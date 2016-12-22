План албанских сепаратистов Косова при поддержке США и Европейского союза подавить сербское сопротивление на севере края приобретает всё более реальные очертания. Заявления властей Приштины и обострившиеся международные дискуссии по косовской проблеме позволяют не только сделать вывод о подготовке албанскими экстремистами силовую операции, но и представить возможное развитие событий, распределение ролей и оценить степень международного прикрытия, обещанного премьер-министру Косова Хашиму Тачи и другим экс-главарям террористической «Армии освобождения Косово». Состоявшееся 22 января открытое заседание Совета Безопасности ООН по Косову ознаменовалось беспрецедентным накалом страстей. Впервые со времени дискуссий лета 2007 года (когда России удалось отправить в корзину разработанную Западом резолюцию с признанием независимости Косова на основе плана спецпосланника генсека ООН Мартти Ахтисаари) позиции сторон были обозначены столь четко. Ведущие державы словно бы говорили на разных языках. Если генсек ООН Пан Ги Мун и поддержавшие его США и западноевропейские страны призвали – цитирую доклад генсека - к «гибкости в работе над определением способа действий применительно к участию Косово в региональных и международных механизмах и форумах», то Россия и Сербия увидели в этом «выдавливание» ООН из Косова и легитимизацию независимого статуса края. Однако в центре публичных дискуссий впервые оказался готовящийся Приштиной так называемый план «окончательного решения вопроса Северного Косово». О нем за несколько дней до заседания проговорился премьер Тачи, заявивший, что данный план готовится при участии международных представителей и преследует цель «укрепления суверенитета и территориальной целостности Косово». Наступивший 2010-й год должен стать «годом консолидации косовского государства» - пообещал Хашим Тачи. Среди основных задач в плане прописана ликвидация сербских органов власти и управления, созданных в городе Косовска-Митровица и прилегающих сербских общинах на основании выборов, прошедших в мае 2008 года согласно законодательству Сербии. Помимо сербских представительных органов, основной удар будет направлен против сербских полицейских формирований и таможенных служб, в настоящее время хотя бы частично контролирующих трафик через административную границу Косова с остальной Сербией. Расквартированные в Косове натовские силы КФОР предоставят албанцам вооруженную поддержу. По имеющейся информации, этот вопрос был принципиально решен в ходе состоявшегося ранее в этом месяце визита в Приштину командующего южным флангом НАТО в Европе американского адмирала Марка Фитцджеральда. По итогам своих переговоров с косовским руководством и командованием сил КФОР он назвал органы власти косовских сербов… «угрозой безопасности» Косова. «Все нарушения резолюции 1244 Совета Безопасности ООН мы рассматриваем как угрозу безопасности. Поскольку параллельные структуры власти по этой резолюции неприемлемы, мы выражаем озабоченность», - подчеркнул адмирал. Особое внимание в плане Приштины уделено международному прикрытию готовящейся операции. Эта задача возложена на США и Евросоюз. Американцы должны заблокировать попытки Сербии и России принять резолюцию в Совете Безопасности ООН. От Брюсселя же требуется еще больше ужесточить давление на руководство Сербии с тем, чтобы она отказалась от поддержки своих соотечественников и закрыла административную границу с Косовом для сербских добровольцев. Что касается времени проведения операции, то она может быть осуществлена уже в апреле. Это произойдет после обнародования расплывчатого рекомендательного мнения по статусу Косова Международного суда ООН в Гааге и создания на севере края «муниципалитета Митровица». К его руководству будут привлечены албанцы и немногие сербы, согласившиеся сотрудничать с властями Приштины. Известный своей прозападной ориентацией президент Сербии Борис Тадич в своем выступлении по поводу антисербского плана Приштины, НАТО и ЕС был весьма осторожен. Он заявил, что «разработанное Приштиной «окончательное решение вопроса Северного Косово» не несет ничего хорошего тем, кто там живет». Более откровенно и жестко высказался первый заместитель постоянного представителя России при ООН Игорь Щербак: «Мы полагаем, что в нынешней сложной обстановке следует решительно пресекать попытки - от кого бы они ни исходили - проталкивания вредных концепций для Косово, которые не только самым грубым образом нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН № 1244, но и провоцируют напряженность в крае и дестабилизируют там обстановку». К выработанному плану, по имеющейся информации, приложили руку не только члены косовского правительства, но и руководитель Международной гражданской канцелярии в Косово Питер Фейт, возглавляющий также косовскую миссию Евросоюза. Эта Канцелярия была создана весной 2008 года – вскоре после самопровозглашения независимости Косова и ее признания со стороны США и ведущих стран-членов ЕС. В состав данного органа (не прописанного ни в каких документах ООН) входят представители 14-ти государств ЕС и НАТО, а также Швейцария, занимающиеся практической реализацией в Косове «плана Ахтисаари», разработанного в брюссельских коридорах, но так и не получившего одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. Характерно, что представлявший Косово на заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел в сепаратистском правительстве Скендер Хюсени в своем выступлении никак не прокомментировал план для Северного Косова. Выйдя же к журналистам, он обтекаемо сообщил, что Миссия Евросоюза в Косове и Международная гражданская канцелярия «не продвигают никакого рода «окончательных решений вопроса Северного Косова». Анализ происходящего в последние дни вокруг Косова позволяет сделать вывод, что разработка сценария подавления сербского сопротивления происходит на значительно более широком уровне, чем собственно Косово. По своим основным параметрам (стремительная силовая операция при поддержке псевдомиротворцев НАТО и ЕС, ее международное политико-дипломатическое прикрытие, использование марионеточной администрации) план «окончательного решения вопроса Северного Косова» соответствует тому сценарию, который президент Грузии Михаил Саакашвили разработал для военной операции против Южной Осетии в августе 2008 года. Даже цель в обоих документах выглядит аналогично (в приказе Саакашвили она была сформулирована как «восстановление конституционной юрисдикции»). А еще ранее - в августе 1995 года - аналогичный сценарий был опробован в отношении краинских сербов. Хорватия бросила против них регулярную армию, а США и Евросоюз осуществили политическое прикрытие. Впрочем, тогда оно оказалось излишним, поскольку ни власти Югославии, ни руководство России реально не вступились за гибнущую в потоках крови Республику Сербская Краина. Тогдашнего югославского лидера Слободана Милошевича больше беспокоило устранение руками международных посредников с общесербской политической сцены Радована Караджича и Ратко Младича, которых он не без оснований считал главными и опаснейшими конкурентами. Что касается Москвы, то Балканы тогда не входили в сферу ее особого внимания, и Москва проявляла частичный интерес лишь к боснийскому урегулированию. Как развернутся события на этот раз – сказать довольно сложно. Ведь помимо косовского, на карте новых балканских войн возможно появление не менее важного для Сербства, Православия и России боснийского фронта. Его уже пообещал открыть покидающий 18 февраля свой пост президент Хорватии Стипе Месич. Он заявил, что хорватская армия должна осуществить военную операцию против боснийской Республики Сербской, если та проведет референдум о самоопределении по косовскому образцу.