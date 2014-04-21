Все следят за актуальным (не) высказыванием Белграда по поводу украинского кризиса в то время как власть забивается в нору и прячется за заявлениями вроде того, что „в настоящий момент мы не можем высказываться, так как правительство в техническом мандате.“ Разве это немного странно, что никто в общественных кругах не оказывает давление и не спрашивает, почему нет правительства, даже и разговора о нем? Почему нет никаких встреч заинтересованных сторон (партий)? Почему президент государства, уже не пригласил победителя и других руководителей парламентских партий на консультации? Зачем ждать до 25-ого апреля или даже 1-ого мая, когда уже 16-ого марта вечером (на самом деле и гораздо раньше) было ясно, кто формирует правительство, кто станет премьер-министром и какие партии, не считая венгров и боснийцев, являются единственными двумя кандидатами для эвентуального партнера по коалиции? В 2008 и 2012 году было по-другому. Тогда результат выборов был амбивалентным, исход был неясен, а ключи правительства в руках Ивицы Дачича и его коалиции. На этот раз, хотя по сравнению со всеми другими, добился очень хорошего результата, от Дачича не зависит почти ничего. Ни от остальных тоже. Дилемма – я думаю не очень важная - состоит только в том будет ли Вучич правит один, или власть по крайней мере частично и формально разделит с Тадичем и Дачичем? В любом случае, я думаю что вопрос о том кто собирается войти в правительство не является чрезвычайно важным, и не верю, что решение о партнере по коалиции определится выбором внешнеполитического курса со стороны Вучича. (Якобы, если партнером станет Тадич, то внешнеполитический курс будет прозападным, а если Дачич, то будет прорусским). Однако, это очень относительные вещи. В конце концов, разве актуальная, т.е. уходящая власть СНС-а и СПС-а не вела прозападную политику, делала максимально возможные уступки по поводу Косово и все подчинила получению даты, для начала переговоров о вступлении в ЕС? Иными словами, я думаю, что курс будущего правительства во многом зависит от оценки Вучича новых, иностранных обстоятельств, пока партнеры, кто бы они ни были, служат только украшением и, возможно, своего рода алиби, если сам Вучич что-то (не) хочет сказать или сделать. А чего он хочет в этой кампании, мы не могли ясно услышать ни в первых заявлениях после выборов. И поэтому все с большим вниманием следят за актуальным невысказыванием официального Белграда по поводу кризиса в Украине. Вместо того чтобы забиваться в нору Сербия в настоящий момент должна сказать своим западным коллегам что-то вроде: „Вот видите, что произошло из-за того, что вы нарушили международное право и открыли ящик Пандоры“. Я хочу сказать что вместо того, что почти извиняется, Сербия должна искать компенсации и извинения. Бессмысленно и контрпродуктивно оправдываться, потому что мы не можем и не хотим, присоединиться к санкциям против России. (В конце концов, если от нас сейчас, в начале переговоров с ЕС, требуют отречься от нашего главного внешнеполитического союзника, мы можем предположить, что от нас потребуют в процессе или в завершении процесса присоединения). Особенно неправильно или даже слегка аморально, представлять ситуацию как своего рода двойную ловушку, в которую Сербия вовлечена и сейчас просто не знает как сделать выбор, чтобы ни с кем не испортить отношения. Есть один особый вид антирусизма, потенциально худший даже чем открытая русофобия , которая говорит что мы конечно должны были бы поддержать Украину, но вот из-за исторической дружбы с Россией и потому что она нас поддерживала по поводу Косово, мы останемся нейтральными и не будем высказываться. Наоборот, я думаю, что мы должны высказаться и должны поддержать Россию. Потому что мы в Сербии, как и сербы в Хорватии и Республике Сербской первыми на собственной шкуре ощутили все лицемерие и двойные стандарты и их выборочную заботу о правах человека. Нужно поддержать Россию, потому что Запад, точнее западные марионетки на Украине, как и тогда в Косово, сделали первый шаг, выпустили джинна из бутылки и попытались поставить Москву перед свершившимся фактом. Эта драма не началась с Крымского референдума о присоединении к России, как это стараются представить. Это историческая и геополитическая драма / Битва за Украину и Крым, являющаяся результатом того, что происходило и произошло на улицах Киева, с снайперского огня по полиции и демонстрантам до публичного избиения спикера парламента, депутатов и директора государственного телевидения. Более чем лицемерно что те, кто отнял у нас Косово сейчас говорят нам, что якобы „из-за Косово“ мы ни в коем случае не должны поддержать волю народа Крыма. Поэтому я считаю что это ситуация в которой Сербия ни в коем случае не должна оставаться немой, а должна просто быть на стороне России. Повторяю: не из-за благодарности, не из-за долгов или „старой дружбы“ – а, потому что Россия права. (Српски код)