23 июня в Белграде состоялась торжественная инаугурация президента Александра Вучича. Об этом человеке в российских СМИ в последние полгода пишут довольно много: тут и внезапное решение действующего премьера баллотироваться в президенты, и весьма специфическая избирательная кампания, и загадочное молчание Вучича по поводу личности будущего премьера. Наконец финальным аккордом – назначение новым премьер-министром Сербии женщины (что само по себе дело небывалое), да ещё и лесбиянки (что вообще из области фантастики). Инаугурацию Вучича посетила представительная делегация из России – вице-премьер Д. Рогозин, замсекретаря Генсовета "Единой России" С. Железняк, вице-спикер Госдумы П. Толстой. А за пару недель до этого с визитом в Белграде побывал председатель Государственной думы В. Володин, поздравивший президента Сербии с вступлением в должность. Всё это должно свидетельствовать о важности для России отношений с Сербией, равно как и о доверии, которым пользуется в Москве Вучич. При этом в российской прессе возник большой разброс мнений о сербском президенте и его политических приоритетах. «Российская газета» с энтузиазмом сообщает об успехах Вучича, о том, что новые/старые власти Сербии последовательно придерживаются военного и политического нейтралитета, отвергают возможность присоединения к западным санкциям против России, и вообще, Россия и Сербия сейчас близки как никогда. Одновременно на сайте РИА Новости появляется цикл публикаций И. Пшеничникова, в котором автор задаётся вопросом: «Сербы, куда гребём?» и сам себе отвечает: плывут власти Сербии в натовской лодке, к предательству России. В том же ключе высказывается и обозреватель радио Sputnik (бывший «Голос России», ныне подразделение МИА «Россия сегодня») М. Шейнкман. Материалы Шейнкмана и Пшеничникова появляются как раз накануне официального визита в Белград В. Володина, в связи с чем сербской редакции «Спутника» приходится срочно давать своего рода опровержение в том смысле, что, несмотря на отдельные критические отзывы о Вучиче в российских СМИ, отношения России и Сербии по-прежнему крепки. Критическая и хвалебная тенденции сходятся воедино в материале О. Бондаренко в «Независимой газете», где перечислены все «узкие места» русско-сербских отношений, но делается вывод о том, что «Вучич может стать самым влиятельным политиком на Балканах», поэтому хорошие отношения с ним России стоит сохранять и поддерживать. Как отдельный курьёз стоит упомянуть публикацию Московского центра Карнеги, в которой автор, дезориентированный назначением премьером Сербии лесбиянки Аны Брнабич, приходит к мысли, что «авторитарный режим может повысить уровень толерантности в обществе гораздо быстрее и успешнее, чем демократия». Мысль не бесспорная, а уж для Центра Карнеги – почитай что еретическая. Короче, кто-то видит в Вучиче предателя, рассуждая в традиции псевдо-славянофильского кликушества («сербы/болгары/черногорцы нам больше не братушки»); кто-то - чуть ли не нового Иосипа Броза Тито; кто-то – просвещённого диктатора, который железной рукой привьёт Сербии толерантность и уважение прав человека. Все примеры говорят об одном – феномен Александра Вучича для российской журналистики (и отчасти аналитики) остаётся загадкой. А дело в том, что об этом политике вообще невозможно судить в категориях «наш – не наш», «хороший – плохой», «патриот – предатель». В сербском президенте Александре Вучиче удивительным образом уживаются две политические программы, если не сказать два человека. Один из Вучичей подписывает договор с НАТО о логистической поддержке, согласно которому военные подразделения Североатлантического альянса могут беспрепятственно перемещаться по Сербии и имеют право доступа к любым объектам на её территории, военным и гражданским. Другой устраивает совместный сербско-русский военный парад в честь 70-летия освобождения Белграда от фашистов, стоит на трибуне рядом с В. Путиным и не может скрыть своего восторга. Один Вучич приносит присягу на древнейшей сербской рукописной книге – Мирославовом Евангелии XII века (до него все президенты присягали на Конституции). Другой – первым же своим указом в качестве президента возвращает в резиденцию флаг Евросоюза (предшественник Вучича Т. Николич его из резиденции убрал). Удивительно здесь даже не то, что Александр Вучич действует попеременно то как западник и евроинтегратор, то как русофил и традиционалист, а то, что он гордится этим и не видит в этом ничего взаимоисключающего… Иногда я думаю, что Александр Вучич – просто сын своего народа. По данным на конец 2016 года, 88% населения Сербии против вступления страны в НАТО, в то же время 47% сербов за