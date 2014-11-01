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Обращение - остановим дальнейшее разрушение Сербии!

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субота, 01. новембар 2014.

Мы, осведомлённые о ситуации, в которой находится страна, волнующиеся из-за угрозы экономического и государственного провала, а также из-за ошибочных шагов властей, спешащих ускорить этот провал своими действиями; мы, намеренные мобилизовать всех, кто ещё не отказался от веры в будущее, и кто не оставил борьбу против проходящей в настоящее время экономической и политической колонизации нашей страны,

требуем:

1.Срочно прекратить переговоры о присоединении Сербии к Европейскому союзу, так как они, в своём действующем формате, являются лишь оправданием для постоянного политического шантажа (Косово, Гаагский трибунал, приватизация, изменение Конституции, изменение территориальной организации страны, трудовое законодательство и пр.) и навязывания ущербной неолиберальной общественно-экономической модели. Более чем очевидно, что прошлые годы, в ходе которых политика Сербии была исключительно направлена на «евроинтеграцию», не принесли стране долгожданной экономической и политической стабильности, а, наоборот, ввергли страну в непрекращающееся состояние общественно-экономического кризиса, административный беспредел и наркотическую зависимость от иностранных кредитов, советников и международной финансовой олигархии.

2. Решительно остановить уже объявленную распродажу государственного имущества, в первую очередь «Телеком Сербии» и «Электрохозяйство Сербии». Государственные предприятия не должны быть «кадровыми резерватами» для активистов правящих партий, им не стать добычей для международных спекулянтов. Государственные предприятия и госсектор нуждаются в фундаментальных реформах и увеличении эффективности. Они должны превратиться в основу для развития и оздоровления государственной экономики.

3. Строго уважать Конституцию и пересмотреть все соглашения и международные договоры, касающиеся конституционно-правового статуса государства, а также аннулировать каждый из них, который окажется антиконституционным или ущербным с точки зрения жизненных интересов государства.

4. Срочно освободить сферу СМИ для противоположных позиций и критики действующего политического курса. Необходимо прекратить настоящую тенденцию разработки культа личности и диктатуры над публичной сферой, СМИ, органами правосудия и обществом в целом, так как состояние политического единомыслия ведёт к общественному склерозу и апатии и делает при таких условиях любой вид высказывания политической или избирательной воли нелегитимным.

Подчёркиваем, что это не является вопросом сиюминутной или партийной политики, а буквально – вопросом государственного и национального выживания, причём предложенные меры являются лишь первым, но необходимым шагом к этой цели. Поэтому это Oбращение открыто для всех граждан, групп или организаций, которые разделяют наши волнения и поддерживают вынесенные здесь требования.

Джордже Вукадинович, Слободан Антонич, Маринко Вучинич, Йован Душанич, Бранко Павлович, Петар Ладжевич, Владимир Джурич, Милош Кович, Богдана Колевич, Никола Танасич, Душан Ковачев, Александр Джикич, Слободан Релич, Владан Динич, Mарко Якшич, Славиша Ристич, Санда Рашкович Ивич, Марина Рагуш, Деян Мирович, Владимир Кецманович

 
 

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