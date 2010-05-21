ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А.МЕДВЕДЕВУ Уважаемый Дмитрий Анатольевич, В соответствии с Вашим поручением, изложенным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2009 года, представляю разработанный МИД России проект Программы эффективного использования на системной основе внешнеполитических факторов в целях долгосрочного развития Российской Федерации (прилагается). Он основывается на внешнеполитических задачах, поставленных в Послании в тесной увязке с потребностями комплексной модернизации страны, а также положениях Концепции внешней политики Российской Федерации 2008 года. Учтен доклад Правительства Российской Федерации о критериях оценки результатов внешнеполитической деятельности для решения задач модернизации и технологического прорыва. При этом исходим из следующего анализа текущего момента в глобальной ситуации. 1. Мировой финансово-экономический кризис является отражением кризиса сложившейся западноцентричной системы глобального управления при доминировании США, а также соответствующего ей этапа глобализации. Став наиболее тяжелым потрясением для мировой экономики и финансов со времен Великой депрессии 1930-х годов, нынешний кризис - это своего рода болезненный побочный продукт переформатирования современного мира после окончания «холодной войны» и смены системы координат международных отношений, когда на первый план вышли общие для всех государств вызовы и угрозы безопасности. Они имеют трансграничную природу, и эффективно противодействовать им можно только коллективными усилиями мирового сообщества. Результатом таких усилий, помимо выхода из кризиса, может стать формирование позитивной, объединительной повестки дня в международных делах. Кризис обнажил проблемы мировой финансовой системы, связанные с гипертрофированными размерами рынков капитала, непрозрачностью многих финансовых инструментов, в т.ч. в регулировании находящейся в обращении долларовой ликвидности, чрезмерно широким использованием заемных средств для операций с ценными бумагами, что способствовало спекулятивному раздуванию рынков различных активов. Мощным источником нестабильности является сама однополярная конфигурация современной мировой финансовой системы с центром в США, которая, как и утопичная попытка возврата к либеральному капитализму, доказала свою врожденную неустойчивость в условиях очищения международных экономических отношений от политизации, внеэкономических императивов времен идеологической конфронтации. Деструктивные последствия кризиса усугубил и проявившийся под воздействием идей либерализма уход государства от ответственности за результаты национального и международного развития. Кризис показал, что государство остается ключевым инструментом защиты и согласования интересов личности и общества, основным участником процесса международного взаимодействия. В целом продемонстрировала свою устойчивость социально-ориентированная модель экономического развития, выработанная в Западной Европе в условиях «холодной войны» и ставшая одним из главных достижений исторического развития Европы. 2. Первые результаты усилий по созданию новых эффективных механизмов выработки коллективных решений глобальных проблем достаточно скромны. Основной результат - закрепление по-настоящему представительной «Группы двадцати» в качестве главного формата коллективного лидерства при снижении роли «восьмерки». В документах саммита «двадцатки» в Питтсбурге зафиксированы основополагающие принципы устойчивой экономической деятельности и предусмотрены механизмы взаимного мониторинга их выполнения, что утверждает в международных делах принцип «солидарной ответственности» и расширяет возможности для нашей инициативной работы с партнерами на антикризисном направлении. Большое значение имеет принятое, в том числе в результате требований стран БРИК, решение о перераспределении весомого пакета квот в МВФ и Всемирном банке (5% и 3% соответственно) в пользу развивающихся стран. Однако реформы в этих институтах идут вяло, перспектива создания альтернативных глобальных инструментов на данном этапе не вырисовывается. Вместе с тем кризис придал ускорение важным глубинным процессам, исход которых и сформирует новый облик системы глобального управления. Налицо переломный этап мирового развития, материализация процесса утверждения многополярной реальности. Тенденция укрепления новых центров экономического роста и политического влияния, стремление этих государств к согласованию действий для отстаивания общих интересов, в том числе через механизмы сетевой дипломатии, предопределяют дальнейшую трансформацию глобальной системы управления на полицентричной основе. Получил дополнительный импульс процесс регионализации глобальной политики, который определит модальности следующего этапа глобализации. 3. В условиях, когда зашаталась сама материальная основа доминирования Запада в глобальной политике, экономике и финансах, включая роль доллара США в качестве преобладающей международной резервной валюты, усилия Вашингтона и его ближайших союзников концентрируются на попытках осуществить «мягкую посадку» существующей системы на путях реформирования в целях ее сохранения под западным контролем. На это указывают, в частности, стремление сохранить финансовую «семерку» в прежнем виде, то есть без нашего участия, и закрытый характер ее работы. Главную ставку Вашингтон делает на реализацию в своих интересах значительной финансово-экономической взаимозависимости с Китаем и маргинализацию многосторонних форматов, где не участвуют США, включая БРИК и ШОС. Приоритетным направлением политики США остается нейтрализация действий неподконтрольных Западу стран-экспортеров энергоносителей по укреплению их позиций и координации работы на энергетических рынках. К наиболее крупным факторам риска, связанным с болезненной адаптацией Запада к кардинально изменившейся ситуации, следует отнести проблему раскрытия трансформационного потенциала администрации Б.