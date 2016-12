Егор Гайдар был одним из авторов российской модели "шоковых" экономических реформ, за что снискал уважение либерально настроенных сограждан и жгучую нелюбовь остальных соотечественников, возлагавших на него ответственность за гиперинфляцию, обесценивание сбережений советского периода, падение промышленного производства и социальное расслоение.

В оценках деятельности Гайдара как реформатора часто в виде результатов выдвигаются следующие. За год работы Гайдар и его команда ликвидировали в России планово-распределительную систему и запустили механизмы рынка, провели либерализацию цен, начали приватизацию, ликвидировали дефицит и очереди, ввели конвертируемость рубля и свободу внешней торговли. Гайдар и его сторонники утверждали, что только принятые им энергичные меры спасли страну от голода, холода, остановки транспорта и полного разрыва хозяйственных связей в критической ситуации зимы 1991-1992 годов.

В то же время реформы Гайдара сопровождались гиперинфляцией, потерей сбережений, спадом производства, особенно военной и неконкурентоспособной на мировом рынке продукции, снижением уровня жизни многих граждан и ростом дифференциации доходов. За период «либерально-демократических реформ», с 1991 по 1998 год, ВВП России снизился на 43%, промышленное производство упало на 56%. Рождаемость населения в России в целом упала с 14,1 промилле до 8,9 промилле, смертность же возросла с 9,2 промилле до 14,7 промилле. Таким образом, в стране каждый год рождалось на 800 тысяч человек меньше и умирало на 800 тысяч человек больше, чем это было до прихода к власти «либеральных демократов». Средняя продолжительность жизни за этот же период снизилась на 5 лет, то в результате страна утратила человеческое «жизненное время», эквивалентное 11 миллионам человеческих жизней.

И положительные, и отрицательные стороны перехода к рынку однозначно связывались в общественном сознании с именем Егора Гайдара, причем отрицательные в глазах большинства населения перевешивали. Сам он изначально предвидел такое развитие событий и называл себя и своих товарищей "командой камикадзе".

В одном из недавних интервью друг и политический соратник Е.Гайдара Борис Немцов (в 1998 г. он занимал должность первого вице-премьера) сказал что спекуляции относительно того, что за все изъяны рыночных реформ должен пожизненно отвечать именно Е.Гайдар, довольно устойчивы и превратились, пожалуй, уже в фобии. При этом Б.Немцов напомнил, что пресловутые залоговые аукционы и приватизация в РФ, названная антинародной и проведенная в угоду олигархам, проходила во время премьерства не Е.Гайдара, а В.Черномырдина.

Гайдара критиковали левые за приватизацию и либерализацию цен, правые же его ругали за половинчатость и непоследовательность его реформ. Сам Гайдар философски относился к своей непопулярности среди населения и был уверен, что история все расставит по своим местам.

Гайдар был убежденным сторонником праволиберальной экономической модели, ассоциируемой с именами Милтона Фридмана и Фридриха Хайека. В одном из последних его интервью Русской службе Би-би-си, в марте этого года, он убеждённо заявил, что "капитализм переживёт ещё одни похороны".

16 декабря скончался известный российский экономист и политик Егор Гайдар, исполнявший в свое время обязанности премьера РФ и считающийся одним из идеологов и руководителей радикальных рыночных экономических реформ начала 1990-х в России, получивших также название «шоковая терапия». В 1991–1994 годы занимал высокие посты в правительстве России (в том числе был и. о. председателя правительства). Депутат Госдумы первого (1993—1995) и третьего (1999–2003) созывов. Директор Института экономики переходного периода (ИЭПП).

Смерть наступила рано утром в среду. Причиной стал оторвавшийся тромб, сообщают информагентства со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Егор Тимурович Гайдар родился в Москве в известной семье. Оба его деда – Аркадий Гайдар и Павел Бажов – знаменитые писатели. Его отец, Тимур Гайдар, – иностранный военный корреспондент газеты «Правда», контр-адмирал.

В 1978 году Гайдар с отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, в ноябре 1980 года окончил аспирантуру МГУ, после чего защитил кандидатскую диссертацию, посвященную оценочным показателям в системе хозяйственного расчёта предприятий, и стал кандидатом экономических наук.

В 1990 году стал доктором экономических наук. Тема диссертации: «Экономические реформы и иерархические структуры».

