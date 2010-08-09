(Фонд стратегической культуры, 9.8.2010) Известно, что движение человеческой цивилизации в значительной степени происходит по спирали, то есть кругообразно с продвижением вперед. Касается это и форм организации государственной жизни. Было время, когда в качестве наиболее успешных в международном противоборстве выступали государства имперского типа с многоуровневой системой управления. Затем наступила эпоха национальных государств, имеющих довольно простое устройство госуправления, которая продолжалась вплоть до середины XX столетия. Во второй половине прошедшего века на мировую арену вновь стали выходить крупные геополитические образования (в первую очередь, это Евросоюз) с вероятностью стать в будущем государственными союзами имперского типа. Кто-то возразит, заметив, что в конце XX столетия ушли в небытие ещё два государственных образования имперского типа: мировая империя – Советский Союз и региональная – Югославия. Однако СССР и СФРЮ являлись скорее квазиимпериями, так как были выстроены исключительно на идеологической основе с жестко централизованной однопартийной системой управления. Когда же базовая идеология перестала работать и партийно-политический каркас утратил прочность, СССР и социалистическая Югославия прекратили существование. В противоборстве двух мировых империй победила соперница Советского Союза, либеральная сверхдержава – Соединенные Штаты Америки. США оказались не только экономически более мощными, но и более изощренными, коварными, политически более устойчивыми. Двухпартийная система и экономика, основанная на частном капитале (о таком понятии, как социальная справедливость, речь в данном случае не идет), позволили империи транснациональных корпораций США одержать верх над однопартийной, жестко авторитарной советской сверхдержавой. Спустя двадцать лет после гибели Советского Союза, уже можно с уверенностью говорить, что основной причиной разрушения СССР была не столько командно-административная экономика (это уже следствие), а его порочная политическая система с ее диктатурой партийной бюрократии и отсутствием реально действующих, а не формально обозначенных учреждений народовластия. Итогом такого устройства государства стало почти полное отчуждение граждан от государства. При этом советская отчужденность имела свои, только ей присущие особенности. Если, например, в последние времена Речи Посполитой ее западнорусские (белорусы и украинцы) подданные относились к этому государству крайне враждебно, в лучшем случае безразлично и не считали его своим, то советские граждане (независимо от национальности) в подавляющем большинстве желали сохранения Советского Союза, проголосовав за это на референдуме 17 марта 19991 года. Отчуждение советских граждан от позднесоветского государства в первую очередь состояло в том, что в СССР отсутствовал реальный механизм воплощения воли граждан, высказанной в том числе и на референдумах. В результате партийно-бюрократическая верхушка, взявшая курс на разрушение Советского Союза и приватизацию советского наследства, оставила мнение сограждан без внимания. Еще одним буквально роковым изъяном советской квазиимперии была антирусская направленность официальной коммунистической идеологии. Еще в работе создателя советского государства Ленина «О национальной гордости великороссов» русские были объявлены народом-эксплуататором, который обязан был не только покаяться за свое «плохое» историческое поведение, но и в ущерб себе поднимать национальные окраины. Захватив в октябре 1917 года власть в России, большевики-интернационалисты не только повели беспощадную гражданскую войну и организовали чудовищные репрессии, но и насильственно разделили русский народ, от которого были оторваны белорусы и малороссы, лишенные права называть себя русскими. Тех же, кто не был согласен с антирусской «ленинской национальной политикой», попадал в разряд «погромщиков, черносотенцев и врагов советской власти», становясь объектом пристального внимания со стороны репрессивно-карательных органов. Наиболее жестко общерусские (или как говорили большевики – «шовинистические») настроения подавлялись на Украине и в Белоруссии. Причем на этом неблаговидном поприще активно взаимодействовали репрессивные (ОГПУ-НКВД-КГБ) и партийные органы, а также «национальные по форме и социалистические по содержанию» творческие союзы. Причем т.н. «национальные демократы», по-видимому, полагая, что окончательно наступили их времена, с большим энтузиазмом включились в выявление носителей общерусского сознания, особенно среди учителей и немногочисленной тогда творческой интеллигенции и доносили об этом партийные органы и органы ОГПУ-НКВД. Сколько белорусов-«шовинистов» подверглось гонениям с подачи «свядомых» национал-демократов, историкам еще предстоит выяснить, но уже сейчас известно, что в ходе выполнения в довоенной БССР программы т.н. «белорусизации» граждан, сомневавшихся в необходимости дерусификации белорусов, изгоняли с работы, высылали за пределы БССР, и все они получали ярлыки «врагов народа» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, а затем, когда «национальные демократы» отыграли свою провокационную роль, «карающий меч революции» добрался и до них. Как писал когда-то западнорусский первопечатник Георгий Скорина: «Не рой яму другому, сам ввалишься в ню». Но «нацдемы» просветителей не читают, для них главное – вытравить общерусское сознание из белорусов. Советский Союз при всех его социальных и экономических достижениях был империей навыворот, где державообразующий русский народ был объектом социального и национального притеснения со стороны господствующей в СССР компартийной бюрократии. Каркасом Советского Союза была ВКП(б)-КПСС, построенная по принципу рыцарского ордена (т.