Обамы в США. Декларированная ею повестка дня перемен вызывает прогрессирующую поляризацию в американской политической элите и обществе. Налицо попытки возврата к конфронтационной политике прежней администрации - как средству решения нынешних проблем Америки, прежде всего финансово-экономических. На это указывают усилия правоконсервативных сил, включая военный, разведывательный и внешнеполитический истеблишмент, имеющие целью вынудить Президента Б.Обаму выстраивать свой курс в международных делах в русле «войны с террором», включая открытие ее очередного фронта в Йемене. В этом же направлении будут действовать широкомасштабная конфронтация с Ираном, если Вашингтон позволит себя спровоцировать на удары по ядерной инфраструктуре Ирана, а также намеренное обострение отношений с Пекином, вызванное планами поставок американских вооружений Тайваню, что может обернуться труднопредсказуемыми последствиями в контексте качественно иного самоощущения Пекина в нынешних условиях. В такую линию вписываются и анонсированные Бухарестом в феврале с.г. планы размещения объектов ПРО США на территории Румынии. Похоже, что инерция милитаризации внешней политики, равно как и экономического и технологического развития страны, слишком глубока в Америке, чтобы политические силы, исповедующие традиционную внешнеполитическую философию США, и стоящие за ними корпоративные интересы не попытались повернуть время вспять. Ослабление позиций Президента Б.Обамы внутри страны будет облегчать реализацию такого сценария. 4. В целом же в мировой политике и экономике создается новая конкурентная среда для многополярной дипломатии, в которой критерием успеха становится способность учитывать интересы средних и малых стран, не представленных в «двадцатке» и других эксклюзивных клубах. В этой связи трудно переоценить роль ООН как всемирной организации, обладающей уникальной легитимностью. Важная основа для сохранения за ООН центрального места в решении наиболее острых экономических проблем мирового развития была заложена в ходе состоявшейся в Нью-Йорке в июне 2009 г. Конференции на высшем уровне по глобальному финансово-экономическому кризису и его последствиям для развития. При том, что окончательную ясность в параметры новой международной архитектуры внесут итоги кризиса, о которых пока рано судить, и несмотря на сохраняющуюся высокую степень непредсказуемости и многовариантность развития событий, уже создаются благоприятные внешние условия для решения задач модернизации и технологического прорыва. В частности, глобальный кризис в известной мере уравнял стартовые позиции государств на этапе посткризисного развития, лишив группу ведущих развитых стран значительной части накопленных ими преимуществ и создав для них крупную проблему обременительных бюджетных дефицитов и роста суверенной задолженности. Именно возможный кризис государственных финансов США, Великобритании и других стран Запада рассматривается экспертами как наиболее вероятный источник «второй волны» потрясений в глобальной экономике и финансах. Модернизационные императивы стали общими для всех без исключения государств. В общем комплексе отношений заметно возрастает значение внутреннего рынка, расширяемого за счет осуществления соответствующих правительственных программ, в том числе в порядке реализации крупных инфраструктурных проектов и поставок машин и оборудования с передачей технологий в рамках переоснащения перспективных отраслей промышленности, а также в связи с целями энергосбережения и энергоэффективности, выхода на «зеленую» экономику. Все это расширяет возможности для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества как на многосторонней основе, так и в рамках двусторонних отношений с нашими зарубежными партнерами, перевода соответствующей внешнеполитической работы на системную основу. 5. Главными средствами обеспечения российских интересов в быстроменяющемся мире являются последовательная и эффективная реализация модернизационной повестки дня, обеспечение равноправной вовлеченности России в процессы принятия ключевых международных решений, укрепление в этих целях взаимодействия с нашими единомышленниками и партнерами. Важнейшее значение будут иметь поддержка нами позитивных перемен в мировой политике, укрепление отношений взаимозависимости с ведущими мировыми и региональными державами на основе взаимопроникновения экономик и культур, задействование внешних источников модернизации, включая создание «модернизационных альянсов» с нашими основными западноевропейскими партнерами и с Евросоюзом в целом. Необходимо изыскивать возможности использования американского технологического потенциала и преодоления сохраняющихся в США ограничений на передачу России высоких технологий. Одновременно востребованы технологические партнерства с рядом других динамично развивающихся государств - таких, как Бразилия, Индия, Южная Корея, Сингапур и, возможно, Китай. Особое внимание надо будет уделить отслеживанию возрастающей роли Китая в международных делах, в том числе под углом последствий активности Пекина для наших глобальных и региональных интересов. При этом исходить из принципиальной важности закрепления Китая на позициях совместных действий с нами - с должным учетом эволюционирующей ситуации - в «Группе двадцати», БРИК и ШОС, а также Совете Безопасности ООН (где в современных условиях наша поддержка часто становится китайцам нужнее, чем их нам). В рамках общемировой тенденции укрепления регионального уровня управления важно активно использовать императивы преодоления последствий глобального кризиса для консолидации пространства СНГ. Делать упор на объективные конкурентные преимущества, создаваемые для всех участников интеграционных процессов в рамках Содружества, ядром которых служит ЕврАзЭС и, прежде всего, Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии и перспектива выхода на единое экономическое пространство. На этой основе активно противодействовать попыткам внерегиональных сил «развести» наши страны. Исходим из того, что с учетом масштабности стоящих перед страной вызовов российская внешнеполитическая линия должна выстраиваться таким образом, чтобы отношения с каждым из партнеров и в рамках механизмов сетевой дипломатии укрепляли нашу балансирующую роль в международных делах и потенциал влияния на преобразование системы глобального управления, эффективно способствовали решению долгосрочных целей развития страны. Прошу рассмотреть. 10 февраля 2010 года