капитуляция под различными предлогами и оправданиями. В проекте сербской резолюции, а также в его критике, есть внешнеполитический и внутренний аспект. И то, и другое очень важно. Великие и могучие не любят проигрывать, даже в относительно неважных для них матчах. Западные страны и Соединенные Штаты предпочли бы, что эта резолюция не появилась на голосовании в Генеральной Ассамблее, и ради этого готовы почти на все. Они любят "чистые" ситуации и асимметричные соотношения сил (например, 100:1), и им никак не подходит вариант, чтобы с относительно равными шансами, они со своими союзниками и «сателлитами», состязались с Сербией и остатком "свободного человечества". Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют такой силы как резолюции Совета Безопасности, но все равно немного неудобно, когда вас какие-то "индейцы", которых вы уже зачислили к "умиротворенным" переголосуют и пред лицом мировой общественности появится поляризация, где вы в конфронтации с большой частью государств-членов ООН. Тем более, что в тот же день будет аналогичное голосование по проекту резолюции Азербайджана, где Россия и Соединенные Штаты вновь окажутся на противоположных сторонах, но где, из-за поддержки исламского блока, Азербайджану почти гарантирована победа. Таким образом, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие европейцы стоят перед сложным выбором. Вполне возможно, что в один и тот же день они будут вынуждены голосовать и за и против резолюции, которая осуждает сепаратизм и изменение границ суверенного государства в одностороннем порядке. Но если бы сербского проекта резолюции не было, или если бы он был настолько изменен и размыт, что голосовать за него могли бы и те, кто признал независимость Косово, триумф был бы полным, "международно правовая" фаза битвы за независимость Косово окончена победой, а Сербия настолько унижена и скомпрометирована в международных дипломатических кругах, что любая ее будущая инициатива или внешнеполитический ход выглядели бы комично и жалко. В противном случае запросто могло бы быть 1:1, и это в придачу к явной и очевидной демонстрации их беспринципности. И даже если будет 2:0, то есть, если скоординированными действиями западных и исламских стран пройдет азербайджанская (Нагорный Карабах), а провалится сербская антисепаратистская резолюция, это будет просто еще одно проявление беспринципности и наглой силы, и будет иметь резонанс в ООН в мировой общественности. И зачем тогда позориться и заниматься сомнительным лоббированием в кулуарах Генеральной Ассамблеи, если немного легче надавить немного на сербов, чтобы они сами сделали то, что нужно для их поражения. В конце концов, это для них не впервой. Что касается внутреннеполитического аспекта, и здесь все ясно, только чуть менее очевидно. Конечно, все, что хоть каким-либо образом связано с любой западной структурой, а такого немало имеется и в "патриотической" и "европейской" части политического спектра, также делало и сделает все возможное, чтобы Сербия от своего проекта резолюции отказалась. Скажут, что во-первых: такой проект резолюции "отдаляет нас от Европы", а во-вторых: в случае вероятного проигрыша бесповоротно лишает нас Косово. С другой стороны, "национальной" части политической арены также идеально подходит такое развитие событий. Раскрывается сдача Косово Тадичем и Еремичем и, что самое главное, предотвращается невыгодное вторжение последнего в патриотическое избирательное поле. Они запоют, что предложенная резолюция слишком гибкая и «капитулянтская», что власти намеренно хотят снова проиграть для того, чтобы получить алиби для "признания реальности" и полного отказа от борьбы за Косово. И все бы это было нормально, если бы они, сознательно или бессознательно, такой позицией - что также не первый раз - дополнительно не лили воду на мельницу тех самых сил, против которых и борются. Цель очевидна, и, случайно или нет, в полном соответствии с интересами иностранного фактора - отрезать нынешней власти любую, даже самую минимальную возможность вести более или менее самостоятельную внешнюю политику; забвение истории о "равноправных внешнеполитических столпах", которая в последние год-два прилично раздражала западные посольства и прозападную часть сербской общественности; толкнуть Тадича в объятия Йовановича, Еремича вынудить уйти в отставку или оставить висеть в воздухе политического пространства, а более «национальную» половину избирателей оставить уже "прирученным", или непригодным "правым" партиям. И всем здорово. И тогда дружно все на "демократические выборы" – и пускай "победит лучший".