Не знаю, замечаете ли вы, что, если не считать слабый, искусственно поддерживемый, огонек вокруг власти в Воеводине, сербская политическая жизнь практически замерла? Даже, если это не так, даже если революция прогрессистов не искоренила политическую жизнь, политические партии, плюрализм и каждую серьезную публичную дебату, трудно заниматься местным политическим цирком, когда находишься в относительной близости от происходящих событий, предсказывающих начало третьей мировой войны. (Или что-то подобное). И в то время, когда везде вокруг нас трещат события, сербская общественность и сербское общество будто блаженно спят в своем постконфликтном одинаковом мышлении («Сербия завершила свои войны») и «постисторической» летаргии. Долгожданная («Успенская») берлинская встреча балканских лидеров с Ангелой Меркел прошла с особой помпой, но без ощутимых результатов. Если только результаты не представляют списки желаний, проектов и просьб, которые гости показли немецкому канцлеру. Кроме того, осталось довольно непонятно почему они вообще и встречались – если только целью не является сам приезд, в качестве демонстрации нового немецкого политического самосознания и возросшего влияния. Кажется, что и Германия хочет иметь свою маленькую империю, то есть, свой маленький «балканский комонвелт», на котором она ведет и чувствует себя (сверх)силой, и вожди которой приезжают в Берлин на поклонение. Украинский кризис казался удобной возможностью, чтобы Германия (как с ЕС, так и без него) дополнительно показала свою силу и геополитическую независимость в треугольнике Вашингтон-Берлин-Москва (опираясь на «особые отношения» с Россией, а немного выступая и вместе с Вашингтоном, играя роль, как «хорошего», так и «плохого» полицейского в отношении к Москве). Но любая дальнейшая эскалация кризиса на востоке, новая смерть и каждый день продления конфликта, делают такие позиции неудержимыми, и видим, как шаг за шагом – а с момента сбивания малазийского пассажирского самолета все интенсивнее – Германия постепенно сливается в общую стратегию и «евро-атлантический» фронт к Москве. (Это конечно не свидетельствует о том, что она не стремится к более активной роли, но тем временем, на Балканском фронте немного лечит свои политические комплексы и готовится к возможному выступлению на главной сцене). С другой стороны, у России на данный момент гораздо больше проблем и забот, чем времени, чтобы подавливать немецкие амбиции на Балканах и, честно говоря, наверное, пожертвовала бы намного больше, чем, довольно ненадежных и неблагодарных православных братьев, только если бы могла выдернуть Германию из англо-американского объятия. Но, как я уже сказал, мне это не кажется слишком реальным. По крайней мере на некоторое время. Маловероятно, что Вашингтон, или же те, которые доминантно принимают решения о мировых вопросах, мирно сидят и смотрят, как Германия выкручивается и, как она вместе с благословением Путина или без него, на Балканах удовлетворяет свои имперские аппетиты. Но, кажется, что и в Москве быстро понимают, что ничего не выйдет из этой «большой сделки» с Германией, что это последовательно втянет в новые проблемы и местных комбинаторов, которые Сербию, и лично себя, уже видели в роли главных дружек и приемных детей в предстоящем геополитическом браке Меркеловой и Путина. Но, даже если бы благодаря какому-то чуду этот брак осуществился, трудно поверить, что Вучичева Сербия будет в роли «ласкового» ягненка, который «двух маток сосет». Вучич сам не ласковый, а они не овцы. Наоборот, намного реальнее, что мы будем более или менее заслуженно отвергнуты и презримы с обеих, вернее со всех трех сторон. Потому что, если такая страна, как Германия, не может или, по крайней мере, с трудом успевает, позиционировать себя в качестве примирительного фактора и «моста» между Востоком и Западом, представьте только каковы тогда шансы у этой или иной Сербии на то, чтобы сыграть такую роль. Хотя, конечно, никому не запрещено мечтать и таким образом в собственных СМИ представлять свою внешнеполитическую позицию. Это, на пример, то же самое, как пинг—понг шарик или бомж, который идет от стола к столу и воображает будто он «интегративный фактор» и «медиатор» в социальном общении. Я переборщил? Может быть. Но по крайней мере, гораздо меньше, чем те журналистские и аналитические мученики, которые неловкое (несчастное) блуждание Вучича между Путином и Меркеловой (виа Кирби) пытались представить «посредничеством» («Вучич примиряет Вашингтон и Москву»), а Сербию представляли фактором, который почти может предотвратить возникновение третьей мировой войны. Политические наследники тех, кто с деревянным колом мчится развалить могилу Тито, теперь с фарсом и с юмором подражают титоистической внешней политике. Неофициально подмигивают русским, официально провозглашают нейтралитет, а фактически находятся на стороне тех, кто Россию нападает и на самом деле пытаются ее изолировать. Поэтому, более чем грустной и лицемерной кажется режимная мантра, как мы «остаемся на европейском пути», но «не хотим вводить санкции против России». А, с другой стороны, мы будем уважать брюссельский «эд-мемоар», в котором к России относятся, как к агрессору и обвиняют ее в «незаконной анексии Крыма», а также нарочную дестабилизацию соседнего суверенного государства». Та Россия, которая, кстати, наш надежный друг и с которой это правительство, как Вучич и Дачич любят хвастаться, сохраняет лучшие и самые искренние отношения («может лучшие в течение всей истории»). Хотя, в то же время, «принципиально» признаем территориальную целостность Украины («с Крымом»). Пока на собственной территориальной целостности («с Косово») настаиваем намного, намного меньше. В конце концов, и на прошлой неделе влиятельные немецкие парламентарии и источники из министерства иностранных дел, поручили, что от Сербии «ожидают признания Косово» – «или что-то похожее на на признание». Нам это, однако вообще не мешает далее стремиться к вступлению в ЕС». Если рассеять «розовый туман», то все, что сказано, хотите – верьте, хотите – нет, наша оригинальная внешнеполитическая повестка дня, с которой данные власти хотят навязаться, как соответствующий региональный, даже глобальный фактор – который «уважаем во всем мире» и чья принципиальность «известна и одинаково уважаема, как на Востоке, так и на Западе». Если немного задуматься, то последнее, наверное – правда. Но, в совсем ином, совсем противоположном и позорном смысле. (НСПМ-Српски код)