В 1980 году вступил в КПСС и был членом партии вплоть до ее роспуска в августе 1991 года. До распада СССР Егор Гайдар сделал партийную карьеру, работая на высоких должностях в газете Правда и в журнале ЦК КПСС Коммунист. Он был:

1983–1985: эксперт Государственной комиссии по возможностям хозяйственных реформ;

1986–1987: старший научный сотрудник, затем ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР;

1987–1990: редактор, заведующий отделом экономической политики в журнале ЦК КПСС «Коммунист».

В 1990 заведует отделом экономики газеты «Правда», возглавил Институт экономической политики Академии народного хозяйства и АН СССР.

1990–1991 директор им же созданного Института экономической политики Академии народного хозяйства СССР.

В 1991-1994 годы занимал высокие посты в правительстве России (в том числе и.о. председателя правительства).

С 6 ноября 1991 года по 2 марта 1992 года заместитель Председателя Правительства РСФСР по вопросам экономической политики.

С 11 ноября 1991 года по 19 февраля 1992 года министр экономики и финансов РСФСР.

С 19 февраля 1992 года по 2 апреля 1992 года министр финансов Российской Федерации.

Со 2 марта 1992 года по 15 декабря 1992 года первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

С 15 июня по 15 декабря 1992 исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации.

Егор Гайдар был назначен в Правительство РСФСР в ноябре 1991 года. Участвовал в переговорах в Беловежской пуще трёх союзных республик – РСФСР, УССР и БССР – по выходу из состава СССР и созданию СНГ.

Гайдар был одним из ключевых участников реформ, изменивших экономическую систему в России. В частности, под руководством Гайдара была осуществлена либерализация розничных цен и начат процесс приватизации. Либерализация цен привела к всплеску инфляции и к потере населением сбережений в Сбербанке. С другой стороны, введение свободы ценообразования запустило рыночные механизмы в российской экономики.

С 18 сентября 1993 года Гайдар первый заместитель Председателя Совета Министров — Правительства Российской Федерации. С 25 декабря 1993 года по 20 января 1994 года первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации.

С 22 сентября 1993 года по 20 января 1994 года исполняющий обязанности министра экономики Российской Федерации.

Депутат Госдумы первого (1993-1995 годы) и третьего (1999-2003 годы) созывов.

В декабре 1998 года российские либерал-демократы объединились в общественный блок Правое дело, в руководство которого вошли, помимо Гайдара, Анатолий Чубайс, Борис Немцов, Борис Фёдоров и Ирина Хакамада. Впоследствии Сергей Кириенко, Немцов и Хакамада объявили о создании избирательного блока "Союз правых сил" (СПС).

В 1999 году Гайдар стал депутатом Госдумы третьего созыва от СПС. В 2001 году он вошёл в состав её сопредседателей. После поражения СПС на выборах в декабре 2003 года Гайдар покинул руководство партией и в новый состав президиума политсовета СПС, избранный в феврале 2004 года, уже не вошёл.

С декабря 1993 года по декабрь 1995 года – депутат Государственной думы, с января 1994 года – председатель депутатской фракции «Выбор России»

В 1994–2001 годах — председатель партии «Демократический выбор России».

С декабря 1999 года по декабрь 2003 года – депутат Государственной думы от блока «Союз правых сил»

В 2001 вошёл в число учредителей журнала Вестник Европы (XXI век). Стал членом редколлегии этого журнала.

В 1992–1993 и с 1994 по 2009 директор Института экономики переходного периода.

Гайдар был:

- Почётным профессором Калифорнийского университета;

- Членом редакционной коллегии журнала "Экономическая политика" (Москва).

- Членом Совета по Сотрудничеству в Балтийском регионе при Премьер-Министре Швеции.

- Исполнительным Вице-президентом Международного Демократического Союза (Консервативный Интернационал).

- Членом консультативного совета журнала «Acta Oeconomica» (Венгрия);

- Членом консультативного комитета «Arrabida Meetings» (Португалия).

- Членом Попечительского совета Международной группы по предотвращению кризисов «Крайсис Груп».

Владел английским, испанским и сербо-хорватским языками.

Был женат на дочери Аркадия Стругацкого (второй брак). У Егора Гайдара двое родных сыновей, приемный сын и родная дочь от первого брака Мария.

В 2008 году Егор Гайдар попал в рейтинг 100 лучших умов человечества, составленный известным журналом Foreign Policy.

