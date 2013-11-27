В Белграде состоялась церемония сварки первого соединения сербского участка газопровода "Южный поток". По последнему опросу общественного мнения, 63 процента сербов считают, что его строительство ускорит экономическое развитие страны. Около 67 процентов поддержали "союз с Россией", которая с "Южным потоком" укрепляет влияние в Юго-Восточной Европе. Опрос был проведен журналом ""Новая сербская политическая мысль" (НСПМ).Исследование, показало, что большинство граждан Сербии — 67 процентов поддерживают "союз с Россией". Тогда как за "союз с ЕС" проголосовало на 14 процентов меньше. "Не удивительно, что Россия пользуется большой поддержкой, значительно большей по сравнению с Евросоюзом, интересно, что об этом вы не услышите и не прочитаете в большинстве сербских СМИ и опросах общественного мнения", — прокомментировал редактор НСПМ Джордже Вукадинович. Он подчеркнул, что "существует расхождение между обычными гражданами и так называемой политической элитой, которая перед выборами любит фотографироваться с Путиным и российскими министрами, но, когда выборы пройдут, ведет в основном пробрюссельскую и прозападную политику". По данным этого же опроса строительство "Южного потока" одобрили 63 процента, 68 процентов верят, что он повысит занятость, 61 — надеется, что газопровод повысит привлекательность Сербии для других иностранных инвестиций. В мероприятии в Белграде приняли участие президент Республики Сербия, Томислав Николич, премьер-министр Ивица Дачич, председатель исполнительного совета "Газпрома" Алексей Миллер, генеральный менеджер компании " Сербиягаз " Душан Баятович, и другие официальные лица из России и Сербии. Сербские власти надеются, что через два года, после ввода газопровода в строй, он превратит страну в крупный европейский центр транзита и хранения газа, ускорит интеграцию и экономические процессы в регионе, привлечет в Сербию более 1,5 миллиардов евро в прямых инвестиций и создаст более 2 500 рабочих мест ." Южный поток является единственным международным проектом, в который Сербия была приглашена и будет участвовать. Благодаря российским инвестициям мы сможем изменить экономическую и политическую позиции Сербии в регионе", -сказал Баятович. Некоторые сербские аналитики отмечают, что власти Сербии не " спросили одобрения" европейского Энергетического сообщества, которое выступает против усиления монопольного влияния "Газпрома" и считает проект "Южный поток" противоречащим принципу либерализации европейского газового рынка. " В соответствии с соглашением третьи стороны не допускаются к газотранспортной инфраструктуре, которая не работает в соответствии с правилами ЕС ",- сказал Reuters Александр Ковачевич, " независимый консультант из Белграда" . Reuters делает вывод, что для Российской Федерации — это несомненный успех, имеющий геополитическое значение, так как увеличивает ее влияние в Юго-Восточной Европе. Добавим, что подключение Сербии окончательно убирает с дороги главного конкурента — газопровод "Набукко". И даже новый конкурент Трансадриатический газопровод (TAP), который будет осуществлять поставки азербайджанского газа через Турцию, Грецию и Албанию на юг Италии с его более высокими ценами транзита в Греции и Италии, не выглядит достойным соперником "Южному потоку". Кроме того успех российского проекта ставит под сомнение перспективу разработок сланцевого газа в Европе, о котором в последнее время говорят как о сильном конкуренте природному. Есть и еще в один важный политический момент. Это будущий сильный рычаг давления на Украину, так как "Северный и Южный потоки", задействованные вместе, позволят отказаться от транзита газа через украинскую территорию. Не случайно украинцы постоянно сигнализируют ЕС о нарушении "некоторыми странами" положений упомянутого Договора об Энергетическом сообществе. Проект " Южный поток" был задуман Россией и Европой и, прежде всего, Германией, после российско-украинского газового кризиса 2006 года, вызвавшего перебои с поставками газа в Европу. Евросоюз взялся диверсифицировать маршруты экспортных поставок российского газа в обход ненадежной Украины. В 2011 году был введен в действие "Северный поток" по дну Балтийского моря, но его недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос (возрастет на 200 миллиардов кубических метров уже в ближайшее десятилетие). Россия готова поставлять по "Южному потоку" (который пройдет по дну Черного моря) дополнительно 63 миллиарда в год. Соглашения об участии в проекте подписали Болгария, Сербия, Венгрия, Словения, Хорватия, Австрия. Все страны-транзитёры российского газа одновременно будут являться и импортёрами, что сулит им очевидную выгоду до 300 миллионов долларов в год (Украина зарабатывает на транзите российского газа 3 миллиарда долларов). Проект "Набукко" рассчитывался на ежегодную транспортировку 20-30 миллиардов кубических метров газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Но оказалось, что нет источников для наполнения этой трубы, во многом благодаря политике России, которая стала скупать газ по повышенным ценам у Азербайджана. Туркмения (тоже не без давления) стала больше ориентироваться на Китай и Иран, а последний отказался от участия в проекте по политическим причинам. Во- вторых, сказалась нестабильная ситуация с курдами в Турции, а альтернативный проект через Армению не устроил главного потенциального поставщика — Азербайджан. И в третьих — Россия грамотно сработала на Балканах, предоставив Болгарии и Сербии льготные кредиты. Набукко умер" — сказал "Правде.Ру" главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов . Его мотивация была политическая, то есть провести в Европу газ в обход России. Сразу возникли проблемы с заполнением этой трубы. Телодвижения какие-то продолжаются, но уже ясно, что Россия одержала победу. Но вот с дивидендами пока неясно, проект "Южный поток" дорогостоящий, а перспективы потребления газа туманны, поскольку непонятна перспектива со сланцевым газом. С выходом США на самодостаточность по сланцевому газу, будут меняться и направления торговых потоков, непонятно насколько будут разрабатываться европейские месторождения", — сказал Лукьянов. Выразим уверенность, что минимально, если вообще будут, настолько широки протестные движения в Румынии и Болгарии. Что касается Украины, то эксперт уверен, что потенциально избавляясь от партнерства с Украиной, мы попадаем в зависимость от многих стран (то была одна, а теперь более пяти). Но Лукьянов полагает, что в этих "пяти" обстановка более предсказуема. Несомненно, хотя бы потому, что все они члены Евросоюза. (Pravda.ru)