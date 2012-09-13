В эксклюзивном интервью для портала «Новой сербской политической мысли», посол Российской Федерации в Сербии, Е.П. Александр Васильевич Конузин, говорит о вызовах для сербской внутренней политики, российско-сербском сотрудничестве, политике России на международной арене и своих впечатлениях в ходе службы в Сербии. Ваше превосходительство, что граждане Сербии могу ожидать от наступающей встреч Владимира Путина с президентом Сербии Томиславом Николичем, и какие ключевые точки ожидаемого соглашения о стратегическом партнёрстве России и Сербии? Можно с уверенностью ожидать, что состоявшаяся встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом Сербии Т.Николичем даст новый мощный импульс развитию двусторонних отношений. Руководители наших государств твёрдо настроены на то, чтобы отношения между нашими странами и народами стали еще теснее и интенсивнее. Я рассчитываю, что итогом встречи станут поручения министерствам и ведомствам конкретно проработать различные проекты сотрудничества. Стержневым направлением долгосрочного сотрудничества останется, естественно, энергетика, и мы ожидаем, что вскоре начнется строительство сербского участка газопровода «Южный поток». Есть и другие перспективные области сотрудничества, в частности железнодорожная инфраструктура, сельское хозяйство. Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Сербией как раз и призвана определить и закрепить главные направления нашего двустороннего сотрудничества, равно как и те области, в которых наши страны будут взаимодействовать на международной арене. По Вашему мнению, какие мотивы оспаривания легитимности выбора Владимира Путина в пост президента РФ и острой кампании в СМИ связанной с этим в части западной общественности, а также и скорейшей эксплуатации «дела 'Пусси Райот'» от стороны тех же самых центров и СМИ? Определенные круги на Западе не желают, чтобы Россия была мощной державой и занимала достойное место на международной арене. Ради этого используются самые разные инструменты и рычаги, вплоть до эксплуатации т.н. дела «Пусси Райот». В каком направлении будут развиваться отношения с ЕС, как одного из ключевых партнёров России, а прежде всего с Германией, как ключевой страны Союза? Может ли начало антимонополистического расследования Европейской комиссии против «Газпрома» нарушит отношения России и ЕС? Нам бы хотелось, чтобы отношения России с Европейским союзом, в том числе с Германией как одним из крупнейших европейских государств, шли в направлении углубления сотрудничества, понимания и возможных совместных действий на международной арене. Отношения между Россией и Европейским союзом имеют столь глубокие корни и столь важны для обеих сторон, что осуществление Европейской комиссией антимонопольного расследования в отношении «Газпрома» не нарушит их сущностного характера. «Газпром» – одна из крупнейших российских компаний с большим государственным участием, и я уверен, что данное расследование не отразится на ее деятельности. Возможно ли достижение единого подхода России, ЕС и США по вопросам Ирана и Сирии? Ожидаете ли вы дальнейшей эскалации вооружённых столкновений в Сирии и усложнения общей обстановки на Ближнем востоке? Расхождения между Россией, Евросоюзом и США по вопросам Ирана и Сирии проистекают из различных принципиальных подходов к поведению на международной арене. Для нас неприемлемы диктат, навязывание своей модели «демократии», проведение политики с позиции силы. Единый подход России, Евросоюза и США по иранскому и сирийскому вопросам возможен лишь на основе уважения международного права. Дальнейшую эскалацию вооруженных столкновений в Сирии исключать, к сожалению, не приходится. У некоторых держав имеется огромное желание перекроить карту Ближнего Востока по своим лекалам. Сирия – одна из ключевых стран в регионе, и от того, насколько стабильно положение в этом государстве, зависит общая ситуация в этой части планеты. В последние годы Россия активно старается над процессом интеграции постсоветского пространства, крупнейшая часть которого должна быть объединена в рамках Евразийского союза. На каком этапе находится этот процесс? Интеграция на постсоветском пространстве продиктована объективными процессами, а не чьим-либо субъективным желанием. Углубление интеграции даст большие преимущества государствам, участвующим в этом процессе. Пройден уже большой путь, воплотившийся в создание Таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном, формировании Единого экономического пространства. Мы рассчитываем, что интеграционные шаги успешно завершатся созданием Евразийского союза. Не изменилась ли несколько позиция России