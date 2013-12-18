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НСПМ по-русски

Некоторые мысли об Украине

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Никола Живкович   
среда, 18. децембар 2013.

Русская народная линия

Как закончится украинская авантюра?

Какое будущее ждёт Украину?

Я не пророк. Я не знаю.

На Майдане отражают реальную волю украинского народа?

Кому выгодно превращать Украину в Югославию девяностых годов?

Но как историку мне не сложно провести параллели, тем более, что эти события в декабре 2013 на киевском Евромайдане вопиюще неоригинальны.

История повторяется. Сторонники евроинтеграции Украины захватили здания в центре Киева. Сторонники евроинтеграции все больше начинают напоминать обычных погромщиков, и логика их действий ведёт к гражданской войне.

Словом, выбора между Россией и Европой не существует, он неестественен, сфабрикован искусственно. Такой выбор предлагает из Вашингтона, Варшавы, Берлина и Лондона. Условия, которые ставит ЕС Украине, могут повлечь за собой социальный взрыв. Факт, что Украина слишком зависима от России. Политика нынешнего руководства Украины усидеть сразу на двух стульях, угодить «и нашим, и вашим», ведет в тупик.

Много ли американцев или немцев думают об Украине?

1 %?

Много русских думают об Украине?

Да. Процентов 80, не менее.

Именно в этом, в числе прочего, разница отношения к Украине между Западом и Россией. СМИ Запада сотни раз напоминают своей медиа-пастве, что «Россия - враг!» и что она должна непременно «руки прочь от Украины!»

Я не эксперт по Украине.

Просто пытаюсь понять: что происходит в этой стране? У меня нет готовых ответов, но есть много вопросов.

Совершенно очевидно то, что пророссийские политические силы на Украине организованы очень плохо. Почему на площадях в Киева нет пророссийских манифестаций? Впрочем, откуда взяться пророссийским манифестациям, если официально Янукович тоже за ту же самую евроинтеграцию.

Идея евроинтеграции - это идея отречения от прошлого, от своих духовных основ. Уважаю, конечно, выбор украинцев. Но, Евромайдан не представляют большинства населения.

Идея идентификации Украины как «анти-Руси» появились во второй половине 19-го века, и это было государственной идеологией монархии Габсбургов.

Украинская идентификация сводится к отвержению всего общерусского. Русь формировала свою идентификацию духовным противопоставлением себя Западу.

И теперь всем понятно, что происходит на Украине: мы являемся свидетелями похода Запада на Киев и против России. Все события в декабре 2013 года в Киеве, мы уже видели в прошлом: Это поход на Русь.

В 1918 г. в Брест-Литовске украинская Центральная Рада подписала с Германией сепаратное соглашение - оккупировать страну. Вопрос, поставленный сегодня на Майдане, заключается в том, как оторвать Украину от России?

Украина была по отношению к Германии и Польше всегда пребывала в подчинённом положении. Никогда не прекращались попытки отделения Украины от России. Москва должна иметь силу, а Киев - разум, чтобы никогда на это не соглашаться.

В 9 декабря 1919 года Пилсудский обещал Петлюре «бескорыстную польскую помощь. 8 мая 1920 года в освобожденный «от российско-большевистских оккупантов» Киев прибыл поляк Юзеф Пилсудский.

С Западом украинцы пытались договориться и, однако, все попытки оканчивались всегда обманом.

Интеграция с западными «партнерами» заключается в том, чтобы пойти к кому угодно, лишь бы не к москалям. Власть в Западной Украине перейдёт к нацистским мятежникам. Спасение для Украины - в ее федерализации. Братская славянская страна должна быть федерацией, с национальными регионами - Крымом, русинским Закарпатьем и т.д.

А сегодня в декабре 2013-м году толпу митингующих в Киеве возглавляют Ярослав Качиньский, депутат литовского сейма Лорета Граужинене и боксер-политик Виталий Кличко (Яценюк и Тягнибок - это просто декорации). Вестервеле и Комаровски тоже обещали Кличку помощь.

Единство России и Украины доказано много раз в истории. Украина - это то же самое, что Косово для нас в Сербии. Идет битва за Киев. «Киев - мать городов русских.» 5/6 граждан Украины по родному языку - русские.

Что победит?

Историческая память или немецкая идея?

Из общения с жителями Украины, я пришел к выводу, что большинство граждан Украины хотят жить вместе с Россией. Убежден, что Украину в долгосрочной перспективе ждёт воссоединение с Россией.

Берлин/Белград  
 

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