н. демократический централизм). Не зря Сталин называл партию большевиков орденом меченосцев. Внутренняя же жизнь орденов всегда строилась по правилу: «рыцарь нищий – орден богатый». Однако как только это правило предается забвению, орден неизбежно дряхлеет, а созданное им государство гибнет. Так было с Ливонским орденом и Ливонией, так было с ВКП (б)-КПСС и Советским Союзом. Как известно, сам Сталин («великий магистр ордена большевиков») вел довольно скромный образ жизни и не имел никакого личного состояния. Этого же он требовал и от партийных функционеров. И если кто-то из них «морально разлагался», то на какое-либо снисхождение он рассчитывать не мог. После смерти Сталина включился механизм дряхления «партийного ордена». Не только партийные функционеры, но и «великие магистры»- генеральные секретари не хотели больше жить в аскезе. Запас прочности КПСС был достаточно большим, но все же через 35 лет он был исчерпан и начался неудержимый распад советской системы. В 1991 году все было кончено. Помимо СССР, было в XX веке еще одно государство орденского типа с идеологией, противоположной советской, – это нацистский III Рейх, ядром которого была не столько партия НСДАП (это скорее был каркас), сколько «черный орден СС». В отличие от Советского Союза III Рейх не распался, а был сокрушен в ходе самой кровавой войны в мировой истории. При этом страшно представить, что было бы с человеческой цивилизацией, если бы на пути III Рейха не встала красная орденская держава – СССР. Надо полагать, что нацистская верхушка прекрасно понимала орденскую суть Советского Союза, который с каждым годом набирал мощь и был на рубеже 30-х – 40-х годов XX столетия еще только на пути к вершине своего могущества. Поэтому Гитлер спешил, понимая, что пройдет еще несколько лет, и война против СССР потеряет смысл - победить красное орденское государство будет невозможно. Опыт же военных столкновений с Польшей и Францией (точнее их полный разгром) убедил Гитлера, что Запад самостоятельно не сможет противостоять стальной и беспощадной военной машине рейха. В этом, по-видимому, и состоит одна из решающих причин нападения Гитлера на СССР. С точки зрения национальных интересов Германии война с Россией была бессмысленной и противоречила всем канонам геополитики. А вот если посмотреть на данный вопрос, исходя из притязаний Гитлера на мировое господство, то все становится на свои места. Советский Союз был единственной преградой на пути к всемирной власти нацистского рейха, и это препятствие нужно было незамедлительно устранить. Отсюда и появился план молниеносной войны «Барбаросса». Однако вернемся в наше время. Русскому народу в трех его ветвях предстоит уже в ближайшие годы решить очень непростую задачу – вновь собраться воедино, ибо только соединив и приумножив потенциалы Великороссии (РФ), Малороссии (Украины) и Белоруссии (РБ), он займет подобающее место в мире. Конечно, могут сказать, что Российская Федерация и без остальных русских государств-сестер может добиться многого. Это действительно так. Но все же бросать своих кровных родичей, а точнее часть самого себя – это как-то не по-русски. Другое дело, что братское единение должно строиться на основе соборности, т.е. взаимодополняемости, а не паразитировании кого-либо на ком-либо. К сожалению, неудачный опыт строительства Союзного государства России и Белоруссии наглядно показал, как легко необусловленная братская помощь может вызвать не чувство благодарности, а породить агрессивное иждивенчество. При этом надо учитывать, что те же власть имущие в Беларуси, исходя из присущего им местечкового эгоизма, будут ставить и уже ставят палки в колеса в дело общерусского единства. Самое неприглядное здесь то, что высшие белорусские чиновники самолично разжигают у белорусов враждебное восприятие России. Вот что вещал, например, со страниц газеты Администрации президента РБ председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Анатолий Рубинов: «Иногда говорят, что история развивается по спирали, т.е. повторяется на каждом новом витке. Было время, когда белорусские княжества воевали с русскими. В составе Великого княжества Литовского белорусы частенько вступали в битвы с московским войском. Потом была Российская империя, в которой белорусам отводилась роль второстепенной нации, населяющей Северо-Западный край. Лучшие представители белорусского народа мечтали в то время лишь об одном – отстоять свое право «людзьмi звацца» («Советская Белоруссия», 06.07.2010 г.). А ведь это только один пример циничного искажения истории. И трудно представить, сколько подобной идеологической грязи вылилось на белорусов за годы суверенного развития Республики Беларусь. Поэтому, пожалуй, единственно возможный путь восстановления общерусского единства указал в ходе своего посещения в 2009 году Украины и Белоруссии Предстоятель Русской Православной Церкви святейший Патриарх Кирилл – это Святая Русь, т.е. цивилизационное единство России, Белоруссии, Украины. Но собрать Русскую землю можно будет только в том случае, если будет решена главная задача – поэтапно (а по-другому не получится) восстановлено серьезно и сознательно подорванное общерусское сознание восточных славян. Ярослав Орехов (Беларусь)