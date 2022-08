Илон Маск: Планирана куповина "Твитера" вредна 44 милијарде долара могла би да се настави - уколико компанија може да докаже јавности да је мање од пет одсто ботова на дневном нивоу

Власник "Тесле" Илон Маск саопштио је да би његово планирано преузимање "Твитера" вредно 44 милијарде долара могло да се настави ако компанија може да потврди неке детаље о томе како мери да ли су кориснички налози ботови или стварни људи. Милијардер и извршни директор "Тесле" покушао је да одустане од споразума о куповини друштвене мреже, што је довело до тога да га Твитер прошлог месеца тужи не би ли закључио куповину. Маск је поднео контратужбу, оптужујући Твитер да обмањује његов тим о правој величини базе корисника и другим проблемима, за које је рекао да представљају превару и кршење уговора. "Ако Твитер једноставно пружи свој метод узорковања 100 налога и како потврђују да су стварни, договор би требало да се настави под оригиналним условима. Међутим, ако се испостави да су њихове пријаве материјално лажне, онда не би требало", написао је Маск на Твитеру. Твитер је у суботу одбио да коментарише Масков захтев. Компанија је више пута откривала Комисији за хартије од вредности процену да је мање од пет одсто корисничких налога лажно или спам, уз негирање да би тај број могао да буде већи. Маск је позвао и извршног директора Твитера Парага Агравала на јавну дебату о томе колико је бот налога. I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.



Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users! — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022 "Нека докаже јавности да је мање од пет одсто ботова на дневном нивоу", навео је Маск. Маск расписао и анкету "Мање од пет одсто дневних корисника Твитера су ботови?" Расписао је и анкету на тој друштвеној мрежи око тога колико је ботова на дневном нивоу. Питање гласи: Мање од пет одсто дневних корисника Твитера су ботови? Less than 5% of Twitter daily users are fake/spam — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022 (РТС, Еј-Би-Си њуз)