по вопросу поддержки вступлению Сербии в ЕС? Не считаете ли вы, что дальнейшее наступление Сербии к членстве в Союзе может довести до ухудшения экономических и политических отношений с Россией? Россия не меняла своего отношения к вступлению Сербии в Европейский союз. Несомненно эвентуальная интеграция Сербии в ЕС потребует внесения определенных коррективов в некоторые аспекты наших отношений. Но, как я глубоко уверен, будущее членство Сербии в ЕС не приведет к ухудшению наших двусторонних экономических и политических связей. Считаете ли Вы, что будущий Евразийский союз сможет стать системной альтернативой для Сербии и некоторыми другими европейскими странами? Несомненно, чем успешнее будут протекать евроинтеграционные процессы на постсоветском пространстве и чем успешнее будет Евразийский союз, тем привлекательней он будет для других государств. Имея в виду нынешнюю политику США, ЕС и НАТО на этом пространстве, считаете ли Вы, что Сербия находится под угрозой дальнейшего нарушения её территориальной целостности? Возможны ли, по Вашему мнению, новые вооружённые столкновения и новые перекройки границ на Балканах? Территориальная целостность Сербии действительно находится под угрозой. Мы внимательно следим за усилиями, которые предпринимает Правительство Сербии для такого решения косовской проблемы, которое способствовало бы укреплению стабильности во всем регионе. Надеюсь, что время вооруженных столкновений и перекройки границ на Балканах миновало. Вы как относитесь к попыткам Приштины установить контроль на севере Косово и Метохии? Считаете ли Вы, что переговоры Белграда и Приштины привели к позитивным результатам и реальном движении в направлению решения косовской проблемы? Мы негативно относимся к попыткам Приштины, тем более силовым, установить свой контроль на севере Косово. О том, привели ли переговоры между Белградом и Приштиной к позитивным результатам в решении косовской проблемы, говорить сложно, поскольку к реализации договоренностей стороны фактически не приступали. Какая позиция России по вопросу попыток изменения Дейтонского соглашения и внутреннего устройства БиГ на ущерб Республики Сербской? Позиция России по вопросам устройства Боснии и Герцеговины кристально ясна. Мы всецело поддерживаем соблюдение Дейтонского соглашения, определившего статус Республики Сербской и Федерации БиГ. Любое изменение нынешнего государственного устройства Боснии и Герцеговины возможно лишь на основе согласия между энтитетами и тремя государствообразующими народами. В каких областях будут реализоваться будущие российские инвестиции в Сербии и есть ли у Вас впечатление, что перед вступлением российского капитала в Сербию пока оказывались политические препятствия, и почему? Полагаю, что новые российские инвестиции в Сербии будут направлены прежде всего в энергетику, железнодорожную инфраструктуру и сельское хозяйство. Откровенно политических препятствий на пути российских инвестиций я не наблюдал, однако должен прямо сказать, что необходимо улучшение общего инвестиционного климата, что хорошо понимает нынешнее сербское правительство, которое работает в этом направлении. Можно ли ожидать приезда Владимира Путина в Сербию связанно с началом строительных работ над «Южным потоком», и какие, по Вашему мнению, будут последствия этого проекта для Сербии и региона? Прокладка газопровода «Южный поток» через территорию Сербии будет иметь многогранное позитивное воздействие как на вашу страну, так и на регион в целом. Сербия станет важным распределительным узлом на Балканах. Повысится безопасность и надежность снабжения природным газом. Магистральный газопровод даст новый толчок развитию трубопроводной сети в Сербии и тем самым увеличению числа бытовых и промышленных потребителей газа. Природный газ – это энергент для производства чистой электроэнергии, ценное сырье для развития химической промышленности. Наконец прокачка большого объема газа через трубопровод – это крупные поступления в государственный бюджет в виде транзитных платежей. Президент Т.Николич пригласил В.В.Путина на церемонию начала строительных работ. Я пока не могу подтвердить приезд сюда российского главы государства. Давайте наберемся терпения. Имея в виду, что Вы скоро покинете свой настоящий пост, сможете ли нам сказать, какие впечатления из Сербии уносите с собой? Из Сербии я увезу самые позитивные и глубокие впечатления. Небольшая страна, прошедшая огромный исторический путь. Яркая самобытная культура на одном из самых оживленных перекрестков земли. Значительные ресурсные возможности, которые ждут активной предпринимательской деятельности. Человеческая стойкость перед лицом угроз и соблазнов. Народная духовность. Море любви и симпатии к русским соплеменникам.