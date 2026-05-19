ХРОНИКА:
ЗАВРШЕН САБОР СПЦ: ПОДРШКА МИТРОПОЛИТУ РАШКО-ПРИЗРЕНСКОМ ТЕОДОСИЈУ И СРПСКОМ НАРОДУ НА КИМ, РАЗРЕШЕН МИТРОПОЛИТ ЖИЧКИ ЈУСТИН
Н1: НОВИНАР ВОЈИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ СЕ ВРАЋА НА Н1, ПРЕУЗИМА МЕСТО ЗАМЕНИКА ЊУЗ ДИРЕКТОРА
ВЛАДИМИР ПУТИН СЛЕТЕО У ПЕКИНГ: ПОЧЕЛА ЗВАНИЧНА ПОСЕТА КИНИ, ОЧЕКУЈЕ СЕ ПОТПИСИВАЊЕ ОКО 40 ДОКУМЕНАТА
КИРИЛ ДМИТРИЈЕВ: САРАДЊА МОСКВЕ И ПЕКИНГА ПРЕДСТАВЉА СВЕОБУХВАТНО ИНВЕСТИЦИОНО ПАРТНЕРСТВО. КИНА ЈЕ НЕСУМЊИВО НАЈМОЋНИЈИ СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР РУСИЈЕ
У ГРАЧАНИЦИ ПРИВЕДЕНО ПЕТОРО СРБА, ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНИХ И ПРОСВЕТНИХ ИНСТИТУЦИЈА СРБИЈЕ НА КИМ. СИМИЋ: У ТОМЕ НАЈДИРЕКТНИЈЕ УЧЕСТВОВАО НЕНАД РАШИЋ. ДАЧИЋ: СВИ КОЈИ СУ ДОПРИНЕЛИ ПРИВОЂЕЊУ БИЋЕ САНКЦИОНИСАНИ
СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЛОКАДИ ОДГОВОРИЛИ ВУЧИЋУ: НАЈВЕЋИ ИЗДАЈНИК У ИСТОРИЈИ СРБИЈЕ, НА ИСТИНУ ОДГОВАРА УВРЕДАМА
ПРЕДРАГ МАРСЕНИЋ (НДСС): ПОЛИЦИЈА У СРБИЈИ ЈЕ МИРИЛА ДВА КРИМИНАЛНА КЛАНА, А ЗАТИМ ПОКУШАВАЛА ДА ЗАТАШКА УБИСТВО
БЕОГРАД: СТУДЕНТИ И ПРИСТАЛИЦЕ СНС-А ЈЕДНИ ПОРЕД ДРУГИХ НА СЛАВИЈИ, НА ЛИЦУ МЕСТА И ИНТЕРВЕНТНА
ПЕТАР ПЕТКОВИЋ: КФОР ЈЕДИНА ЛЕГАЛНА И ЛЕГИТИМНА ОРУЖАНА СНАГА НА КИМ, НЕ ПОСТОЈИ ОСНОВ ДА ПРИШТИНА ФОРМИРА ПАРАВОЈНЕ И ПАРАПОЛИЦИЈСКЕ ОДРЕДЕ МИМО ПОСТОЈЕЋИХ СПОРАЗУМА И РАСПОРЕЂУЈЕ ИХ У СРПСКИМ СРЕДИНАМА НА СЕВЕРУ КИМ
СЕРГЕЈ БАБУРИН: БРИСЕЛ ТРАЖИ ОД СРБА ДА СЕ ОДРЕКНУ КИМ ЗАТО ШТО ЈЕ ТО СРЦЕ СРБИЈЕ, ОСОВИНА СРПСКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ. ОНИ ТИМЕ ХОЋЕ ОД СРБА ДА НАПРАВЕ ЕВРОПЕИДЕ, КОЈИ БИ СЕ УТОПИЛИ У ЕВРОПСКОМ ПРОСТОРУ
ЗАМЕНИК ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА НАТО КЕВИН ХАМИЛТОН: ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЖБА НАТО И СРБИЈЕ ПРЕДСТАВЉА НОВИ НИВО РАЗУМЕВАЊА И ДИЈАЛОГА, АЛИ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ ИЗМЕЂУ СНАГА НАТО-А И СРПСКЕ ВОЈСКЕ
СЕРГЕЈ РЈАБКОВ: РИЗИЦИ ДИРЕКТНОГ СУКОБА РУСИЈЕ И НАТО-А РАСТУ
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Косово и Метохија су неотуђиви и саставни део Републике Србије
Косово и Метохија

Косово и Метохија су неотуђиви и саставни део Републике Србије

Меморандум о Косову и Метохији.

Ми, студенти Србије, окупљени у Крагујевцу, првој престоници модерне Србије и средишту српске државотворне мисли, свесни своје личне и колективне одговорности и историјског дуга према прецима и потомцима, донели смо овај Меморандум као израз јединствене воље.

1. Косово и Метохија су неотуђиви и саставни део Републике Србије

Ова чињеница није само уставна категорија, већ историјски и морални императив који не подлеже преговорима о суштини.

Очување уставног поретка Србије на простору Косова и Метохије темељ је опстанка српске државе и залог праведног мира у региону.

2. Косово и Метохија нису само простор они су компонента српског националног идентитета.

Као град у којем је утемељена модерна српска државност, Крагујевац баштини дужност да буде чувар заветних вредности које су никле на Косову и Метохији, не само на крвљу натопљеном бојном пољу, већ и на духовном обзорју са којег нас и данас обасјавају призренске цркве, пећке припрате, бањско злато и стубови грачанских сводова. Без Косова и Метохије, наш културни и историјски код губи своје извориште и смисао.

3. Као зрео и историјски народ, свесни смо да се питање Косова и Метохије не може решавати у изолацији, већ искључиво унутар сложених токова међународне заједнице. Србија мора активно и конструктивно арађивати са свим релевантним међународним организацијама, препознајући их као незаобилазне партнере у проналажењу најадекватнијег и одрживог решења у оквиру свог Устава. Наш циљ је модел који ће, уз доследно поштовање међународног права осигурати мир, безбедност и пуну заштиту права за народ који живи на овој територији.

4. Питање Косова и Метохије тиче се сваког грађанина ове земље.

Наша веза са јужном покрајином не произилази искључиво из својства држаоца пасоша Републике Србије, већ из суштинског својства чиниоца српске историје и културе. Сваки појединац, као носилац колективног сећања, има дужност да допринесе очувању ове духовне и културне баштине, која превазилази границе административних докумената.

Овај Меморандим служи као подсетник да је наша борба за Косово и Метохију истовремено борба за наш образ, нашу културу и нашу будућност у породици равноправних народа света.

Са овог места, из срца Шумадије, поручујемо да је очување Косова и Метохије заједнички именитељ свих наших настојања.
 