вступление в Евросоюз. При этом патриотическая часть сербской элиты прекрасно понимает, что Сербия не войдёт в ЕС, минуя НАТО: судьба соседней Черногории - тому пример. Противоречивость общественных настроений остаётся фактом сербской жизни. Выразителем и воплощением этих противоречивых устремлений и является Александр Вучич. Рано или поздно сербский избиратель поймёт, что для вступления в ЕС Сербии понадобится не только предварительно вступить в НАТО, не просто признать независимость Косово. Понадобится прежде всего покаяться в грехе «великосербского гегемонизма», пересмотреть свою историю последних трёх десятилетий и пропитаться западной антисербской пропагандой времён распада Югославии, а именно: сербы – виновники всех трагедий на Балканах, хорваты и боснийские мусульмане – жертвы сербских шовинистов. В тот момент, когда сербы поймут, что игольное ушко евроинтеграции для них как народа слишком узко, политическая карьера Александа Вучича закончится. Однако для русского автора куда важнее отношение Александра Вучича к России: можно ли считать сербского президента русофилом? И как вообще России выстраивать отношения с таким неординарным политиком? На первый вопрос сразу отвечу утвердительно: считать Вучича русофилом можно. Однако он представитель специфической разновидности русофилов, которую я называю «русофилами выходного дня». По многолетнему опыту работы с различными обществами друзей России на Балканах я привык делить всех этих «друзей» на русофилов и, простите, русопилов. Первые любят Россию, вторые любят «пилить» бюджеты, выделяемые Россией на те или иные мероприятия. В Сербии хватает и первых, и вторых, но Александр Вучич принадлежит к особой категории. Он на самом деле искренне любит Россию, русскую культуру, литературу и искусство. Уже в бытность премьером он начал заново учить русский язык, который недоучил в школе, и добился в этом впечатляющих успехов. Дети Вучича от первого брака учатся в школе при российском посольстве, на русском языке, по российской образовательной программе. Я живо представлю себе такую сцену: наступает суббота (или воскресенье, зависит оттого, когда у сербского президента родительский день), Александр Вучич обедает со своими детьми, спрашивает их об успехах в школе. Его пятнадцатилетняя дочь Милица рассказывает: получила пятёрку за стихотворение. Господин президент интересуется: какое? Милица отвечает – Тургенева, стихотворение в прозе. И начинает читать по памяти: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины…» А Алекасандр Вучич подхватывает: «…ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?» Президент смахивает невольно набежавшую слезу и говорит: «Какой красивый всё-таки русский язык! Самый красивый язык на свете…» Однако заканчиваются выходные, президент Сербии выходит на работу, садится под флаг Евросоюза, возвращённый по его указу в президентскую резиденцию, и начинает евроинтегрировать. Он уверенно евроинтегрирует до конца рабочей недели. Я, впрочем, не исключаю, что и в будний день Вучич может взять с полки томик Пушкина – но только после окончания рабочего дня. Как бы он ни любил Россию, любовь любовью, а обед по расписанию. Надеюсь, читатель простит мне эту лирическую вольность: я не придумал всю сценку, а подглядел её в одном из предвыборных роликов Вучича. Так как же быть российским дипломатам с Александром Вучичем, который клянётся в вечной дружбе, но до сих пор не смог предоставить дипломатический статус российскому гуманитарному центру МЧС в городе Ниш (тогда как натовцы на территории Сербии неприкосновенны)? Правительство которого ежегодно увеличивает налоги на «Нефтяную индустрию Сербии» (НИС), дочернюю компанию «Газпром нефти», угрожая вообще лишить российских нефтяников прибыли? Вот и многолетнего директора НИС Кирилла Кравченко этой весной сняли с должности и отозвали в Россию (говорят, по личной просьбе Вучича). Мне представляется, что атаковать президента Сербии так, как это делают некоторые российские публицисты, по меньшей мере неблагоразумно. И в любом случае – преждевременно. Надо просто сделать усилие и попытаться понять этого непростого человека. Поверить в искренность его русофильства, пусть и ограниченного, но неподдельного. Задумаемся: много ли у России искренних симпатизантов среди лидеров стран Восточной Европы? Выучил ли русский язык Виктор Орбан? Отдал ли своих внуков в русскую школу Милош Земан? И если мы сделаем такое усилие, оно непременно окупится. Тогда, возможно, когда-нибудь к власти в Сербии придут настоящие русофилы, а не «русофилы выходного дня». Пока же Александр Вучич – это лучшее из того, что Россия имеет на Балканах. Так уж сложилось.