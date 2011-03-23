http://www.pravda.ru/world/restofworld/africa/21-03-2011/1070907-odisseya-0/ Начавшаяся поздним вечером 19 марта агрессия против Ливии продолжается. Силы НАТО, среди которых заметно преобладают американцы, англичане и французы, продолжают наносить по ливийской территории ракетно-бомбовые удары в рамках операции "Одиссея — Рассвет". Это не стало ни для кого неожиданностью. План Запада по свержению Каддафи силами оппозиции провалился, и страны "золотого миллиарда" напрямую начали агрессию. Сами они указывают на то, что операция была санкционирована ООН. Россия и Китай воздержались при голосовании, и теперь Запад пытается использовать это в своих интересах. Однако следует напомнить, что Совбез ввел лишь бесполетную зону над Ливией и не давал санкции на бомбардировку этой страны. Не случайно, против операции "Одиссея — Рассвет" выступил генсек Лиги арабских государств Амр Муса. По его оценке, действия Запада не соответствуют изначально заявленной цели по обеспечению бесполетной зоны и защите мирных граждан. Возникает вопрос, почему западные державы, которые на словах так радеют за мирное ливийское население, которое якобы бомбил Каддафи, сами же его и уничтожают? В настоящее время официальный Триполи утверждает о 64 жертвах агрессии, большинство из которых составляют женщины и дети. Многочисленные источники, в том числе и находящиеся в Ливии медицинские работники из России, подтверждают эту информацию. В частности, они указывают на то, что одна из крылатых ракет поразила здание больницы в Триполи. Удивляться этому не стоит: высокоточное натовское оружие уже показало свою эффективность против гражданских объектов в Югославии и бомбоубежищ в Ираке. Как и в случае с нападением на Ирак и Югославию, Ливии пришлось столкнуться сразу с несколькими противниками. Как известно, поодиночке западные державы не действуют, что и неудивительно, ибо цели у стран Золотого миллиарда одни — процветание за счет ограбления всех остальных и, прежде всего, получение дешевого сырья. Однако на этот раз в нападении было нечто новое. Первыми на Ливию навалились французы, которые на фоне всех остальных участников агрессии проявляют особое рвение. Саркози в желании покарать "диктатора, ущемляющего собственный народ", превзошел даже американцев. В чем же дело? Можно, конечно, допустить, что тут не обошлось без сомнительной сделки по истребителям Rafale, сумма которой, по разным данным, составляла полтора миллиарда долларов. Впрочем, одним этим неожиданное охлаждение Саркози к Полковнику, прежде принимаемому в Париже как самый дорогой гость, нельзя. Своими соображениями в интервью "Правде.Ру" поделились эксперты Сергей Демиденко и Сергей Фёдоров. Сергей Фёдоров, старший научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции: "Саркози действительно ополчился на Каддафи не случайно. В последнее время французская общественность очень сильно критиковала его за политику по отношению к североафриканским режимам. Причем не только по отношению к Каддафи, которого Саркози усиленно обхаживал на предмет заключения оружейных и нефтегазовых сделок, но и к тунисскому Бен Али и египетскому Мубараку. Многих во Франции сильно интересовали моменты вроде того, на каких основаниях он приобрел в Египте шикарный особняк? Или почему Саркози до самого последнего момента поддерживал режим Бен Али и что он и его министры за это имели? Тунисские делишки нынешнего французского президента обошлись ему очень дорого. Вспомним хотя бы, что в результате разразившегося скандала относительно связей его кабинета с Бен Али в отставку пришлось уйти целому ряду министров, в том числе и главе внешнеполитического ведомства. И после Туниса и Египта разгорелось восстание в Ливии. Не хватало еще, чтобы Саркози припомнили то, как он расшаркивался перед Каддафи! Поэтому маленькая победоносная война стала для него средством заставить общественность забыть о таком прошлом. Благо, Франция уже более двух веков является поборницей "Свободы, равенства и братства". К этим ценностям и апеллирует сейчас Саркози, пытающийся выступить в роли защитника ливийского населения, которое якобы подвергается геноциду со стороны Каддафи". Сергей Демиденко, эксперт Института стратегических оценок и анализа: "Причин, заставивших именно Саркози бежать впереди американского демократического "паровоза", несколько. Во-первых, это нефть и газ. И дело не только в том, что добыча ливийского "черного золота" приносит колоссальные доходы за счет низкой себестоимости добычи высоко ценимых на Западе сортов. И не только в том, что на данный момент исследована лишь четверть геологической карты этой страны. Главный момент, из-за которого Запад пытается устранить Каддафи, — это использование последним "нефтяного оружия" для шантажа. А от ливийской нефти и газа зависят многие европейские страны, и не в последнюю очередь Франция. Вспомним, как год назад Каддафи угрожал лишить нефти те страны, которые замечены в неодобрительном отношении к исламу. И теперь эта политика Западу в условиях продолжающегося кризиса стала поперек горла. Нельзя забывать, что Полковник был тяжелым переговорщиком. Он заключал лишь те договора с иностранцами, которые были выгодны ему. Однако Западу нужны были гарантии бесперебойных поставок нефти и газа на более выгодных условиях, чем диктовал Каддафи. И вот против него устроили… нет, не восстание, а мятеж. Население в основной своей массе его поддержало. Что, впрочем, неудивительно: достаточно сказать, что многие предпочитали просто сидеть на пособиях, чем работать. И все это благоденствие обеспечил своему народу Каддафи. По этой причине всего за каких-то несколько дней его войска отбросили мятежников к Бенгази, защита которых стала поводом для вмешательства. Не случайно, Саркози стал главным сторонником вмешательства. "Демократическая общественность" усиленно полоскала его за связи с североафриканскими режимами. Выходило так, будто Франция, поборница "свободы, равенства и братства", купилась на деньги африканских тиранов. Особенно интересны прежние тайные закулисные делишки между Каддафи и Саркози. Как известно, Полковник угрожал обнародовать факты того, как он спонсировал его избирательную кампанию. Для Саркози в нынешний момент это очень и очень неприятно. Во всяком случае, ему пока никак не удается прояснить ситуацию относительно происхождения потраченных на нее дополнительно 50 миллионов долларов. Что бы там ни было, но такие вещи он Каддафи не простит". Однако почему-то никто не спешит наносить удары по Бахрейну и Саудовской Аравии, которые зверски подавляют выступления шиитов на своей территории и в которых действительно зафиксированы многочисленные жертвы среди мирного населения. Видимо, у Франции, как и у США, есть свои "сукины сыны", которым прощается все, поскольку короли Персидского залива играли и играют по тем правилам, которые устраивают Запад. 21.03.2011